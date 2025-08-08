Прогноз курса доллара и евро: почему падает доверие к доллару и как на это реагируют украинцы

Эта неделя была богата на события, которые существенно влияли на настроения участников мирового и украинского валютного рынков. Однако для гривны рабочая неделя закончилась на позитивной ноте.

Из международных событий стоит выделить введение президентом США Дональдом Трампом повышенных торговых пошлин на индийский импорт. По факту, уже действующие 25%-пошлины теперь удвоились: так Трамп наказал Индию за продолжающуюся закупку российской нефти (т.е. товары из Индии подорожают при ввозе в США на 50%). Кромо того, 39-процентные пошлины введены в отношении товаров из Швейцарии, поставляемых на американский рынок.

Мир также ожидал решение Дональда Трампа в части введения дополнительных санкций к странам, которые продолжают закупать у рф энергоносители и тем самым спонсируют дальнейшее ведение войны против Украины. Ультиматум Трампа истекает 8 августа. На момент написания статьи его дальнейшие действия неизвестны, хотя весь рынок забит информационным шумом и даже откровенными фейками. А это всегда настораживает инвесторов, но радует спекулянтов.

В итоге, к концу пятницы валютный рынок по самой востребованной паре евро/доллар, рынок нефти и золота пока отреагировали на все события следующим образом:

Пара евро/доллар

Стоимость нефти марки BRENT

Цена золота

Рынок нефти имеет пессимистичные ожидания в части активизации мировой экономики на фоне геополитических разборок, а поведение рынка золота с его периодическими скачками цен 8 августа к уровням выше психологического уровня в $3400 за унцию говорит о нервозности инвесторов.

Украинский рынок интересует больше динамика пары евро/доллар, так как тренд по этой паре напрямую влияет на поведение курса евро относительно гривны. И тут в течение пятницы 8 августа на момент написания статьи наблюдался осторожный «боковик». Это говорит о том, что валютный рынок пока не ждет особых сюрпризов от Трампа по истечению срока действия ультиматума.

Поэтому наблюдается стандартная ситуация для нашего межбанка последнего времени — Нацбанк спокойно контролирует курс доллара на межбанке, а вот поведение евровалюты полностью отражает все «движения» пары евро/доллар на внешних площадках.

Под поведение межбанка традиционно «подстроился» и наличный рынок. Не особо отличается реакция на происходящее и официальных курсов доллара и евро.

Динамика официального курса гривни к долару США и евро

Курс доллара (межбанк)

Курс евро (межбанк)

Курс наличного доллара

Курс наличного евро

Даже негативная новость о снижении золотовалютных резервов Украины на 1 августа до $43 млрд с предыдущих $45,1 млрд особо не повлияла на настроения рынка. Ежедневный объем межбанковских торгов не дотягивает сейчас и до $300 млн, Нацбанк остается постоянным крупнейшим продавцом доллара. Поэтому все понимают, что ситуация с курсом остается под полным контролем регулятора.

Очередной пакет смягчения валютных ограничений со стороны Нацбанка, который заработал 6−7 августа 2025 года, не вызвал негативной реакции и особых подвижек на валютном рынке ни со стороны бизнеса, ни со стороны банков. Часть клиентов получили дополнительные возможности закрывать свои валютные проблемы, тянущиеся еще с 2022 года. Напомню, что основными в этом пакете являются следующие моменты:

Бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год. НБУ разрешил предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах общего лимита, который сохраняется на уровне 1 млн евро в эквиваленте в месяц.

Расширяются возможности для хеджирования валютных рисков. Во-первых, клиенты получат возможность совершать с банками сделки по продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» без поставки базового актива (до этого такие операции можно было проводить только с поставкой базового актива).

Во-вторых, у клиентов-резидентов (юридических лиц и ФОПов) появилась возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях «форвард» с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по операциям по импорту товаров. Но банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки).

Внесены изменения в правила переводов иностранной валюты за границу для повышения доверия к субъектам Украины.

Во-первых, НБУ позволил юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте, зачисленные на счета клиентов. А такое у бизнеса бывало достаточно часто.

Во-вторых, резиденты — морские агенты получили возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей.

Сделаны шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли.

НБУ позволил юридическими лицами и ФОП, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере продаж ювелирных изделий, покупать банковские металлы за безналичные гривны при соблюдении ряда условий, которые абсолютно реальны к выполнению для практически всех легально работающих на этом рынке.

Унифицируются подходы к регулированию внешних займов. Изменения коснулись кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит международная финансовая организация (МФО). Предприятия получили возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они первоклассные иностранные банки с рейтингом не ниже «A».

Предусмотрено также предоставление разрешения на перевод средств из Украины для удовлетворения регрессных требований иностранных гарантов, поручителей и страховщиков, уже уплативших обязательства резидента-заемщика по таким займам.

НБУ продолжил внедрение стимулирующей валютной либерализации.

Во-первых, расширен перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита — к ним добавлена репатриация дивидендов.

Во-вторых, НБУ позволил юридическим лицам-резидентам осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в пределах суммы, эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа 2025 года в национальной или иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку ВСУ.

В-третьих, создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого резидента. В случае такой конверсии банки теперь могут отразить в графе «Кредитные договоры с нерезидентами» факт сокращения срока выполнения обязательств по внешним кредитным договорам.

Из позитивного для инвестиционного климата Украины стоит отметить и долгожданные подвижки в части ближайшей выплаты средств клиентам «Фридом Финанс Украина». «Зависший» кейс этой финкомпании работал против всего фондового рынка нашей страны.

В итоге, несмотря на очень напряженную геополитическую, экономическую и военную обстановку в мире, эта неделя на нашем валютном рынке прошла достаточно позитивно для гривны.

За 4−8 августа курс продажи безналичного доллара на межбанке снизился сразу на 39 копеек — с 41,80/41,83 до 41,41/ 41,44 гривен. Наличный доллар вечером 8 августа в обменниках финкомпаний и кассах банков продавался по 41,50 — 41,70 гривен.

Курс продажи евро за счет совокупности международных и внутренних факторов за 4−8 августа просел на 13 копеек — с 48,38/ 48,40 до 48,2509/ 48,2693 гривен к завершению пятничной сессии. Наличный евро в обменках финкомпаний вечером 8 августа без проблем продавался в пределах 48,45 — 48,6 гривен.

Причем, по свидетельству владельцев нескольких крупных сетей обменников и казначеев банков из первой десятки, спрос на наличный евро у граждан постепенно растет. А вот на наличный доллар — снижается. Это говорит о том, что доверие к доллару, как средству накопления и сбережения, уже не такое, как было раньше.

Во многом, это и результат непредсказуемости экономической политики США в 2025 году, которая негативно влияет на отношение граждан к доллару по всему миру. И Украина тут не исключение.

Часть банков, завозящих наличную валюту в Украину из-за рубежа, уже даже планируют постепенное увеличение завоза наличной евровалюты по сравнению с наличными долларами. Хотя ранее доллар всегда был бессменным лидером по объем завоза наличной валюты. До соотношения 50/50 по завозу доллара и евро в Украину еще, конечно, далеко, а вот пропорция завозимой валюты в пределах 60%-65 % в долларе / 35%-40 % в евро — уже вполне рабочий вариант.

В сложившейся ситуации владельцы обменников на выходных предпочтут проработать в формате «с оборота» и не раскачивать рынок. Спред как по доллару, так и по евро будет в большинстве обменников в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 9−10 августа

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 гривен и продажа от 41,45 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро на выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 48,10 до 48,30 гривен и продажа от 48,45 до 48,80 гривен.