Стоит ли хранить сбережения в евро: что о его курсе говорят экономика и прогнозы

В Украине с момента обретения независимости якорной валютой остается доллар США. Но на фоне войны и увеличения зависимости от торговли с Европой евро становится более популярной валютой. Многие украинцы задаются вопросом: стоит ли хранить сбережения в евро?

Хотя до вытеснения доллара США с украинского валютного рынка еще очень далеко, но об основных преимуществах и недостатках евро стоит знать больше, чем тот информационный минимум, который доступен рядовым гражданам. Поэтому рассмотрим текущую ситуацию в зоне обращения евро с нескольких сторон.

Как себя чувствует экономика еврозоны

Макроэкономические данные указывают, что еврозона находится в режиме слабого экономического роста и одновременно низкой инфляции на фоне умеренного уровня безработицы. ЕЦБ довольно быстро (быстрее ФРС) преодолел ковидную и военную инфляцию, опустив ее уровень точно до значения таргета — 2%. Впрочем, на национальных рынках (Испания, Нидерланды, Португалия, Греция, Австрия и т. д. ) инфляция все еще была выше 2%, но такое превышение общего таргета не было критическим.

Проблемы на национальных рынках и новое торговое соглашение с США заставили крупнейшие банки Европы и США пересмотреть свои ожидания относительно движения ставки ЕЦБ до конца года. Deutsche Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas и HSBC в июле 2025 года почти единодушно изменили свое мнение о будущей траектории ставки ЕЦБ. Они не ожидают изменений ставки ЕЦБ до конца года и даже допускают ее рост в 2026 году.

Дальнейшая монетарная политика ЕЦБ является предметом для дискуссий. Успехи в борьбе с инфляцией в еврозоне произошли на фоне очень слабого экономического роста. Если годовые темпы роста держатся на уровне 1,4%, то данные за второй квартал совсем неутешительны — плюс 0,1%, это рост на уровне статистической погрешности (см. таблицу).

Макроэкономические данные ТОП-12 стран зоны обращения евро

№ Страна Инфляция Прирост ВВП, за второй квартал Прирост ВВП, в годовом измерении Безработица Бюджетный дефицит к ВВП Текущий счет к ВВП 1 Германия (28,40%) 2,0% -0,1% +0,4% 6,3% -2,8% 5,7% 2 Франция (19,27%) 1,0% +0,3% +0,7% 7,5% -5,8% 0,4% 3 Италия (14,46%) 1,7% -0,1% +0,4% 6,3% -3,4% 1,1% 4 Испания (10,50%) 2,7% +0,7% +2,8% 10,3% -3,2% 3,1% 5 Нидерланды (7,49%) 2,9% +0,1% +1,5% 3,8% -1,1% 9,1% 6 Бельгия (4,05%) 1,9% +0,2% +1,0% 6,5% -4,5% -0,9% 7 Португалия (1,88%) 2,6% +0,6% +1,9% 6,0% +0,7% 2,2% 8 Греция (1,57%) 3,1% 0,0% +2,2% 7,9% +1,3% -6,4% 9 Австрия (3,18%) 3,5% +0,1% +0,1% 6,7% -4,7% 2,4% 10 Финляндия (1,83%) 0,2% 0,0% - 9,9% -4,4% 0,0% 11 Словакия (0,86%) 4,4% +0,1% +0,4% 4,9% -5,3% -2,8% 12 Ирландия (3,52%) 1,7% -1,0% 12,5% 4,9% +4,3% 17,2% - Зона обращения євро в целом 2,0% +0,1% +1,4% 6,2% -3,1% 2,6%

Особенно огорчает ситуация в Германии, экономика которой ориентирована на экспорт. Из-за сильного евро и ухудшения условий торговли с США экономика этой страны, которая является флагманом еврозоны, постоянно балансирует на грани рецессии.

Я бы сказал, что относительная слабость экономики Германии является одним из ключевых факторов давления на фундаментальные данные еврозоны, поскольку ВВП Германии — чуть менее трети ВВП всей зоны обращения евро. Данные в графике ниже ясно показывают, что «узкое место» еврозоны — это неустойчивые темпы роста в Германии, кстати, еще задолго до таможенной войны Трампа.

Ежеквартальная динамика ВВП Германии (%)

Данные: Federal Statistical Office

Если с инфляцией и безработицей проблем нет, то слабый экономический рост на фоне увеличения оборонных расходов приводит к тотальному дефициту в государственных финансах. Текущий дефицит бюджета к ВВП в целом по еврозоне составляет 3,1% при нормативе 3%. Определенный запас прочности еще имеют Германия и Нидерланды, а вот хорошая статистика из Греции, Португалии вряд ли порадует знатоков европейских дефолтов времен PIGS.

Впрочем, от увеличения военных расходов ЕС никуда не деться, и поэтому в 2026 году индикаторы дефицита в еврозоне вырастут. Рост дефицита и объемов государственных заимствований также не будут способствовать укреплению евро.

Влияние на евро торговли и таможенных войн

А вот торговая статистика и состояние текущего счета ведущих экономик еврозоны указывают нам, что ситуация выглядит очень неплохо, особенно по сравнению с США, где дефицит торгового баланса стал хроническим.

