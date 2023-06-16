Курс евро быстро уходит вверх: чего ждать от доллара и евровалюты в ближайшие дни

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2023, 18:00 Читати українською

Курс евро быстро уходит вверх: чего ждать от доллара и евровалюты в ближайшие дни

Эта неделя была очень динамичной на мировом и украинском валютном рынке, что существенно повлияло на курс безналичного евро на нашем межбанке, а также на ценники обменников в Украине по наличной евровалюте. Причин было несколько, но основными можно назвать:

Эта неделя была очень динамичной на мировом и украинском валютном рынке, что существенно повлияло на курс безналичного евро на нашем межбанке, а также на ценники обменников в Украине по наличной евровалюте.

1. состоявшееся в среду 14 июня заседание ФРС США по процентной ставке, на котором принято решение о сохранении ее на предыдущем уровне 5,25% годовых. То есть эпоха повышений процентных ставок впервые за длительный период поставлена «на паузу». Судя по риторике главы Федрезерва Джерома Пауэлла, такое решение чиновников американского регулятора, в сочетании с желанием Казначейства США разместить в ближайшее время американских казначейских бумаг на сумму порядка $300 млрд, спровоцирует определенный дефицит долларовой ликвидности на рынке;

2. заседание ЕЦБ в четверг 15 июня по денежно-кредитной политике, на котором принято решение о повышении ключевой ставки на 0,25% — до 4% годовых. Комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард по текущему состоянию экономики стран ЕС ожидаемо спровоцировали очередные ралли по паре евро/доллар с определенным укреплением позиций евровалюты. Свою лепту внесли и намеки Лагард на поведение европейского регулятора по дальнейшему возможному росту процентных ставок для борьбы с инфляцией. Причем все это — на фоне прошедшей за день до этого пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла.

3. решение НБУ по учетной ставке. Не отстал в части «поставки новостей» от американского и европейского регуляторов и наш Нацбанк. В четверг 15 июня в 14:00 по Киеву он заявил о решении Правления о сохранении его ставки на уровне 25% годовых, несмотря на снижение официальной инфляции до 15,3% год к году. При этом, ставка по рефинансированию банков будет пока сохранена на уровне 27% годовых, а плата по депозитным сертификатам НБУ будет на уровне 25% годовых по ресурсам на срок свыше 3-х месяцев в привязке к объемам привлекаемых банками вкладов на этот или больший срок, и на уровне 20% годовых по депсертификатам «овернайт».

Основная цель такой неслыханной «щедрости» Нацбанка — сохранить привлекательность именно гривневых вкладов для населения и бизнеса, чтобы «связать» максимальный объем свободной гривны на счетах клиентов банков и избежать благодаря этому дополнительного давления на курс со стороны «горячих» денег. В сочетании со стабильным поступлением всей обещанной западной финансовой помощи — это главная подстраховка для нацвалюты в настоящее время.

В итоге, за неделю на нашем межбанке безналичный евро вырос сразу на 78 копеек — с уровня 39,3039/39,6969 утра понедельника 12 июня до отметки 40,0901/40,4799 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 16-го июня.

А курс доллара на торгах остался в пределах уже привычного коридора 36,5686−36,9343 гривны, благодаря продолжениям интервенций Нацбанка по продаже дефицитной валюты по курсу 36,9343 гривны.

Что происходило на наличном рынке

Несмотря на обострение ситуации на фронте и валютные скачки по евро, население воспринимает все это достаточно спокойно и особого ажиотажа по покупке валюты не наблюдается. Это также психологически страхует нацвалюту на рынке.

Вот данные Нацбанка по объемам операций на наличном рынке за последние 30 дней:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Котировки в обменниках тоже не продемонстрировали за эту неделю особого драматизма, хотя и среагировали на валютные ралли по паре евро/доллар на внешних площадках.

Вот как вел себя наличный доллар:

А вот какие изменения происходили по курсу наличного евро:

Секрет отсутствия особой тяги со стороны граждан к скупке валюты прост. Продолжение роста цен на товары первой необходимости, последствия военных действий с периодическими экологическими катастрофами из-за действий рашистов и высокий уровень безработицы не позволяют подавляющему большинству украинцев активно покупать валюту. У них просто нет на это свободной гривны.

Поэтому финансисты, как только заканчивается очередной период максимальной турбулентности на мировых рынках по паре евро/доллар, сразу же сужают спред между покупкой и продажей доллара и евро в обменниках, чтобы зарабатывать в формате «с оборота».

Для владельцев обменников это сейчас единственный шанс выжить в очень жесткой конкурентной борьбе в военных условиях при низкой платежеспособности большинства населения.

Поэтому, и в этот раз — как только улеглись страсти на международных площадках и стала понятной дальнейшая политика нашего Нацбанка в части учетной ставки — спред в большинстве обменников финкомпаний вернулся к обычному уровню в 20−25 копеек на долларе и до 25−30 копеек на евро.

Правда, некоторые обменники продолжали (и продолжат далее) занижать курс приема долларов и евро. Это либо обменники, которые расположены в самых «бойких» торговых центрах, где покупателям периодически нужны большие объемы гривны для расчетов за дорогостоящие покупки. Либо обменники в районах с низким уровнем конкуренции между обменниками. При этом «занижатели» будут пытаться сохранять высоким курс продажи валюты и доводить спред при покупке/продаже евровалюты даже до 1 гривны на евро и до 40−50 копеек на долларе. Но это уже больше специфика отдельных особо «жадных» сетей обменных пунктов, а не общая практика.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 17−18 июня

Основная часть обменников в эти субботу и воскресенье будут работать в формате «с оборота» со спредом по доллару между покупкой и продажей в пределах 20−25 копеек, и по евро — в пределах до 30 копеек.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 17−18 июня будет в пределах коридора: прием 36,50 — 37,15 гривен и продажа от 37,16 до 37,40 гривен.

А курс евро в большинстве пунктов обмена в эти выходные будет следующим: прием в пределах от 39,90 до 40,65 гривен и продажа от 40,70 до 41,05 гривен.

В обменниках по ценникам доллара и евро могут быть еще отклонения в плюс/минус 3−5 копеек от рассчитанных мною курсов, связанные уже с индивидуальными задачами именно данных пунктов обмена валют.

Стоит отметить, что новости по решениям ФРС США и ЕЦБ уже «отыграли свое» на международных рынках. И в ближайшее время нас ждет коррекция пары евро/доллар, а никак ни следующий глобальный скачок евровалюты относительно доллара.

То есть на постоянный рост котировок евро на нашем межбанке и на наличном рынке я бы сейчас не рассчитывал. И уровней близких к 42−43 гривнам за евро я бы в настоящее время не ждал.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами