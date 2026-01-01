Курс доллара и евро на 2026 год: как защитить свои сбережения от валютных рисков

Международный валютный рынок в 2026 году останется нестабильным, поскольку поляризация стран вокруг двух крупнейших мировых экономических игроков — США и Китая — будет только усиливаться.

В этом противостоянии в арсенале Штатов высокие технологии, наиболее мощная в мире армия и военно-промышленный комплекс, менее зарегулированный крупнейший фондовый рынок, самые большие официальные запасы золота и жесткая конкуренция за капиталы между большим числом растущих компаний, что делает их еще более конкурентоспособными. Среди минусов — агрессивная торговая политика, снижающая доверие к доллару и непредсказуемость в решениях руководства.

У Китая в плюсах амбиции, 1,4-миллиардное, по-азиатски упорное и дисциплинированное население с удивительно смешанной коммунистически-капиталистической идеологией, большая прогнозируемость и скрытность в достижении своих целей, настойчивость и последовательность действий в сочетании с очень прагматичным и циничным подходом в «завоевании мира». Плюс — удачная стратегия поглощения по всему миру различного рода месторождений редкоземельных элементов. В этом китайцы явно преуспели, по сравнению с США и Европой.

К китайским минусам стоит отнести закрытость экономики с «ручным» фондовым рынком и курсом юаня, периодические нарушения прав интеллектуальной собственности и очень серьезное расслоение населения и целых регионов в части материальных возможностей, ментальности и уклада жизни. А также начавшееся старение населения, что для густонаселенного Китая чревато значительными изменениями огромного внутреннего потребительского рынка. А это больно бьет по производителям КНР, а через 30−50 лет может сделать Поднебесную страной пенсионеров с масштабной социальной нагрузкой, которую китайский бюджет рискует не потянуть.

Особенно, если Китай после начала «торговых войн» Дональда Трампа не сможет эффективно заместить потерю самого богатого, по мировым меркам, рынка США или найти лазейки для проникновения на него без повышенных протекционистских пошлин Америки.

Противостояние США и Китая пока приводит к ослаблению позиций доллара США, как мировой валюты, и активному формированию местных центров экономического и политического влияния — в Африке вокруг ЮАР и ЦАР, геополитического БРИКС, а также ЕС, Японии, арабского мира и исламских государств под предводительством Ирана и отдельно Саудовской Аравии.

В итоге финансовая модель мира постепенно видоизменяется. И эта тенденция сохранится и в 2026 году на фоне растущего госдолга США (в декабре он уже перешагнул отметку в $38,5 трлн) и увеличения расходов на его обслуживание, превысивших $1 трлн в год.

Постепенную утрату позиций доллара хорошо видно по поведению самой востребованной валютной пары евро/доллар в 2025 году, когда с уровней в 1,02 доллара за евро в январе 2025 года нацвалюта США ослабла до отметки в 1,176 к концу года.

График пары евро/доллар с начала года и до момента написания статьи

В этой же парадигме можно рассматривать и поведение золота, цена на которое, как на «защитный актив» для инвесторов, уже пробивала в конце декабря 2025 года уровень в $4 500 за унцию, хотя еще год назад оно стоило $2 600 — 2 800 за унцию.

Если США продолжат политику активных «торговых войн» в сочетании с ослаблением доллара и снижением ставки ФРС США еще как минимум дважды на протяжении 2026 года года к уровням не выше 3 — 3,25% годовых, а ЕС при этом будет сохранять свои ставки в пределах 2,4 — 2% годовых, проседание доллара США по отношению к евро продолжится.

И в2026 году мы увидим уровни ситуативного коридора по паре евро/доллар в пределах 1,145−1,21 доллара за евро.

