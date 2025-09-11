Сколько будет стоить евро в мире и Украине после заседаний ЕЦБ и Нацбанка

Уже сегодня, 11 сентября, во второй половине дня Европейский центральный банк огласит решение по процентным ставкам, а наш Нацбанк в 14 часов озвучит решение по учетной ставке. Стоит разобраться, как решения регуляторов отобразятся на курсе евро в ближайшие дни, и что на него будет влиять дальше.

Что решит НБУ

Сейчас перед нашим регулятором стоит настолько много задач по поддержанию ценовой стабильности в стране и гашению огромного числа военных, финансовых и валютных вызовов, что Нацбанк вряд ли глобально изменит размер учетной ставки.

Скорее всего, он оставит учетную ставку в пределах действующих 15,5% годовых, или максимум, на что пойдет, — на ее снижение до 14,5−15%. Хотя снижение учетной ставки будет достаточно рискованным решением, исходя из сегодняшних реалий и угрозы быстрого усиления инфляции за счет факторов, на которые Нацбанк повлиять не может. Например, повышение части коммунальных тарифов или введение дополнительных налогов для бизнеса.

Курс евро в Украине традиционно рассчитывается через соотношение двух пар — доллара относительно гривны на нашем внутреннем рынке и пары евро/доллар на внешних площадках. Пересчет этих соотношений и дает курс евро относительно гривны.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Учитывая, что на поведение пары евро/доллар НБУ влиять не может, и при этом пока сохраняет привязку курса гривны к доллару, — все, что может делать НБУ в части котировок евро, так это через интервенции в долларе на межбанке опосредованно пытаться максимально сглаживать и колебания курса евро к нацвалюте. То есть пока курс гривны привязан к доллару, Нацбанк сглаживает колебания курса по нему, а вот курс евро относительно гривны и отражает все перипетии пары евро/доллар на мировых площадках.

Пара евро/доллар на момент написания статьи

При этом, о чем я уже неоднократно писал ранее, сама жизнь скоро заставит НБУ переходить от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро, что сделает поведение евровалюты на нашем межбанке еще более значимым для бизнеса и населения.

Причин такого перехода несколько. Основные из них:

1) По данным украинских источников, доля стран Евросоюза в международной торговле Украины уже составляет около 72%. Расчеты по этим операциям идут в евро, а не долларах.

2) После прихода к власти в США Дональда Трампа практически вся основная финансовая помощь наших международных партнеров приходит в Украину в евро, а доля помощи в долларах быстро сокращается. При этом Нацбанк продолжает проводить интервенции на межбанке для поддержки гривны в долларе. Это каждый месяц происходит в пределах $2,3−3,8 млрд. То есть удельный вес долларов в ЗВР каждый месяц сокращается, а доля евро за счет поступлений от западных партнеров — растет.

Показательно, если в начале 2025 года доля евро не дотягивала и до 10% от общей суммы резервов, то уже на 1 сентября составила 26,2%. И эта тенденция будет только нарастать.

Структура международных резервов в разрезе валют

В этой ситуации для минимизации валютных рисков Нацбанк будет вынужден ускорить переход от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро. Или, по крайней мере, регулятор начнет проводить интервенции на межбанке не только в долларе, но и в евро, что несколько снизит валютные риски.

Из-за глобальных мировых и сугубо украинских изменений — решения ЕЦБ по процентным ставкам и тренд пары евро/доллар будет все больше влиять как на отечественный валютный рынок, так и в целом на все показатели украинской экономики.

В каком состоянии экономика ЕС

В условиях глобальной мировой неопределенности, постоянных торговых войн США, бушующей рядом с границами ЕС войны россии против Украины, периодическими «наездами» Дональда Трампа на «слишком независимое» руководство Федрезерва и постоянными рисками инфляции — Евросоюз и ЕЦБ выглядят более прогнозированными, по сравнению с постоянно меняющимися правилами игры в США и вокруг них. А значит, и поведение евровалюты более прогнозируемое.

Хотя инфляция в еврозоне в августе и выросла, по предварительным данным Евростата, на 2,1%, по сравнению с августом прошлого года (в июле было 2%), — это практически в пределах допустимого таргета в 2%, заложенного ЕЦБ.

Экономистов ЕЦБ обнадеживает тот факт, что цены на энергоносители снизились на 1,9%. В условиях попыток Америки и Европы сыграть «на понижение» мировых цен на энергоносители, это может в дальнейшем замедлить рост цен в ЕС.

Важно и то, что в странах-локомотивах Европы рост цен был одним из самых низких — во Франции (+0,8%), Италии (+1,7%), Германии (+ 2,1%). И даже теперешний кризис власти во Франции пока на поведение евро особо не повлиял.

Чиновников ЕЦБ, конечно, волнует слабое звено Европы —- показатель ВВП. По предварительным прогнозам Еврокомиссии, ожидается, что рост реального ВВП ЕС в 2025 году составит всего 1,1%, а рост ВВП еврозоны — 0,9%. А это уже в пределах статистической погрешности и вообще можно назвать предвестником стагнации. Этот прогноз вполне может быть еще и ухудшен в случае продолжения неопределенности и непредсказуемости Дональда Трампа в части размеров торговых пошлин на европейские товары.

Дело в том, что хотя торговое соглашение между ЕС и США в части торговых пошлин и подписано в августе, по факту уже начинаются разночтения по отдельным его пунктам и их практическому осуществлению. В итоге на месте чиновников ЕЦБ я бы все же закладывал определенные риски его невыполнения в ближайшее время.

