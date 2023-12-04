Прогноз курса доллара и евро на 4-8 декабря: готов ли НБУ сохранить коридор 36−36,6 грн/$

НБУ изменил свою тактику интервенций на межбанке: он стал позволять курсу расти, и лишь после этого выходил на рынок с необходимыми продажами доллара. Это один из факторов, который будет влиять на курс. Об этом и других составляющих, которые будут формировать ценники на валюту в ближайшие пять дней, — подробнее.

Первая декада декабря на валютном рынке Украины пройдет под воздействием трех основных факторов:

1. Валютные интервенции Нацбанка, их тактика и объемы вливаний на межбанк. Пока регулятор по-прежнему полностью «руководит» на нашем межбанке трендом по курсу доллара. Видимо, кроме закрытия «текучки» на межбанке, одной из задач чиновников НБУ является создание определенной непрогнозированности своих действий для участников рынка.

Не так давно Нацбанк явно играл на укрепление гривны. «Заливая» рынок относительно дешевой валютой, регулятор загнал безналичный межбанковский и официальный курс почти к уровню 36 гривен за доллар.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Но затем Нацбанк изменил свое поведение на межбанке, возможно, осознав, что его действия душат и без того падающий экспорт. Регулятор стал позволять курсу расти и лишь после этого выходил на рынок с необходимыми продажами доллара. Этим НБУ обеспечил постепенный рост котировок, что было на руку экспортерам.

Но, судя по действиям регулятора, условный коридор межбанка в пределах 36−36,60 гривен за доллар он все же пока готов сохранить. Если международная помощь будет поступать в задекларированных объемах, Нацбанк пока будет придерживаться этой тактики. Таким образом он сдерживает рост цен на импорт, снижает психологическое давление на гривну. Поэтому сейчас для НБУ принципиально важны три показателя:

объем и график финансовых поступлений от западных партнеров;

размер ЗВР, с учетом затрат на поддержание курсовой стабильности на межбанке, и обслуживание внешних долгов;

динамика негативного сальдо торговли и сальдо по операциям населения (покупке/продаже валюты в Украине, заводу/выводу валюты и ее трат нашими беженцами за границей со своих карт).

Пока все три этих показателя относительно устойчивые и прогнозируемые. Это и создает гривне определенную поддержку на валютном рынке даже в условиях войны.

Нацбанк останется главным продавцом доллара на межбанке и на этой неделе, продолжая формировать официальный и рыночный курсы посредством объемов своих интервенций и их ценников. По моим расчетам, для этого с 4 по 8 декабря Нацбанку придется потратить от $450 млн до $710 млн резервов.

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Также окажет влияние на поведение отдельных сегментов валютного рынка и последнее решение НБУ по смягчению валютных правил, а именно:

отмена всех ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению. По факту, это усилит позиции банков по объемам валютообменных операций относительно сетей обменников финкомпаний и увеличит между ними конкуренцию, но обвала ценников обменников не произойдет.

Дело в том, что порядка 70% операций наличного рынка идет именно через обменники финкомпаний с достаточно развитой сетью. Банки с их зарегулированностью финмоном, нормативами валютной позиции и значительно меньшим числом пунктов обмена валюты не смогут полностью изменить этот расклад на рынке, хотя и несколько ослабят возможности сетей обменников финкомпаний периодически раскачивать курс.

открытие возможности для Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА по совершению таких операций. Это необходимо для снижения финансовых рисков всей логистики Украины. В изменениях также предусмотрена возможность для ЭКА использовать аккредитивную форму расчетов.

расширен перечень услуг, для оплаты которых гражданам разрешено осуществлять трансграничные переводы. Это увеличит отток валюты из Украины, но несет в себе социальную задачу, что просто необходимо в условиях войны.

разрешена оплата услуг, связанных с обучением студентов за границей. В частности: оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги (в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи). Это опасная статья оттока средств за границу, учитывая количество обучающихся иностранных вузах.

Это послабление, в совокупности с ростом негативного сальдо торговли и оттоком валютных средств с карт наших беженцев за границей, уже в краткосрочной перспективе усилит давление на гривну.

Из всех последних послаблений НБУ — это будет наибольшим образом влиять на поведение межбанка. Ведь банкам понадобится обеспечивать продажи валюты со своей валютной позиции под данные операции клиентов, что приведет к росту спроса на валюту со стороны финучреждений на торгах. Закрывать же эти запросы банков при отсутствии полноценной продажи валюты экспортерами придется Нацбанку за счет траты ЗВР при проведении интервенций на межбанке.

