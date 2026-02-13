Multi от Минфин
13 февраля 2026, 21:08

Курс доллара и евро в День влюбленных: чего ждать украинцам от ценников обменников

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла с незначительными потерями для гривны. Со стартовых котировок понедельника, 9 февраля, 42,82/42,86 доллар к вечеру пятницы, 13 февраля, прибавил при продаже порядка 24 копеек и котировался в пределах уровня 43,07/43,10 гривен.

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла с незначительными потерями для гривны.

В обменниках финкомпаний в последний рабочий день этой недели американская валюта продавалась по 43,15 — 43,40 гривен.

Доллар США (межбанк)

Сдала свои позиции гривна и к евро. Евровалюта при продаже с 9 по 13 февраля выросла на межбанке на 31 копейку — со стартовых уровней понедельника 50,7716/50,8019 до 51,0939 / 51,1122 гривен к концу пятничных торгов. На наличном рынке вечером 13 февраля евро продавался по 51,30 — 51,65 гривен.

Евро (межбанк)

Тенденция превышения объемов покупок валюты украинцами над объемами ее продажи сохраняется. Но важно, что никакого ажиотажа на наличном рынке не наблюдается. То есть рынок полностью справляется с задачей обеспечения граждан валютой в нужных объемах.

В целом с 9 по 13 февраля разница между ежедневными объемами превышения покупаемой валюты населением и объемами ее сдачи не превышала $22 млн — 40 млн. Это не критичные суммы для рынка, который в пиковые дни предыдущих ажиотажей 2022−2024 годов иногда «переваривал» превышение и до $100 млн.

Эта неделя на мировом и отечественном валютном рынке прошла без особых сюрпризов. И это условный, но все же позитив после всех периодов недавних ралли.

Котировки пары евро/доллар, несмотря на определенные формальные скачки, в итоге находились в условном «боковике» с колебаниями в пределах до 1 цента на евро. Рынок золота, хотя периодически и демонстрировал определенные спекулятивные игры как «на повышение», так и «на понижение» в пределах до $150 на унции, но в итоге вел себя достаточно сдержанно, по сравнению с теми глобальными ралли, которые фиксировались еще не так давно на заявлениях американского президента Дональда Трампа или очередных перипетиях торговых войн.

График евро/доллар

График золота

Интересное наблюдение из области психологии инвесторов. Во времена президентства Джо Байдена колебания по золоту в пределах вышеуказанных $150 на унции воспринимались рынком как предзнаменование апокалипсиса. Но с приходом к власти Трампа с его часто непредсказуемыми действиями, повышенной турбулентностью всех финансовых площадок и взлетом золота чуть больше чем за год с уровней $2 600- 2 900 за унцию до $5 000 за унцию и выше, колебания в пределах до $150 за неделю теперь воспринимаются инвесторами как обычная турбулентность.

Но вернемся к украинскому валютному рынку. Такое поведение пары евро/доллар на мировых площадках отражалось и на котировках евровалюты в Украине относительно гривны.

Но Нацбанк не зря говорит о политике «гибкого курсообразования». И периодически, в момент роста котировок евро на мировых рынках, по случайному стечению обстоятельств на украинском межбанке, за счет продаж доллара некоторыми госбанками или самим НБУ, курс американской валюты к гривне несколько снижался. Это почти нивелировало рост евро на внешних площадках. В итоге евро в Украине не дорожал до тех пределов, которые могли бы быть в те моменты, когда бы возникала синергия роста курса евро относительно доллара и курса доллара относительно гривны на нашем межбанке.

Нацбанк таким образом уже практически научился работать с бивалютной корзиной и максимально возможно смягчать на нашем рынке возросшую волатильность пары евро/доллар. Хотя регулятор и декларирует пока только привязку гривны к доллару.

Сам по себе украинский межбанк на этой неделе проработал в «текущем режиме» середины месяца с поправкой на сохраняющийся рост спроса на валюту со стороны энергетиков и госкомпаний, обеспечивающих ЖКХ и критическую инфраструктуру.

Нацбанк активно продавал доллар на межбанке, чем закрывал дефицит предложения на рынке. А «помогали» ему в этом достаточно часто госбанки и несколько крупных экспортеров-аграриев, которым необходима гривна для текущей хозяйственной деятельности и подготовки к предстоящим весенним полевым работам. Среди покупателей преобладали представители энергосектора, импортеры топлива и электроэнергии, а также госструктуры, обеспечивающие потребности обороны.

В этой ситуации на выходных владельцы обменников не станут расширять спред между покупкой и продажей валюты, а постараются проработать эти дни в формате «с оборота». Кроме того, несмотря на войну, украинцы постараются порадовать своих любимых в День влюбленных.

А значит, часть граждан увеличит объем сдачи валюты в обменники для финансирования своих затрат. Поэтому в крупных торговых сетях и работающих ТРЦ часть обменников постараются занизить курс приема валюты, так как именно в этих точках потребность граждан в гривне максимальная. Но особо «беспредельничать» по занижению курса эти торговые точки не смогут: слишком уж велика сейчас конкуренция.

Поэтому на этих выходных я не ожидаю большого разброса ценников обменников, подавляющее большинство их будет работать со среднерыночными курсами приема и продажи валюты для своего региона.

В эти субботу и воскресенье основная часть обменников проработает со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, а по евро — в пределах до 20−40 копеек. При этом оптовые обменники продолжат работать со спредом как по доллару, так и по евро в уже привычных пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 14−15 февраля

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в эти выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,60 до 43,05 гривен и продажа — от 43,15 до 43,35 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,80 до 51,30 гривен и продажа — от 51,40 до 51,70 гривен.

В разных регионах Украины, в зависимости от военной ситуации и от уровня конкуренции, некоторые сети обменных пунктов могут корректировать указанные выше ценники покупок и продаж доллара и евро еще на «плюс-минус» до 5 копеек.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