Что решит ЕЦБ

Ставка ЕЦБ по депозитам пока составляет 2% годовых, по основным операциям рефинансирования — 2,15%, а по маржинальным кредитам — 2,4% годовых.

На самом деле у чиновников ЕЦБ сейчас всего два варианта решения:

сохранение ставок на действующем уровне, что и закладывает рынок пока в свои расчеты. В том числе и игроки валютного рынка по паре евро/доллар;

повышение ставки на 0,25% годовых, чтобы «уничтожить» рост цен в зародыше, пока эта буря в ЕС не разыгралась. Но это очень маловероятный сценарий, так как на часть составляющих инфляции сейчас больше влияет геополитика. Поэтому, повысив сейчас ставки даже на 0,25% годовых, ЕЦБ рискует окончательно «убить» и без того низкий рост ВВП Евросоюза, при этом не замедлив инфляцию.

По моему прогнозу, ЕЦБ сегодня сохранит свои ставки на том же уровне: ставка по депозитам — 2% годовых, ставка по основным операциям рефинансирования — 2,15%, и ставка по маржинальным кредитам — 2,4% годовых.

Но при этом глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнет, что европейский регулятор в ближайшее время будет еще больше мониторить экономическую ситуацию в Европе и будет быстро принимать соответствующие меры (читай — повысит свои ставки), в случае, если инфляционные процессы усилятся.

При таком решении ЕЦБ — нас будут ждать традиционные ралли по паре евро/доллар в пределах колебаний в 0,5−1 цента на евро во время оглашения решений ЕЦБ, и главное — комментариев Кристин Лагард по перспективам экономики ЕС и мира. Для Украины это чревато ситуативными колебаниями в течение дня по курсу евро относительно гривны в пределах 20−40 копеек.

Если же в решениях ЕЦБ или в комментариях его руководства что-то пойдет «не так», по сравнению с расчетами рынка, — колебания вырастут в пределах до 1,1−1,5 цента на евро, что приведет к ситуативной волатильности курса евро на нашем межбанке в пределах 45−62 копеек.

Но практика украинского валютного рынка последних месяцев показала, что НБУ через свою политику «гибкого курсообразования» по доллару опосредованно постарается 11 -12 сентября сглаживать и возможные скачки по евро. Поэтому, даже в случае, если что-то пойдет «не так», ситуативные колебания евро в эти дни на нашем рынке по моему прогнозу не превысят 25−35 копеек.

Что касается, поведения пары евро/доллар на мировых рынках, то после заседания ЕЦБ и до заседания Федрезерва США 17 сентября — нас ждут постоянные ситуативные ралли в пределах колебаний пары от 0,4 до 1,2 цента на евро на текущих экономических новостях из США и Евросоюза, а также на факторе геополитики.

Обострение риторики Трампа в части возможного реального усиления санкций против россии, многочисленные переговоры глав финансовых ведомств стран ЕС с руководством финансового блока США и «утечки» от «проверенных источников» с этих переговоров способны «качать» пару евро/доллар в пределах еще дополнительных 0,4−0,8 цента на евро во все эти дни.

После традиционных ралли пары евро/доллар в пределах до 0,9−1,5 центов на евро перед, во время и сразу после оглашения решений Федрезерва США, нас ждет период коррекции этой пары и затем «боковик» в новом коридоре уже до конца сентября этого года.

По моему прогнозу, под давлением Трампа ФРС снизит процентные ставки с действующих сейчас 4,25−4,5% годовых на 0,25%, максимум 0,5%. Но никаких совсем радикальных снижений сразу на 0,75−1% ФРС все же не допустит. Это приведет к коридору по паре евро/доллар уже до конца сентября в пределах от 1,162 до 1,189 доллара за евро.

А вот октябрь и ноябрь 2025 года будут для доллара очень сложным периодом. С 1 октября в США начнется новый финансовый год с его значительной неопределенностью не только в части геополитики и торговых войн Дональда Трампа, но и из-за нерешенной пока проблемы финансирования растущих затрат американского бюджета. Также усложнит ситуацию продолжение роста внутренних цен на фоне достаточно слабых показателей экономики США.

Против доллара сработает также и продолжение периодических конфликтов с Китаем. Как в части сугубо торговых «разборок», так и в части растущего военного противостояния вокруг Тайваня.

Все это приведет в конечном итоге к повышенной турбулентности пары евро/доллар в октябре-ноябре этого года в пределах коридора от 1,153 до 1,195 доллара за евро.

Для Украины, даже с проводимой Нацбанком политикой «гибкого курсообразования», это означает коридор по евро в этот период в пределах от 47,6 до 49,7 гривен за евро на межбанке и от 47,40 до 50 гривен на наличном рынке. При этом безналичный доллар США в этот период будет находиться в уже относительно привычном коридоре от 41 до 42 гривен, а на наличном рынке особых отклонений от котировок межбанка наблюдаться не будет.

С учетом повышенных валютных рисков и повышенной неопределенности в октябре-ноябре этого года, я бы рекомендовал гражданам в своих валютных сбережениях соблюдать принцип диверсификации в следующей пропорции: 40% — в долларе, 45% — в евро, 15% — в швейцарском франке.

Если вы не хотите «связываться» с относительно экзотическими валютами для Украины, а швейцарский франк у нас все же менее распространен — я бы постарался иметь в валютной части своих сбережений пропорцию 40−45% — в долларе, и до 55−60% — в евро.