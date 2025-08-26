В Украине с момента обретения независимости якорной валютой остается доллар США. Но на фоне войны и увеличения зависимости от торговли с Европой евро становится более популярной валютой. Многие украинцы задаются вопросом: стоит ли хранить сбережения в евро?
Стоит ли хранить сбережения в евро: что о его курсе говорят экономика и прогнозы
Хотя до вытеснения доллара США с украинского валютного рынка еще очень далеко, но об основных преимуществах и недостатках евро стоит знать больше, чем тот информационный минимум, который доступен рядовым гражданам. Поэтому рассмотрим текущую ситуацию в зоне обращения евро с нескольких сторон.
Как себя чувствует экономика еврозоны
Макроэкономические данные указывают, что еврозона находится в режиме слабого экономического роста и одновременно низкой инфляции на фоне умеренного уровня безработицы. ЕЦБ довольно быстро (быстрее ФРС) преодолел ковидную и военную инфляцию, опустив ее уровень точно до значения таргета — 2%. Впрочем, на национальных рынках (Испания, Нидерланды, Португалия, Греция, Австрия
Проблемы на национальных рынках и новое торговое соглашение с США заставили крупнейшие банки Европы и США пересмотреть свои ожидания относительно движения ставки ЕЦБ до конца года. Deutsche Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas и HSBC в июле 2025 года почти единодушно изменили свое мнение о будущей траектории ставки ЕЦБ. Они не ожидают изменений ставки ЕЦБ до конца года и даже допускают ее рост в 2026 году.
Дальнейшая монетарная политика ЕЦБ является предметом для дискуссий. Успехи в борьбе с инфляцией в еврозоне произошли на фоне очень слабого экономического роста. Если годовые темпы роста держатся на уровне 1,4%, то данные за второй квартал совсем неутешительны — плюс 0,1%, это рост на уровне статистической погрешности (см. таблицу).
Макроэкономические данные ТОП-12 стран зоны обращения евро
|
№
|
Страна
|
Инфляция
|
Прирост ВВП, за второй квартал
|
Прирост ВВП, в годовом измерении
|
Безработица
|
Бюджетный дефицит к ВВП
|
Текущий счет к ВВП
|
1
|
Германия (28,40%)
|
2,0%
|
-0,1%
|
+0,4%
|
6,3%
|
-2,8%
|
5,7%
|
2
|
Франция (19,27%)
|
1,0%
|
+0,3%
|
+0,7%
|
7,5%
|
-5,8%
|
0,4%
|
3
|
Италия (14,46%)
|
1,7%
|
-0,1%
|
+0,4%
|
6,3%
|
-3,4%
|
1,1%
|
4
|
Испания (10,50%)
|
2,7%
|
+0,7%
|
+2,8%
|
10,3%
|
-3,2%
|
3,1%
|
5
|
Нидерланды (7,49%)
|
2,9%
|
+0,1%
|
+1,5%
|
3,8%
|
-1,1%
|
9,1%
|
6
|
Бельгия (4,05%)
|
1,9%
|
+0,2%
|
+1,0%
|
6,5%
|
-4,5%
|
-0,9%
|
7
|
Португалия (1,88%)
|
2,6%
|
+0,6%
|
+1,9%
|
6,0%
|
+0,7%
|
2,2%
|
8
|
Греция (1,57%)
|
3,1%
|
0,0%
|
+2,2%
|
7,9%
|
+1,3%
|
-6,4%
|
9
|
Австрия (3,18%)
|
3,5%
|
+0,1%
|
+0,1%
|
6,7%
|
-4,7%
|
2,4%
|
10
|
Финляндия (1,83%)
|
0,2%
|
0,0%
|
-
|
9,9%
|
-4,4%
|
0,0%
|
11
|
Словакия (0,86%)
|
4,4%
|
+0,1%
|
+0,4%
|
4,9%
|
-5,3%
|
-2,8%
|
12
|
Ирландия (3,52%)
|
1,7%
|
-1,0%
|
12,5%
|
4,9%
|
+4,3%
|
17,2%
|
-
|
Зона обращения євро в целом
|
2,0%
|
+0,1%
|
+1,4%
|
6,2%
|
-3,1%
|
2,6%
Особенно огорчает ситуация в Германии, экономика которой ориентирована на экспорт. Из-за сильного евро и ухудшения условий торговли с США экономика этой страны, которая является флагманом еврозоны, постоянно балансирует на грани рецессии.
