Курсовой прогноз на неделю: почему валютным спекулянтам снова дадут заработать

После того, как курсы доллара и евро установили исторические рекорды по отношению к гривне, наша нацвалюта немного укрепилась. Надолго ли сохранится этот тренд и какие курсы увидим на этой неделе на межбанке и наличном рынке, расскажу более подробно.

Обострение противостояния «США-Иран» заставило мировых инвесторов сильно занервничать. Нервозности также добавляло предстоящее заседание Федрезерва, решение по ставкам которого сохраняло интригу. Одновременно продолжался кастинг на позицию главы ФРС. Это играло на усиление позиций золота и серебра в мире, а также некоторых валют-убежищ.

В результате золото на пике напряженности взлетело выше $5 500 за унцию, серебро — до отметок около $121, а швейцарский франк по отношению к доллару укрепился до уровней около 0,762 франка за доллар.

Однако напряжение сохранялось недолго и начало спадать после череды позитивных сигналов: ФРС США озвучил свое решение (регулятор сохранил ставки на текущем уровне), Трамп выдвинул бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы и объявил о возможном энергетическом перемирии между Украиной и рф. Все это несколько успокоило инвесторов как относительно перспектив доллара, так и возможных дальнейших событий на рынке драгоценных металлов.

Спекулянты, желая зафиксировать прибыль по золоту и серебру, начали закрывать свои позиции. В результате золото обвалилось к уровням около $4 892 за унцию, а серебро — к $85,275 за унцию на момент написания статьи. Частично отвоевал свои позиции у евро и доллар — к уровням около 1,185 доллара на момент написания статьи, а, по сравнению с швейцарским франком, нацвалюта США укрепилась до 0,773 франка на момент написания статьи.

Стоимость доллара США к швейцарскому франку

Стоимость золота

Стоимость серебра

Динамика пары евро/доллар

Казалось бы, рынки должны были бы чуть успокоится. Но этого не происходит. Инвесторам не дают расслабиться политические новости из Китая, где прошли серьезные зачистки военных с заменой их на более лояльных руководителю КНР Си Цзиньпину людей. Это усилило опасения скорой войны КНР с Тайванем.

Не вызывает большого оптимизма у инвесторов противоречивая информация из переговоров об окончании войны в Украине. Все это как напрямую, так и опосредованно давит на рынки, и снова привлекает на них значительные объемы спекулятивного капитала.

Повышенная волатильность рынков сохранится и на этой неделе — как за счет геополитики, так и за счет сугубо экономических факторов. А их множество — от желания значительного числа стран избавиться от доллара, как средства в расчетах, до игры самих Штатов на ослабление своей валюты для усиления позиций американских товаров на мировых торговых рынках. В подобной ситуации курс доллара становится дополнительным финансовым оружием в мировых торговых войнах. И это делает Украину в этой глобальной геополитической игре еще более уязвимой финансово.

К уже названным факторам на этой неделе добавятся новости из заседания ЕЦБ по монетарной политике, которое состоится 4−5 февраля. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ключевые ставки на текущем уровне (по базовому сценарию — как минимум до лета 2026 года) из-за стабилизации инфляции в пределах 2%, что полностью соответствует целям Европейского центрального банка.

Однако ЕЦБ может поступить вопреки ожиданиям рынка. И для такого сценария есть несколько причин. На фоне достаточно слабого роста ВВП в пределах прогнозных 1,2−1,4% за 2026 год неожиданно быстрое проседание доллара США относительно евро (с января 2025 года 1,02 по январь 2026 года 1,18−1,19) существенно снижает конкурентоспособность европейских товаров в регионах мира, ориентированных на доллар США.

На фоне продолжения войны рф против Украины, постоянных торговых войн, необходимости увеличивать расходы Евросоюза на оборону и сильного экономического расслоения внутри самого ЕС, действия ЕЦБ для ослабления евровалюты находят все большую поддержку в деловых кругах Европы.

В открытую об этом уже заявил в интервью Financial Times глава Национального банка Австрии и член совета ЕЦБ Мартин Кохер. Он подчеркнул, что дальнейшее усиление евро может привести к снижению цен на импорт и повлиять на прогноз ЕЦБ по инфляции.

Среди мер противодействия агрессивной девальвации доллара, которые могут ослабить евро и простимулировать экономический рост в Евросоюзе, аналитики называют снижение ставки ЕЦБ на 0,25% годовых.

Интрига заключается в том, когда именно ЕЦБ решит, что сложившийся уровень пары евро/доллар уже вредит европейской экономике, и продолжит цикл снижения ставки на очередные 0,25% годовых.

Учитывая, что ФРС США 28 января сохранил свои ставки на прежнем уровне, ЕЦБ может позволить себе тоже подождать со снижением ставок. Именно такого решения ждут от ЕЦБ 5 февраля рынки, но если европейский регулятор решит иначе, глобального валютного ралли по паре евро/доллар не избежать.

