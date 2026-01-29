Перевод валюты за границу: что изменилось в этом году

14 января 2026 вступило в силу постановление НБУ , которое смягчает отдельные валютные ограничения и уточняет особенности валютного регулирования. Какие изменения введены, рассказала в колонке для ЭП советница практики налогового права Адвокатского объединения AZONES Юлия Терновская.

По общему правилу (п. 14 постановления НБУ от 24 февраля 2022 года) банкам запрещено осуществлять любые трансграничные переводы средств в гривне или иностранной валюте по поручению клиентов, за исключением случаев, прямо предусмотренных этим постановлением.

Одним из таких исключений, в соответствии с постановлением НБУ от 13 января 2026 года, является подпункт 41−1, который разрешает трансграничные переводы юридическим лицам-резидентам — заемщикам по кредитам/займам от нерезидентов, при условии одновременного соблюдения всех приведенных ниже требований.

Условия применения пп. 41−1:

1. валютные операции осуществляются в пределах предельной суммы и исключительно на цели, определенные в абз. 2 п.п. 57 п. 14 постановления № 18;

2. предоставление, получение и возврат кредита/займа осуществляется исключительно после 1 января 2026 года;

3. МФО не является кредитором, гарантом, поручителем;

4. средства по кредиту/займу:

поступают из-за рубежа;

в иностранной валюте;

зачисляются на текущий счет резидента в банке Украины;

5. все операции по кредиту/займу соответствуют требованиям:

абзацев 3 — 7 пп. 43 п. 14;

п. 19−5 постановления № 18;

6. валютные операции осуществляются исключительно через банк, обслуживающий договор кредита/займа. Смена обслуживающего банка допускается на основании письменного обращения клиента аналогично п. 8 раздела I положения № 5.

Предельная сумма: ключевое финансовое ограничение

Подпункт 41−1 вводит понятие предельной суммы, в пределах которой резидент имеет право осуществлять разрешенные валютные операции.

Предельная сумма = все валютные средства, фактически поступившие из-за границы в Украину в качестве кредита/займа минус все средства, которые резидент уже перевел за границу на погашение основной суммы (тела) этого кредита/займа.

Таким образом, предельная сумма является динамическим показателем, который уменьшается с каждым погашением тела кредита.

Целевое использование валюты в пределах предельной суммы

Подпункт 41−1 не устанавливает новых направлений использования валюты, а отсылает к абз. 2 пп. 57 пункта 14 постановления № 18.

Соответственно, валютные операции в пределах предельной суммы разрешены исключительно для:

расчетов за импорт товаров, поставленных до 23 февраля 2021 года включительно;

возврата авансов нерезидентам, полученных до 23 февраля 2022 года включительно, по операциям, по которым поставка не состоялась или состоялась частично;

выполнения обязательств по кредитам/займам от нерезидента, полученным до 20 июня 2023 года включительно;

финансирования содержания зарубежных филиалов и представительств;

выплаты дивидендов иностранным инвесторам/нерезидентам по корпоративным правам/акциям.

Требования к обслуживанию кредитов

Абзацы третий — седьмой подпункта 43 пункта 14 постановления № 18 устанавливают базовые ограничения по погашению кредитов/займов от нерезидентов, которые являются обязательными и для операций по пп. 41−1.

В частности:

платежи по процентам, комиссиям и другим платежам (кроме тела кредита) допускаются только в пределах предельной процентной ставки, определенной НБУ (в настоящее время это 12% годовых);

по кредитам сроком до одного года погашение основной суммы (тела) разрешается только за счет собственных средств в иностранной валюте заемщика. Оплата процентов, комиссий и других платежей допускается как собственными средствами в иностранной валюте, так и купленной иностранной валютой;

по кредитам сроком более одного года в течение первого года с даты получения кредита тело кредита также может погашаться исключительно собственной валютой;

перевод средств за пределы Украины для возврата основной суммы (тела) кредита/займа разрешается только в пределах фактически полученного кредита минус средства, уже выведенные за границу в пределах предельной суммы;

при каждом переводе обязательно соблюдаются правила пунктов 19−5 — 19−7 постановления № 18.

Следовательно, подпункт 43 пункта 14 постановления № 18 ограничивает, сколько и как можно переводить.

Сроки платежей

Пункт 19−5 постановления № 18 устанавливает временные ограничения для проведения валютных операций.

Банк:

не имеет права осуществлять платеж до срока, предусмотренного договором кредита/займа для выполнения долговых обязательств;

не может сокращать сроки погашения путем внесения изменений в АИС «Кредитные договоры с нерезидентами».

Следовательно, досрочный вывод валюты за границу запрещен.

Итог

С 14 января 2026 года изменения в валютном регулировании действительно смягчают правила для бизнеса и открывают дополнительные возможности для использования иностранного финансирования. Однако эти новые правила имеют четкие рамки, которые необходимо соблюдать:

В пределах фактически привлеченной валюты: операции можно проводить только на те средства, которые реально поступили из-за рубежа, а не на будущие или прогнозируемые поступления.

Уменьшение лимита после погашения: каждое погашение тела кредита или займа уменьшает доступную сумму для дальнейших валютных операций.

Ограниченное целевое использование: валюта может использоваться только на цели, определенные НБУ: расчеты по «старым» контрактам, выплата дивидендов, погашение «старых» кредитов, содержание зарубежных филиалов и т. п.

Без досрочного вывода средств: перевести валюту за границу досрочно по договору нельзя.

То есть, НБУ открыл бизнесу возможность легче работать с привлеченными иностранными займами и финансированием, но контроль за движением валюты остается строгим и каждая операция должна соответствовать установленным правилам.