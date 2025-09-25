Multi от Минфин
25 сентября 2025, 14:37 Читати українською

Проект бюджета-2026 впервые сверстали под доллар и евро: что может пойти не так

Проект бюджета-2026 точно войдет в историю: впервые документ верстался, не только с учетом официального курса доллара, но еще и евро. Средний курс евровалюты заложен в пределах: 45,8 грн/евро на 2025 год и 49,4 грн/евро на 2026 год. Но главное другое — соотношение заложенного в бюджет курса доллара и евро. Расскажу более подробно, в чем проблема и какими могут быть последствия.

Проект бюджета-2026 точно войдет в историю: впервые документ верстался, не только с учетом официального курса доллара, но еще и евро.

Сразу уточню, что прогнозный курс доллара США в бюджете практически никогда не становился реальностью. В основном реальный курс то уходил значительно выше прогноза, особенно в первые годы независимости Украины и во все кризисные годы, то (в последнее время, даже с учетом войны) не достигал запланированных значений.

Поэтому девальвация гривны в пределах достаточно умеренных (с поправкой на войну) с текущих уровней коридора в 41,3−41,7 грн даже до 42−43 грн на конец года не является критичной.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

А вот по курсу евро в 2026 году к правительству, с точки зрения бюджетного планирования, и Нацбанку, как к главному игроку на валютном рынке и ответственному за инфляцию в Украине, могут возникнуть очень серьезные вопросы. Стремительный рост курса евро, по признанию самого НБУ, уже существенно влияет на ускорение инфляции в этом году.

Прогнозы по паре евро/доллар не вписались в планы Украины

Дело в том, что в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило расчетный среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/доллар, а прогнозируемый годовой курс евро — 49,4 грн/евро. То есть среднее соотношение пары евро/доллар в 2026 году наши чиновники закладывают на уровне 49,4/45,7=1,081 доллара за евро, что значительно ниже текущих реалий в 1,17−1,18 доллара за евро.

Если средний курс доллара в 2026 году будет находиться в заложенных в бюджет пределах 45,7 грн, а пара евро/доллар останется в нынешнем коридоре в 1,17−1,18 доллара за евро, то мы выходим на средний курс евро в 2026 году в пределах 53,46−53,93 грн.

А если сработают прогнозы мировых аналитиков в 1,2 доллара за евро, то мы выходим вообще на расчетный официальный курс евровалюты в пределах 54,84 грн, то есть около 53−55 грн на межбанке и наличном рынке.

С учетом проводимой сейчас Президентом США Дональдом Трампом политики активных торговых войн, курса Федрезерва США на снижение процентных ставок в миксе с глобальной мировой геополитической неопределенностью и обострением военных и других конфликтов, я бы тоже сейчас склонялся к мнению тех экспертов, которые закладывают постепенное укрепление позиций евро в мире к доллару за счет большей прогнозируемости политики ЕЦБ.

Я прогнозирую, что пара евро/доллар в 2026 году, даже с учетом многочисленных вызовов и неопределенностей следующего года, не выйдет за пределы уровней коридора 1,148−1,21 доллара за евро. Но все равно это значительно выше соотношения 1,081 доллара за евро, заложенного в бюджет на следующий год.

Читайте также: Проект бюджета-2026: что реально изменится для кошельков украинцев

Чем грозит дисбаланс курсовых прогнозов

Это приведет к многочисленным перекосам доходной и расходной части украинского бюджета, сверстанного с расчетными средними курсами доллара в 45,7 грн/доллар и курса евро в 49,4 грн/евро.

Причем Нацбанк окажется снова в очень сложной ситуации со своей политикой на валютном рынке и с прогнозированием инфляции. Особенно, если он продолжит сохранение привязки гривны к курсу доллара, а не к евро.

Вот как минимум несколько основных вызовов для регулятора при таких параметрах курса доллара и евро, заложенных в бюджет 2026 года.

Во-первых, в силу поступления основной международной помощи от наших европейских партнеров в евро, а интервенциях на межбанке в долларах, доля евровалюты в структуре ЗВР продолжит расти, а доллара сокращаться. При том, что в совокупности страны ЕС — наш крупнейший торговый партнер и при наличии роста негативного сальдо торговли валютные риски НБУ при сохранении привязки гривны к доллару, а не к евро, продолжат расти.

Во-вторых, если пара евро/доллар не опустится до заложенных в бюджет уровней 1,081 доллара к евро, то:

  • либо курс евро будет значительно выше заложенных в бюджет-2026 средних уровней в 49,4 грн за евро. А это приведет к новому всплеску цен в Украине, как это произошло недавно после взлета котировок евро из-за укрепления евровалюты в мире. При этом сам бюджет от этого только выиграет, так как акцизы и сборы привязаны к евро, и при его росте государство получит больше денег. И это хорошо для Минфина и правительства. Но вот только рост цен усилится. И это создаст дополнительный негатив для НБУ как у бизнеса, так и у населения.
  • Нацбанку придется «топить» курс доллара, чтобы при уровне пары евро/доллар выше заложенного в бюджет соотношении 1,081 в конечном итоге евро не вырос выше заложенных в бюджет 49,4 грн. Но сильно «придавливать» курс доллара Нацбанк тоже не может, так как в этом случае он получит негативную переоценку ЗВР, что снизит его показатели прибыли, которая потом перечисляется в бюджет. При этом в следующем году НБУ обязуется перечислить исторически рекордные 146 млрд грн, против 84 млрд грн в текущем году. Кроме того, сильное проседание доллара приведет к еще ускорению роста негативного сальдо торговли, так как импортные товары в Украине привязанные к доллару (тот же китайский импорт) станут дешевле для наших потребителей. А еще больший рост негативного сальдо торговли в условиях войны и зависимости нашего бюджета от внешней помощи ускорит вымывание валюты и сокращению золотовалютных резервов, что обернется потом усилением давления на курс гривны на валютном рынке.

В итоге заложенные сейчас в бюджете параметры курса доллара и евро, без учета и привязки к текущему состоянию пары евро/доллар на мировых рынках, могут стать в дальнейшем источником «головной боли» для Нацбанка. Или, по крайней мере, серьезно добавят ему работы в 2026 году на межбанке с целью максимального сглаживания курсовых колебаний как доллара, так и опосредованно евро в формате политики «гибкого курсообразования».

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
25 сентября 2025, 16:16
#
Усе вірно! Невже тільки но стало доходити що середній курс дол сша у МВФ є в реаліях середнім курсом корзини долгрн та єврогрн
