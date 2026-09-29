Почему банк требует прийти в отделение, даже если клиент за границей

Последний месяц лета перетасовал позиции многих банков

«Глобус» вылетел из первой пятерки на 6-е место, а его прежнее 4-е место занял «Юнекс».

Довольно значительный рывок совершил ОБанк, он оказался сразу на 5-й строчке, уступив 8-е место Прокредиту;

МТБ Банк сместился с 6-го места на 7-е;

«Восток» и «Таскомбанк» поменялись позициями. Теперь первый на 14-й строчке, а второй занял 13-е место;

Улучшил свои позиции Райффайзен Банк. Он поднялся с 23-й на 22-ю строчку, потеснив ПУМБ.

Состав первой тройки народных любимцев остается без изменений: Абанк, monobank, Альянс Банк. Всего за звание «народного любимца» соревнуются 29 банков.

Почему ПУМБ оставил для валютных переводов «запас» в 2 тысячи гривен

Клиент банка ПУМБ под ником cx5 пожаловался, что не может перевести за границу все доступные ему 100 тыс. грн в эквиваленте с валютного счета. По его словам, в приложении в разделе лимитов НБУ указано ограничение в 100 тыс. грн в календарный месяц, однако при осуществлении P2P-перевода система разрешает операции только в пределах 98 тыс. грн.

«…почему-то ПУМБ считает себя вправе установить лимит в 98 000 грн и не дает перевести оставшиеся 2 000 грн», — пишет автор отзыва.

Пользователь утверждает, что не исчерпал ни общий месячный, ни дневной лимит и не осуществлял гривневых переводов, которые могли бы уменьшить доступную сумму. При этом сообщение о лимите в 98 тыс. грн появлялось даже при попытке перевести 1 евро.

По словам клиента, служба поддержки банка не отреагировала на обращение. Он также отмечает, что ранее ПУМБ устанавливал для покупки валюты лимит в 49 999,20 грн вместо 50 тыс. грн, предусмотренных регулятором, и просит банк объяснить причины таких расхождений.

Что объясняют в банке

В ПУМБ пояснили, что в приложении действительно отображаются два разных показателя. В разделе «Профиль» → «Лимиты» → «НБУ» клиент видит регуляторный лимит — 100 тыс. грн в эквиваленте на календарный месяц. В то же время в разделе «На переводы» установлено значение 98 тыс. грн. «Это технический предохранительный порог ПУМБ для переводов с валютных счетов», — пояснили в пресс-службе банка. По словам банкиров, такой параметр применяется для учета возможных курсовых изменений между авторизацией операции и ее клирингом и призван минимизировать риск превышения регуляторного лимита. «Таким образом, 100 тыс. грн — это установленный регулятором лимит, а 98 тыс. грн — технический параметр проведения соответствующих операций», — резюмировали в пресс-службе финучреждения. Что касается ограничения при покупке валюты, то в ПУМБ пояснили, что сейчас регуляторный лимит на покупку безналичной иностранной валюты составляет 200 тыс. грн. При этом в банковских системах используется технический параметр 199999,20 грн. В банке отметили, что разница в 80 копеек необходима для учета возможных технических округлений при обработке операций и не является отдельным лимитом, установленным ПУМБ. Мнение юристов Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник обращает внимание: банк в целом может устанавливать собственные лимиты, ниже максимально разрешенных НБУ. Однако, по его словам, клиента о таком лимите должны четко и однозначно проинформировать в условиях обслуживания или тарифах. «Если банк официально информирует клиента о лимите в 100 тыс. грн, а технически не дает использовать последние 2 тыс. грн, — это нарушение обязанности предоставлять точную и достоверную информацию об условиях финансовой услуги», — считает юрист. По его мнению, такую ситуацию можно рассматривать не просто как технический сбой, а как возможное введение потребителя в заблуждение. Эксперт советует клиенту требовать от банка письменного объяснения расхождения между заявленным и фактическим лимитом и, при необходимости, обращаться с жалобой в НБУ и Госпродпотребслужбу. В случае отказа банка выполнить заявленные условия клиент также может защищать свои права в суде. А-Банк продолжил запросы к кредитной истории после закрытия счетов Клиент А-Банка под ником SergeyKhUA заявил, что после закрытия всех счетов банк продолжал осуществлять запросы к его кредитной истории в УБКИ. По словам клиента, он не давал согласия на такой мониторинг после прекращения обслуживания. Более того, как утверждает пользователь, когда он попытался урегулировать вопрос через горячую линию, банк устроил ему искусственный саботаж. «…заблокировал стандартные каналы поддержки, заставил установить приложение „abank24“ и путем шантажа заставил пройти видеоверификацию (сбор моих биометрических данных) якобы для идентификации. Во время этого входа без моего ведома банк автоматически сформировал новый запрос в УБКИ на открытие карты, которую я не заказывал!», — делится SergeyKhUA. Такие действия банка клиент расценил как навязывание банковской услуги. Поэтому он направил в финансовое учреждение досудебную претензию и отзыв согласия на обработку персональных данных, подписанные КЭП. Клиент также заявил, что банк не ответил на его обращение в установленный срок, и сообщил об обращении в НБУ, Офис омбудсмена и киберполицию. Позиция А-банка

