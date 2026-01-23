Послевкусие Грендандии: как геополитика повлияет на курс гривны на выходных

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2026, 19:17 Читати українською

Послевкусие Грендандии: как геополитика повлияет на курс гривны на выходных

Эта неделя была достаточно стрессовой для всех украинских участников валютного межбанка и для международного финансового рынка. Форум в Давосе вскрыл как новые серьезные проблемы в отношениях как между США и их союзниками по НАТО, так незакрытые старые вопросы. Все это давит на всех мировых участников валютного рынка, ну, а отголоски на происходящее наблюдаются и в Украине. Каким на этом фоне будет курс валют на выходных, рассказывает «Минфин»

Эта неделя была достаточно стрессовой для всех украинских участников валютного межбанка и для международного финансового рынка.

Очередным камнем преткновения в отношениях между США и Европой стала как история с инициативой Дональда Трампа по созданию Совета мира, так и резкое обострение угроз американского президента в части Гренландии. Руководители многих стран от Канады до Евросоюза откровенно говорили о переходе мировой истории от верховенства права к верховенству силы.

И хотя, в конечном итоге, американский президент пообещал не применять силу в Гренландии и пока отменил введение с февраля 10% пошлин на товары стран, поддерживающих Данию и Гренландию, — особого доверия между ЕС и США это не добавило, что хорошо видно по поведению рынка золота.

В ситуации, когда валюты становятся элементом геополитической борьбы и оружием — это еще больше дестабилизирует мировые рынки и работает против доверия к доллару США.

Инвесторы выходят из долларовых активов в такие более «тихие и надежные гавани» как золото, частично в евро и швейцарские франки, а также в другие валюты стран, где экономика более прогнозируема.

График золота:

График евро/доллар:

График швейцарского франка к доллару США:

Для Украины это в любом случае плохо, так как она получает ослабленных раздорами союзников, которые не могут разобраться между собой. А нашей стране финансовая и военная поддержка от всех союзников нужна здесь и сейчас.

В итоге, несмотря на все геополитические цунами и не очень позитивные для Украины результаты Форума в Давосе —- гривна достаточно стойко продержалась эту неделю на валютном рынке и даже укрепилась относительно доллара.

Постарался для этого, как Нацбанк, который периодически закрывал крупных покупателей американской валюты, так и некоторые клиенты-экспортеры, которым нужна была гривна для расчетов с бюджетом и финансирования своих текущих производственных затрат.

Периодически «светились» с продажами валюты крупные аграрии, которые уже начинают подготовку к новому сельскохозяйственному сезону. А среди покупателей выделялись госкомпании, которые обеспечивали в срочном порядке закупку электроэнергии и топлива за границей, а также оборонные закупки.

В результате, за период с 19 по 23 января 2026 года, несмотря на нервозность на мировых рынках и сохранение девальвационных настроений среди участников украинского межбанка, курс продажи доллара США на торгах снизился на 20,5 копеек со стартовых котировок понедельника 43,31/43,36 до 43,125/43,155 гривен к концу пятничной сессии. А на наличном рынке вечером 23 января доллар продавался по 43,55 — 43,65 грн.

График доллар США (межбанк) за неделю:

А вот курс безналичного евро за эту неделю вырос почти на 28 копеек — со стартовых уровней понедельника 50,3651/50,4060 гривен до 50,6589/50,6855 гривен к вечеру 23-го января. В этом заслуга больше внешних факторов, так как на всех геополитических «стрессах» Давоса евро прилично подорожал относительно доллара, что приводило к автоматическому росту котировок евровалюты относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна. При этом на украинском наличном рынке вечером в пятницу евровалюту в обменниках продавали по 50,95−51,15 грн.

График евро (межбанк) за неделю

Судя по поведению украинского валютного рынка в эти четверг-пятницу, пока никто на нашем рынке не ждет особого прорыва в приближении мира и от переговоров Украины, США и рф в Эр-Рияде.

В подобной ситуации всеобщей неопределенности как на мировом рынке, так и в украинских реалиях войны и блэкаута — владельцам обменников не имеет смысла сужать спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и евро. А также и особо «двигаться» в сторону снижения курсов продажи этих валют в своих точках обмена.

Поэтому на этих выходных большинство обменников проработает со спредом по доллару в пределах до 20−40 копеек, а по евро — в пределах до 20−60 копеек. При этом, оптовые обменники уже привычно сохранят свой спред по этим валютам в пределах 15−20 копеек. Но при этом, при малейших изменениях на мировых финансовых рынках или новых геополитических рисках — финансисты будут оперативно менять свои ценники в зависимости от ситуации в течение обоих выходных дней.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 24−25 января

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в эти субботу и воскресенье отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,80 до 43,20 грн и продажа от 43,30 до 43,65 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,30 до 50,60 гривен и продажа от 50,80 до 51,15 грн.

В эти выходные за счет большого разброса котировок покупки и продажи как доллара, так и евро в различных сетях обменных пунктов — обе валюты будут инструментом для спекуляций на наличном рынке. Кроме этого, при низком уровне конкуренции между обменниками в том или ином регионе Украины ценники покупки/продажи доллара и евро могут отличаться еще на 5−10 копеек от указанных выше.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами