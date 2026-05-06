6 мая 2026, 10:25 Читати українською

Поддельные 500 гривен в кошельке: как доказать, что вы не преступник

Банкнота номиналом 500 гривен образца 2006 года — одна из тех, которые подделывают чаще всего. И хотя, по данным НБУ, количество подделок в прошлом году снизилось до 1,7 банкноты на миллион, риск обнаружить в своем кошельке фальшивку есть у каждого. А если ее обнаружил не вы, а кассир в банке или супермаркете, когда вы попытались ею расплатиться. Угрожает ли вам в таком случае уголовная ответственность за сбыт поддельных денег. И есть ли разница между сувенирными деньгами и подделкой, за которую можно попасть за решетку. Об этом подробно в материале «Минфина».

Банкнота номиналом 500 гривен образца 2006 года — одна из тех, которые подделывают чаще всего.

Где больше всего шансов наткнуться на подделку

«Наиболее уязвимыми традиционно являются банкноты старых образцов, прежде всего крупного номинала. Это логично: чем больше цифра на банкноте, тем выше потенциальная «выгода» для преступников. В то же время банкноты нового поколения имеют существенно лучшую защиту, поэтому их подделывать сложнее. Как правило, значительная часть фальшивых гривневых банкнот рассчитана не на профессиональную банковскую проверку, а на человеческую невнимательность: в магазинах, на рынке, при расчетах между физическими лицами или при обмене валюты «с рук», — говорит Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

Его главный совет — не стоит проводить валютные операции вне банков или легальных обменных пунктов, так как любое «более выгодное» предложение с рук может обернуться потерей всей суммы.

По данным НБУ, из иностранной валюты чаще всего в прошлом году выявляли поддельные доллары. Среди выявленных фальшивок 93% — доллары (прежде всего банкноты в $100) и лишь 7% — евро.

Что касается гривен, то чаще всего выявляли 500 грн (80% от общего количества изъятых подделок) и

200 грн (13%). Поэтому при расчете наличными, особенно на рынке, стоит внимательно присматриваться именно к этим номиналам.

Может ли банкомат принять подделку за оригинал

На днях в Закарпатье раскрыли масштабную схему мошенничества: мошенники вносили в банкоматы бумажные купюры, имитирующие настоящие банкноты номиналом 200, 500 и 1000 гривен.

«Внешне такие „купюры“ были похожи на настоящие, что позволяло вводить в заблуждение банкоматные системы при внесении наличных. Злоумышленники систематически пополняли счета через банкоматы, используя эти поддельные бумажные изделия. В ряде случаев операции проводились сериями — по несколько транзакций подряд в течение нескольких минут. После зачисления „средств“ на счета злоумышленники оперативно снимали уже реальные деньги в других терминалах или переводили их на другие карты для дальнейшего вывода», — сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного банку ущерба составляет около 1,93 миллиона гривен. При этом отмечается, что все подделки изъяты, в оборот они не попали.

«Теоретически полностью исключить техническую ошибку невозможно, как и в любой сложной системе. Но на практике современные cash-in терминалы имеют модули проверки банкнот и анализируют их по целому ряду параметров. То есть это не прием купюры „по размеру“ или „по картинке“. Оборудование проверяет защитные признаки, а наличные, которые попадают в банк через такие устройства, в дальнейшем проходят дополнительную обработку, пересчет и сортировку, — говорит Сергей Мамедов. — Поэтому даже если предположить, что на первом этапе какая-то очень качественная подделка прошла через терминал, это еще не означает, что она останется в банковской системе. На следующих этапах она будет выявлена. Именно многоуровневая проверка и является одним из предохранителей, которые позволяют банковской системе удерживать ситуацию с подделками под контролем».

То есть, несмотря на то, что в сообщении Закарпатской прокуратуры фальшивки, принятые банкоматами, назвали «сувенирными купюрами», скорее всего, речь все-таки идет о довольно качественных подделках.

От качества подделки может зависеть приговор

Основная статья Уголовного кодекса для фальшивомонетчиков — 199: изготовление, хранение и сбыт поддельной национальной и иностранной валюты наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Если же эти деяния совершены организованной группой или в особо крупных размерах, то наказание может достигать 12 лет лишения свободы. Впрочем, оказывается, от качества подделки может зависеть уголовная ответственность за ее изготовление и сбыт.