Я бы сказал, что относительная слабость экономики Германии является одним из ключевых факторов давления на фундаментальные данные еврозоны, поскольку ВВП Германии — чуть менее трети ВВП всей зоны обращения евро. Данные в графике ниже ясно показывают, что «узкое место» еврозоны — это неустойчивые темпы роста в Германии, кстати, еще задолго до таможенной войны Трампа.
Ежеквартальная динамика ВВП Германии (%)
Данные: Federal Statistical Office
Если с инфляцией и безработицей проблем нет, то слабый экономический рост на фоне увеличения оборонных расходов приводит к тотальному дефициту в государственных финансах. Текущий дефицит бюджета к ВВП в целом по еврозоне составляет 3,1% при нормативе 3%. Определенный запас прочности еще имеют Германия и Нидерланды, а вот хорошая статистика из Греции, Португалии вряд ли порадует знатоков европейских дефолтов времен PIGS.
Впрочем, от увеличения военных расходов ЕС никуда не деться, и поэтому в 2026 году индикаторы дефицита в еврозоне вырастут. Рост дефицита и объемов государственных заимствований также не будут способствовать укреплению евро.
Влияние на евро торговли и таможенных войн
А вот торговая статистика и состояние текущего счета ведущих экономик еврозоны указывают нам, что ситуация выглядит очень неплохо, особенно по сравнению с США, где дефицит торгового баланса стал хроническим.
На графике ниже представлены данные о динамике торгового дефицита (справа) и текущего счета (слева) в еврозоне и США.
Динамика торгового дефицита и текущего счета платежного баланса еврозоны и США (млрд евро, млрд долларов США)
Данные: ECB, Eurostat, U.S. Bureau of Economic Analysis
Хотя экономическая команда президента США Дональда Трампа достигла значительных успехов в обуздании торгового дефицита, проблема нарастания дефицита текущего счета платежного баланса очевидна.
Наличие оттока капитала из США,
Торговыми войнами администрация Трампа как бы обменивает улучшение торгового дефицита на отток капитала. Но не следует забывать, что такой процесс программируется американцами и является для них желательным, поскольку делает доллар слабее, а американский экспорт — дешевым по всему миру. К чему это приводит, кроме слабого доллара? — к тому, что мы наблюдали на первом графике — склонности к рецессии экспортных экономик еврозоны, таких как, например, Германия.
Долгое время считалось, что евро станет слабее, когда между США и ЕС будет подписано торговое соглашение. Реакция на соглашение действительно произошла: курс евро упал с 1,18 до почти 1,14 доллара за евро, но затем на рынок снова начали давить данные из США, да еще и выяснилось, что подписанное соглашение не охватывает весь сегмент торговых отношений между США и Европой. Поэтому рынок снова развернулся в направлении 1,17.
Давление «паритета» процентных ставок
Давление на курс евро к доллару со стороны разницы в процентных ставках происходит постоянно. На момент написания статьи правительство США занимало средства на рынке в среднем под 4,31%, правительство Франции — под 3,44%, а Германии — под 2,75%. Ставки по долларовым финансовым инструментам практически по всему миру были выше, чем по депозитам или облигациям в евро.
По рыночным инструментам доходность между долларом и евро отличалась больше, чем по государственным заимствованиям. Например, средняя ставка по ипотеке на 30 лет в США сейчас составляет 6,68%, а в еврозоне — 3,1%. Эта же разница ощущается даже в украинских банках, где ставки по депозитам в долларах заметно выше, чем в евро.
Курсовой «паразитизм»
Если внимательно посмотреть на динамику курса доллара США к основным европейским валютам и сравнить ее с юанем и японской иеной, то можно сделать вывод, что политика слабого доллара действует преимущественно в Европе. Две основные азиатские валюты — юань и иена — даже немного ослабли по отношению к доллару США. Такое наблюдение означает, что США лечат свой торговый дефицит преимущественно за счет слабого доллара в Европе.
Динамика курса доллара США к евро, швейцарскому франку, юаню, иене и британскому фунту
Относительная стабильность азиатских валют по отношению к доллару США на фоне укрепления евро означает, что Китай и Япония также могут поправить свои торговые балансы за счет Европы, а это уже плохая новость для стран еврозоны.
Если бы доллар был слабым и для КНР с Японией, то еврозоне было бы значительно легче переживать политику «слабого доллара». Но когда доллар слаб не для всех, то экспортным экономикам Европы будет сложнее удержать баланс роста.
