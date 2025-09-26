На межбанке закончилась активная неделя: что будет с курсом доллара и евро в выходные

Эта неделя на валютном рынке прошла активно и интересно. Хотя основные международные события, которые определяли динамику пары евро/доллар, практически на нем не отразились. Расскажу об этом подробнее.

По паре евро/доллар на международном рынке окончательно отыграл фактор принятого Федрезервом США 17 сентября решения о снижении процентных ставок на 0,25% годовых — до уровней 4−4,25% годовых. Оно не стало неожиданностью для рынка, и после того, как Федрезерв озвучил новый уровень ставок, большинство финансовых игроков сконцентрировались на месседжах американского регулятора о возможных еще двух снижениях ставок до конца 2025 года.

Учитывая, что заседаний остается только два, 29 октября и 10 декабря, рынок пока закладывает сценарий еще одного снижения по 0,25% годовых до конца года — к возможному уровню в 3,5−3,75% годовых на начало 2026 года. При этом, скорее всего, ЕЦБ сохранит свои ставки на действующем уровне — от 2% до 2,4% годовых.

То есть разрыв между ставками по американским и европейским активам продолжит сокращаться. При этом глава ФРС США Джером Пауэлл снова предупредил об угрозе ускорения инфляции, уточнив, «что тарифы президента США Дональда Трампа начинают приводить к росту некоторых цен, однако общий эффект на экономическую активность и инфляцию еще только увидим в будущем». Так что евро, с учетом понятного поведения ЕЦБ и низкой инфляции в Еврозоне, снова выглядит более привлекательным для инвесторов.

Пока часть рынка размышляет о дальнейших средне- и долгосрочных перспективах доллара и евро, другая его более консервативная часть, напуганная обострением на Ближнем Востоке и усилением войны россии против Украины, снова уходит в золото, как защитный актив. В результате цены на желтый металл снова установили очередной рекорд, взлетев до $3 780 за унцию и выше.

Динамика цены на золото

А вот пара евро/доллар после небольшого ситуативного проседания 25 сентября на текущих экономических новостях до уровней в 1,165 доллара за евро уходящую неделю пребывала в условном «боковике» в пределах коридора в 1,165−1,18 доллара за евро.

Динамика пары евро/доллар

Украинский валютный рынок жил своей жизнью. Продажи экспортной выручки аграриями, в сочетании с периодическими вливаниями доллара Нацбанком при проведении интервенций, подстраховали курс гривны к доллару на межбанке и опосредованно обеспечивали условную «тишину» по американской валюте и на наличном сегменте.

А вот все движения пары евро/доллар на внешних площадках отражались в Украине как через изменения официального курса евро относительно гривны, так и через котировки межбанка и ценников обменников.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

В итоге за период с 22 по 26 сентября курс продажи доллара на украинском межбанке практически не изменился. Если смотреть только на начальную и конечную дату недели, доллар остался на отметке 41,37/41,40 гривен.

А вот курс продажи безналичного евро на торгах за этот же период просел на 25 копеек — с 48,5932/48,6118 до 48,3408/48,3634 гривен. На наличном рынке вечером пятницы 26 сентября доллар в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,40−41,70 гривен, а евро — по 48,75−48,90 гривен.

Курс доллара на межбанке за неделю

Курс евро на торгах за неделю

Наличный доллар за неделю

Наличный евро за неделю

То есть Нацбанк сохранил полный контроль над ситуацией на валютном рынке и продолжает держать курс доллара в жестком коридоре.

При таких вводных владельцы обменников в Украине на этих выходных не станут «расшатывать» рынок, а снова проработают в формате «с оборота» со своим обычным средним спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек. Не будут оригинальничать и оптовые обменники. Они сохранят свой спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 27−28 сентября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,40 гривен и продажа от 41,45 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 48,30 до 48,60 гривен и продажа от 48,65 до 49,10 гривен.