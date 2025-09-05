Multi от Минфин
5 сентября 2025, 23:00

Мировые валютные рынки трясет, а на украинском — затишье: что происходит

Значительное число внешних геополитических вызовов, рост политического и военного напряжения в мире практически не отразились на нашем внутреннем валютном рынке: как гривна закрывает неделю и какие курсы выставят обменники в ближайшие субботу-воскресенье.

Уходящая неделя была насыщенная знаковыми политическими событиями мирового масштаба. Одно из главных — саммит ШОС с попыткой россии создать единый антиамериканский и антизападный фронт, самым масштабным в истории Китая военным парадом в Пекине и другими важными сигналами, которые политики всего мира будут расшифровывать еще не один день.

Одновременно рф демонстративно усиливала военные действия в Украине, посылая негативные месседжи Европе, лидеры более 30 стран в четверг обсуждали возможные гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с россией, а американский президент Дональд Трам обвинял европейцев, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, в финансировании войны в нашей стране.

В секторе Газа сохранялась взрывоопасная ситуация и т. д. Каждое из этих событий в отдельности раньше могло бы спровоцировать серьезную реакцию мировых рынков и, как следствие, реакцию украинского межбанка (по крайней мере, по курсу евро относительно гривны). Но в итоге мировой рынок на всё это среагировал, а украинский межбанк — почти нет.

На мировых площадках самым показательным сигналом, что все идет не так, стал очередной скачок цены золота, как защитного актива, — с $3 430 до почти $3 580 за унцию на момент написания статьи с реальными шансами вплотную подойти к уровню в $3 600.

График золота за неделю

Не все стабильно и понятно было и по паре евро/доллар: на ее динамику влияли не только геополитические факторы, но и приближающиеся заседания европейского и американского регуляторов по процентным ставкам (11 и 17 сентября соответственно).

От ЕЦБ ожидают сохранения ставок на текущем уровне. А вот заседание ФРС, учитывая новостной фон вокруг этого события, может буквально взорвать рынки, которые уже почти не сомневаются в снижении ставок Федрезервом как минимум на 0,25% годовых.

Главной интригой остается возможность более кардинальных шагов со стороны ФРС в виде понижения ставок сразу на 0,5% годовых. Но самое главное — что в своей речи скажет глава регулятора Джером Пауэлл по перспективам американской и мировой экономики.

Тем более, что Дональд Трамп продолжает обвинять Федрезерв в неоправданно жесткой, по его мнению, монетарной политике. А это только усиливает страхи инвесторов, что Федрезерв утратит свою независимость. В понимании инвесторов такой сценарий развития событий будет равносилен полной непредсказуемости дальнейшего поведения ФРС, как главной опоры для доллара США. Все изменения настроений инвесторов тут же отражались на паре евро/доллар:

График евро/доллар за неделю

Оценивая риски для сугубо украинского валютного рынка, следует добавить усиление активности россии на фронте и массированные обстрелы агрессором гражданской инфраструктуры нашей страны. При этом отечественный валютный рынок не продемонстрировал сильной нервозности, в чем, несомненно, есть заслуга Нацбанка.

Он достаточно профессионально и оперативно гасил все негативные посылы международных рынков и обеспечил относительную стабильность гривны. Особенно, если сравнивать данные только на начало и конец недели, без промежуточных ситуативных колебаний в середине недели.

Доллар США (межбанк)

Евро (межбанк)

Наличный доллар за неделю

Наличный евро за неделю

По факту, за период с 1 по 5 сентября курс продажи безналичного доллара на торгах просел на 12 копеек — с 41,30/41,33 до 41,18/41,21 гривен, а доллар в обменниках финкомпаний и в кассах банков вечером пятницы, 5 сентября, можно было купить по 41,25 — 41,60 гривен.

Курс продажи евро на торгах за этот же период снизился на 5 копеек — с 48,4366/48,4552 до 48,3865/48,4011 гривен. Наличный рынок реагировал на изменения межбанка, но без особого «фанатизма» и без попыток дополнительно «качнуть» рынок. 5 сентября наличный евро в обменниках можно было без проблем купить по 48,40 — 48,60 гривен.

Новостной фон международных рынков переполнен событиями, которые провоцируют высокую волатильность как доллара, так и евро, а на внутреннем рынке царит относительное «затишье». В таких условиях владельцы обменников в эти выходные для подстраховки расширят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, но при этом продолжат работать в формате «с оборота». Спред как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 20−30 копеек.

Однако украинский валютный рынок, даже при его очень небольших объемах и жестких ограничениях долго не сможет жить своей жизнью без коррекции и реакции на мировые колебания валют. А это обещает очень много сюрпризов нашему рынку уже буквально со следующей недели, когда до заседаний ЕЦБ и ФРС США уже останутся считанные дни.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 6−7 сентября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,05 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,60 гривен.

Курс наличного евро в субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 47,70 до 48,35 гривен и продажа от 48,40 до 48,70 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
