НБУ экономит резервы, а бизнес активно скупает валюту

Курс доллара возобновил рост, а Национальный банк снизил продажу валюты, пытаясь экономить резервы. В то же время население активизировалось в продаже как безналичной, так и наличной валюты. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Главные тенденции на валютном рынке

За неделю бивалютная корзина (доллар 50% и евро 50%) на наличном рынке выросла на 0,28% за счет доллара. С начала года бивалютная корзина выросла на 4,53%, что меньше уровня инфляции, дохода ОВГЗ и депозита.

Курс доллара возобновил рост и провел большую часть недели на межбанке выше 41,5 грн, однако не смог зафиксировать отметку в пятницу (возможно из-за предложения валюты перед завершением налогового периода). Межбанк вырос с 41,24 до 41,49 грн, наличный рынок вырос с 41,48 до 41,65 грн за доллар.

Евро на межбанке минимально снизился с 48,78 до 48,71 грн, несмотря на более существенную коррекцию EURUSD на мировом рынке (с 1,173 до 1,169 из-за давления сильного доллара). То есть, вероятно, мы находимся в сценарии, где Регулятор фиксирует евро и подтягивает доллар. На наличном рынке евро также минимально скорректировался с 48,92 до 48,90.

Несмотря на рост дефицита валюты на межбанке на 35% до трехнедельного максимума до 67 млн долл. в среднем за сутки, и в целом рост активности рынка, НБУ снизил валютные интервенции. Так, за неделю Центробанк продал на межбанке 560 млн долл. (-14,1%). Это можно интерпретировать как попытку экономить резервы.

Население активизировалось в продаже как безналичной, так и наличной валюты. По безналичной валюте продолжает расти профицит. На неделе он достиг едва ли не 9-недельного максимума — 4,6 млн долл. в сутки. По наличным активность выросла в среднем на 6%, но продавцы более активны в своих действиях, в результате чего дефицит операций населения с наличными валютой упал до 7-недельного минимума до 13 млн долл. в среднем за сутки (-26%). Итак, фиксируем очень интересную тенденцию, где курс растет на фоне снижения дефицита операций населения.

Ключевые риски и позитивные сигналы

Пожалуй, самое главное, что пересекается с падением интервенций НБУ на этой неделе, это опубликованная позиция некоторых членов Комитета по монетарной политике НБУ. Так, часть членов Комитета считает, что из-за фактора безопасности риски для высокого уровня импорта при слабом уровне экспорта могут носить долгосрочный характер, что требует более взвешенной позиции к резервам. Таким образом, для гривны формируются риски на 4-й квартал 2025 года. — Как говорится, сказано — сделано. Опираясь на недостаток финансирования на этот год по армии на ноябрь-декабрь (оценочно 300 млрд грн), активизацию атак на энергетическую инфраструктуру, отсутствие достаточного прогресса в переговорном процессе, действительно реализуется негативный сценарий для экономики.

Еврокомиссия внесла правки в Ukraine Facility и согласилась начать ранее финансирование некоторых сегментов. Это позволяет рассчитывать на получение части средств раньше, чем планировалось.

ЕС все чаще и активнее рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного займа». На этой неделе об этом заявили сразу несколько глав европейских стран. Речь идет о 120−130 млрд евро на 2026−2027 годы, из расчета на замороженные российские активы, вернуть которые Украина может после получения репараций от РФ в рамках мирного соглашения. — Такой заем решает очень много вопросов в финансировании бюджета, военных, восстановления. Однако подробности использования и модели предоставления отсутствуют, а именно выделение требует создания специального учреждения на уровне ЕС, для согласования которого может потребоваться согласие Венгрии и Словакии.

Потребности на этот год во внешнем финансировании в размере 8,7 млрд долл. будут выполнены в полном объеме (заявили министр финансов С. Марченко и депутат Р. Пидласа). Таким образом, как и планировалось, суммарные поступления составят 39,3 млрд долл.

ООН и изменение риторики Трампа в отношении Украины. Соглашусь с частью обозревателей, которые считают, что Штаты этим заявлением хотят полностью переложить бремя войны на ЕС и Украину, регулируя свое участие через продажу вооружений, как третья сторона. Для Украины это означает продолжение активной фазы войны, при возможном завершении дипломатических усилий США. Однако риторика риторикой, следим за действиями. Но пока НАТО трещит по швам из-за позиции основной страны, а количество провокаций РФ в отношении стран ЕС растет в геометрической прогрессии.

Важные события недели

Переход между месяцами и кварталами. Ожидаю роста волатильности и статистических качелей, когда доедет часть данных, что приведет к перекосам данных 30 сентября и 1 октября. 30 сентября — публикация статистики по внешней торговле, платежному балансу и валютным переводам за август, окончательные данные по исполнению бюджета за август.

До 1 октября депутаты должны подать поправки к бюджету 2025. Кстати, одна из доходных частей бюджета, закон об ОЛХ, по которому были предложены смягчения требований и лимитов, что может снизить плановый уровень поступлений.

2 октября — 7-й Саммит Европейского политического сообщества в Дании, на котором, конечно же, будет рассматриваться вопрос безопасности ЕС и Украины.

3 октября — статистика США по рынку труда, как ключевые стартовые данные месяца, на которые опирается ФРС при принятии решений по ставке.

Презентация стратегии контролируемого экспорта украинского оружия.

Фактор безопасности.

Прогноз курса

По доллару на неделе ожидаю продолжения медленного роста. Закрепление курса выше 41,50 на межбанке открывает путь к 42,00. Наличный курс будет целиться в 41,9 грн за долл. Но НБУ будет пытаться сгладить тенденцию.

По евро: ожидаю коррекцию EURUSD, что будет транслироваться в ослаблении евро в гривне до 48,50 грн за евро.