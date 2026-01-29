Валютный рынок постепенно восстанавливает масштабы, как это повлияет на курс

С начала года гривна дешевеет как к доллару , так и к евро . На первый взгляд, падение национальной валюты ускоряется, но как оно действительно соотносится с тенденциями предыдущих лет и что происходит на валютном рынке, рассказал экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин .

Накопление значительного объема международных резервов и относительная стабильность валютного рынка позволили Национальному банку еще более двух лет назад — с 3 октября 2023 года — перейти от режима жесткой фиксации курса к управляемой курсовой гибкости. Этот шаг стал важным элементом адаптации валютной политики к условиям войны и постепенному восстановлению экономики.

Только за последний месяц девальвация гривны составила 2,2%, несмотря на сохранение значительных объемов операций на безналичном валютном рынке и активные интервенции НБУ — в среднем около $0,8 млрд еженедельно.

К евро за месяц гривна девальвировала на 2,4%.

Для сравнения:

2025 год: гривна к доллару США почти не изменилась (-0,8%), тогда как к евро девальвировала на 13,5%;

2024 год: девальвация к доллару — 10,7%, к евро — 4,1%;

2023 год: соответственно 3,9% и 8,4%.

Эти цифры демонстрируют, что нынешние курсовые колебания остаются умеренными в историческом и кризисном контексте.

Наличный рынок: реакция на межбанк

На наличных сегменте валютного рынка наблюдаются рыночные колебания, обусловленные прежде всего ситуативными факторами. Наличный рынок оперативно реагирует на динамику межбанка, где ключевым фактором влияния на курс и в дальнейшем остаются интервенции НБУ.

По состоянию на 20 января 2026 года, по сравнению с 19 декабря 2025 года:

наличная гривна к доллару США девальвировала на 2,5%;

по сравнению с концом 2025 года — также на 2,5%.

Декабрь 2025-го: сезонное расширение валютного рынка

Декабрь 2025 года стал периодом заметного оживления валютного рынка — что типично для конца года. Общий объем операций с безналичной иностранной валютой между банками (включая НБУ) достиг $8,8 млрд.

Это на 36,9% больше, чем в ноябре, и на 10% больше, чем в декабре 2024 года.

В целом по итогам 2025 года объем валютного рынка составил $77,2 млрд, что существенно превышает результат 2024 года ($64,6 млрд). В то же время рынок все еще не восстановился до довоенного уровня — в 2021 году он составлял $122,6 млрд.

Роль НБУ: стабильность через интервенции

В условиях расширения рынка Нацбанк для поддержания курсовой стабильности существенно нарастил продажу валюты из резервов. В декабре 2025 года сальдо валютных интервенций составило $4,5 млрд, что в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее.

Наличный сегмент: спрос и предложение

Оживление наблюдалось и на наличных рынке:

общий объем операций — $3,7 млрд (хотя это на 1,5% меньше, чем в декабре 2024 года);

спрос на наличную валюту вырос до $2,2 млрд;

предложение — до $1,5 млрд.

В результате чистая покупка наличной валюты осталась практически неизменной — около $0,7 млрд.

Текущая динамика валютного рынка свидетельствует о постепенном восстановлении его масштабов и одновременно о сохранении ключевой роли НБУ как регулятора за счет резервов и внешней помощи. Управляемая курсовая гибкость условно в краткосрочном периоде позволяет смягчать внешние и сезонные шоки, но требует значительных резервов и активных интервенций. Именно баланс между рыночными механизмами и регуляторным присутствием остается определяющим для курсовой стабильности в 2026 году.