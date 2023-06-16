Курс евро быстро уходит вверх: чего ждать от доллара и евровалюты в ближайшие дни

Эта неделя была очень динамичной на мировом и украинском валютном рынке, что существенно повлияло на курс безналичного евро на нашем межбанке, а также на ценники обменников в Украине по наличной евровалюте. Причин было несколько, но основными можно назвать:

1. состоявшееся в среду 14 июня заседание ФРС США по процентной ставке, на котором принято решение о сохранении ее на предыдущем уровне 5,25% годовых. То есть эпоха повышений процентных ставок впервые за длительный период поставлена «на паузу». Судя по риторике главы Федрезерва Джерома Пауэлла, такое решение чиновников американского регулятора, в сочетании с желанием Казначейства США разместить в ближайшее время американских казначейских бумаг на сумму порядка $300 млрд, спровоцирует определенный дефицит долларовой ликвидности на рынке;

2. заседание ЕЦБ в четверг 15 июня по денежно-кредитной политике, на котором принято решение о повышении ключевой ставки на 0,25% — до 4% годовых. Комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард по текущему состоянию экономики стран ЕС ожидаемо спровоцировали очередные ралли по паре евро/доллар с определенным укреплением позиций евровалюты. Свою лепту внесли и намеки Лагард на поведение европейского регулятора по дальнейшему возможному росту процентных ставок для борьбы с инфляцией. Причем все это — на фоне прошедшей за день до этого пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла.

3. решение НБУ по учетной ставке. Не отстал в части «поставки новостей» от американского и европейского регуляторов и наш Нацбанк. В четверг 15 июня в 14:00 по Киеву он заявил о решении Правления о сохранении его ставки на уровне 25% годовых, несмотря на снижение официальной инфляции до 15,3% год к году. При этом, ставка по рефинансированию банков будет пока сохранена на уровне 27% годовых, а плата по депозитным сертификатам НБУ будет на уровне 25% годовых по ресурсам на срок свыше 3-х месяцев в привязке к объемам привлекаемых банками вкладов на этот или больший срок, и на уровне 20% годовых по депсертификатам «овернайт».

Основная цель такой неслыханной «щедрости» Нацбанка — сохранить привлекательность именно гривневых вкладов для населения и бизнеса, чтобы «связать» максимальный объем свободной гривны на счетах клиентов банков и избежать благодаря этому дополнительного давления на курс со стороны «горячих» денег. В сочетании со стабильным поступлением всей обещанной западной финансовой помощи — это главная подстраховка для нацвалюты в настоящее время.

В итоге, за неделю на нашем межбанке безналичный евро вырос сразу на 78 копеек — с уровня 39,3039/39,6969 утра понедельника 12 июня до отметки 40,0901/40,4799 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 16-го июня.

А курс доллара на торгах остался в пределах уже привычного коридора 36,5686−36,9343 гривны, благодаря продолжениям интервенций Нацбанка по продаже дефицитной валюты по курсу 36,9343 гривны.

Что происходило на наличном рынке

Несмотря на обострение ситуации на фронте и валютные скачки по евро, население воспринимает все это достаточно спокойно и особого ажиотажа по покупке валюты не наблюдается. Это также психологически страхует нацвалюту на рынке.

Вот данные Нацбанка по объемам операций на наличном рынке за последние 30 дней:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Котировки в обменниках тоже не продемонстрировали за эту неделю особого драматизма, хотя и среагировали на валютные ралли по паре евро/доллар на внешних площадках.

Вот как вел себя наличный доллар:

А вот какие изменения происходили по курсу наличного евро:

Секрет отсутствия особой тяги со стороны граждан к скупке валюты прост. Продолжение роста цен на товары первой необходимости, последствия военных действий с периодическими экологическими катастрофами из-за действий рашистов и высокий уровень безработицы не позволяют подавляющему большинству украинцев активно покупать валюту. У них просто нет на это свободной гривны.

Поэтому финансисты, как только заканчивается очередной период максимальной турбулентности на мировых рынках по паре евро/доллар, сразу же сужают спред между покупкой и продажей доллара и евро в обменниках, чтобы зарабатывать в формате «с оборота».

Для владельцев обменников это сейчас единственный шанс выжить в очень жесткой конкурентной борьбе в военных условиях при низкой платежеспособности большинства населения.

Поэтому, и в этот раз — как только улеглись страсти на международных площадках и стала понятной дальнейшая политика нашего Нацбанка в части учетной ставки — спред в большинстве обменников финкомпаний вернулся к обычному уровню в 20−25 копеек на долларе и до 25−30 копеек на евро.

Правда, некоторые обменники продолжали (и продолжат далее) занижать курс приема долларов и евро. Это либо обменники, которые расположены в самых «бойких» торговых центрах, где покупателям периодически нужны большие объемы гривны для расчетов за дорогостоящие покупки. Либо обменники в районах с низким уровнем конкуренции между обменниками. При этом «занижатели» будут пытаться сохранять высоким курс продажи валюты и доводить спред при покупке/продаже евровалюты даже до 1 гривны на евро и до 40−50 копеек на долларе. Но это уже больше специфика отдельных особо «жадных» сетей обменных пунктов, а не общая практика.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 17−18 июня

Основная часть обменников в эти субботу и воскресенье будут работать в формате «с оборота» со спредом по доллару между покупкой и продажей в пределах 20−25 копеек, и по евро — в пределах до 30 копеек.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 17−18 июня будет в пределах коридора: прием 36,50 — 37,15 гривен и продажа от 37,16 до 37,40 гривен.

А курс евро в большинстве пунктов обмена в эти выходные будет следующим: прием в пределах от 39,90 до 40,65 гривен и продажа от 40,70 до 41,05 гривен.

В обменниках по ценникам доллара и евро могут быть еще отклонения в плюс/минус 3−5 копеек от рассчитанных мною курсов, связанные уже с индивидуальными задачами именно данных пунктов обмена валют.

Стоит отметить, что новости по решениям ФРС США и ЕЦБ уже «отыграли свое» на международных рынках. И в ближайшее время нас ждет коррекция пары евро/доллар, а никак ни следующий глобальный скачок евровалюты относительно доллара.

То есть на постоянный рост котировок евро на нашем межбанке и на наличном рынке я бы сейчас не рассчитывал. И уровней близких к 42−43 гривнам за евро я бы в настоящее время не ждал.