На графике ниже представлены данные о динамике торгового дефицита (справа) и текущего счета (слева) в еврозоне и США.

Динамика торгового дефицита и текущего счета платежного баланса еврозоны и США (млрд евро, млрд долларов США)

Данные: ECB, Eurostat, U.S. Bureau of Economic Analysis

Хотя экономическая команда президента США Дональда Трампа достигла значительных успехов в обуздании торгового дефицита, проблема нарастания дефицита текущего счета платежного баланса очевидна.

Наличие оттока капитала из США, в т. ч. с рынка казначейских обязательств, и является одним из наиболее значимых факторов, который давит на курс евро к доллару США. Проблема лишь в том, что разные аналитики по-разному интерпретируют такую статистику из США.

Торговыми войнами администрация Трампа как бы обменивает улучшение торгового дефицита на отток капитала. Но не следует забывать, что такой процесс программируется американцами и является для них желательным, поскольку делает доллар слабее, а американский экспорт — дешевым по всему миру. К чему это приводит, кроме слабого доллара? — к тому, что мы наблюдали на первом графике — склонности к рецессии экспортных экономик еврозоны, таких как, например, Германия.

Долгое время считалось, что евро станет слабее, когда между США и ЕС будет подписано торговое соглашение. Реакция на соглашение действительно произошла: курс евро упал с 1,18 до почти 1,14 доллара за евро, но затем на рынок снова начали давить данные из США, да еще и выяснилось, что подписанное соглашение не охватывает весь сегмент торговых отношений между США и Европой. Поэтому рынок снова развернулся в направлении 1,17.

Давление «паритета» процентных ставок

Давление на курс евро к доллару со стороны разницы в процентных ставках происходит постоянно. На момент написания статьи правительство США занимало средства на рынке в среднем под 4,31%, правительство Франции — под 3,44%, а Германии — под 2,75%. Ставки по долларовым финансовым инструментам практически по всему миру были выше, чем по депозитам или облигациям в евро.

По рыночным инструментам доходность между долларом и евро отличалась больше, чем по государственным заимствованиям. Например, средняя ставка по ипотеке на 30 лет в США сейчас составляет 6,68%, а в еврозоне — 3,1%. Эта же разница ощущается даже в украинских банках, где ставки по депозитам в долларах заметно выше, чем в евро.

Курсовой «паразитизм»

Если внимательно посмотреть на динамику курса доллара США к основным европейским валютам и сравнить ее с юанем и японской иеной, то можно сделать вывод, что политика слабого доллара действует преимущественно в Европе. Две основные азиатские валюты — юань и иена — даже немного ослабли по отношению к доллару США. Такое наблюдение означает, что США лечат свой торговый дефицит преимущественно за счет слабого доллара в Европе.

Динамика курса доллара США к евро, швейцарскому франку, юаню, иене и британскому фунту с 20.08.2024 по 20.08.2025

Относительная стабильность азиатских валют по отношению к доллару США на фоне укрепления евро означает, что Китай и Япония также могут поправить свои торговые балансы за счет Европы, а это уже плохая новость для стран еврозоны.

Если бы доллар был слабым и для КНР с Японией, то еврозоне было бы значительно легче переживать политику «слабого доллара». Но когда доллар слаб не для всех, то экспортным экономикам Европы будет сложнее удержать баланс роста.

Особенности прогнозирования курса евро

Прогнозы — дело неблагодарное, особенно когда курс зависит от политики. Динамика изменений внутри новой администрации Белого дома поражает не только украинцев, но и европейцев. Собрав прогнозы 6 уважаемых банков, на которые ориентируюсь и сам, обнаружил, что их декабрьские взгляды на курс евро к доллару США были гораздо скромнее текущих, и даже фактического курса на данный момент.

Администрация Трампа начала перестройку экономических отношений не только с Европой, но и со всем миром. В таких условиях можно ожидать сюрпризов, например, оттока капиталов из США в Азию или роста рисков инфляции в ЕС из-за бюджетного дефицита 2026 года.

Я бы назвал почву, на которой приходится строить прогнозы по рынку «евро-доллар», крайне хрупкой. Тенденция к оттоку капитала из США, которую мы сейчас наблюдаем, легко (одним росчерком пера президента Трампа) может превратиться в обратную.

Еще больше проблем на европейский регион накладывает война. Рост военных расходов происходит чуть ли не каждый день: от создания оборонного фонда Германией на 100 млрд евро до кредитных линий странам Балтии на оборонные нужды. И хотя для Германии +/- 100 млрд евро погоды не сделают, однако в целом для еврозоны, где есть более слабые экономики, фактор войны является неприятным и сильно снижает точность прогнозов.

Прогнозы ключевых финансовых институтов я привел в таблице, но следует помнить, что текущая ситуация и с экономической политикой Трампа, и с ситуацией на Европейском континенте — далеки от алгоритмов и предположений, которые есть в учебниках.

Прогнозы ведущих банков относительно курса евро к доллару США на конец года