В А-Банке пояснили, что в ходе обслуживания клиент дал согласие на обработку персональных данных и взаимодействие с бюро кредитных историй. Согласно условиям банковского обслуживания, это согласие распространялось, в частности, на данные, входящие в кредитную историю, а также на их передачу в УБКИ и получение информации из бюро. В банке подчеркнули, что закрытие отдельных счетов и прекращение пользования банковскими продуктами само по себе не прекращало действие ранее данного согласия. Кроме того, по словам пресс-службы, после прекращения обслуживания банк обязан хранить определенную законодательством информацию о клиенте. В данном конкретном случае А-Банк объяснил запросы в УБКИ необходимостью регламентной актуализации анкетных данных в соответствии с установленным уровнем риска клиента. Банк утверждает, что для этого использовал доступные достоверные источники информации и действовал в рамках требований финансового мониторинга. Что касается запроса в УБКИ, банк подтвердил, что он был сформирован во время прохождения клиентом авторизации/верификации в abank24. Однако, по утверждению банка, запрос носил технический характер и сформировался автоматически в рамках соответствующего процесса. Новый счет, карта или кредитный продукт клиенту при этом не оформлялись. «Сам факт формирования такого запроса не свидетельствует о фактическом открытии карты, получении кредитного продукта или навязывании банковской услуги», — отметили в А-Банке. В то же время банк подтвердил, что после получения обращения клиента прекратил обработку и использование его персональных данных без личного согласия и исключил клиента из мониторинга УБКИ. В банке также сообщили, что обращение было зарегистрировано, а клиенту предоставлен официальный письменный ответ. Юридическая оценка Адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Игорь Быков отмечает, что само по себе прекращение обслуживания не дает банку бессрочного права проверять кредитную историю бывшего клиента. По его словам, закон «Об организации формирования и обращения кредитных историй» связывает получение кредитного отчета с действующей кредитной сделкой или обращением лица о заключении новой сделки и соответствующим согласием на доступ к кредитной истории. В то же время закрытие карты или счета не обязательно означает прекращение всех обязательств перед банком. Поэтому, прежде чем оценивать правомерность конкретного запроса, необходимо установить, оставались ли у клиента непогашенные долги или другие действующие кредитные обязательства, когда именно осуществлялись запросы и на каком основании. «Если все обязательства прекращены, новую заявку клиент не подавал, а согласие отозвал, правовые основания для дальнейшего мониторинга его кредитоспособности вызывают обоснованные сомнения. Банк должен объяснить основание каждого спорного запроса», — говорит Игорь Быков. В то же время адвокат предостерегает от автоматического вывода о нарушении лишь на основании факта запроса в УБКИ. Например, запрос, сформированный во время дистанционной верификации, может использоваться для идентификационных процедур и не означать оформление нового кредита. Точно так же сам факт видеоверификации не доказывает незаконного сбора биометрических данных. Необходимо установить, какие именно данные получал банк, с какой целью, на каком правовом основании и как долго их хранит. Чтобы проверить ситуацию, юрист советует клиенту получить в УБКИ кредитную историю с реестром запросов — кто, когда и с какой целью обращался за информацией. В банке следует истребовать перечень соответствующих запросов, их правовые основания, копии согласий, редакции условий обслуживания, а также доказательства подачи заявки на новый продукт, если банк утверждает, что такая заявка была. В случае подтверждения нарушения эксперт считает целесообразным обращаться в НБУ и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. «В НБУ целесообразно обращаться по вопросам соблюдения банком требований законодательства и прав потребителя, к Омбудсмену — по вопросам законности обработки персональных данных. При наличии признаков уголовного правонарушения возможно обращение в полицию, в частности в киберполицию», — говорит Игорь Быков. Однако юрист подчеркивает, что не каждый спор относительно согласия автоматически означает совершение преступления. Вопросы прекращения незаконных действий и возмещения доказанного ущерба также могут решаться в суде. В этом конкретном случае есть важное обстоятельство: А-Банк уже сообщил о прекращении мониторинга УБКИ после получения отзыва согласия. Поэтому, по словам Быкова, вопрос законности предыдущих запросов следует оценивать отдельно — по датам, документам, наличию действующих обязательств и моменту получения банком отзыва согласия. Приватбанк требует личной идентификации от клиента за рубежом

