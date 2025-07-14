Украинцы затариваются евро: будет ли удачный момент для его покупки на этой неделе

Середина июля на валютном рынке Украины пройдет под воздействием нескольких факторов. Они будут оказывать разнонаправленное влияние на поведение курса гривны к доллару и евро. Какие из факторов «одержат победу», туда и пойдет курс.

Эти выходные снова были неспокойными на финансовых рынках. Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении 30% пошлин на товары из Мексики и Европейского союза. Повышенные тарифы вступают в силу 1 августа 2025 года.

Трамп сделал эти объявления через свой аккаунт в Truth Social в субботу утром по американскому времени, опубликовав письма, отправленные Клаудии Шейнбаум Пардо, президенту Мексики, и Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии.

Новости спровоцировали немедленный спрос на доллар как на актив-убежище, что подорвало евро как на спотовых, так и на фьючерсных рынках. Поведение пары евро/доллар отразится и на нашем рынке — на курсе гривны к евро.

В пользу укрепления гривны как относительно доллара, так и евро сработает период бюджетных платежей у клиентов. В этот раз 19 и 20 июля — это выходные, поэтому у основной части компаний остается не очень много времени на расчеты с государством по налогам и сборам.

В итоге экспортеры уже очень скоро станут более активно продавать валютную выручку. А у импортеров будет меньше свободных гривневых ресурсов на покупку валюты, так как им также необходимо рассчитаться с бюджетом. Подобный расклад отчасти облегчит Нацбанку задачи по сглаживанию колебаний курса доллара на нашем межбанке и экономии золотовалютных резервов.

Кроме того, последние данные регулятора по мониторингу покупок/продаж валюты населением показывают, что граждане уже оправились от шока «евро почти по 50» и теперь снова покупают валюты ненамного больше, чем ее продают.

Отработал уже свое и фактор новых лимитов по приобретению валюты гражданами на свои карты в пределах эквивалента 50 тысяч гривен, который начинает работать ежемесячно с 1 числа. Те из граждан, у кого была свободная гривна и желание перевести ее в безналичную валюту на своих картах, уже в основном это сделали.

То есть давление на гривну со стороны наличного рынка и покупок населения на свои карты сейчас снизится, правда, при условии отсутствия новых резких валютных скачков.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Об изменении общей ситуации с валютой говорят и другие интересные данные Нацбанка. Объемы покупки населением Украины валюты в июне превысили объемы ее продаж на $0,28 млрд в долларовом эквиваленте, по сравнению с $0,25 млрд в мае этого года.

То есть существенные колебания курса евро относительно гривны все же спровоцировали рост спроса на валюту. Но это уже и не $970 млн превышения покупки валюты гражданами над ее продажей, как было еще, например, в июне прошлого года.

Причем важны и тенденции в предпочтениях украинцев при покупке наличной валюты. По данным того же Нацбанка, непосредственно наличных долларов население купило в июне на $1 158,3 млн, что на $56,5 млн меньше, чем в мае. При этом и продали граждане долларов на $41,9 млн меньше — всего на $1 114,7 млн.

В то же время покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте в июне на $62,5 млн — до $577,2 млн, тогда как сдача евро в обменники выросла всего на $6,2 млн — до $301,2 млн в эквиваленте. Это говорит о том, что люди серьезно прислушиваются к информации об ослаблении позиций доллара на мировых рынках и, даже несмотря на рост курса евровалюты, предпочитают затариваться именно ею.

И можно уже с уверенностью говорить, что если курс евровалюты в Украине снова будет «взлетать» на 1−2 гривны за короткий период времени, то наши граждане станут еще активнее скупать именно эту валюту, уменьшая долю доллара в своих сбережениях.

Определенным сигналом для специалистов является и то, что «чистые» валютные интервенции Нацбанка в июне увеличились до $2,961 млрд, с $2,923 млрд в мае этого года. Это пока некритичное отклонение для нашего рынка, учитывая, что ЗВР Украины по состоянию на 1 июля выросли до $45,1 млрд. Но очень важна будет динамика этого показателя ближе к осени-началу зимы. Ведь, по информации премьера Дениса Шмыгаля, потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год остаются на критически высоком уровне и превысят $40 млрд.

Но пока Украина «законтрактовала» из них только $22 млрд помощи от западных партнеров. И если вопрос о покрытии международной помощью затрат нашего бюджета 2026 года не будет окончательно закрыт, Нацбанк начнет сокращать свое присутствие на торгах в части продажи валюты, чтобы «не спалить» значительную часть резервов. В итоге давление на курс резко возрастет. И уже не удастся избежать быстрой девальвации гривны, чтобы выровнять все дисбалансы на рынке.

Параллельно с этими сигналами на перспективу в середине июля против гривны сработают активные закупки топлива импортерами энергоносителей. Из-за выросших цен на нефть они вынуждены тратить на покупку бензина и дизтоплива больше валюты.

То есть спрос на валюту из-за этого вырастет. Увеличиваются и потребности армии в топливе из-за активизации атак рф на фронтах, что также увеличивает спрос на валюту на межбанке со стороны госкомпаний и структур, обслуживающих ЗСУ и оборонный сектор.

Дорожает и стоимость логистики поставки топлива в Украину — как за счет активизации ударов врага по хранилищам топлива, так и за счет эффекта существенно возросшего официального курса евро, к которому привязаны в Украине налоги и сборы по нефтепродуктам.

И хотя в последние дни курс евро несколько откатился, все недавно закупленные партии нефтепродуктов, которые только доставляются в Украину, проплачивались по курсу евровалюты «около 50». Все эти издержки поставщики топлива переложат на плечи потребителей, то есть заложат в свои цены.

В условиях очень зажатого ограничениями Нацбанка валютного рынка, роста золотовалютных резервов и довольно незначительных ежедневных объемов валютного межбанка (в пределах $300 млн), Нацбанку не составит особого труда удерживать курс доллара в нужном ему коридоре.

Но вот по курсу евро к гривне Нацбанк и на этой неделе останется полностью зависим от поведения пары евро/доллар на внешних рынках, что негативно отражается на нашем потребительском рынке. Так как все импортеры продукции из Евросоюза (а поток этих товаров постепенно растет) закладывают в свои гривневые цены максимальный курс евро к гривне, это провоцирует рост цен на импортные товары из ЕС.

Поскольку Нацбанк не может влиять на поведение пары евро/доллар в мире, что опосредованно влияет и на курс евро в Украине, против гривны уже с этой недели начнет работать и фактор приближения заседания ЕЦБ (24 июля) по процентным ставкам, а затем и заседания Федрезерва США по этому же вопросу (30 июля). Это всегда приводит к ралли по паре евро/доллар на мировых площадках, а значит — к очередным качелям по курсу евро относительно гривны.

Если добавить к этому еще и продолжение торгового противостояния США-ЕС, получаем достаточно взрывоопасную смесь факторов, влияющих на тренд по евро/доллару в мире. Ведь любые агрессивные высказывания чиновников США и ЕС способны мгновенно создавать «американские горки» по этой паре.

Поэтому Нацбанку, в зависимости от развития событий на мировых площадках, придется и дальше тушить курсовые пожары на рынке по доллару, а по возможности, опосредованно и по курсу евро к гривне. И это при том, что даже на момент написания статьи стабильным соотношение пары евро/доллар не назовешь.

График евро/доллар

Кроме того, 24 июля Нацбанк огласит свое решение по учетной ставке. После снижения официального уровня годовой инфляции с 15,9% в мае до 14,3% в июне Нацбанк вряд ли будет готов повышать учетную ставку с действующих сейчас 15,5% годовых.

Скорее всего, чиновники либо оставят ее на текущем уровне, что было бы самым логичным шагом в нынешней непростой ситуации с финансами в Украине, либо снизят до уровней 14,5−15% годовых, что негативно скажется на гривне, с инвестиционной точки зрения.

Поскольку, вслед за снижением учетной ставки банки попытаются снижать ставки по депозитам и вкладам, а Минфин — доходность по новым размещениям гривневых облигаций. В ситуации очень условной стабильности гривны во время войны подобный шаг Нацбанка может спровоцировать отток гривны со счетов населения в банках в покупку валюты, что сейчас крайне нежелательно, со всех точек зрения. Поэтому Нацбанк все же, скорее всего, пока возьмет паузу в изменении учетной ставки.

В итоге за счет всей совокупности внешних и внутренних факторов украинский валютный рынок продолжит лихорадить и на этой неделе. В первую очередь по курсу евро.

По моим прогнозам, в период с 14 по 18 июля объем операций на межбанке по системе Блумберг будет в пределах от $165 млн до $260 млн. Пик активности клиентов придется на 15−18 июля, когда бизнес начнет активно рассчитываться с бюджетом по налогам и всем компаниям будет нужна гривна для этих операций.

Дефицит доллара на торгах будет традиционно закрывать НБУ. Вероятнее всего, ему придется проводить свои интервенции практически каждый день. По моим расчетам, для поддержания курса гривны на торгах на период с 14 по 18 июля Нацбанк потратит порядка $560 млн-810 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 14−18 июля

Межбанк

Коридор по паре евро/доллар на международном рынке на этот период, по моему прогнозу, будет в пределах 1,162−1,179 доллара за евро. При котировках безналичного доллара на торгах в этот период в пределах коридора от 41,65 до 41,95 гривен, курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 48,39 до 49,46 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, и от 20 до 35 копеек по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах до 15−20 копеек по обеим валютам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,30 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,10 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,20 до 49,80 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 48,25 до 49,70 гривен.