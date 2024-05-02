ЦБ Монголии купил более 4 тонн золота с начала года

С начала 2024 года Центральный банк Монголии купил в общей сложности 4,3 тонны золота у юридических и физических лиц. Об этом сообщает Xinhua.

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Регулятор отметил, что покупка золота — один из ключевых способов центрального банка обеспечить экономическую стабильность Монголии путем последовательного увеличения валютных резервов.

Валютные резервы

В центробанке также сообщили, что валютные резервы Монголии выросли до $5,25 млрд, достигнув рекордного уровня за все время.

Центральные банки по всему миру обычно держат золото как часть своих валютных резервов.

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Стоимость золота

«Минфин» писал, что в апреле этого года золото впервые в истории превысило $2 400 за унцию.

Это привлекло всеобщее внимание и Китай, который является крупнейшим в мире производителем и покупателем золота.

Позже, в конце апреля, цены на золото упали ниже $2 300. На момент написания новости, 2 мая, золото торгуется на уровне $2 305.