Клиент «Приватбанка» под ником Олег Крайневский рассказал, что его счет открыла жена на основании генеральной нотариальной доверенности. На счет поступили средства, однако воспользоваться ими он не может. «…банк требует моей личной идентификации как клиента», — пишет автор отзыва. По словам клиента, он является гражданином и резидентом Украины, но в настоящее время находится за границей и из-за военного положения не имеет возможности лично приехать в отделение в Украине. При обращении на горячую линию ему сообщили, что пройти необходимую идентификацию можно только в отделении. Пользователь считает, что в его ситуации должна быть доступна дистанционная процедура. «…в соответствии с Законом № 361-IX и Положением НБУ № 65 идентификация клиента прямо допускает дистанционные способы — квалифицированную электронную подпись (КЭП), систему BankID НБУ или видеоверификацию. У меня есть подтвержденный BankID НБУ через monobank, которым я готов воспользоваться для прохождения идентификации в ПриватБанке», — подчеркивает Олег Крайневский. «Минфин» обратился в Приватбанк с вопросами: почему клиент, находящийся за границей, не может пройти необходимую идентификацию дистанционно, связано ли это с тем, что счет открывал представитель по доверенности, а также может ли банк предложить альтернативный способ подтверждения личности. На момент публикации статьи «Приватбанк» на запрос «Минфина» не ответил. Мнение юристов Адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Игорь Быков отмечает, что законодательство действительно допускает дистанционную идентификацию и верификацию клиентов. В то же время это не означает, что клиент в каждой ситуации может самостоятельно выбрать любой доступный способ и требовать от банка его применения. «Банк определяет процедуры надлежащей проверки с учетом требований НБУ, рисков и возможности достоверно подтвердить личность. Поэтому само наличие КЭП или BankID еще не делает требование посетить отделение незаконным», — говорит юрист. В то же время утверждение о том, что законодательство разрешает идентификацию только в отделении, было бы некорректным. Быков обращает внимание, что ПриватБанк публично описывает процедуру видеоверификации через Приват24. Это, однако, не означает автоматически, что такая процедура может быть применена к конкретному счету. Поэтому у клиента есть основания требовать от банка объяснений, почему дистанционная идентификация недоступна именно в его случае. По мнению Игоря Быкова, в этой ситуации принципиальное значение имеет то, что счет открывал представитель клиента. Пункт 64 Инструкции НБУ № 162 от 29 июля 2022 года предусматривает, что владелец текущего счета, открытого по доверенности, при первом обращении для пользования им должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а резидент — также документ с РНОКПП. То есть проверка личности супруги как представителя не заменяет выполнения установленных требований самим владельцем счета. В то же время юрист советует отдельно изучить содержание доверенности, поскольку право открыть счет и право распоряжаться средствами на нем — не одно и то же. «Если супруга уполномочена осуществлять переводы, стоит отдельно выяснить возможность проведения операции через неё», — отмечает Быков. Может ли банк заблокировать доступ к уже зачисленным средствам Сам факт того, что деньги уже поступили на счёт, не означает, что банк обязан разрешить их использование без завершения необходимой идентификации, объясняет адвокат. Законодательство о финансовом мониторинге предусматривает возможность отказа в обслуживании или проведении операции, в частности, когда идентификация или верификация клиента невозможна или он не предоставил необходимых документов. В то же время, по словам Быкова, в каждой конкретной ситуации необходимо установить, что именно ограничил банк: доступ к «Приват24», проведение конкретной операции владельцем счета или все расходные операции, в частности те, которые может осуществлять представитель. Невозможность физически приехать в Украину сама по себе не означает отказ клиента от прохождения проверки, особенно если он готов предоставить необходимые документы и подтвердить свою личность удаленно. Какие варианты есть у клиента

