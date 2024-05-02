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2 мая 2024, 16:15 Читати українською

Bloomberg назвал апрель лучшим месяцем для IPO в США за полгода

Апрель стал лучшим месяцем для рынка первичных размещений акций в США за последние полгода, с сентября 2023-го, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Апрель стал лучшим месяцем для рынка первичных размещений акций в США за последние полгода, с сентября 2023-го, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноКомпании, которые провели IPO в США в апреле, суммарно привлекли около $5,7 млрд, пишет Bloomberg.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Компании, которые провели IPO в США в апреле, суммарно привлекли около $5,7 млрд, пишет Bloomberg. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя активность на американском рынке IPO пока далека от показателей до пандемии коронавируса, отмечает агентство.

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В среднем стоимость акций апрельских дебютантов, которые привлекли более $100 млн в ходе IPO, выросла на 19%, при этом апрель оказался худшим за полгода месяцем для эталонного американского индекса S&P 500, пишет Bloomberg.

Такая ситуация позволяет банкирам осторожно надеяться на то, что поток IPO продолжится в преддверии выборов президента США в ноябре, указывает агентство.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», рынок IPO в 2022 и 2023 гг. пережил самое большое снижение за последнее десятилетие. Количество IPO за два года составило 71 и 108 соответственно. Для сравнения: в 2021 году было проведено 397 IPO.

Источник: Минфин
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