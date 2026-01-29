Multi от Минфин
29 января 2026, 12:09 Читати українською

Перевод валюты за границу: что изменилось в этом году

14 января 2026 вступило в силу постановление НБУ, которое смягчает отдельные валютные ограничения и уточняет особенности валютного регулирования. Какие изменения введены, рассказала в колонке для ЭП советница практики налогового права Адвокатского объединения AZONES Юлия Терновская.

14 января 2026 вступило в силу постановление НБУ, которое смягчает отдельные валютные ограничения и уточняет особенности валютного регулирования.

По общему правилу (п. 14 постановления НБУ от 24 февраля 2022 года) банкам запрещено осуществлять любые трансграничные переводы средств в гривне или иностранной валюте по поручению клиентов, за исключением случаев, прямо предусмотренных этим постановлением.

Одним из таких исключений, в соответствии с постановлением НБУ от 13 января 2026 года, является подпункт 41−1, который разрешает трансграничные переводы юридическим лицам-резидентам — заемщикам по кредитам/займам от нерезидентов, при условии одновременного соблюдения всех приведенных ниже требований.

Условия применения пп. 41−1:

1. валютные операции осуществляются в пределах предельной суммы и исключительно на цели, определенные в абз. 2 п.п. 57 п. 14 постановления № 18;

2. предоставление, получение и возврат кредита/займа осуществляется исключительно после 1 января 2026 года;

3. МФО не является кредитором, гарантом, поручителем;

4. средства по кредиту/займу:

  • поступают из-за рубежа;
  • в иностранной валюте;
  • зачисляются на текущий счет резидента в банке Украины;

5. все операции по кредиту/займу соответствуют требованиям:

  • абзацев 3 — 7 пп. 43 п. 14;
  • п. 19−5 постановления № 18;

6. валютные операции осуществляются исключительно через банк, обслуживающий договор кредита/займа. Смена обслуживающего банка допускается на основании письменного обращения клиента аналогично п. 8 раздела I положения № 5.

Предельная сумма: ключевое финансовое ограничение

Подпункт 41−1 вводит понятие предельной суммы, в пределах которой резидент имеет право осуществлять разрешенные валютные операции.

Предельная сумма = все валютные средства, фактически поступившие из-за границы в Украину в качестве кредита/займа минус все средства, которые резидент уже перевел за границу на погашение основной суммы (тела) этого кредита/займа.

Таким образом, предельная сумма является динамическим показателем, который уменьшается с каждым погашением тела кредита.

Целевое использование валюты в пределах предельной суммы

Подпункт 41−1 не устанавливает новых направлений использования валюты, а отсылает к абз. 2 пп. 57 пункта 14 постановления № 18.

Соответственно, валютные операции в пределах предельной суммы разрешены исключительно для:

  • расчетов за импорт товаров, поставленных до 23 февраля 2021 года включительно;
  • возврата авансов нерезидентам, полученных до 23 февраля 2022 года включительно, по операциям, по которым поставка не состоялась или состоялась частично;
  • выполнения обязательств по кредитам/займам от нерезидента, полученным до 20 июня 2023 года включительно;
  • финансирования содержания зарубежных филиалов и представительств;
  • выплаты дивидендов иностранным инвесторам/нерезидентам по корпоративным правам/акциям.

Требования к обслуживанию кредитов

Абзацы третий — седьмой подпункта 43 пункта 14 постановления № 18 устанавливают базовые ограничения по погашению кредитов/займов от нерезидентов, которые являются обязательными и для операций по пп. 41−1.

В частности:

  • платежи по процентам, комиссиям и другим платежам (кроме тела кредита) допускаются только в пределах предельной процентной ставки, определенной НБУ (в настоящее время это 12% годовых);
  • по кредитам сроком до одного года погашение основной суммы (тела) разрешается только за счет собственных средств в иностранной валюте заемщика. Оплата процентов, комиссий и других платежей допускается как собственными средствами в иностранной валюте, так и купленной иностранной валютой;
  • по кредитам сроком более одного года в течение первого года с даты получения кредита тело кредита также может погашаться исключительно собственной валютой;
  • перевод средств за пределы Украины для возврата основной суммы (тела) кредита/займа разрешается только в пределах фактически полученного кредита минус средства, уже выведенные за границу в пределах предельной суммы;
  • при каждом переводе обязательно соблюдаются правила пунктов 19−5 — 19−7 постановления № 18.

Следовательно, подпункт 43 пункта 14 постановления № 18 ограничивает, сколько и как можно переводить.

Сроки платежей

Пункт 19−5 постановления № 18 устанавливает временные ограничения для проведения валютных операций.

Банк:

  • не имеет права осуществлять платеж до срока, предусмотренного договором кредита/займа для выполнения долговых обязательств;
  • не может сокращать сроки погашения путем внесения изменений в АИС «Кредитные договоры с нерезидентами».

Следовательно, досрочный вывод валюты за границу запрещен.

Итог

С 14 января 2026 года изменения в валютном регулировании действительно смягчают правила для бизнеса и открывают дополнительные возможности для использования иностранного финансирования. Однако эти новые правила имеют четкие рамки, которые необходимо соблюдать:

  • В пределах фактически привлеченной валюты: операции можно проводить только на те средства, которые реально поступили из-за рубежа, а не на будущие или прогнозируемые поступления.
  • Уменьшение лимита после погашения: каждое погашение тела кредита или займа уменьшает доступную сумму для дальнейших валютных операций.
  • Ограниченное целевое использование: валюта может использоваться только на цели, определенные НБУ: расчеты по «старым» контрактам, выплата дивидендов, погашение «старых» кредитов, содержание зарубежных филиалов и т. п.
  • Без досрочного вывода средств: перевести валюту за границу досрочно по договору нельзя.

То есть, НБУ открыл бизнесу возможность легче работать с привлеченными иностранными займами и финансированием, но контроль за движением валюты остается строгим и каждая операция должна соответствовать установленным правилам.

