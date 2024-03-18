Рост биткоина, как продукт коррупции и санкций

На прошлой неделе биткоин обновил исторический максимум, а его цена не некоторое время превысила $73 тыс. Экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ рассказал , каким образом коррупция и преступность подталкивает его цену, и кто на биткоине будет зарабатывать.

В каких странах популярна криптовалюта

Циклы роста цен на криптовалюты напрямую связаны с динамикой теневого движения капитала, так как криптовалюты позволяют обходить финансовый мониторинг в банках и фильтры контроля происхождения средств.

То есть спрос на криптовалюты формируется в развивающихся сырьевых, коррупционных странах, а также в государствах, которые находятся под воздействием санкций.

Например, рф формирует «черную кассу» войны в размере от $50 до $100 млн в день, в значительной мере за счет операций с криптовалютами при расчете за нефть.

Тут решается еще и задача обхода санкционного ограничения цены на российскую нефть (прайскеп), когда нефть из рф продается официально по $60 за баррель, а, например, $10 за баррель идет криптой.

Но основная причина — это коррупция, которая сейчас, после введения стандартов BEPS в большинстве стран (по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и коррупцией), почти вся сидит в крипте.

Возьмем репорт «The 2022 Global Crypto Adoption Index». Какие страны проводят наибольшее количество операций с криптовалютами (данные за 2022 год):

Вьетнам — коррупция, денежные переводы населения и игорный бизнес. Филиппины — коррупция, денежные переводы. Украина — коррупция, денежные переводы, война. Индия — коррупция, переводы, криптовалютные проекты в селах. США — тут исключение из общего тренда: проекты на базе DeFi, то есть футурология, на которую можно тратить деньги. Например, картинки и арт-объекты NFT, Метавселенная и т. д. Пакистан — коррупция, переводы. Бразилия — коррупция, спекуляции. Таиланд — коррупция, игорный бизнес. россия — коррупция, обход санкций. Китай — коррупция, спекуляции, обход санкций.

Как видим, большинство стран — развивающиеся и коррупционные.

Данный тезис подтверждает тот факт, что в перечне стран-криптоманов нет таких технологических гигантов, как Япония, Южная Корея, Германия, Франция, Британия.

Согласно отчету ООН, в топ-5 стран в 2021 году с наибольшим количеством расчетов в крипте среди населения, вошли:

Украина (у 12,7% населения есть цифровые валюты). рф (11,9%). Венесуэла (10,3%). Сингапур (9,4%). Кения (8,5%).

Что примечательно, в топ-20 стран рейтинга ООН вошли только пять развитых стран, а 15 — развивающиеся.

При чем в развитых странах рейтинга (кроме США и Сингапура) показатель владения населением цифровыми валютами не превышает 5% (Британия, Австралия, Южная Корея).

Кстати, владея криптовалютами, вы должны знать, что в общей цепочке транзакций и структуры криптокошельков можете оказаться рядом с коррупционером из Нигерии или террористом из Пакистана.

Кто владеет криптовалютой

Кто владеет крупнейшими запасами «битка» из крупнейших игроков?

На первом месте — BlackRock: $13,5 млрд.

На втором месте — бывший лидер рынка крипты MicroStrategy под управлением Майкла Сэйлора: 193 тыс. биткоинов на $13,2 млрд по балансовой стоимости на дату закрытия баланса, нереализованная прибыль — $7,1 млрд.

На третьем месте — фонд Fidelity (FBTC): $8,6 млрд.

С учетом этого, манипуляции на рынке криптовалют лишь усилятся.

По сути, «биток» — это новый западный финтех, позволяющий «стричь» коррупционные и сырьевые развивающиеся страны, в том числе находящиеся под санкциями.

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Новый финтех, запущенный, как альтернатива «белого и пушистого» классического банкинга, который теперь станет уделом «золотого миллиарда».