Положение НБУ № 65 предусматривает различные модели дистанционной идентификации и верификации, в частности с использованием видеоверификации, BankID НБУ и КЭП. Однако конкретная процедура может предусматривать дополнительные проверки, поясняет юрист. «Сама по себе отправка документа с КЭП не всегда означает завершение всей процедуры банковской верификации», — отмечает Быков. Банк может проверять действительность и подлинность документов, уточнять анкетные данные, требовать качественное видеоизображение и устранять выявленные несоответствия. Если выполнить нормативные требования дистанционно невозможно, банк может не применять соответствующий способ. Поэтому клиенту следует письменно обратиться в банк с просьбой определить конкретную доступную процедуру дистанционной идентификации и условия её прохождения, а в случае отказа — объяснить причины, по которым она невозможна. Если вопрос не будет решен, Быков советует обращаться в НБУ, а при необходимости — в суд. К обращению следует приложить документы об открытии счета, доверенность и предыдущую переписку с банком. Отдельно клиенту следует выяснить, может ли его супруга осуществлять операции в пределах полномочий, предоставленных ей доверенностью. Реферальный кэшбэк: банки не фиксируют приглашения, а клиенты не получают бонусы Реферальные программы банков обещают клиентам вознаграждение за привлечение новых пользователей. Но на практике возникают ситуации, когда клиент утверждает, что выполнил условия акции, а банк не зачислил бонус. Клиент «Альянс Банка» под ником snu93796486 рассказал, что зарегистрировался по официальной реферальной ссылке, которую прислал ему друг. По его словам, регистрация прошла успешно, но бонус не получил ни он, ни пользователь, который его пригласил. Впоследствии клиент сам пригласил знакомого по своей реферальной ссылке, и результат оказался таким же. «…он (друг) зарегистрировался, но система снова проигнорировала реферальную метку, и выплаты заблокированы для обеих сторон», — сообщает snu93796486. В службе поддержки, как утверждает пользователь, ему сообщили, что переходов по реферальным ссылкам не было. Сам клиент предполагает, что проблема может возникать при переходе по реферальной ссылке в App Store или Google Play, из-за чего в системе теряется реферальный идентификатор. Он потребовал передать обращение в технический отдел и проверить логи регистраций. «Минфин» обратился в Альянс Банк с вопросами: фиксируются ли такие переходы, возможны ли технические проблемы с передачей referral ID и может ли банк вручную проверить конкретные регистрации. На момент публикации банк на запрос не ответил. Похожая ситуация возникла у клиента Райффайзен Банка под ником user345. По его словам, он выполнил условия реферальной программы, которая предусматривала кэшбэк до 400 грн, но вознаграждение не получил. «Обращалась несколько раз в службу поддержки, создали какие-то запросы, но результата — ноль, после этого ни ответа, в чем причина, ни самого кэшбэка нет», — жалуется автор отзыва. В службе поддержки Райффайзен Банка в ответ на отзыв пояснили, что кэшбэк начисляется только при условии выполнения всех правил акции как рекомендующим, так и приглашенным другом. В частности, приглашенному пользователю должно быть не менее 18 лет, он должен иметь ИНН, не быть ПЭП и не быть клиентом Райффа в течение последнего года. В то же время банк предложил провести индивидуальную проверку и попросил клиента предоставить в личных сообщениях идентификационный код и номер телефона, указанный при регистрации, — как самого клиента, так и приглашенного друга. Что говорят юристы

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник отмечает, что публично объявленные условия реферальной программы могут иметь силу публичной оферты. Если клиент выполнил предусмотренные ею условия, у банка может возникнуть обязанность выплатить обещанное вознаграждение.

В то же время для оценки конкретного спора важно установить точное содержание правил акции: какие именно действия должны были выполнить рекомендующий и приглашенный пользователь, в какой срок, как должна была фиксироваться регистрация и при каких условиях бонус не начисляется.

Отдельный вопрос — технический сбой. По словам Ильи Колесника, если причиной неначисления вознаграждения действительно стала ошибка банковской системы, например некорректная передача или фиксация реферального идентификатора, это само по себе не означает, что клиент теряет право на бонус.

«Сам факт „у нас в системе переход не зафиксирован“ — не является автоматическим освобождением от обязанности выплаты, если клиент другими средствами докажет выполнение условий», — объясняет адвокат.

То есть в таком споре важно не только то, что видит банковская система, но и то, может ли клиент подтвердить выполнение условий акции другими доказательствами.

Как доказать право на реферальный бонус

Юрист советует сохранять скриншоты перехода по реферальной ссылке или промокоду, сообщения от пользователя, пригласившего в программу, подтверждение открытия счета и выполнения других целевых действий, предусмотренных условиями акции.

Также стоит сохранить сами правила акции на момент регистрации. Если условия впоследствии изменились или страницу удалили, подтвердить их содержание могут архивные копии страниц или публикаций. Не менее важным доказательством является переписка со службой поддержки и номера зарегистрированных обращений.

Если банк отказывается выплачивать бонус, Илья Колесник советует сначала направить письменную претензию с требованием выполнить условия акции и выплатить причитающееся вознаграждение. Если вопрос не решается, клиент может обратиться в НБУ, а при наличии признаков нарушения законодательства о защите прав потребителей — также в Госпродпотребслужбу. Крайней мерой защиты является обращение в суд.

При этом адвокат подчеркивает: сам факт неначисления бонуса еще не доказывает системного нарушения прав клиентов. Для такого вывода необходимо установить, что подобные случаи носят не единичный, а системный характер и что клиенты действительно выполняли все условия соответствующих акций.

Отменили покупку, но деньги не вернули: где зависают средства

Отмена покупки не всегда означает мгновенный возврат средств на карту. Об этом свидетельствуют, в частности, два отзыва клиентов «Ощадбанка» и Сенс Банк, которые столкнулись с проблемами после отмены заказов в магазинах.

