Шатдаун и торговая война между Штатами и Китаем: что покупать в заначку — доллар или евро

Несмотря на прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, говорить о снижении глобальных геополитических рисков пока не приходится. Продолжение шатдауна в США и обострение торгового противостояния между США и Китаем повлияло на все финансовые рынки, в том числе и валютный. А потому, украинцы снова задаются вопросом — в какой валюте копить?

Стоит ли говорить, что подобные вопросы задают инвесторы по всему миру. Все их страхи напрямую отражаются на стоимости одного из самых известных защитных активов — золота.

Динамика стоимости золота на момент написания статьи

На этом фоне и доллар, и евро могут быть подвергнуты серьезным испытаниям на прочность, что существенно грозит раскачать пару евро/доллар уже в ближайшее время. А это ударит и по курсу евро к гривне в Украине.

Против евро играет:

Непосредственная близость у границ Евросоюза войны рф против Украины. В последнее время к этому добавились еще и провокации россии против стран-членов НАТО. Это требует от Европы значительных денежных вливаний в военную отрасль, а источники таких вливаний нужно постоянно изыскивать.

Политический кризис во Франции, которая является одним из экономических локомотивов ЕС. Основной вызов для президента Эммануэля Макрона заключается во внутренней социально-экономической ситуации, в частности, поляризации общества и росте бедности.

Демографический кризис, который, с одной стороны, обостряет проблему мигрантов и финансирования социальной сферы, а с другой — сохраняет безработицу среди молодежи и не формирует для нее социальных лифтов.

Низкие темпы роста ВВП Евросоюза, граничащие со стагнацией на фоне серьезного расслоения стран-членов ЕС по экономическим показателям. В итоге это снижает общую экономическую эффективность всего Евросоюза.

Страхует евровалюту:

Низкий уровень инфляции (около таргета в 2%), которого добился ЕС и ЕЦБ последовательной и более предсказуемой (по сравнению с американской) экономической и кредитной политикой.

Возможное оживление экономической активности в странах ЕС за счет вынужденного увеличения финансирования европейского ВПК на фоне угроз со стороны россии, а также потенциальные возможности европейских компаний по восстановлению Украины после окончания войны.

Относительно низкие мировые цены на нефть и газ, игру «на понижение» по которым сейчас активно проводит президент США Дональд Трамп.

Сохранение относительно ровных экономических связей ЕС с Китаем. Евросоюз и КНР более продуктивно двигаются к разрешению торговых противоречий. В итоге логистика китайских товаров в Европу и поток высоких технологий из Евросоюза в Китай находятся на достаточно прогнозируемом и стабильном уровне, в отличие от аналогичной ситуации в США.

Для доллара США в плюсы можно записать:

Начало цикла снижения процентных ставок Федрезервом США, что должно стимулировать американскую экономику в ближайшем будущем.

Сохранение «бычьего» рынка по ценным бумагам американских компаний, что привлекает инвесторов и капиталы в страну.

Активная политика Дональда Трампа «по возврату» промышленных гигантов и их капиталов в США. Это ему удается не всегда, но позитивные сдвиги в этом вопросе все же есть.

Усиление роли американского ВПК благодаря получению международных заказов на вооружение, а также ускоренное развитие других высокотехнологичных отраслей, что, несомненно, ускорит рост ВВП США.

Сохранение первенства по уровню запасов золота в золотовалютных резервах. «Золотые» резервы США во втором квартале 2025 года составили 8 133,46 тонны (около 261,5 миллиона тройских унций). У ближайшего конкурента — Германии — всего 3 359 тонн золота, т. е. в 2,42 раза меньше.

Таким образом, при стоимости унции золота в начале января 2025 года на уровне $2 623 и теперешней цене золота в пределах $4 189 на момент написания статьи, только за счет переоценки растущей цены золота в своих резервах США добавляют себе финансовую подушку в размере $409,51 млрд.

Сохранение за долларом статуса ведущей мировой валюты для расчетов за энергоносители, золото и основные сырьевые ресурсы в мире, хотя и с определенными оговорками в последнее время.

