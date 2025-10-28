Обесценивание доллара США: реальность или опасный вымысел?

Цены на золото стремительно растут, и все больше экспертов утверждают, что одной из главных причин такого тредна является ослабление доллара. Так ли это на самом деле, рассужает Майкл Лебовиц, основатель 720 Global, консалтинговой компании, специализирующейся на макроэкономических исследованиях, распределении активов и управлении рисками.

Чтобы ответить на наши вопросы, давайте рассмотрим главные тезисы, которые продвигают сторонники теории обесценивания доллара как причины подорожания золота, и определим, насколько они соответствуют действительности.

Определение девальвации доллара

Ниже перечислены наиболее популярные признаки девальвации доллара:

чрезмерное увеличение денежной массы,

снижение покупательной способности,

потеря доверия к доллару.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Чрезмерное увеличение денежной массы

Считается, что это происходит, когда правительство и/или центральный банк печатают гораздо больше денег, чем требуется экономике. Чтобы понять, как такое может произойти в Америке, необходимо понять, что ни ФРС, ни правительство не печатают деньги.

Денежная масса меняется в зависимости от желания и способности банковской системы давать деньги в долг, а также от спроса и способности потребителей брать их в долг.

Хотя ФРС не печатает деньги, она может стимулировать кредитование и заимствование, т. е. создание денег своей политикой, или наоборот, может сдерживать создание денег.

В настоящее время ФРС не стимулирует создание денег. Ставка по федеральным фондам ФРС в настоящее время значительно превышает текущие и ожидаемые темпы инфляции и экономического роста. Кроме того, ФРС сокращает свой баланс (QT) на $40 млрд в месяц. Это приводит к тому, что у банков остается меньше резервов для выдачи кредитов.

Правительство может занимать деньги, что, в свою очередь, создает деньги. Можно утверждать, что огромный бюджетный дефицит за последние несколько лет должен вызывать беспокойство с точки зрения денежной массы. Однако при этом не учитывается, что банки имеют ограниченные резервы. Если они вынуждены покупать государственные долговые обязательства, что сродни выдаче кредита, у них уменьшается количество резервов, из которых они могут предоставлять кредиты населению.

На приведенном ниже графике сравнивается денежная масса (М2) и экономическая активность (ВВП). Хотя отношение М2 к ВВП в последние десятилетия увеличивалось, в настоящее время оно остается примерно на уровне 2016 года.

В связи с пандемией произошел всплеск М2, но приведенный график не указывает на то, что трендовый рост денежной массы внезапно стал чрезмерным.

Снижение покупательной способности доллара

В 1950 году в кино можно было сходить за пятьдесят центов. Сегодня билеты в кино стоят от $15 до $25. Как говорится, за доллар уже не купишь того, что можно было купить раньше.

В этом смысле покупательная способность доллара резко упала. Но этот аргумент применим только к тем, кто хранит свои доллары в консервной банке или под матрасом. Он не учитывает нашу способность покупать. Подумайте о том, что с 1950 года заработная плата значительно выросла. Богатство населения также значительно выросло.

На графике ниже показано, что реальный (после инфляции) располагаемый доход неуклонно растет с 1959 года. Таким образом, заработная плата и располагаемый доход более чем соответствуют уровню инфляции.

Подавляющее большинство американцев хранят свое состояние на банковском или брокерском счете. На графике ниже показано, что инвестиции в трехмесячные казначейские векселя США с 1950 года умеренно опережают инфляцию. Но нужно учитывать, что большинство людей зарабатывает на своих вложениях более высокий процент, чем доходность казначейских векселей.

На самом деле уровень жизни людей как с высокими, так и с низкими доходами повысился с тех времен, когда поход в кино стоил 50 центов.

Потеря доверия к доллару

Некоторые эксперты считают, что недавнее падение индекса доллара на 10−15 % является достаточным доказательством того, что доллар теряет свою популярность по мере того, как бюджетный дефицит и инфляция снижают его стоимость. Есть ли на приведенном ниже графике какие-либо доказательства того, что недавнее падение является чем-то из ряда вон выходящим?

Более того, если бы валюте больше не доверяли, кто в здравом уме стал бы покупать казначейские облигации США? Дело в том, что доходность облигаций снижается, несмотря на рост нарратива об обесценивании доллара.

Конечно, иностранные держатели облигаций продали бы казначейские облигации и все долларовые активы, если бы у них не было веры в доллар, верно? Первый график ниже показывает, что федеральный долг, принадлежащий иностранцам, находится на рекордно высоком уровне. Кроме того, темпы роста увеличились за последние несколько лет. На втором графике видно, что иностранные инвесторы также покупают американские акции.

На основе фактических денежных операций, а не настроений и слухов, сегодня доверие к доллару столь же велико, как и в прошлом.

Золото

Несмотря на то, что мы привели множество доказательств, свидетельствующих о том, что в версии об обесценивании доллара отсутствуют факты, некоторые будут утверждать, что золото является арбитром в споре об обесценивании доллара.

На говорят: золото выросло на 50 % в этом году и почти на 200 % с 2020 года, цена золота котируется в унциях за доллар. Поэтому, говорят они, цена золота сама по себе не растет, а знаменатель, доллар, снижается. Но если бы это было так, разве цены на сырьевые товары и дома не росли бы также стремительно?

На графике в Tweet ниже показано соотношение цен на золото и нефть. Нефть, как и золото, является твердым активом. Почему же ее цена колеблется?

Еще один популярный, но вводящий в заблуждение аргумент заключается в том, что резервы иностранных центральных банков в золоте быстро растут. Это действительно так.

Однако, как мы уже говорили, центральные банки практически не пополняют свои золотые резервы физическим золотом. Вместо этого золото в процентном отношении к резервам значительно выросло, поскольку его цена увеличивает стоимость золота по сравнению с другими резервами.

Текущая инвестиционная среда характеризуется высокой спекулятивностью. Золото, как и криптовалюты, компании, связанные с искусственным интеллектом, акции, связанные с мемами, и множество других активов, находится на подъеме, так как настроения в мире крайне оптимистичны.

Из графика ниже видно, что объем коллов на золото превышает объем путов с самым большим отрывом за последние 15 лет. Покупатели коллов — это спекулятивные трейдеры, которые склонны следовать скорее нарративам, чем фундаментальным показателям. Рекордный объем покупок коллов отражает высокий спекулятивный энтузиазм на рынке золота.

Вывод

Если не существует нового определения девальвации, мы не видим фундаментальных причин для того, чтобы золото вело себя так, как сейчас. Версия об ослаблении доллара может удерживать цены на золото на высоком уровне в течение некоторого времени. Однако не стоит упускать из виду тот факт, что цены на золото на таких высоких уровнях очень чувствительны к тому, что этот нарратив потеряет силу.

Когда это неизбежно произойдет, мы должны ожидать, что цены вернутся к историческим нормам. Будет ли это 200-дневная скользящая средняя, которая на 25% ниже текущих цен? Может быть, ближе к $2000, откуда золото первоначально взорвалось в начале 2024 года?

У нас нет ответа на этот вопрос, но мы знаем, что на текущих уровнях разумно фиксировать прибыль и управлять рисками, даже для тех, кто верит в обесценивание доллара.