Клиентка «Ощадбанка» под ником Анна Купа рассказала, что 13 августа 2026 года оплатила на EVA.UA заказ на сумму 1037,70 грн картой для социальных выплат. 21 августа магазин отменил заказ из-за форс-мажора на складе, а 24 августа отправил клиентке фискальный чек о возврате средств. Однако 28 августа сумма по-прежнему отображалась в банковской системе со статусом «в обработке». По словам клиентки, операторы горячей линии отказались регистрировать техническую заявку и предложили подождать до 30 дней. «Это государственные детские средства, которые мне нужны прямо сейчас», — подчеркивает Анна Купа. Другая клиентка, оставившая отзыв о Сенс Банк под ником AnhelinaSynytsk, столкнулась с проблемой после отмены заказа в «Эпицентре». По её словам, 6 августа она заказала стол, но 8 августа магазин сообщил, что товара нет, и отменил заказ. Когда клиентка начала выяснять, когда вернут деньги, сначала ей сообщили о сроке в 5−7 дней. Впоследствии она получала противоречивую информацию: магазин утверждал, что деньги не поступали, а позже сообщил о возврате 10 или 19 августа. «И всё это время „Эпицентр“ отсылает в „Сенс Банк“, а „Сенс Банк“ — в „Эпицентр“. И я ничего не могу с этим поделать», — жалуется AnhelinaSynytsk. Клиентка также отметила, что покупка была совершена за счет кредитных средств, поэтому из-за задержки возврата у неё возникли вопросы относительно будущего платежа по кредиту. Комментарии банков В «Ощадбанке» пояснили, что статус «в обработке» означает: банк ожидает финансовый файл с расчетом от торговой сети через платежную систему. Подтверждение от магазина или фискальный чек свидетельствует об инициировании возврата, но для фактического зачисления средств или отмены их резервирования банк должен получить соответствующий расчетный документ через платежную систему. «Ощадбанк действует строго в рамках регламентов платежных систем, ведь преждевременная разблокировка средств до получения официального финансового файла от обслуживающего банка продавца создает риск незавершенного расчета», — подчеркнули в пресс-службе Ощада. По информации банка, правила Visa и Mastercard предусматривают предельный срок обработки таких операций до 30 календарных дней. В то же время обычно возврат происходит значительно быстрее — в течение нескольких рабочих дней после получения необходимого файла от продавца. В «Ощадбанке» также отметили, что социальный статус карты не влияет на технический протокол обработки таких транзакций. По обращению клиента банк может проверить, на каком этапе находится операция и поступил ли необходимый клиринговый файл. В данном случае, по информации пресс-службы, специалисты банка уже проверили статус транзакции. В «Ощадбанке» отметили, что средства обычно становятся доступными автоматически после поступления данных от продавца, без необходимости ждать полных 30 дней. В свою очередь, в Сенс Банк сообщили, что при возврате возникла техническая особенность: сумма, инициированная продавцом, немного отличалась от суммы первоначальной операции. Из-за этого расхождения автоматическое зачисление средств не произошло. После обращения клиентки банк совместно с «Эпицентром» проверил ситуацию и установил причину. «Поскольку автоматический сценарий возврата в данном случае не сработал, банк совместно с продавцом разработал альтернативный способ проведения операции и сопровождал её до завершения», — отметили в пресс-службе Сенс Банк. Как сообщили в Сенс Банк, средства в результате были возвращены и зачислены на карточный счёт клиентки. Мнение юриста

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник обращает внимание на то, что универсального законодательно установленного срока «30 дней» именно для возврата средств за отмененную покупку не существует.

По его словам, фактический срок зависит от типа операции, правил платежной системы и условий договора банка с клиентом. Для различных сценариев — в частности, refund, отмена операции или chargeback — сроки могут различаться.

Поэтому, если торговец уже подтвердил отмену операции, клиенту следует выяснить не только дату такого подтверждения, но и то, получил ли банк соответствующий платежный документ от эквайера и на каком именно этапе находится возврат.

«Банк не имеет права бессрочно „удерживать“ средства, ссылаясь на общий срок рассмотрения обращений, если фактически получил подтверждение от эквайера/торговца о том, что средства уже возвращены в систему. Это можно квалифицировать как ненадлежащее выполнение банком услуги по обслуживанию счета», — считает юрист.

В то же время сам фискальный чек магазина не является межбанковским расчетным документом. Поэтому его наличие не означает автоматически, что банк уже получил средства или необходимый файл для завершения операции.

«Банк-эмитент располагает инструментами для определения статуса средств — в частности, может направлять запросы эквайру и инициировать отслеживание транзакции в рамках платежной системы», — отмечает Колесник.

По его мнению, клиенту следует сохранять подтверждение заказа и его отмены, фискальный чек о возврате, переписку с магазином и банком, а также выписку, где операция имеет статус «в обработке».

По словам Ильи Колесника, перед клиентом за выполнение обязательств по карточному счету отвечает в первую очередь его банк-эмитент. В то же время технические вопросы возврата могут зависеть от взаимодействия банка, обслуживающего продавца, самого продавца и платежной системы.

Поэтому клиенту следует требовать от банка не общего ответа «подождите», а конкретной информации: получен ли возврат, когда именно он был получен, есть ли расхождение между первоначальной и возвращенной суммами, где находятся средства и что необходимо для завершения операции.

Если покупка была совершена за счет кредитных средств, ситуация требует особого внимания. Юрист советует письменно зафиксировать перед банком факт отмены покупки и требование не возлагать на клиента финансовые последствия технической задержки возврата. Если средства еще не зачислены на кредитный счет, вопрос начисления процентов требует отдельного расчета и дальнейшего урегулирования с банком.

Если банк не помогает установить статус операции, клиент может подать письменную претензию, а после этого — обратиться в НБУ. Если же проблема связана также с действиями продавца, отдельные требования могут быть адресованы продавцу.