Против американской валюты сейчас играет множество факторов, основные из которых:

Огромный госдолг США в пределах $37,637 трлн, по данным на сентябрь 2025 года.

Непредсказуемость внешней и внутренней политики президента США Дональда Трампа, что часто отпугивает инвесторов от вложений в американскую экономику и фондовый рынок Америки (в первую очередь в казначейские обязательства США).

Возможная замена в 2026 году нынешнего главы ФРС США Джерома Пауэлла на более лояльного Дональду Трампу человека. Это может привести к потере независимости Федрезерва в финансовой политике. Такой поворот —колоссальный «минус» в глазах инвесторов при принятии решений о вложении в те или иные активы.

Глобальный торговый конфликт с Китаем, который часто выходит за рамки исключительно экономических вопросов и сопровождается постепенной поляризацией мира на группы стран с проамериканской или прокитайской ориентацией. В том числе и в части валюты для расчетов за товары и услуги, где раньше всегда была монополия доллара, как средства платежа.

Продолжение шатдауна. С начала октября в США вновь объявлен шатдаун — временная остановка работы федерального правительства. Это происходит в том случае, если Конгресс не утверждает бюджет на новый финансовый год. Шатдаун — не редкость для американской системы. С 1976 года подобные ситуации происходили более двадцати раз. Самый продолжительный из них длился 35 дней в конце 2018 — начале 2019 года, когда стороны не смогли договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Для финансовых рынков шатдаун — это сигнал повышенной неопределённости. Хотя краткосрочный эффект на индексы часто ограничен, при затяжных сценариях он может отражаться на макроэкономике: снижается деловая активность, падают расходы потребителей и откладываются госинвестиции.



В долгосрочной перспективе подобные кризисы подрывают доверие к бюджетной дисциплине США и повышают волатильность доллара.

Тем не менее пока доллар остается главным мировым средством для расчетов с долей около 50%, но периодически этот показатель стал проседать. Например, при пике в январе 2025 года (около 50,2%) она затем снизилась к августу-сентябрю этого года до 46,94%. При том, что, согласно данным системы SWIFT, в феврале она составляла 48,95%, а в марте — 49,08%.

Но тут нужно учитывать еще и начало цикла снижения ставок Федрезервом США на фоне сохранения ставок ЕЦБ на прежних уровнях. В результате разница между процентными ставками американского и европейского финансового рынков сокращается и составляет уже менее 2% годовых.

А именно относительно высокая доходность американских активов, опосредованно привязанных к ставкам ФРС США, всегда была дополнительным аргументом для инвесторов при выборе между вложениями в американский и европейский фондовые рынки. В итоге это тоже может спровоцировать снижение интереса к американским долговым бумагам правительства США со стороны мировых инвесторов и оттоку капиталов на другие, более привлекательные по доходности рынки.

То есть усиливаются тенденции по снижению роли доллара в мировой экономике. Геополитика сейчас имеет все большее влияние на реальную экономику. Так что опасные сигналы для доллара будут продолжаться до тех пор, пока геополитическая напряженность и неопределенность будут оставаться главным вызовом текущего времени. На фоне этого евро смотрится более прогнозируемо, и это стимулирует интерес инвесторов делать ставку на евровалюту.

С учетом вышеизложенного, мой прогноз по паре евро/доллар на период с середины октября 2025 года и до конца первого квартала 2026 года (по прогнозам многих политических аналитиков, именно этот период будет пиком глобальной мировой напряженности) — это существенная волатильность пары в пределах коридора от 1,138 до 1,194 доллара за евро с ситуативными отклонениями в пределах этого коридора, в зависимости от геополитических и экономических раскладов на рынках в этот период времени.

Что с долларом и евро в Украине, и что делать гражданам и бизнесу

В условиях продолжающейся войны наш бюджет и стабильность курса гривны сейчас напрямую зависят от получаемой международной финансовой помощи. А она в основном сейчас идет от европейских стран в евро.

