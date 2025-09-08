Прогноз курса доллара и евро с 8 по 12 сентября: почему котировки могут взлететь

Эта неделя, как и вся вторая декада сентября, на мировом валютном рынке будет очень жесткой. И эта напряженность будет немедленно отражаться на поведении валюты в Украине. Особенно — в части курса евро относительно гривны. Слишком уж много разноплановых, но очень значимых факторов станут одновременно влиять на мировой и украинский валютный рынок в этот период.

Инвесторы серьезно нервничают и ищут варианты более-менее малорисковых вложений на период этой повышенной мировой турбулентности. Не зря еще в прошлую пятницу, 5 сентября, цена золота преодолела отметку в $3 590.

Сложившаяся ситуация уже в ближайшие дни доставит много хлопот как рядовым инвесторам, так и крупнейшим мировым игрокам.

Вот основные события, которые реально способны «взрывать» рынки. Причем не только валютные, но и фондовый рынок, и сырьевые:

Заседание ЕЦБ (11 сентября) и последующее за ним (17 сентября) заседание ФРС США по процентным ставкам. Такие события всегда сопровождаются повышенной турбулентностью пары евро/доллар в мире, а значит, и скачками курса евро в Украине. От заседания ЕЦБ в этот четверг инвесторы ждут сохранения ставок на текущем уровне (2 — 2,4% годовых). Это уже заложено рынком в соотношение пары евро/доллар.

Что касается решения Федрезерва США, то тут все значительно сложнее. Судя по поведению золота (а этот рынок всегда очень зависим от поведения Федрезерва) и активности мировых спекулянтов, нас ожидает тот еще квест. Напомню, сейчас процентные ставки американского регулятора находятся на уровне 4,25−4,5% годовых. Текущие данные по рынку труда США, инфляции и деловым ожиданиям слишком неоднозначны, чтобы на их основании прогнозировать действия регулятора. Плюс потенциально опасный для инфляционной картины фактор торговых войн: уже заключенные Штатами соглашения с Индией, Канадой, Мексикой и Европой с повышенными пошлинами чреваты для США новым витком инфляции.

В подвешенном состоянии остаются и перспективы нового торгового соглашения США с Китаем. Все это, в сочетании с дальнейшим ростом американского госдолга (еще в августе он превысил $37 трлн), снижением доверия к доллару и частой сменой внешней политики США, заставляет инвесторов очень осторожно вкладывать новые средства в американскую экономику.

Поэтому снижение ставок Федрезерва с неминуемым снижением доходности долларовых активов, наверняка, снизит число желающих инвестировать в американские ценные бумаги (в первую очередь казначейские обязательства). А это, в свою очередь, только усугубит ситуацию.

Кроме того, Дональд Трамп продолжает давить на главу ФРС США Джерома Пауэлла, каденция которого заканчивается в 2026 году, и проталкивать своих людей в топ-менеджмент ФРС. Перспектива возможной утраты независимости американским регулятором пугает инвесторов.

В итоге то, что 17 сентября озвучит Джером Пауэлл на своей пресс-конференции и как это воспримет рынок, будет иметь последствия для всех рынков минимум до конца года. Поэтому всю эту неделю будут активно озвучиваться прогнозы по решениям европейского и американского регуляторов. А это только добавит турбулентности паре евро/доллар, и как следствие — курсу евро в Украине.

По моим прогнозам, ситуативные колебания пары евро/доллар на экономических новостях из Европы и США на этой неделе будут в пределах от 0,6 до 1,8 цента на евро. Это отразится в Украине скачками курса евро относительно гривны в пределах 25−75 копеек, что существенно для нашего валютного рынка.

Геополитика и усиление экономических противоречий в мире. Активизация россии в войне против Украины, действия Израиля в секторе Газа, попытки Китая, россии, Северной Кореи и некоторых других стран создать антизападный блок в связке с ситуативным присоединением к нему стран, которые «обижаются» на США из-за повышения торговых пошлин на их товары на американском рынке (как пример — Индия), уже приводят к подвижкам в глобальной экономике.

Кроме того, усиливаются противоречия и конкуренция за сырьевые рынки и рынки сбыта по всему миру. Это грозит как минимум рецессией мировой экономики, а как максимум — полным переделом сфер экономического и военного влияния на планете.

Это усиливает для Украины (да еще и с учетом войны рф) проблему защиты национальных интересов на мировом рынке, что усиливает для нашей страны макроэкономические риски, и в конечном итоге отражается на покупательной способности гривны.

Ответы на вопросы, которые будут получены в ближайшие недели в части решений задач Минфином по объемам и условиям западного финансирования дефицита бюджета на 2026 год, также опосредованно очень сильно зависят от вышеописанных сентябрьских событий на мировых рынках и геополитики.

Заседание НБУ по учетной ставке 11 сентября и интервенции Нацбанка на межбанке. В разгаре сбор аграриями урожая, и им нужна гривна на финансирование затрат под данные операции. Это усиливает активность сельхозпроизводителей на межбанке по продаже валютной выручки и страхует гривну, увеличивая предложение валюты.

В сочетании с ростом ЗВР Украины (на 1.09.2025 до $46 млрд), это позитивный фактор для нацвалюты. Во-первых, это дает Нацбанку больший маневр в «гашении» валютных колебаний на межбанке. Во-вторых, при росте клиентского предложения валюты на торгах НБУ может себе позволить сократить объем затрат золотовалютных резервов для сглаживания курсовых скачков, сохраняя относительную стабильность официального курса доллара.

Динамика международных резервов

Валютные интервенции НБУ

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Правда, данный позитивный для нацвалюты фактор будет скоро нивелирован необходимостью закупки импортного газа для отопительного сезона. Уже с октября это начнет работать против гривны, увеличивая спрос на валюту на торгах со стороны украинских поставщиков энергоносителей.

Пока же, по моим расчетам, на поддержание курса гривны НБУ потратит за 8−12 сентября от $480 млн до $650 млн. Самыми активными днями на межбанке будут вторник-четверг, когда на рынок выйдут практически все крупные игроки валютного межбанка — как аграрии с продажей валюты, так и госструктуры, и другие компании, которые покупают валюту на нужды обороны и закупку топлива.

Кроме того, 11 сентября пройдет заседание правления НБУ по учетной ставке. В годовом исчислении инфляция в июле снизилась до 14,1%, с 14,3% в июне. Однако во многом это произошло за счет эффекта высокой базы сравнения, что понимают и в НБУ. Поэтому чиновники вряд ли решатся сейчас снижать учетную ставку с действующих 15,5% годовых. Инфляция остается высокой, и, чтобы избежать снижения интереса к гривневым вложениям населения и бизнеса, Нацбанк вынужден сохранять ставку по гривне на высоком уровне.

Так что, скорее всего, он либо сохранит ее на том же уровне в 15,5% годовых, либо максимум снизит ее до 15% годовых (что стало бы достаточно рискованным решением в текущей ситуации). Самым важным для украинского валютного рынка 11 сентября будут комментарии чиновников Нацбанка к озвученному решению Правления регулятора по учетной ставке в части экономического и валютного блока.

Обстановка на фронтах и продолжение обстрелов гражданской инфраструктуры Украины россией продолжат психологически влиять на настроения всех участников валютного рынка.

Наличный рынок продолжит работать на этой неделе, с оглядкой на поведение межбанка, но в формате «с оборота» и без особых попыток самостоятельно играть «на повышение». Для минимизации своих рисков владельцы обменников немного расширят спред между покупкой-продажей валюты (доллара, и особенно евро) в период 10−11 сентября, то есть перед и во время заседания ЕЦБ по ставкам, а также во время пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард по перспективам европейской экономики. Ведь в такие периоды всегда усиливаются колебания пары евро/доллар на мировых рынках.

По моему прогнозу, спред по доллару 10−11 сентября будет находиться в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−50 копеек. Во все другие рабочие дни этой недели спред по доллару и евро вернется к стандартным 20−25 копейкам, а оптовые обменники проработают в эти дни со спредом по обеим валютам в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 сентября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке 8−12 сентября будет в пределах 1,163 — 1,181 доллара за евро.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах коридора от 41,05 до 41,60 гривен, курс безналичного евро теоретически может находиться в пределах коридора от минимум 47,74 гривен до максимум 49,13 гривен.

Но НБУ продолжит активно использовать свои интервенции, в соответствии с политикой «гибкого курсообразования», чтобы максимально сократить колебания на рынке. Поэтому данный прогнозный коридор сделок по безналичному евро будет в более узких параметрах — от 47,85 до 48,75 гривен.

Объем торгов по системе Блумберг на этой неделе не превысит $165 млн — 235 млн.

Наличный рынок

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,90 до 41,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,70 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,70 до 49 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,80 до 48,85 гривен.

Международные факторы, на которые Нацбанк не может влиять, сделают евровалюту основным инструментом для спекуляций на протяжении всей этой недели.