Особенности прогнозирования курса евро
Прогнозы — дело неблагодарное, особенно когда курс зависит от политики. Динамика изменений внутри новой администрации Белого дома поражает не только украинцев, но и европейцев. Собрав прогнозы 6 уважаемых банков, на которые ориентируюсь и сам, обнаружил, что их декабрьские взгляды на курс евро к доллару США были гораздо скромнее текущих, и даже фактического курса на данный момент.
Администрация Трампа начала перестройку экономических отношений не только с Европой, но и со всем миром. В таких условиях можно ожидать сюрпризов, например, оттока капиталов из США в Азию или роста рисков инфляции в ЕС из-за бюджетного дефицита 2026 года.
Я бы назвал почву, на которой приходится строить прогнозы по рынку «евро-доллар», крайне хрупкой. Тенденция к оттоку капитала из США, которую мы сейчас наблюдаем, легко (одним росчерком пера президента Трампа) может превратиться в обратную.
Еще больше проблем на европейский регион накладывает война. Рост военных расходов происходит чуть ли не каждый день: от создания оборонного фонда Германией на 100 млрд евро до кредитных линий странам Балтии на оборонные нужды. И хотя для Германии +/- 100 млрд евро погоды не сделают, однако в целом для еврозоны, где есть более слабые экономики, фактор войны является неприятным и сильно снижает точность прогнозов.
Прогнозы ключевых финансовых институтов я привел в таблице, но следует помнить, что текущая ситуация и с экономической политикой Трампа, и с ситуацией на Европейском континенте — далеки от алгоритмов и предположений, которые есть в учебниках.
Прогнозы ведущих банков относительно курса евро к доллару США на конец года
|
Прогнозисты
|
2025
|
2026
|
2027
|
Deutsche bank
|
1,15
|
1,20
|
1,25
|
Commerzbank
|
1,16
|
1,20
|
-
|
UBS
|
1,15−1,20
|
1,23
|
-
|
Royal Bank of Scotland
|
1,17
|
1,24
|
-
|
Goldman Sachs
|
1,17
|
1,20
|
1,25
|
HSBC
|
1,20
|
-
|
-
Примечание: Следует учитывать, что эти прогнозы выпускались в разное время и могут быстро меняться. Источники — данные информационных агентств.
Борьба факторов или выводы
Курс доллара к евро сейчас ослабляют: по факту незавершенные торговые переговоры между США и ЕС, отток капитала из США, а также разница между торговым балансом еврозоны и США в пользу еврозоны.
Большинство уважаемых банков также ориентируются на необходимость роста ставки ЕЦБ в 2026 году, что означает выравнивание доходности по инструментам в долларах США и евро. Этот процесс может поддержать слабый доллар еще некоторое время. Впрочем, нет никаких гарантий того, что этот сценарий выравнивания паритета на фоне роста бюджетного дефицита ЕС будет реализован.
В пользу слабого евро указывают: склонность экономики Германии к рецессии, подкормка за счет слабого доллара США не только экспортеров из США, но и из Японии и КНР, более привлекательные ставки по активам в долларах США, чем в евро, а также возможность остановки оттока капитала из США под влиянием политических решений администрации Белого дома. Идея ослабления евро к доллару США с целью слома тренда к нулевому росту в ведущих европейских экономиках является неплохой для Европы.
Рынок «евро-доллар» находится в постоянном поиске баланса справедливого курса. Если доллар к евро будет очень слабым в течение длительного времени, то плохие фундаментальные данные из экспортно-ориентированных европейских экономик рано или поздно повлияют на курс евро к доллару США.
США также не заинтересованы в том, чтобы в еврозоне началась рецессия, поскольку тогда европейцы будут покупать меньше американских товаров. Именно поэтому в долгосрочной перспективе мы и будем наблюдать поиск баланса интересов, который будет отражаться на динамике курса.
В парадигме экономических отношений между США и ЕС есть элементы равнозначности: их экономики как соединенные емкости, когда ухудшение ситуации в одной из экономик ничего хорошего не принесет другой экономике. При постоянном поиске равновесия на фоне зависимости курса от «политических решений» в долгосрочной перспективе оптимальной будет оставаться стратегия диверсификации вложений в разрезе валют.
Не храните средства в одной валюте, отдавайте предпочтение сбережениям в валюте расходов и не забывайте о гривне: ставки по депозитам в национальной валюте остаются высокими.
Комментарии - 4