При этом пока Нацбанк сохраняет привязку гривны к доллару и проводит свои интервенции для поддержки курса гривны на межбанке именно в долларе. В результате доля доллара в украинских ЗВР будет сокращаться, а евро — расти.

Например, с 1 января по 1 октября 2025 года доля евро в ЗВР Украины выросла с 6,8% до 27,3%, а в абсолютном объеме — с $2,983 млрд до $12,715 млрд в эквиваленте. Эта тенденция сохранится как минимум до конца весны 2026 года.

Кроме того, Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины. Но это даже неплохо для Нацбанка, с точки зрения курсовых рисков, но только в том случае, если он в скором времени все же перейдет от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро.

Иначе, при сокращении доли доллара в резервах и параллельно с этим активной траты этой валюты на поддержание курса гривны к доллару при проведении интервенций на межбанке, регулятор будет брать на себя дополнительные валютные риски из-за необходимости конвертации имеющихся у него евро на доллары.

Пока же Нацбанк удерживает курс доллара на межбанке в течение года в пределах достаточно узкого коридора в 1 гривну, если учесть такой временной промежуток времени, — от 41,13 до 42,18 гривен.

Курс доллара (межбанк)

А все мировые перипетии поведения пары евро/доллар у нас отражаются на курсе евро.

Курс евро (межбанк)

И тут масштаб колебаний по курсу евро к гривне за этот же период времени уже значительный — от 43,06 до 49,18 гривен за евро, то есть в пределах 6,12 гривен на евро.

Отличительной особенностью этого периода является то, что сейчас наличный рынок более спокоен, нежели межбанк, который постоянно реагирует на любое движение евро относительно доллара на мировых площадках.

Нацбанк никак не может влиять на поведение пары евро/доллар на мировых площадках. Однако через политику «гибкого курсообразования» регулятор старается сглаживать не только колебания курса доллара относительно гривны, но и курса евро относительно гривны. Этой тактики НБУ будет придерживаться и дальше.

С учетом войны, всеобщей мировой неопределенности и геополитического противостояния, единственным способом минимизировать свои курсовые риски для украинского бизнеса и граждан остается диверсификация своих денежных средств и сбережений, исходя из текущих реалий.

Я бы пока предложил следующую консервативную пропорцию по денежным сбережениям:

до 40−50% — в гривневых инструментах (депозиты и гривневые ОВГЗ),

до 40−45% — валютные сбережения (в евро — до 60%, в долларе — до 40%),

до 5−10% — в золоте (как глобальной подстраховке) от суммы денежных сбережений.

При этом саму пропорцию я бы пересматривал каждые 1−1,5 месяца с учетом текущих реалий, а саму коррекцию пропорции делал бы за счет докупки той или иной валюты, а не обмена одной валюты на другую.

Что касается прогнозного курса на межбанке, то до конца 2025 года по доллару я бы ожидал плавной девальвации до уровней в 42−43 гривны на межбанке и соответствующей реакции наличного рынка к этим ценникам в пределах до 50 копеек при установлении цены продажи американской валюты гражданам.

В первом квартале 2026 года я бы закладывал продолжение плавной девальвации к уровням в 44−45 гривен за доллар на межбанке и такой же коррекции в пределах до 50 копеек по ценникам наличного рынка.

По евро я бы ориентировался на следующий коридор по курсу относительно гривны:

до конца этого года в пределах 47,60 — 49,30 гривен,

на первый квартал 2026 года — от 48,60 до 52,90 гривен с такой же коррекцией в пределах до 50 копеек по ценникам наличного рынка.

В настоящее время, с учетом условной «дешевизны» доллара и снизившегося соотношения пары евро/доллар (на момент написания статьи около 1,162 доллара за евро, хотя не так давно в сентябре это соотношение доходило и до 1,185 доллара), я бы покупал в первую очередь евровалюту, а потом бы уже «разбавлял» эти покупки покупкой доллара с соблюдением общей пропорции в евро до 60%, а в долларе до 40% сбережений.