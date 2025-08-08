Эта неделя была богата на события, которые существенно влияли на настроения участников мирового и украинского валютного рынков. Однако для гривны рабочая неделя закончилась на позитивной ноте.
Прогноз курса доллара и евро: почему падает доверие к доллару и как на это реагируют украинцы
Из международных событий стоит выделить введение президентом США Дональдом Трампом повышенных торговых пошлин на индийский импорт. По факту, уже действующие 25%-пошлины теперь удвоились: так Трамп наказал Индию за продолжающуюся закупку российской нефти (т.е. товары из Индии подорожают при ввозе в США на 50%). Кромо того, 39-процентные пошлины введены в отношении товаров из Швейцарии, поставляемых на американский рынок.
Мир также ожидал решение Дональда Трампа в части введения дополнительных санкций к странам, которые продолжают закупать у рф энергоносители и тем самым спонсируют дальнейшее ведение войны против Украины. Ультиматум Трампа истекает 8 августа. На момент написания статьи его дальнейшие действия неизвестны, хотя весь рынок забит информационным шумом и даже откровенными фейками. А это всегда настораживает инвесторов, но радует спекулянтов.
В итоге, к концу пятницы валютный рынок по самой востребованной паре евро/доллар, рынок нефти и золота пока отреагировали на все события следующим образом:
Пара евро/доллар
Стоимость нефти марки BRENT
Цена золота
Рынок нефти имеет пессимистичные ожидания в части активизации мировой экономики на фоне геополитических разборок, а поведение рынка золота с его периодическими скачками цен 8 августа к уровням выше психологического уровня в $3400 за унцию говорит о нервозности инвесторов.
Украинский рынок интересует больше динамика пары евро/доллар, так как тренд по этой паре напрямую влияет на поведение курса евро относительно гривны. И тут в течение пятницы 8 августа на момент написания статьи наблюдался осторожный «боковик». Это говорит о том, что валютный рынок пока не ждет особых сюрпризов от Трампа по истечению срока действия ультиматума.
Поэтому наблюдается стандартная ситуация для нашего межбанка последнего времени — Нацбанк спокойно контролирует курс доллара на межбанке, а вот поведение евровалюты полностью отражает все «движения» пары евро/доллар на внешних площадках.
Под поведение межбанка традиционно «подстроился» и наличный рынок. Не особо отличается реакция на происходящее и официальных курсов доллара и евро.
Динамика официального курса гривни к долару США и евро
Курс доллара (межбанк)
Курс евро (межбанк)
Курс наличного доллара
Курс наличного евро
Даже негативная новость о снижении золотовалютных резервов Украины на 1 августа до $43 млрд с предыдущих $45,1 млрд особо не повлияла на настроения рынка. Ежедневный объем межбанковских торгов не дотягивает сейчас и до $300 млн, Нацбанк остается постоянным крупнейшим продавцом доллара. Поэтому все понимают, что ситуация с курсом остается под полным контролем регулятора.
Очередной пакет смягчения валютных ограничений со стороны Нацбанка, который заработал 6−7 августа 2025 года, не вызвал негативной реакции и особых подвижек на валютном рынке ни со стороны бизнеса, ни со стороны банков. Часть клиентов получили дополнительные возможности закрывать свои валютные проблемы, тянущиеся еще с 2022 года. Напомню, что основными в этом пакете являются следующие моменты:
Бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год. НБУ разрешил предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах общего лимита, который сохраняется на уровне 1 млн евро в эквиваленте в месяц.
Расширяются возможности для хеджирования валютных рисков. Во-первых, клиенты получат возможность совершать с банками сделки по продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» без поставки базового актива (до этого такие операции можно было проводить только с поставкой базового актива).
Во-вторых, у клиентов-резидентов (юридических лиц и ФОПов) появилась возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях «форвард» с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по операциям по импорту товаров. Но банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки).
Внесены изменения в правила переводов иностранной валюты за границу для повышения доверия к субъектам Украины.