«Качество подделки является ключевым критерием для правовой квалификации. Для статьи 199 УК подделка должна иметь такую степень сходства с настоящими деньгами (по цвету, форме, размеру), которая дает основания считать возможным ее нахождение в обращении в течение определенного времени. Если подделка качественная, но сбывается как настоящая — это ст. 199 УК», — говорит юрист сети компаний« Центр правовой помощи» Владислав Нагорнюк — Если подделка грубая, имеет очевидные несоответствия и направлена лишь на обман конкретного лица (например, в темноте или при расчете с человеком с плохим зрением) — это ст. 190 УК (мошенничество)".

Если наказание по статье 199 УК — от 3 до 7 лет лишения свободы, то по ст. 190 УК — от штрафа в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов до лишения свободы на срок до 3 лет. Кстати, если речь идет о подделке денег, которые вышли из обращения и их уже нельзя обменять на действующие, а значит, они имеют лишь нумизматическую ценность, то это тоже квалифицируется как мошенничество.

Что делать, если обнаружили подделку

Как объясняет Владислав Нагорнюк, Национальный банк Украины установил подробные требования к защитным элементам банкнот, которые позволяют как профессионалам (кассирам банков), так и обычным гражданам отличить настоящие деньги от подделок. Это наличие водяных знаков, защитной нити, рельефной печати и микротекстов. Нарушение целостности или отсутствие хотя бы одного из этих элементов дает основания считать банкноту сомнительной. И именно от того, как вы дальше поступите с сомнительной банкнотой, будет зависеть, смогут ли вас привлечь к уголовной ответственности по ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

«Следует осознать, что использование подделки с момента обнаружения признаков фальсификации является умышленным преступлением, — говорит юрист. — Если лицо не знало и не могло знать, что купюра поддельная (например, она была получена из банкомата или в официальном учреждении), его действия по расчету этой купюрой не являются преступлением. Однако, как только человеку становится известно о подделке (например, после замечания продавца или срабатывания детектора), любая последующая попытка использовать эти деньги автоматически создает состав преступления».

То есть если вдруг продавец на кассе обнаружил у вас поддельную банкноту (или банкноты) и вызвал полицию, то для привлечения к ответственности правоохранительные органы должны доказать, что вы осознавали, что денежные знаки являются поддельными.

По словам Владислава Нагорнюка, в судебной практике важным прецедентом является постановление Кассационного уголовного суда по делу № 736/707/16-к. Обвиняемый пытался расплатиться поддельной купюрой на рынке. Когда один продавец указал ему на подделку и вернул деньги (100 гривен), он пошел к другому продавцу и снова пытался расплатиться. Суд признал это прямым доказательством наличия умысла, поскольку лицо продолжило сбыт после получения достоверной информации о том, что банкнота фальшивая.

Юрист рекомендует следующий алгоритм действий в случае обнаружения подделки:

  • сохранить купюру в качестве вещественного доказательства. Не стоит ее рвать, сжигать или выбрасывать, поскольку она может понадобиться для следственных действий и проведения экспертизы. Лучше всего положить ее в отдельный бумажный конверт.
  • зафиксировать обстоятельства получения. Вспомнить, где, когда и от кого была получена банкнота.
  • поиск свидетелей и камер видеонаблюдения. Если купюра была получена в качестве сдачи, следует немедленно обратиться к администрации заведения с требованием просмотреть записи камер.

«Обращение в полицию лично является логичным шагом для человека, который стал жертвой мошенничества и получил фальшивку. Подача заявления позволяет официально зафиксировать статус потерпевшего и доказать отсутствие умысла на сбыт. Во время допроса следует подробно описать цепочку событий, приведших к получению денег», — советует он.

Как проверить подлинность банкноты

Если вы не уверены, настоящая ли это банкнота или подделка, это можно проверить в банке. Как отмечает Владислав Нагорнюк, согласно инструкциям НБУ коммерческие банки обязаны принимать сомнительные банкноты от клиентов для профессиональной экспертизы. Процедура изъятия строго регламентирована. Кассир составляет акт о приеме банкнот на экспертизу, где указывает все реквизиты купюры и данные клиента. Клиенту выдается справка, подтверждающая изъятие денег для экспертизы, а банк передает сомнительные деньги в НБУ. Специалисты проводят экспертизу от 20 до 60 дней.

