С начала года 6360 агрохозяйств получили 40,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Где выдали больше всего
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 12,5 млрд грн. выделено для 590 предприятий;
- Кировоградская — 2,6 млрд грн для 786;
- Тернопольская — 2,5 млрд грн для 252;
- Львовская — 2,4 млрд грн — для 385;
- Днепропетровская — 2,3 млрд грн для 465;
Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» — 3725 хозяйств профинансировано на 16,6 млрд гривен.
Читайте: Государство компенсирует аграриям 25% стоимости сельхозтехники 44 отечественных производителей
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии