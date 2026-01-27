Как на самом деле работает стратегия «Продавай доллар»

Сейчас в финансовых кругах много говорят о стратегии «продавай доллар ». Экономисты часто любят усложнять тему международных финансов, но на самом деле все проще: мировой системе не обязательно перегонять триллионы со счета на счет, чтобы изменить баланс. Достаточно того, чтобы изменились цены на активы, пишет на Substack эксперт BondEconomics Брайан Романчук.

Почему мы ошибаемся, когда ждем паники

Мы часто судим о рынках по примеру развивающихся стран, где финансовая система слаба. Если там несколько богачей решат вывести деньги — происходит катастрофа. Но на развитых рынках активами управляют профессионалы. Они привязаны к своим долгосрочным обязательствам, поэтому не бегут с толпой, а часто действуют наоборот, успокаивая рынок.

Представьте, что вы иностранный инвестор и 30% ваших денег вложено в активы США. Вы решили, что политика Белого дома стала слишком непредсказуемой, и хотите уменьшить долю доллара до 25%.

У вас есть два пути:

Сложный: Продать часть акций или облигаций и вывести эти 5% из Америки.

Простой: Просто дождаться утра, когда из-за падения курса доллара или цен на американские акции ваш портфель сам собой «похудеет» на эти же 5%.

Поскольку акции очень волатильны (их цена постоянно прыгает), рынок может провести такое «ребалансирование» мгновенно. На рынке облигаций это сложнее, но большинство иностранных фондов и так держат там деньги на короткий срок.

Рынки — это как кинотеатры. Там весело, пока кто-то не крикнет «Пожар!». В такой момент оказывается, что двери слишком узкие, чтобы все желающие могли выйти одновременно. Поэтому цена просто обваливается, и вы «выходите» из доллара из-за потери его стоимости, а не из-за физической продажи.

Доллар не заменят, он просто «сжался»

Многие говорят, что доллар не потеряет статус «главной валюты», потому что другие рынки (евро или юань) слишком малы. Это правда, но доллару и не нужна замена. Его доля в мировой торговле может упасть просто потому, что объем торговли с США уменьшится, а другие валюты заполнят освободившееся пространство.

Для местных инвесторов (например, в Канаде или Австралии) собственные рынки всегда будут «достаточно большими». Им не обязательно нужна Америка, чтобы хранить свои капиталы.

Японский фактор

Единственная группа крупных игроков, которые реально могут «уйти» с американского рынка — это японцы. Раньше они покупали облигации США, потому что в Японии процентные ставки были почти нулевыми. Теперь ставки в Японии выросли, и смысла держать деньги за границей меньше. Но они тоже не хотят уничтожать собственные доходы паникой, поэтому будут уходить спокойно и постепенно.

Стоит ли ждать массового бегства капитала?

Чтобы капитал массово хлынул из США, страна должна начать продавать за границу больше товаров, чем покупать (иметь торговый профицит).

Пока США покупают у мира больше, чем продают (торговый дефицит), они фактически выбрасывают доллары на мировой рынок. Эти доллары должны куда-то возвращаться — и они возвращаются в американские активы (акции и облигации). Следовательно, пока американцы покупают импортные товары, чистый приток денег в долларовые активы будет продолжаться.