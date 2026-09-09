Валютный парадокс на $5,5 млрд: украинцы скупают доллар, банки везут евро

Украинцы отдают 71% своих денег за наличный доллар, игнорируя европейскую валюту. Это может стать дорогой ошибкой. Разбираем инсайдерскую статистику НБУ, влияние выборов в США и новых ставок ЕЦБ, а также объясняем, почему финансовые аналитики настоятельно советуют перевести до 50% сбережений в евро этой осенью.

По данным Нацбанка, в августе 2026 года украинцы купили наличной валюты на $448,1 млн больше, чем продали. А с учетом еще и операций по картам граждан, эта разница составила около $562 млн.

По данным регулятора, из операций в наличной форме чистый спрос на доллар составил $317,5 млн, на евро — $132,1 млн в эквиваленте, а вот по другим валютам даже сложилось чистое предложение на $1,5 млн в эквиваленте. То есть в августе украинцы отдавали явное предпочтение покупке доллара: около 71%, против примерно 29% в евро. Швейцарский франк, польский злотый, британский фунт и другие валюты наши граждане даже сдавали в обменники в объемах больших, чем покупали.

При этом интересно, что по состоянию на конец августа (за январь — июль 2026 года) украинские банки суммарно ввезли в Украину наличную инвалюту на $5,48 млрд в эквиваленте. Структура завезенной за это время валюты выглядела так:

доллары США — $3,16 млрд (57,7%),

евро — около $2,26 млрд в эквиваленте (41,4%),

польский злотый — около $10,4 млн в эквиваленте (0,2%),

прочие валютные ценности (около 0,7%).

При этом с 11 августа 2026 года Нацбанк существенно увеличил разрешенные лимиты на покупку населением валюты на карты и валютные депозиты, что усилило активность населения на валютном рынке.

Почему же в августе украинцы предпочли покупать доллар, а не евро, хотя еще недавно активно затаривались обеими валютами? При этом ввоз наличной СКВ, например, в июле при общем объеме в пределах эквивалента $599,9 млн имел такую структуру:

доллары США — $338,3 млн (около 56%),

евро — $259,7 млн в эквиваленте (около 43% от общего объема ввозимых валютных ценностей), то есть условно почти 50/50.

Откуда взялись такие валютные перекосы

Во-первых, не вся ввозимая валюта идет именно на валютообменные операции, а также еще и, например, на выдачу гражданам валютных депозитов по окончанию сроков их привлечения. Учитывая, что у наших сограждан есть возможность покупать такую валюту на депозиты через свои карты, возникает момент, когда валюту купили по безналу и положили на депозит, а его сроки еще не наступили и у банков пока нет потребности завозить наличную валюту под еще не скорую выдачу такого депозита гражданам.

Во-вторых, граждане активно наращивают новые и продлевают свои старые валютные депозиты на новые сроки. Таким образом, именно сейчас у банков пока нет необходимости завозить валютную наличку под подобные выдачи. По данным Фонда гарантирования вкладов, на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физлиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 750,6 млрд грн (на 1,3 млрд грн больше, чем месяцем ранее).

Из общей суммы вкладов физлиц:

в гривне — 1 155,0 млрд грн (уменьшение на 1,9 млрд грн за июль),

в СКВ — 595,6 млрд грн (рост на 3,2 млрд грн за июль).

То есть гривневые вклады сократились, тогда как валютные выросли, и именно это обеспечило общий прирост статистики вкладов в июле. Причем гривневые вклады составили порядка 66%, а валютные — около 34%.

Правда, стоит учесть, что на 1 августа 2026 года 71,07% размещенных в банках средств физлиц приходятся на вклады «до востребования», то есть это «горячие» деньги. Таким образом, ежемесячная цифра завоза наличной валюты банками именно для выдачи возвращаемых срочных валютных вкладов гражданам (как в долларе, так и в евро) и закрытия их потребностей по выдаче валютной налички с текущих счетов валютных вкладов — в наших теперешних военных реалиях напрямую зависит от валютной курсовой стабильности в Украине.

Не будет курс сильно лихорадить, население не станет срывать «горячие» деньги с текущих гривневых и валютных счетов, и продолжит их держать в банках, просто перевкладывая валютные сбережения на новые сроки, или продолжая их держать на текущих валютных счетах, как это с определенными оговорками происходит сейчас.

Но если вдруг Нацбанк допустит значительную девальвацию гривны или финмониторинг сильно закрутит гайки при оценке происхождения средств у граждан, население начнет быстро забирать вклады (в том числе валютные). Тогда статистика завоза валюты для гашения всех последствий таких «пожаров» на рынке будет совсем иной. Об этом стоит помнить как чиновникам, так и самим банкирам.

Что же касается именно августа, то граждане, по моему мнению, в это период покупали больше долларов, чем евро, лишь по той причине, что евро был для них слишком дорогим и малопредсказуемым по скачкам курса. Доллар же ситуативно оказался более стабильным и более «дешевым» за счет активных интервенций Нацбанка по сдерживанию скачков его курса. Напомню, что пока курс гривны официально привязан только к курсу доллара. Если посмотреть на график и динамику поведения официального курса доллара и евро в период, например, июля — августа, это хорошо видно:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

А по графикам поведения наличного курса доллара и евро это видно еще более отчетливо. Для большинства граждан скачки курса евро с их амплитудой, значительно большей, чем амплитуды колебаний наличного доллара, и стали главным фактором при решении, что покупать — доллар или евро.

Курс наличного доллара за последние 3 месяца

Курс наличного евро за последние 3 месяца

А в период ситуативного проседания котировок евро в июле только самые «продвинутые» граждане, видя графики пары евро/доллар на внешних рынках и делая ставку на скорое подорожание евровалюты в Украине, оказались правы. Евро отыграл свое как на внешних рынках (см. график ниже), так и как реакция на украинском наличном рынке.

В этот период июля, купив евро по цене около 51,25 гривен в Украине (при внешнем соотношении евро/доллар около 1,135) и сдав его уже в отдельные дни августа в пределах уровня 52 гривен и даже значительно выше (при внешнем соотношении уже в пределах около 1,17), эти граждане очень неплохо заработали за такой короткий период времени.

Пара евро/доллар

Почему спекулянты ставят на евро

Нацбанк через политику «гибкого курсообразования» и привязки гривны к доллару максимально старается сглаживать колебания курса доллара к гривне. Поэтому, именно евро сейчас остается не только главным спекулятивным инструментом, но и имеет все шансы остаться таким в ближайшее время.

Ведь при дальнейшей постепенной девальвации гривны к доллару (что заложено как в бюджет 2026 года в пределах 45,7 гривен, так и явно в пределах уровней в 48−50 гривен за доллар будет заложено в бюджет 2027 года) и при продолжении действующей политики Нацбанка именно курс евро к гривне и будет отражать все перипетии поведения международного рынка в реалиях украинского валютного рынка.

Теперь посмотрим на ситуацию на международном валютном рынке. Уже в этот четверг, 10 сентября, Европейский центральный банк примет свое решение по денежно-кредитной политике в части своих процентных ставок. Сейчас они находятся на уровне 2,25−2,65% годовых. В августе 2026 года инфляция в еврозоне выросла до 3,3% в годовом выражении, то есть значительно превышает таргет ЕЦБ в 2% — в основном за счет значительного роста цен на топливо. Поскольку из-за нового обострения военного конфликта США-Иран в последние дни нефть BRENT уверенно тестирует уровни около $100 за баррель, инфляция в Европе вряд ли «успокоится» сама по себе, а для ее обуздания понадобится вмешательство ЕЦБ.

Именно поэтому уже в этот четверг рынок ожидает от европейского регулятора повышение ставок на 0,25% годовых — до уровней 2,5−2,9% годовых. Этот сценарий рынок уже заложил в свои прогнозы по паре евро/доллар.

Но уже 16 сентября Федрезерв США также должен будет сказать свое слово по своим процентным ставкам. Ситуация в Штатах сейчас очень непростая: инфляция пока остается на высоком уровне — около 3,4% в годовом исчислении, госдолг превысил $40 трлн, есть серьезные проблемы в торговом балансе и огромное число противоречий и конфликтов практически со всеми развитыми странами мира, продолжается война на Ближнем Востоке и усиливается противостояние с Китаем, а также будут явные потери части позиций республиканцев и передача этих постов демократам уже после выборов в ноябре этого года.

В этой ситуации Президент США Дональд Трамп настаивает на снижении процентных ставок до конца этого года для активизации американской экономики и снижения стоимости обслуживания внешнего долга (уже сейчас стоимость его обслуживания превышает $1 трлн). Федрезерв, несмотря на свою независимость, не может не учитывать все эти факторы в своей политике. Но геополитика делает его решения все более импульсивными, что вредит доллару и пугает инвесторов.

Поэтому, сейчас я считаю, что евро, несмотря на все реальные проблемы Евросоюза, в настоящее время остается привлекательной валютой как для внешних инвесторов, «играющих» на паре евро/доллар на мировых рынках, так и для украинских граждан, которые «привязаны» к украинскому валютному рынку. Это делает евровалюту необходимой для диверсификации всех курсовых рисков у наших граждан в их валютном портфеле в пределах не менее 40−50% от сумм их валютных сбережений.