В пользу ослабления доллара сработает также запуск «печатного станка» ФРС США: с середины декабря 2025 года Федрезерв ежемесячно выкупает с рынка казначейских обязательств на сумму в пределах $40 млрд. Это добавит долларовой ликвидности фондовому рынку и позитивно отразится на стоимости акций многих крупнейших компаний — в основном американских. Но параллельно подтолкнет к дальнейшему росту ценники по золоту. До конца 2026 года, по моему прогнозу, к уровням в $5 000 — 5200 за унцию при продолжении ослабления доллара в мире.

Что будет с курсом доллара и евро в Украине в 2026 году

Украина, с учетом продолжающейся войны, сырьевой моделью экономики, малоэффективной стратегией развития, останется заложником этой ситуации. Курс доллара по-прежнему будет контролировать НБУ в рамках политики гибкого курсообразования. Для курса гривны в этот период все важнее будет мировой тренд по паре евро/доллар, так как через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна валютный рынок Украины и будет «выходить» на курс евро относительно гривны.

Нацбанк уже в 2025 году пытался максимально сглаживать не только колебания американской валюты на межбанке посредством интервенций по продаже доллара, но и опосредованно сглаживать скачки евро. По факту, НБУ пока «не выпустил» официальный курс евровалюты выше уровня в 50 гривен за евро. Эта тенденция постоянных попыток Нацбанка сглаживать волатильность обеих валют относительно гривны сохранится и в 2026 году.

Правда, среднегодовые курсы доллара и евро, заложенные правительством в бюджет-2026 на уровне 45,7 грн/$ и 49,4 грн/евро дают среднегодовой курс пары евро/доллар на уровне 1,081. А это «не вяжется» с мировыми реалиями и трендом соотношения евро к доллару. Там уровень котировок уже находится в пределах 1,17−1,18 доллара за евро. Поэтому вероятность предстоящего в 2026 году скачка курса евро выше порога в 50 гривен равна практически 100%.

Девальвация гривны в 2026 году продолжится, а вот ее темпы будут зависеть как минимум от следующих факторов:

сроков и условий завершения войны рф в Украине; графиков и объемов покрытия нашими западными партнерами дефицита украинского бюджета; размеров золотовалютных резервов Украины, политики и тактики Нацбанка на валютном рынке при проведении интервенций, как маркетмейкера; динамики негативного сальдо торговли и возможностей украинского экспорта; успешности запуска серьезных инвестиций в украинскую оборонную промышленность со стороны наших западных (в первую очередь европейских) партнеров. И главное — захода этих инвестиций в основной капитал предприятий, а не в виде очередных кредитов; структуры (валютных и гривневых) затрат на обслуживание долгов государства. Напомню, что расчетная величина уже составляет до 1 трлн грн в эквиваленте за 2026 год; наполняемости доходной части бюджета и потенциального объема роста затрат государства на оборону в случае продолжения войны рф против Украины в период всего 2026 года.

Продолжит меняться и структура ЗВР Украины в 2026 году. Если на начало 2025 года доля евро в них не превышала и 10%, то по состоянию на 1 декабря 2025 года эта доля достигла уже $17,475 млрд в эквиваленте, или 31,9%.

Учитывая, что в 2026 году основная финансовая помощь Украине будет поступать от ЕС в евро, а интервенции НБУ проводит в долларах США и «привязывает» гривну к доллару, удельный вес евро в ЗВР Украины продолжит расти.

По моим расчетам, к концу 2026 года он достигнет как минимум 55−65%. Чтобы не получать дополнительные курсовые риски при поддержке гривны на межбанке, Нацбанк запустит, кроме интервенций в долларе, еще и интервенции в евро, продавая как доллар, так и евро на торгах, в зависимости от потребностей банков и их клиентов.

При этом, стоит подчеркнуть, что НБУ останется и в 2026 году главным игроком на нашем валютном рынке, при этом продолжат действовать жесткие валютные ограничения, основная часть которых была введена еще в самом начале войны. Все это позволит Нацбанку удерживать ситуацию с курсом гривны относительно как доллара, так и евро под своим полным контролем.

А сама девальвация гривны будет только в тех пределах, на которые пойдет Нацбанк. Поэтому, по моему прогнозу, в течение 2026 года нас ждет коридор по доллару в пределах от 42 до 45,5 гривен (то есть приблизительное проседание гривны на 8,3%). По евро ситуативный коридор будет в пределах 49,20−53,5 гривен (то есть обесценение гривны относительно евро на 7,9%), по сравнению с текущими уровнями котировок межбанка в 49,50−49,6 гривен за евро.

При этом наличный курс по доллару будет на 20−40 копеек превышать курс межбанка, а наличный курс по евровалюте — на 30−70 копеек.

Учитывая, что значительная часть акцизов и таможенных сборов в Украине привязана к официальному курсу евро, а также в структуре ЗВР доля евровалюты в 2026 году будет расти, это при переоценке золотовалютных резервов позволит Нацбанку получить дополнительную позитивную разницу от девальвации гривны как к доллару, так и к евро.

А таможне и налоговой такое развитие событий на валютном рынке позволит перевыполнить план по поступлению налогов и сборов по тем товарам, которые привязаны к официальному курсу евровалюты. Но при таком раскладе, за счет роста цен на топливо и другие импортные товары, завязанные на евро, снова придется забыть о 6,6% плановой официальной инфляции, которую пока закладывает Нацбанк в свои прогнозы на конец 2026 года.

Курсовой прогноз на январь

На мировых рынках:

Пара евро/доллар — коридор от 1,163 до 1,191 доллара за евро .

. Снижение 28 января процентных ставок ФРС США до уровней 3,25−3,5% годовых с последующим еще как минимум одним снижением ставок на 0,25% в течение 2026 года.

Сохранение 5 февраля ставок ЕЦБ на текущем уровне — от 2% годовых до 2,4% годовых. И в дальнейшем, если не будет никаких сюрпризов, я думаю, ЕЦБ постарается их сохранить на таких уровнях весь 2026 год.

от 2% годовых до 2,4% годовых. И в дальнейшем, если не будет никаких сюрпризов, я думаю, ЕЦБ постарается их сохранить на таких уровнях весь 2026 год. Коридор золота в январе-начале февраля 2026 года от $4 190 до $4 580 за унцию.

Курс доллара и евро в Украине в январе 2026 года:

безналичный доллар — коридор на конец января в пределах 42,50−43,20 гривен . На наличном рынке при этом котировки продажи доллара на 20−40 копеек выше уровня межбанка.

. На наличном рынке при этом котировки продажи доллара на 20−40 копеек выше уровня межбанка. безналичный евро — коридор на конец января 2026 года от 49,20 до 50,90 гривен за евро . На наличном рынке курс продажи евро будет на 30−50 копеек выше межбанка.

. На наличном рынке курс продажи евро будет на 30−50 копеек выше межбанка. НБУ придется постоянно присутствовать на рынке с целью контроля над ситуацией. И для этого ему придется потратить из резервов в январе 2026 года от $2,9−4,3 млрд.

Советы по диверсификации сбережений в январе

Тем, кто остается в Украине, я бы советовал держать денежные сбережения в январе в таком соотношении:

до 40% — в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты);

в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты); до 60% — в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе около 40% от суммы валютных сбережений, в евро — до 50−55%, в швейцарских франках или золоте — до 5−10%.

Если же вы находитесь за границей и не планируете в ближайшее время (в течение полугода и больше) возвращаться в Украину, то в январе 2026 года я бы рекомендовал денежные сбережения держать в соотношении:

до 50% — в национальной валюте страны пребывания (депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в валюте страны пребывания).

в национальной валюте страны пребывания (депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в валюте страны пребывания). до 40% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, номинированные в долларах США или евро).

в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, номинированные в долларах США или евро). до 10% — в золоте (в виде слитков или инвестиционных монет).

В любом случае, стоит учесть, что фактор геополитики продолжит давить на мировые рынки. Поэтому я бы сейчас обязательно пересматривал все вышеуказанные пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 1,5 месяца.