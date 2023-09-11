Нацбанк готовится озвучить новые правила игры: чего ждать от доллара и евро

Середина сентября пройдет на валютном рынке Украины очень динамично и не без интриги. Это сформирует тенденции по курсу доллара и евро, как минимум, до конца месяца, а при самом сложном новостном сценарии — и до конца года. Об этом подробнее — в новом обзоре «Минфина».

В этот раз на поведение валюты в Украине одинаково серьезно будут влиять как внешние, так и внутренние факторы. Начнем с внешних:

Заседание ЕЦБ по процентным ставкам. 14 сентября европейскому регулятору предстоит снова определиться с дальнейшими действиями в борьбе с инфляцией. 27 июля ЕЦБ поднял ключевую ставку до 4,25% годовых, что, в сочетании с долгим циклом роста ставок, действительно влияет на снижение инфляционных процессов в Европе.

Но общая ценовая картина в ЕС остается неутешительной. Инфляция в еврозоне в августе 2023-го составила 5,3% год к году и осталась на уровне июльских показателей после трехмесячного замедления. Напомню, что в июне текущего года она составляла 5,5%, в мае — 6,1%, а в апреле — 7% в годовом измерении.

То есть только повышением ключевой ставки усмирить инфляцию в Европе не выходит. Но пока других вариантов решения проблемы чиновники ЕЦБ найти не могут.

Выбор у них в этот раз вообще невелик:

Поднять ставку еще на 0,25% годовых — до 4,5%, и попытаться закрепить успех снижения показателей инфляции в ущерб и без того слабой экономической активности в ЕС. Взять паузу в повышении ключевой ставки, усилив риск возврата роста инфляции уже осенью.

Большинство спекулянтов и инвесторов ставят на то, что чиновники в этот раз побоятся еще больше закручивать монетарные «гайки».

Именно такое решение ЕЦБ по сохранению ставки на том же уровне сейчас заложено рынком в соотношение пары евро/доллар. Но если что-то пойдет не так (а вероятность этого, думаю, не менее 15−20%), ралли пары евро/доллар в этот период превзойдут все ожидания, что ударит и по курсу евро в Украине.

Пока же евровалюта постепенно уступает свои позиции доллару к уровням около 1,07 доллара за евро. Секрет такого проседания прост: перспективы американской экономики перед заседанием ФРС 20 сентября более оптимистичные, чем в ЕС перед заседанием ЕЦБ 14 сентября.

Динамика цены по паре евро/доллар

Мой прогноз: ралли по евро/доллар на новостях по экономике ЕС и США, предстоящего оглашения решения ЕЦБ уровня процентной ставки и пресс-конференции европейского регулятора усилятся в период с 12 по 14 сентября. ЕЦБ сохранит ставку на том же уровне — 4,25% годовых. Пара евро/доллар с 11 по 15 сентября будет находиться в пределах коридора от 1,062 до 1,087 доллара за евро.

Но основная для украинского валютного рынка интрига по курсу будет исходить от одного внутреннего фактора и новостей вокруг него. А именно:

14 сентября состоится оглашение решения Правления Нацбанка по учетной ставке и возможным новым послаблениям на валютном рынке, а также изменениям на ресурсном. Постепенное снижение официальной инфляции в сочетании с регулярным поступлением международной помощи закрывает почти все потребности бюджета в финансировании социальных расходов и помогает удерживать ЗВР на высоком уровне.

Поэтому чиновники, скорее всего, снизят учетную ставку с действующих сейчас 22% годовых на 1−2 п.п. — до 21−20% годовых. Будут понижены и ставки платы по депсертификатам Нацбанка: до 21−20% годовых по 3-месячным депсертификатам, и до 17−16% годовых — по депсертификатам «овернайт».

Это спровоцирует коррекцию ресурсного межбанка и снижение ставок по гривневым депозитам граждан.

