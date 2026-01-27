Multi от Минфин
27 января 2026, 18:00

Как на самом деле работает стратегия «Продавай доллар»

Сейчас в финансовых кругах много говорят о стратегии «продавай доллар». Экономисты часто любят усложнять тему международных финансов, но на самом деле все проще: мировой системе не обязательно перегонять триллионы со счета на счет, чтобы изменить баланс. Достаточно того, чтобы изменились цены на активы, пишет на Substack эксперт BondEconomics Брайан Романчук.

Сейчас в финансовых кругах много говорят о стратегии «продавай доллар».

Почему мы ошибаемся, когда ждем паники

Мы часто судим о рынках по примеру развивающихся стран, где финансовая система слаба. Если там несколько богачей решат вывести деньги — происходит катастрофа. Но на развитых рынках активами управляют профессионалы. Они привязаны к своим долгосрочным обязательствам, поэтому не бегут с толпой, а часто действуют наоборот, успокаивая рынок.

Представьте, что вы иностранный инвестор и 30% ваших денег вложено в активы США. Вы решили, что политика Белого дома стала слишком непредсказуемой, и хотите уменьшить долю доллара до 25%.

У вас есть два пути:

  • Сложный: Продать часть акций или облигаций и вывести эти 5% из Америки.
  • Простой: Просто дождаться утра, когда из-за падения курса доллара или цен на американские акции ваш портфель сам собой «похудеет» на эти же 5%.

Поскольку акции очень волатильны (их цена постоянно прыгает), рынок может провести такое «ребалансирование» мгновенно. На рынке облигаций это сложнее, но большинство иностранных фондов и так держат там деньги на короткий срок.

Рынки — это как кинотеатры. Там весело, пока кто-то не крикнет «Пожар!». В такой момент оказывается, что двери слишком узкие, чтобы все желающие могли выйти одновременно. Поэтому цена просто обваливается, и вы «выходите» из доллара из-за потери его стоимости, а не из-за физической продажи.

Доллар не заменят, он просто «сжался»

Многие говорят, что доллар не потеряет статус «главной валюты», потому что другие рынки (евро или юань) слишком малы. Это правда, но доллару и не нужна замена. Его доля в мировой торговле может упасть просто потому, что объем торговли с США уменьшится, а другие валюты заполнят освободившееся пространство.

Для местных инвесторов (например, в Канаде или Австралии) собственные рынки всегда будут «достаточно большими». Им не обязательно нужна Америка, чтобы хранить свои капиталы.

Японский фактор

Единственная группа крупных игроков, которые реально могут «уйти» с американского рынка — это японцы. Раньше они покупали облигации США, потому что в Японии процентные ставки были почти нулевыми. Теперь ставки в Японии выросли, и смысла держать деньги за границей меньше. Но они тоже не хотят уничтожать собственные доходы паникой, поэтому будут уходить спокойно и постепенно.

Стоит ли ждать массового бегства капитала?

Чтобы капитал массово хлынул из США, страна должна начать продавать за границу больше товаров, чем покупать (иметь торговый профицит).

Пока США покупают у мира больше, чем продают (торговый дефицит), они фактически выбрасывают доллары на мировой рынок. Эти доллары должны куда-то возвращаться — и они возвращаются в американские активы (акции и облигации). Следовательно, пока американцы покупают импортные товары, чистый приток денег в долларовые активы будет продолжаться.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
yago
yago
27 января 2026, 19:02
#
Развитые страны, развитые страны.
Сколько денег у Илона на счетах и как он может их вывести? Вот и вся разница
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
