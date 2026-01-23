Послевкусие Грендандии: как геополитика повлияет на курс гривны на выходных

Эта неделя была достаточно стрессовой для всех украинских участников валютного межбанка и для международного финансового рынка. Форум в Давосе вскрыл как новые серьезные проблемы в отношениях как между США и их союзниками по НАТО, так незакрытые старые вопросы. Все это давит на всех мировых участников валютного рынка, ну, а отголоски на происходящее наблюдаются и в Украине. Каким на этом фоне будет курс валют на выходных, рассказывает «Минфин»

Очередным камнем преткновения в отношениях между США и Европой стала как история с инициативой Дональда Трампа по созданию Совета мира, так и резкое обострение угроз американского президента в части Гренландии. Руководители многих стран от Канады до Евросоюза откровенно говорили о переходе мировой истории от верховенства права к верховенству силы.

И хотя, в конечном итоге, американский президент пообещал не применять силу в Гренландии и пока отменил введение с февраля 10% пошлин на товары стран, поддерживающих Данию и Гренландию, — особого доверия между ЕС и США это не добавило, что хорошо видно по поведению рынка золота.

В ситуации, когда валюты становятся элементом геополитической борьбы и оружием — это еще больше дестабилизирует мировые рынки и работает против доверия к доллару США.

Инвесторы выходят из долларовых активов в такие более «тихие и надежные гавани» как золото, частично в евро и швейцарские франки, а также в другие валюты стран, где экономика более прогнозируема.

График золота:

График евро/доллар:

График швейцарского франка к доллару США:

Для Украины это в любом случае плохо, так как она получает ослабленных раздорами союзников, которые не могут разобраться между собой. А нашей стране финансовая и военная поддержка от всех союзников нужна здесь и сейчас.

В итоге, несмотря на все геополитические цунами и не очень позитивные для Украины результаты Форума в Давосе —- гривна достаточно стойко продержалась эту неделю на валютном рынке и даже укрепилась относительно доллара.

Постарался для этого, как Нацбанк, который периодически закрывал крупных покупателей американской валюты, так и некоторые клиенты-экспортеры, которым нужна была гривна для расчетов с бюджетом и финансирования своих текущих производственных затрат.

Периодически «светились» с продажами валюты крупные аграрии, которые уже начинают подготовку к новому сельскохозяйственному сезону. А среди покупателей выделялись госкомпании, которые обеспечивали в срочном порядке закупку электроэнергии и топлива за границей, а также оборонные закупки.

В результате, за период с 19 по 23 января 2026 года, несмотря на нервозность на мировых рынках и сохранение девальвационных настроений среди участников украинского межбанка, курс продажи доллара США на торгах снизился на 20,5 копеек со стартовых котировок понедельника 43,31/43,36 до 43,125/43,155 гривен к концу пятничной сессии. А на наличном рынке вечером 23 января доллар продавался по 43,55 — 43,65 грн.

График доллар США (межбанк) за неделю:

А вот курс безналичного евро за эту неделю вырос почти на 28 копеек — со стартовых уровней понедельника 50,3651/50,4060 гривен до 50,6589/50,6855 гривен к вечеру 23-го января. В этом заслуга больше внешних факторов, так как на всех геополитических «стрессах» Давоса евро прилично подорожал относительно доллара, что приводило к автоматическому росту котировок евровалюты относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна. При этом на украинском наличном рынке вечером в пятницу евровалюту в обменниках продавали по 50,95−51,15 грн.

График евро (межбанк) за неделю

Судя по поведению украинского валютного рынка в эти четверг-пятницу, пока никто на нашем рынке не ждет особого прорыва в приближении мира и от переговоров Украины, США и рф в Эр-Рияде.

В подобной ситуации всеобщей неопределенности как на мировом рынке, так и в украинских реалиях войны и блэкаута — владельцам обменников не имеет смысла сужать спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и евро. А также и особо «двигаться» в сторону снижения курсов продажи этих валют в своих точках обмена.

Поэтому на этих выходных большинство обменников проработает со спредом по доллару в пределах до 20−40 копеек, а по евро — в пределах до 20−60 копеек. При этом, оптовые обменники уже привычно сохранят свой спред по этим валютам в пределах 15−20 копеек. Но при этом, при малейших изменениях на мировых финансовых рынках или новых геополитических рисках — финансисты будут оперативно менять свои ценники в зависимости от ситуации в течение обоих выходных дней.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 24−25 января

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в эти субботу и воскресенье отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,80 до 43,20 грн и продажа от 43,30 до 43,65 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,30 до 50,60 гривен и продажа от 50,80 до 51,15 грн.

В эти выходные за счет большого разброса котировок покупки и продажи как доллара, так и евро в различных сетях обменных пунктов — обе валюты будут инструментом для спекуляций на наличном рынке. Кроме этого, при низком уровне конкуренции между обменниками в том или ином регионе Украины ценники покупки/продажи доллара и евро могут отличаться еще на 5−10 копеек от указанных выше.