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Рынок опасается, что регулятор откажется от фиксированного официального курса 36,5686 гривен и межбанковского коридора по доллару по формуле «официальный курс +1%» — то есть от 36,5686 до 36,9343 гривен.

Такая возможность, теоретически, у Нацбанка сейчас есть, хотя эффект для нашей экономики от такого решения будет, скорее, негативным, чем позитивным.

Это держит рынок в некотором напряжении, а часть импортеров предпочитает сейчас закрыть по максимуму свои валютные контракты, чтобы не брать на себя возможные курсовые риски такого решения регулятора.

Мой прогноз: НБУ снизит учетную ставку до 21−20% с соответствующей регуляцией платы по депсертификатам.

А вот в части определения курса пока повременит с переходом к плавающему курсообразованию и еще оставит действующий коридор 36,5686 — 36,9343 гривны за доллар. Но возможно дальнейшее постепенное снятие валютных ограничений, введенных в первые дни войны.

От того, насколько радикальными окажутся решения Нацбанка 14 сентября, будет зависеть поведение межбанка и наличного рынка, как минимум, до конца сентября, а то и до конца 2023 года.

Учитывая, что оглашение решения регулятора придется на четверг, практически вся эта неделя (кроме пятницы), в любом случае, пройдет еще по старым правилам игры на валютном рынке.

Нацбанк продолжит закрывать дефицит доллара на торгах для удержания коридора безналичного доллара 36,5686 − 36,9343 гривны, и потратит на это, по моим расчетам, не менее $450−680 млн.

Повышение с 11 сентября 2023 года норматива резервирования по срочным средствам и вкладам юридических лиц сыграет на укрепление позиций гривны. Кроме того, Минфин получит дополнительный спрос со стороны банков на своих аукционах по бенчмарк-ОВГЗ, которые входят в покрытие данного повышенного норматива.

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Рост объемов необходимого резервирования постепенно сократит на 10−25 млрд и вложения банков в депсертификаты Нацбанка, которые пока сохраняются на достаточно высоком уровне.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Окончательную перегруппировку своих активов и пассивов в связи с увеличением норматива резервирования банки закончат уже к середине-концу этой недели, что также отразится на поведении всего ресурсного рынка. Особенно после оглашения всех решений НБУ по учетной ставке 14 сентября.

Несмотря на возможные сюрпризы по решениям нашего регулятора по учетной ставке, в целом, эта неделя будет позитивной для гривны.

Но нас ждут с 12 по 14 сентября периодические скачки курса евро на межбанке из-за ралли по евро/доллар на внешних рынках перед решением ЕЦБ по ключевой ставке и пресс-конференции главы Европейского Центрального банка по этому поводу.

Если Нацбанк не преподнесет сюрпризов по денежно-кредитной и валютной политике, то особых опасностей для гривны я в эти дни не вижу.

Прогноз курса доллара и евро на 11−15 сентября

Межбанк:

Доллар. Безналичный доллар на торгах пока останется в стандартном коридоре 36,5686 − 36,9343 гривны.

Евро. С учетом моего прогноза по паре евро/доллар на эту неделю в пределах от 1,062 до 1,087 доллара за евро, курс евровалюты относительно гривны на нашем межбанке в эти дни будет в пределах от 38,83 до 40,15 гривен.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит от 20−25 копеек до 40 копеек по доллару и от 25−35 копеек до 1 гривны по евро. Большинство обменников банков и финкомпаний проработает всю неделю в формате «с оборота» без особых попыток разогреть курс.

Только в случае «сюрпризов» от Нацбанка по решениям 14 сентября возможна раскачка котировок доллара в период 14−15 сентября.

По евро самые большие колебания ценников обменок можно будет видеть 12−14 сентября во время ралли по паре евро/доллар на международных рынках.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли/продажи от 37,15 до 38,60 грн.

В обменниках финкомпаний этот коридор курсов приема и продажи будет находиться в более узких пределах — от 37,40 до 38,40 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,00 до 41,70 грн.

А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,20 до 41,50 грн.