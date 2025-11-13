Почему сейчас гривна стабильна и когда она резко упадет

Сколько бы мы ни писали и говорили о событиях на глобальных финансовых рынках, но для всех нас, кто живет в Украине, вопрос стабильности гривны остается одним из самых важных. Так уж сложилось, что для рядового украинца именно курс гривны к доллару, а теперь и к евро , был и остается главным индикатором положения дел в экономике страны. О стабильности и падении национальной валюты рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Почему в Америке мало кого интересует курс доллара по отношению к другим валютам?

Внутри страны только доллары, а за границу ездит не так уж много людей. Еще важнее, чтоб не повышались цены на продукты и сервисы и главные биржевые индексы росли, ведь по данным последнего обзора Gallup, 62% взрослого населения США инвестируют долю личных активов в рынок акций.

В Украине никаких биржевых рынков уже давно нет, поэтому так же, как рост индекса S&P 500 греет душу рядового американца, увеличивая его состояние, украинцы утешаются тем, что курс гривны остается стабильным, а значит зарплаты и пенсии еще чего-то стоят.

Стабильность курса

В последние годы курс более-менее стабильный, и если заглянуть в октябрьский «Инфляционный отчет» НБУ, то там четко написано, что «НБУ и дальше будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка и привлекательность сбережений в гривне и обеспечить постоянное снижение инфляции до 5%». Сказали как отрезали! И это хорошо, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Как НБУ поддерживает курс?

Ответ прост: деньги дают союзники и немало. Согласно данным НБУ: «в августе — октябре получено более $13 млрд внешнего финансирования. До конца года ожидается поступление еще около $15 млрд».

Вспомните, как раньше приходилось у МВФ деньги канючить — сколько разных условий выполняли, как хитрили и обманывали, сколько унижений терпели и часто только ради одного миллиарда. А теперь за полгода почти тридцать получим и глазом не моргнем, а в следующем году еще больше будем требовать. А когда МВФ намекает, что неплохо бы и гривну немного девальвировать, чтобы нагрузку на дырявый бюджет снизить, еще и недовольную мину делаем и отмахиваемся от фонда, как от надоедливой мухи, мол: «мы НАТО защищаем от российских варваров, а вы нам здесь советы раздаете. Ваше дело деньги глупо давать, а что, как и когда с ними делать, мы и сами знаем».

Деньги — это хорошо и должны отдать должное, которому за годы войны удалось собрать рекордные объемы золотовалютных резервов — ожидается, что к концу года они составят $54 млрд, а это на 19% будет превышать минимально достаточный уровень по критерию МВФ. Следовательно, чем помочь гривне есть, поэтому решительность НБУ по поддержанию курса на текущем уровне — это не пустые разговоры. Как когда-то писал украинский поэт Николай Сингаевский: «Не уйдешь, ядовитый враг, От расплаты и проклятия. Есть в пороховницах прах, У народа есть рвение!».

Упорства в НБУ достаточно — сомнений никаких, ведь отказать самому МВФ в просьбе девальвировать гривну — это смелый шаг, все равно, что броситься кусать руку, которая тебя кормит.

Но с другой стороны, что делать, когда на другую чашу весов, в противовес международно-валютному недовольству, бросили бремя проблем, которые могут привести к немалым социальным и политическим неурядицам, ведь для подавляющего большинства украинских граждан именно курс является индикатором положения дел экономике и соответственно мерилом экономических достижений власти, которая у нас из нас. А если да, то девальвацию и вызванную ею инфляцию могут воспринять как промахи того, кто никогда не ошибается, а это точно не в пользу несокрушимой мощи.

И если народ готов простить правителю многие разные грехи, то резкая девальвация точно запомнится надолго. Вот Виктору Федоровичу «доллар по восемь» до сих пор вспоминают.

Гривневые ОВГЗ

А еще среди властей немало владельцев гривневых ОВГЗ, для которых девальвация — это как ножом по горлу. Кто же сам себе в карман лезть захочет? Поэтому неудивительно, что НБУ, как полностью независимый от власти институт, делает и будет делать все от него зависящее, чтобы сохранить курс стабильным. И нужно признать, что в краткосрочной перспективе это ему удается. Но…

Болезненные проблемы

Не обернутся ли сегодняшние достижения болезненными проблемами в будущем? Не исключено. За 9 месяцев 2025 года дефицит торгового баланса вырос до рекордных $39,9 млрд, что на 3% больше, чем за весь прошлый год, и ожидается, что к концу года он составит $55,9 млрд, а это на 44% больше, чем в прошлом.

Почему так? Потому что импорт растет, а экспорт уменьшается. Говорят, что рост импорта, в первую очередь, связан с покупкой оборудования и товаров, необходимых для обороны. Может и так, но статистика демонстрирует, что импорт потребительских товаров, например электромобилей по льготным схемам, которые вряд ли так необходимы фронту, тоже растет. В то же время объемы экспорта уменьшаются, и это тоже не удивительно, ведь всем известно, что укрепление валюты вредит экспортерам, а ее обесценивание — импортерам.

Почему рост дефицита торгового баланса это плохо? Потому что он является важной частью текущего счета платежного баланса, демонстрирующего, как страна взаимодействует с другими экономиками и его состояние влияет на стабильность местной валюты. За 9 месяцев 2025 года дефицит текущего счета составил $13,7 млрд, что на 65% больше, чем за весь 2024 год. К концу года дефицит прогнозируется на уровне $36,6 млрд, то есть на 142% больше, чем в предыдущем году. Как-то грустно смотрится и не в пользу гривны.

Как и чем перекрыть дефицит? Теоретически это возможно сделать благодаря росту экспорта (который по факту уменьшается); переводам мигрантов (тоже уменьшаются); прямым иностранным инвестициям (FDI) (всегда были скудны, а сейчас еще меньше); сокращением импорта (растет); развитию внутреннего производства (сокращается); внешним заимствованием (растут); использованию валютных резервов (рекордно высокие) и национальной валюты (прочная, как скала).

Сила гривни в щедрости союзников

Как ни крути и не рассказывай о достижениях власти, а выходит, что вся сила нашей нацвалюты только в щедрости союзников, именно благодаря которым НБУ насобирал за годы войны немало резервов? Но ведь наивно думать, что так будет всегда. Представим, что война закончится, и союзники перестанут давать деньги. Что тогда? Рекордные резервы окончатся очень быстро. Если не верите, спросите у Януковича. А потом, по моему мнению, все, как всегда, закончится девальвацией и именно самым болезненным для граждан и самым неприятным для власти способом — сразу и намного, как это было при каждом из украинских президентов.

Похоже, что «курсовые грабли», на которые наступает практически каждая власть, передаются по наследству одного президента другому. Хотя, чему удивляться, если все руководители Украины жили исключительно проблемами сегодняшнего дня, предпочитая краткосрочные цели стратегическим, а независимый НБУ всегда был готов им в этом помочь!

Поэтому и не удивительно, что лозунг «Удержим гривну сегодня, а там как-нибудь будет» снова победно реет на Печерских холмах.