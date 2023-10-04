НБУ будет держать курс стабильным на межбанке до конца зимы

Национальный банк отказался от фиксированного курса гривны и с 3 октября приступил к политике управляемой гибкости курса доллара. Как это будет влиять на курс на межбанке и в обменниках , рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

До конца года — межбанк без изменений

Нацбанк внедрил политику управляемой гибкости курса доллара (УГКД, не путать с ГКЧП). То есть формально официальный курс доллара будет определяться показателями межбанковского рынка, а не Постановлением НБУ № 18 от февраля 2022 (с изменениями).

Кроме этого, с сегодняшнего дня (3 октября — ред.) ничего не меняется. Все остальные валютные ограничения остаются, поэтому спрос на доллар на межбанке не вырастет. Может несколько упасть предложение валюты, потому что некоторые экспортеры могут на время задержать ее продажу из-за ожиданий, что завтра она будет дороже. Но это — явление временное.

Курс как зависел от возможности НБУ покрывать дефицит валюты на межбанке своими долларовыми вливаниями, так он и будет зависеть дальше. Состоятельность Нацбанка остается высокой. Да, ежедневно он вынужден продавать доллары для компенсации дефицита валюты на межбанке в размере от 80 млн долларов (весна-лето) до 120 млн долларов (осень-зима). Но ресурсы для этого у него есть: за последние 12 месяцев приток валюты от наших западных партнеров составлял в среднем 170 млн долларов в (рабочий) день.

Во всех коммуникациях последних месяцев Нацбанк уверял, что курсовая устойчивость является его приоритетом. Поэтому для него будет сейчас очень важно доказать, что изменение политики фиксированного курса доллара на УГКД ничего на межбанке не изменит. Да, «ларек» сейчас может немного «потрясти» — как это уже было в июле 2022 года, когда Нацбанк увеличил официальный курс доллара на 25% в один момент. А потом он успокоится, когда увидит, что «ничего не изменилось».

Все сторонники перехода на УГКД и значительная часть критиков признают, что заметных изменений в межбанке не будет, по крайней мере, в перспективе нескольких месяцев.

Нацбанк дал понять, что введение УГКД будет состоять из нескольких этапов, и на первом он будет держать курс межбанка стабильным. Поэтому главный вопрос — как долго продлится этот первый этап. Кто-то считает, что месяц-два, я вижу этот этап более длинным — до конца зимы.

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В следующем году — вероятно, доллар подорожает

На этом, кажется, сходятся все сторонники и противники новой политики НБУ, а также те, кто не интересуется политикой. Главный вопрос — насколько сильно доллар подорожает. Очевидно, ни одна модель (кроме моделей, основанных на искусственном интеллекте или на анализе изменений расположения планет Солнечной системы) не даст точной цифры, потому что все зависит исключительно от воли НБУ.

Здесь главное, что девальвация гривны, если и будет, то не скачкообразной, как это было в июле 2022 года, или в марте и в ноябре 2014 года, а плавной. Ибо тогда основной причиной девальвации была неспособность Нацбанка держать фиксированный курс из-за истощения его золотовалютных резервов. Теперь будет иначе.

К тому же, я бы не исключал и сценарий, когда доллар на межбанке не подорожает в следующем году — это возможно при условии, что у нас наладятся морские каналы экспорта. Хотя такой вариант «базовым» я бы не называл. Ну, что-то там ближе к 38 грн/доллар выглядит более «логичным».

И здесь возникает вопрос, что делать Минфину с его желанным курсом в 41,1 на следующий год. На мой взгляд, Минфину нужно просто более активно занимать в валюте на внутреннем рынке. Тогда можно будет немного сэкономить на обслуживании государственного долга, и нареканий на слишком медленную девальвацию будет меньше.

Для «ларька» — без изменений

Ну, по крайней мере, ничего нового мы там не увидим. Потому что «ларек» уже видел курс доллара выше 42 грн. А при новой политике НБУ, которая, очевидно, больше не предусматривает одномоментного скачка межбанковского курса на 25%, даже «ларек» обещает быть более спокойным (исключением могут стать ближайшие несколько дней/недель — но, это такое).

Коррупционные риски…

Как же без них. Теперь, когда Нацбанк официально становится властелином межбанковского курса, мы будем слышать много нареканий в непрозрачности его курсовой политики. И это логично, ведь никто не понимает, чем будет руководствоваться Нацбанком при определении курса доллара в будущем. А сам НБУ упорно не желает это объяснять.

Но я считаю, что плавность курсовых изменений, которую должно обеспечить УГКД, порождает значительно меньшие коррупционные риски, чем полная воля НБУ менять межбанковский курс на несколько гривен в день посредством изменений в Постановление № 18.

Нужно ли вообще отказываться от политики фиксированного курса?

Я не считаю, что отказ от фиксированного курса доллара является своевременным. По-моему, это нужно было делать или раньше, или позже — ну зачем нам и неопределенность перед и без того «стремным» зимним периодом?

Но вся эта фиксированность была очень условной. Вот посмотрим на евро — валюту наших основных торговых партнеров, и валюту, в которой нам поступала самая стабильная финансовая помощь в течение последнего года. Так вот, за последний год межбанковский курс евро менялся с 35,5 грн до 41,2 грн — и никто не сетовал.