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2. Заседание Правления НБУ по учетной ставке (14 декабря), аукционы Минфина по размещению ОВГЗ и депозитная политика банков. По итогам октября, годовая инфляция показала минимальное значение с декабря 2020 года — 5,3%. На этом фоне учетная ставка на уровне 16% годовых с платой по депсертификатам Нацбанка до 20% годовых выглядят нелогично. Тем более, что банки продолжают снижать доходность депозитов.

Поэтому рынок не сомневается, что регулятор в этот раз также снизит «учетку», вопрос лишь в том — на сколько и как скорректирует дизайн ставок по депсертификатам.

Если учетная ставка будет снижена на 1−2% годовых и при этом будет более существенно уменьшена плата по депсертификатам, банки снова начнут резать ставки по депозитам. В результате, часть гривны населения пойдет с депозитного рынка на покупку валюты — на карты, в обменники или через конверсионные 3-месячные депозиты. Это создаст дополнительное давление на курс.

Более существенное снижение учетной ставки даст возможность Минфину попробовать снижать доходность по ОВГЗ на аукционах. Тем более, что пока бюджетный дефицит помогает перекрывать международная помощь, а часть средств Минфин привлекает на рынке через продажи бенчмарк ОВГЗ. Их охотно покупают банки для выполнения нормативов резервирования.

Но «горячие» деньги населения на счетах пока остаются на значительном уровне. Куда они пойдут — на валютный рынок или в ОВГЗ (на фоне снижения ставок по депозитам)? — главный вопрос и для Нацбанка, и для Минфина.

В этой ситуации чиновники НБУ постараются усидеть сразу на двух стульях — и учетную ставку понизить до 14−15% годовых, минимум (как реакция на снижение официальной инфляции), и отток средств со счетов населения на валютный рынок не спровоцировать (сохранив ставку по депсертификатам на таком уровне, чтобы банкам было по-прежнему интересно привлекать депозиты населения и размещать их либо в депсертификаты, либо в ОВГЗ).

Поэтому для принятия окончательных решений по снижению учетной ставки и редизайну ставок по депсертификатам для руководства НБУ очень показательными будут результаты аукционов Минфина 5 и 12 декабря.

В первую очередь, по доходности размещаемых гривневых бумаг. То есть и НБУ, и Минфину важно понимать, на каких условиях рынок готов покупать ОВГЗ, чтобы закрывать неэмиссионным путем кассовые разрывы бюджета. И где та критическая точка снижения ставок по депсертификатам, до которой банки и далее смогут связывать через свои депозиты «горячие» деньги населения через покупку депсертификатов НБУ или ОВГЗ.

Эффект от принятия решений на последнем в этом году заседании Правления Нацбанка по учетной ставке будет влиять на поведение ресурсного, валютного и фондового рынков, как минимум, до конца января 2024 года.

3. Международный фактор. Поведение пары евро/доллар на европейских и азиатских площадках продолжит существенно влиять на курс евро в Украине. В последние дни ноября евровалюта дорожала относительно доллара и закрепилась выше психологического порога в 1,08 доллара за евро. А на пике доходила даже до 1,1 доллара за евро.

На этой неделе будет ряд новостей, способных существенно покачать пару евро/доллар на внешних площадках, что немедленно отразится на курсе евровалюты в Украине.

Вот наиболее значимые события для пары евро/доллар на этой неделе:

вторник, 5 декабря, — будет обнародован индекс цен производителей в Еврозоне;

среда, 6 декабря, — розничные продажи в ЕС и США, отчет о занятости в частном секторе, не связанном с сельским хозяйством, а также данные по американскому экспорту и импорту;

четверг, 7 декабря, — данные по ВВП в Еврозоне и подаче первичных заявок по безработице в США;

пятница, 8 декабря, — общенациональный отчет по уровню безработицы в США и Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

В целом же, особых сюрпризов по курсу доллара на украинском валютном рынке я бы в эти дни не ожидал. НБУ не заинтересован в раскачивании ситуации и усилении девальвационных ожиданий у граждан. А вот по курсу евро, если что-то пойдет не так на международных площадках, колебания усилятся.

Прогноз курса доллара и евро на 4−8 декабря

Межбанк:

Доллар. Тренд по курсу на торгах продолжит диктовать НБУ своими интервенциями, их ценниками и количеством выходов на межбанк. По моему прогнозу, котировки доллара на торгах будут в пределах 36,30−36,70 гривен.

Евро. Пара евро/доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,078 до 1,094 доллара за евро. В этом случае курс евро на украинском межбанке будет от 39,13 до 40,15 гривен за евро.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20−25 до 40 копеек по доллару и от 20−30 до 60 копеек по евро.

Доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,60 до 38,00 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,00 до 37,80 грн.

Евро. В банках котировки евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,50 до 41,30 грн, а в обменках финкомпаний — от 39,90 до 41,10 грн.