Мой прогноз: в этот раз свои ставки ЕЦБ все же сохранит на том же уровне: депозитная ставка 2% годовых, ставка рефинансирования 2,15% годовых, а ставка по маржинальным кредитам 2,4% годовых. И в этом случае 4−5 февраля, перед и во время оглашения решений заседания ЕЦБ, колебания по паре евро/доллар будут в пределах от 0,55 до 1,2 цента на евро. Для Украины это означает колебания курса евро относительно гривны в пределах 23−51 копейки на евро.

Из украинских факторов, которые повлияют на поведение нашего валютного рынка стоит отметить:

Начало нового отчетного периода. В понедельник, 2 февраля, активность на межбанке будет ниже обычного, так как клиенты и сами банки будут подводить первые итоги прошлого месяца и окончательно определяться с задачами на новый отчетный период.

Это всегда снижает объемы операций на торгах, а уже со следующего дня валютный рынок входит в свой обычный деловой ритм. В итоге, по моим прогнозам, 2 февраля объемы операций на межбанке по системе Блумберг составят не более $210 млн — 245 млн, а с 3 по 6 февраля они вернутся к ежедневным уровням в $250 млн — 295 млн.

Интервенции НБУ, активность клиентов и импорт дефицитной электроэнергии и топлива. В последнее время из-за блэкаута, обстрелов рф критической и энергетической инфраструктуры Украины поступление валютной выручки снижается. Это заставит Нацбанк более активно присутствовать на торгах с продажей валюты, чтобы покрыть потребности в ней компаний, обеспечивающих электричеством, газом и топливом ЖКХ и оборонку.

Очередное сильное похолодание также ситуативно увеличит потребление энергоносителей, что в совокупности будет давить на гривну на межбанке и играть в пользу повышения курса доллара и евро в Украине. Поэтому принципиальными для тренда по курсу на этой неделе будут объемы продаж доллара Нацбанком, частота его выходов на рынок с интервенциями и их ценники.

«Дешево» НБУ продавать доллар не станет, но и сильно задирать котировки он не может: значительный рост курса способен провоцировать новые скачки цен в стране на импортные товары и на топливо. В итоге Нацбанк постарается максимально сглаживать скачки курса доллара на межбанке и опосредованно противостоять значительной волатильности евровалюты относительно гривны.

По моим прогнозам, Нацбанк для поддержки гривны на торгах за неделю потратит из золотовалютных резервов не менее $840 млн — 1 100 млн.

Прогноз на период с 2 по 6 февраля 2026 года

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар в пределах от 1,181 до 1,1920 доллара за евро и коридоре на межбанке по доллару в пределах 42,65 — 43,20 гривен, при пересчете пар евро/доллар и доллар/гривна, мы выходим на курс безналичного евро в пределах от 50,36 гривен до 51,49 гривен.

С учетом проводимой Нацбанком политики по максимальному сглаживанию валютных колебаний, коридор по безналичному евро на торгах, по моему прогнозу, будет в пределах от 50,50 до 51,40 гривен за евро.

Учитывая международную волатильность пары евро/доллар, Нацбанк постарается не допускать значительного подорожания евро на украинском рынке, искусственно придавливая курс доллара к гривне на межбанке, если евро будет значительно расти в паре евро/доллар на внешних рынках. Если же пара евро/доллар перестанет двигаться в сторону удорожания евро, Нацбанк перестанет придавливать курс доллара на нашем рынке.

При наличии значительных золотовалютных резервов (на 1 января — $57,3 млрд) Нацбанк имеет возможность держать ситуацию на валютном рынке Украины под своим полным контролем. Но с учетом возрастающих геополитических, военных и валютных вызовов и рисков, работы Нацбанку в ближайшее время явно прибавится.

Наличный рынок

Учитывая сохранение повышенных рисков как на международных рынках, так и в Украине, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять широкий спред: от 20 до 35 копеек по доллару и от 20 до 50 копеек — по евро. Особенно 4−5 февраля, когда волатильность евро как на мировом рынке, так и опосредованно на нашем межбанке будет на максимуме.

Оптовые обменники (при операциях от 1 000 долларов или евро) проработают эту неделю со спредом по доллару и евро в пределах 15−25 копеек. При значительных колебаниях курса безналичного доллара или евро на межбанке или на мировом рынке по паре евро/доллар обменники будут оперативно менять свои ценники в течение дня.

По наличному доллару коридор ценников купли и продажи в банках будет в пределах от 42,30 до 43,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 42,35 до 43,55 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 50,30 до 51,75 гривен. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет от 50,40 до 51,70 гривен.

Для всех дней этой недели на наличном рынке будет характерен значительный разброс котировок приема и продажи как по доллару, так и по евро. Это сделает возможным спекулятивную игру на покупке гражданами валюты в одних банках или сетях обменных пунктов и перепродаже в других финучреждениях или обменниках.