«Если в кассу банка попадает банкнота с признаками подделки, она не может быть использована как обычное платежное средство. В таких случаях банк не действует „на глаз“ и не по собственному усмотрению кассира, а по четко определенной процедуре, — говорит Сергей Мамедов. — Главная задача банка — не допустить попадания сомнительных денег в оборот и одновременно защитить добросовестного клиента, если речь идет не о подделке, а о поврежденной или изношенной банкноте».

При работе с наличными банк использует специальное кассовое оборудование — счетчики, сортировщики, детекторы, которые проверяют элементы защиты банкнот. Речь идет, в частности, об ультрафиолетовом, инфракрасном, магнитном контроле и других параметрах.

«То есть банкнота оценивается не только визуально: современная кассовая инфраструктура позволяет достаточно быстро отделить сомнительные купюры от тех, которые могут находиться в обращении. Если после такой проверки остаются сомнения относительно подлинности банкноты, банк не возвращает ее клиенту как обычную платежную банкноту и не зачисляет ее автоматически в качестве денежных средств. Такая купюра оформляется в соответствии с внутренними процедурами и может быть передана на экспертизу в Национальный банк. Далее по результатам экспертизы будет определяться ее статус».

Компенсируют ли клиенту стоимость подделки

По словам Сергея Мамедова, если банкнота окажется подлинной и платежной, то клиент не потеряет свои средства. Если же экспертиза установит, что это подделка, ее стоимость не возмещается, а сама банкнота изымается из обращения.

«Это принципиальный вопрос: банковская система не может компенсировать стоимость фальшивых денег, ведь иначе это создавало бы дополнительный риск для всего наличного обращения», — говорит он.

Впрочем, если клиенту в кассе вдруг заявляют, что одна или несколько банкнот — фальшивые и их изымают, но при этом не выдают никакого документа об изъятии, то это уже может быть попыткой мошенничества со стороны кассира. Скажем, внутренняя служба безопасности одного из банков разоблачила кассирку в том, что она «изъяла» у клиента фальшивые доллары, а ему сказала, что по регламенту, если она оформит справку об изъятии, то вынуждена будет вызвать полицию и ему грозит уголовная ответственность за сбыт. Поэтому лучше ничего не оформлять. Как оказалось, доллары были настоящими, но старого образца.

Обязательно ли банк вызывает полицию из-за подделки

Как объясняет Сергей Мамедов, кассиры не вызывают правоохранителей в отделение при каждой подозрительной купюре.

«Обычно банк действует по установленному алгоритму: фиксирует факт обнаружения сомнительной банкноты, оформляет соответствующие документы, передает ее на экспертизу. Если подделка подтверждается, информация передается правоохранительным органам в установленном порядке, — говорит банкир. — Если же ситуация имеет признаки сознательной попытки сбыта поддельных денег — например, речь идет о нескольких банкнотах или повторяющемся характере таких действий, — банк, конечно, будет действовать жестче и в рамках процедур безопасности».

По его словам, наличный оборот держится на доверии. И задача банков в этом процессе — быть фильтром, который не допускает распространения фальшивых денег, но в то же время ведет себя максимально корректно с клиентами.

«Именно поэтому в работе с подозрительными банкнотами важно четкое соблюдение алгоритмов и процедур: проверка, фиксация, экспертиза и, при необходимости, передача информации правоохранительным органам», — говорит он.

Между тем Владислав Нагорнюк отмечает, что обнаружение фальшивки — это всегда финансовый ущерб для последнего владельца, однако не стоит забывать, что грань между статусом потерпевшего и статусом преступника очень тонкая.

«Главный совет — бдительность: проверяйте крупные купюры непосредственно при получении. Если же фальшивка уже попала в руки — забудьте о ее стоимости и действуйте в рамках закона, обратившись в соответствующие органы, ведь свобода и чистая репутация стоят значительно дороже любой банкноты», — говорит юрист.

Автор:
Зиновия Водзянская
Комментировать

Комментарии - 1

Skeptik777
6 мая 2026, 12:07
Автор не в курсі, що існує презумпція невинуватості? Затримали, вилучили, склали протокол і відпустили.
