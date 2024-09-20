Курс в ближайшие дни: чего ждать от доллара и евро после недели стресса на валютном рынке

К концу этой недели, после валютных ралли на фоне решений ЕЦБ и ФРС, наступает короткое затишье. Как прошел эту неделю валютный рынок и чего ждать по курсу на выходных, — в свежем прогнозе «Минфина».

После валютных ралли пары евро/доллар в период заседаний ЕЦБ и ФРС США по процентным ставкам 12-го и 18-го сентября на международном валютном рынке к концу этой недели наступил период очень небольшого затишья и коррекции.

Слишком уж много стрессов испытали все мировые игроки за короткий промежуток времени. Вначале ЕЦБ достаточно ожидаемо снизил 12 сентября свои ставки: базовую процентную ставку до 3,65% годовых, маржинальную кредитную — до 3,9%, а ставку по депозитам — до 3,5% годовых. Эти изменения вступили в силу уже с 18 сентября.

Рынок воспринял эту новость, как подтверждение цикла снижения ставок в Европе, и замер в ожидании ответного шага со стороны ФРС США, который до этого все не решался начать снижение, хотя показатели американской экономики это позволяли сделать еще 31 июля.

Основная интрига уже была не столько в дате начала цикла снижения ставок американским регулятором, сколько в темпах этого снижения: на 0,25% или сразу радикально на 0,5% годовых. Причем прогноз первого и второго решения ФРС практически составлял почти 50/50, что обеспечивало максимально жесткие перспективы по ралли евро/доллар в моменты оглашения решения Федрезерва и пресс-конференции Джерома Пауэлла, которая состоялась глубоким вечером по Киеву.

Так и произошло.

График пары евро/доллар на этой неделе, с учетом эффекта от выступления Джерома Пауэлла

В итоге Федрезерв решил все же рискнуть и снизил ставки сразу на 0,5% годовых — до целевого диапазона 4,75−5,0% годовых, что произошло впервые с 2020 года.

Спекулянты смогли заработать, особенно — во время ралли по евро/доллар в момент оглашения решения ФРС и во время пресс-конференции ее главы.

Что происходило с ключевой ставкой в Украине

Вторым, уже местным для нашего валютного рынка стрессом была интрига о снижении/не снижении учетной ставки Нацбанком на его заседании Правления 19 сентября.

Всех местных игроков будоражили слухи по поводу возможного «продавливания» со стороны МВФ решения нашего НБУ о продолжении снижения учетной ставки. Вопреки тому, что показатель официальной инфляции стремительно рос. Как ни старались Нацбанк и Госстат сделать цифру «получше», но она выросла с июльских 5,4% до августовских 7,5% год к году.

Это очень тревожный звоночек для НБУ, так как впереди традиционные инфляционные осенние месяцы и декабрь, а кроме этого, за счет поднятия налогов и военного сбора Верховной Радой шансы на еще большее ускорение инфляции очень велики. И на этом фоне снижение учетной ставки было бы абсолютно нелогичным шагом.

В итоге Нацбанк 19 сентября все же сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых. В то же время Правление НБУ приняло решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики.

С 20 сентября 2024 года снижается ставка по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5%, уменьшается ставка по кредитам рефинансирования — до 16% годовых, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями. Ставка по депозитным сертификатам «овернайт» и дальше будет равна учетной ставке — то есть пока сохранена на уровне 13% годовых.

В то же время с 11 октября 2024 года НБУ повышает нормативы обязательного резервирования на 5 п.п. (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более). Кроме того, с этой же даты НБУ увеличит до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Цель всех этих изменений простая — заставить банки и опосредованно население (ставки по вкладам снижаются и облагаются налогом, и теперь еще и потенциально 5%, а не 1,5% военным сбором, а доходы по ОВГЗ не облагаются налогом) все больше вкладываться в ценные бумаги государства, то есть безэмиссионным путем покрывать растущие расходы бюджета страны на войну.

Сама по себе учетная ставка НБУ в условиях войны, значительного бюджетного дефицита и полной зависимости госфинансов Украины от объемов международной помощи не играет сейчас всей той роли, которая ей отведена в условиях нормально работающего финансового рынка. Но все же опосредованно влияет на все его сегменты, в том числе и на валютный рынок.

Поэтому для участников рынка было принципиальным получить понимание, что делает по учетной ставке регулятор. И главное — какова его оценка ситуации в экономике и банковском секторе Украины, что и было озвучено в ходе пресс-конференции Нацбанка по решениям по учетной ставке. Все это тоже создавало элемент нервозности в середине и в конце недели на всех сегментах валютного и ресурсного межбанка Украины.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 21−22 сентября

После всех стрессов недели в итоге имеем:

За эту неделю на торгах доллар подешевел при продаже на 6 копеек — с 41,35/41,38 утра понедельника до 41,30/41,32 гривен к концу пятницы. Курс продажи евро на межбанке за этот же период вырос со стартовых уровней 16 сентября 45,9563/45,9814 на 10 копеек — до котировок 46,0784/46,0841 гривен к завершению сессии 20-го сентября. А на наличном рынке к вечеру пятницы, хотя особого ажиотажа и не наблюдалось, но доллар все же при продаже вырос до уровней 41,70 — 41,90 гривен, а ценники продажи наличного евро поднялись до 46,50 — 46,80 гривен.

То есть постепенная девальвация гривны продолжается. Это пугает население, которое в ответ на такое развитие событий сохранило негативную тенденцию превышения покупки валюты над ее сдачей на всех сегментах — от карт до наличных операций через кассы банков и обменников финкомпаний.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

При таком раскладе на этих выходных владельцам обменников по-прежнему нет смысла как особо снижаться по курсу продажи доллара и евро, так и незачем сильно сужать свои спреды между покупкой и продажей валюты. И основная их забота в субботу и воскресенье — это вовремя и в полном объеме обеспечивать свои точки обмена как наличной гривной, так и наличной валютой.

Более того, часть обменников в регионах (где конкуренция меньше) будут пытаться тестировать максимально высокие курсы продажи доллара и евро, чтобы «нащупать» для себя уровень готовности местных покупателей к новым ценникам по этим валютам.

Обменники финкомпаний и работающие в выходные отделения банков продолжат работать в формате «с оборота» с уровнем спреда в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−40 копеек по евро. Как и в прошлую субботу и воскресенье, оптовые обменники (по суммам от 1 000 долларов или евро) будут готовы «двигаться» в пределах 3−5 копеек как в части повышения уровня приема валюты у граждан, так и в части снижения ценника своих продаж.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,50 гривен и продажа от 41,60 до 41,85 гривен.

А курс евро на наличном рынке 21−22 сентября будет в пределах: прием от 46,10 до 46,40 гривен и продажа от 46,55 до 46,90 гривен.