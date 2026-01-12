Курс доллара и евро снова лихорадит: увидим ли доллар по 43,7 грн уже на этой неделе

Падение гривны на прошлой неделе вполне может продолжиться и на этой. Какие факторы толкают национальною валюту вниз и благодаря чему она все же имеет шанс удержаться, рассказывает «Минфин».

К девальвации в первой половине января гривну подтолкнули следжуючщие события

1. Выход на рынок в декабре 2025 года существенных объемов бюджетных средств, что повлекло за собой рост дополнительной гривневой ликвидности на рынке и рост вложений банков в депозитные сертификаты Нацбанка до уровня около 600 млрд грн и выше.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Часть этой излишней гривневой ликвидности уже вернулась в банковский сектор из депозитных сертификатов в первой декаде января. Но значительная часть все еще остается в этом инструменте. По мере «забирания» данных средств банками (читай их клиентами) — давление на гривну будет только увеличиваться.

2. Увеличение активности населения по покупу валюты на карты и на наличном рынке

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

По моему прогнозу, превышение покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков, а также продаж с карт будет в период с 12 по 16 января в пределах ежедневных объемов от $30 млн до $65 млн. Это будет «давить» на курс на наличном сегменте.

3. Как это ни странно, рост цен — потому что часть населения продолжает рассматривать вложения в валюту как механизм защиты от инфляции. Хотя в последние годы рост курса доллара не перекрывает динамику роста цен в гривне.

4. В отопительный сезон и учитывая постоянные обстрелы критической инфраструктуры, растут расходы на покупку валюты со стороны импортеров энергоносителей и вообще энергосектора.

5. Растут также расходы на оборону, значительная часть которых по закупке вооружения идет в валюте.

6. Несколько снизился экспорт за счет разных причин — от обстрелов портовой инфраструктуры до проседания промышленного производства из-за отключений электроэнергии.

Все это обуславливает дополнительное давление на гривну на валютном рынке, что четко отражается на поведении курса гривны.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Безналичный доллар на прошлой неделе:

Безналичный евро на прошлой неделе

Частично позитивно для гривны на валютном рынке прозвучала новость об увеличении ЗВР Украины до рекордных $57,3 млрд, что позволяет Нацбанку активизировать в случае надобности интервенции на торгах для поддержки курса нацвалюты.

Динамика международных резервов

Интервенции НБУ

Однако совокупность факторов пока будет работать против гривны и давление на нее в период с 12 по 16 января только усилится.

Сработает на увеличение волатильности на валютном рынке в этот период и поведение пары евро/доллар на внешних площадках, где геополитика и успешная операция США в Венесуэле психологически сработала на усиление позиций доллара.

График пары евро/доллар на момент написания статьи

На 12−16 января мой прогноз по паре евро/доллар — это коридор от 1,158 до 1,171 доллара за евро.

Нацбанк останется главным продавцом доллара на украинском валютном межбанке и своими интервенциями будет иметь реальную возможность влиять как на официальный курс доллара, так и на курсовой тренд по американской валюте на межбанке. Поэтому ситуация по курсу доллара останется полностью под контролем регулятора.

Ежедневные объемы сделок на межбанке, зафиксированные в системе Блумберг на этой неделе уже будут в пределах от $190 млн до — $280 млн. Основными покупателями на межбанке будут госструктуры, обеспечивающие энергосектор и оборону, импортеры энергоносителей и крупные торговые сети. Среди продавцов будут заметны аграрии и некоторые другие компании, занимающиеся IT-услугами. Но основной игрок будет тот же — НБУ, которому для поддержки гривны на торгах придется потратить из золотовалютных резервов по моим расчетам не менее $840 млн-$1,05 млрд.

При этом, Нацбанк пока не станет особо препятствовать тренду на контролированное проседание позиций гривны как относительно доллара, так и евро. НБУ постарается, с одной стороны — все же хоть как-то экономить резервы, а с другой — не допустить резкого обвала гривны.

Чиновники отдают себе отчет, что в случае глобального взлета котировок на межбанке все девальвационные последствия будут немедленно переложены в цены и это новый виток инфляции. А ценовая стабильность согласно законодательству — это зона ответственности Нацбанка. И в условиях войны, кадровой чехарды во власти и при значительных экономических, политических и военных рисках — «стрелять себе в ногу» провоцированием роста инфляционных процессов еще и за счет глобальной девальвации гривны никто из руководства Нацбанка не готов.

Прогноз на период с 12 по 16 января 2026 года

Как я писал выше, на 12−16 января мой прогноз по паре евро/доллар — это коридор от 1,158 до 1,171 доллара за евро.

Межбанк. Учитывая, что курс доллара будет полностью зависим от ценников и объемов интервенций Нацбанка — при коридоре на межбанке по доллару в пределах 42,85 — 43,50 гривен, мы выходим на курс безналичного евро в пределах от 49,62 гривен до 50,94 гривен.

Но с учетом политики Нацбанка по сглаживанию чрезмерных колебаний, коридор по безналичному евро на торгах с 12 по 16 января будет в пределах от 49,80 до 50,65 грн за евро. Нацбанк будет стараться не допустить более значительного подорожания евро в этот период, искусственно придавливая курс доллара к гривне на межбанке в том случае, если евро будет значительно расти на внешних рынках.

Наличный рынок. Активность клиентов на наличном рынке остается высокой с превышением объемов покупки валюты над ее сдачей.

Учитывая рост курсовых рисков, большинство обменников и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и держать достаточно широким спред по евро в пределах от 20 до 40 копеек. Даже оптовые обменники периодически будут расширять спред как по доллару, так и по евро в пределах 20−30 копеек, хотя ранее для них стандартным спредом было порядка 15−20 копеек на долларе и евро.

В случае существенных колебаний курса доллара или евро на межбанке, обменники будут достаточно часто менять ценники на протяжении дня. Кроме того, учитывая повышенный спрос на валюту со стороны граждан, часть обменников попробует сыграть «на повышение». Размер аппетитов по завышению курса продажи доллара и евро у владельцев обменников будет напрямую зависеть от наличия платежеспособного спроса на валюту и уровня конкуренции в конкретном регионе.

Коридор ценников купли и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 42,70 до 43,70 гривен, а в обменниках — в пределах от 42,80 до 43,60 гривен.

А котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 49,70 до 50,90 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет составлять от 49,80 до 50,80 гривен.