Во-первых, НБУ позволил юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте, зачисленные на счета клиентов. А такое у бизнеса бывало достаточно часто.
Во-вторых, резиденты — морские агенты получили возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей.
Сделаны шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли.
НБУ позволил юридическими лицами и ФОП, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере продаж ювелирных изделий, покупать банковские металлы за безналичные гривны при соблюдении ряда условий, которые абсолютно реальны к выполнению для практически всех легально работающих на этом рынке.
Унифицируются подходы к регулированию внешних займов. Изменения коснулись кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит международная финансовая организация (МФО). Предприятия получили возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они первоклассные иностранные банки с рейтингом не ниже «A».
Предусмотрено также предоставление разрешения на перевод средств из Украины для удовлетворения регрессных требований иностранных гарантов, поручителей и страховщиков, уже уплативших обязательства резидента-заемщика по таким займам.
НБУ продолжил внедрение стимулирующей валютной либерализации.
Во-первых, расширен перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита — к ним добавлена репатриация дивидендов.
Во-вторых, НБУ позволил юридическим лицам-резидентам осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в пределах суммы, эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа 2025 года в национальной или иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку ВСУ.
В-третьих, создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого резидента. В случае такой конверсии банки теперь могут отразить в графе «Кредитные договоры с нерезидентами» факт сокращения срока выполнения обязательств по внешним кредитным договорам.
Из позитивного для инвестиционного климата Украины стоит отметить и долгожданные подвижки в части ближайшей выплаты средств клиентам «Фридом Финанс Украина». «Зависший» кейс этой финкомпании работал против всего фондового рынка нашей страны.
В итоге, несмотря на очень напряженную геополитическую, экономическую и военную обстановку в мире, эта неделя на нашем валютном рынке прошла достаточно позитивно для гривны.
За 4−8 августа курс продажи безналичного доллара на межбанке снизился сразу на 39 копеек — с 41,80/41,83 до 41,41/ 41,44 гривен. Наличный доллар вечером 8 августа в обменниках финкомпаний и кассах банков продавался по 41,50 — 41,70 гривен.
Курс продажи евро за счет совокупности международных и внутренних факторов за 4−8 августа просел на 13 копеек — с 48,38/ 48,40 до 48,2509/ 48,2693 гривен к завершению пятничной сессии. Наличный евро в обменках финкомпаний вечером 8 августа без проблем продавался в пределах 48,45 — 48,6 гривен.
Причем, по свидетельству владельцев нескольких крупных сетей обменников и казначеев банков из первой десятки, спрос на наличный евро у граждан постепенно растет. А вот на наличный доллар — снижается. Это говорит о том, что доверие к доллару, как средству накопления и сбережения, уже не такое, как было раньше.
Во многом, это и результат непредсказуемости экономической политики США в 2025 году, которая негативно влияет на отношение граждан к доллару по всему миру. И Украина тут не исключение.
Часть банков, завозящих наличную валюту в Украину из-за рубежа, уже даже планируют постепенное увеличение завоза наличной евровалюты по сравнению с наличными долларами. Хотя ранее доллар всегда был бессменным лидером по объем завоза наличной валюты. До соотношения 50/50 по завозу доллара и евро в Украину еще, конечно, далеко, а вот пропорция завозимой валюты в пределах 60%-65 % в долларе / 35%-40 % в евро — уже вполне рабочий вариант.
В сложившейся ситуации владельцы обменников на выходных предпочтут проработать в формате «с оборота» и не раскачивать рынок. Спред как по доллару, так и по евро будет в большинстве обменников в пределах 15−20 копеек.
Прогноз курса наличного доллара и евро на 9−10 августа
Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 гривен и продажа от 41,45 до 41,80 гривен.
Курс наличного евро на выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 48,10 до 48,30 гривен и продажа от 48,45 до 48,80 гривен.
Комментарии