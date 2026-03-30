Курс доллара, евро, цены на золото и нефть: каких сюрпризов ждать в ближайшие дни

Ключевым внутренним фактором, который существенно повлияет на поведение украинского валютного рынка на этой неделе, станет закрытие месяца и первого квартала 2026 года. 30−31 марта все клиенты будут закрывать свои сделки на отчетную дату, что увеличит статистику сделок, зарегистрированных по системе Блумберг, по моему прогнозу, до $270 млн — 370 млн.

Причем 31 марта клиентских сделок станет уже чуть меньше, так как основные операции компании проводят за день-два до отчетной даты. Зато сами банки в последний рабочий день месяца обычно закрывают свои операции по торговле валютой через собственную валютную позицию и фиксируют торговый результат на отчетную дату.

1 апреля я не ожидаю от статистики торгов особых рекордов, так как сработает эффект первого дня нового отчетного периода. Клиенты будут подводить итоги работы за месяц и первый квартал 2026 года, а также определяться с планами на новый отчетный период. Это обычно снижает число сделок на межбанке.

Но уже со 2 апреля валютный рынок войдет в свой обычный ритм. Я прогнозирую 1 апреля объем операций на торгах в пределах $210 млн — 240 млн, а уже со 2−3 апреля мы выйдем на статистику торгов по Блумберг в пределах $260 млн — 350 млн.

Кроме того, на настроения и поведение валютного рынка будут влиять ситуация на фронтах, активность населения на наличном рынке и по покупкам валюты на карты в пределах, которые откроются в апреле. В условиях девальвационных ожиданий граждане в последнее время стали более активно скупать валюту. В последние несколько недель ежедневные объемы превышения покупки СКВ населением над суммами ее сдачи в обменники или продаж с валютных карт увеличились, хотя и не являются пока критичными для украинского валютного рынка.

С учетом открытых новых лимитов, эта цифра превышения покупки валюты населением над ее сдачей за полную неделю (которая включает как последние дни марта, так уже и начало апреля) составит, по моему прогнозу, не менее $140 млн — 180 млн. Чтобы перекрыть подобную сумму с соблюдением нормативов валютной позиции, банкам придется на межбанке откупить под данные операции, по моим расчетам, не менее $70 млн — 100 млн.

Учитывая, что основную часть валютного предложения сейчас закрывает НБУ через свои интервенции по продаже доллара, по моему прогнозу, регулятору придется продать из резервов только под такие операции банков дополнительно не менее $60 млн — 90 млн.

Если добавить к этому еще не менее $890 млн — 1 200 млн, которые НБУ, по моим расчетам, будет вынужден потратить для поддержания курса гривны при продажах валюты банкам под их клиентские заявки, то мы выходим на общую цифру в пределах $950 млн — 1 290 млн. Именно столько придется потратить НБУ за эту неделю, чтобы подстраховать гривну на всех сегментах валютного рынка.

Если же население продолжит активно скупать наличную валюту в банках, то Нацбанк снова проведет операции по подкреплению наличной валютой своих подопечных, как это делал в прошлые недели. По моим прогнозам, в случае необходимости, НБУ придется подкреплять банки наличной валютой с 30 марта по 3 апреля на сумму не менее $80 млн — 100 млн и 30−45 млн евро.

Из международных событий ключевым триггером для всех рынков — от сырьевого до валютного — на этой неделе останется дальнейшее развитие событий иранской войны.

На фоне практически почти полной блокировки Ормузского залива нефть BRENT после краткосрочного снижения к уровням около $95 в целом торгуется возле уровней $100 за баррель и более, так что угроза раскручивания мировой инфляции и глобальной рецессии пока только растет.

График нефти BRENT

В случае течения войны на Ближнем Востоке на этой неделе по текущему сценарию, я прогнозирую стоимость нефти BRENT с 30 марта по 3 апреля в пределах от $93 до $125 за баррель.

При эскалации военных действий с началом наземной операции США против Ирана, по моему прогнозу, нефть может вырасти до уровней $105 — 145. Если начнется реальное снижение напряженности в регионе, Ормузский пролив будет разблокирован и стартуют мирные переговоры, коридор цены нефти на той неделе будет в пределах $80 — 93 за баррель.

По моему мнению, в первой половине апреля самым вероятным остается текущий сценарий продолжения войны, а в случае окончательного несогласия Ирана — наземная операция США и Израиля.

Поскольку скачок цен на нефть уже почти «обнулил» вероятность продолжения цикла снижения ставок ФРС США на ближайшее время и привел к нестандартной высокой волатильности золота, это продолжит серьезно влиять на поведение пары евро/доллар на этой неделе. Кроме того, перед закрытием месяца и первого квартала 2026 года западные компании, частные инвесторы-физлица и банки так же, как и их украинские коллеги, будут закрывать часть своих позиций на 1-е число.

Это не только снова «расшевелит» пару евро/доллар на мировых торгах, но и спровоцирует реальные валютные ралли в случае роста геополитической и военной напряженности вокруг ближневосточного региона. В свою очередь, это снова будет существенно влиять на котировки евровалюты в Украине относительно гривны.

График поведения пары евро/доллар

По моему прогнозу, коридор пары евро/доллар с 30 марта по 3 апреля будет в пределах от 1,141 до 1,169 доллара. Ежедневные колебания пары будут в пределах до 0,8−1,2 цента, что для Украины потенциально означает колебания в пределах 34−51,6 копеек на евро в течение дня.

С учетом предпринимаемых активных распродаж валюты Нацбанком при соблюдении регулятором принципов «гибкого курсообразования», реальные ежедневные колебания, по моему прогнозу, на этой неделе будут в пределах до 18−32 копеек на евро.

Стоит подчеркнуть, что поведение пары евро/доллар сейчас периодически не вписывается в стандартные «методички» реакции рынков на те или иные экономические новости или события. Причина — геополитика, которая часто полностью «управляет» обычно прагматичной экономикой. И это сейчас чрезвычайно опасно для инвесторов по всему миру.

Текущий график цен на золото отражает всю палитру настроений инвесторов в конце марта на фоне геополитической и экономической неопределенности.

Цены на золото на этой неделе, по моему прогнозу, могут быть в таких пределах:

при продолжении войны в текущем формате интенсивности — $4 150 — 4 800 за унцию;

в случае старта реальных переговоров между США, Ираном и Израилем — $4 260 — 4 950 за унцию;

при эскалации войны на Ближнем Востоке и наземной операции Штатов против Ирана — $4 450 — 5 250 за унцию. Причем со значительной ежедневной волатильностью ценников в пределах даже до $200 — 300 за торговую сессию.

Прогноз курса доллара и евро на 30 марта — 3 апреля

Среди покупателей валюты на этой неделе будут преобладать энергетики, компании, обеспечивающие оборонку, а также ритейлеры и импортеры машинного оборудования. Среди продавцов — аграрии и НБУ.

После информации, озвученной руководителем Минфина Украины Сергеем Марченко, о том, что Украине до конца 2026 года еще необходимо внешнее финансирование в сумме около $52 млрд, Нацбанку придется приложить еще больше усилий для максимального сглаживания курсовых колебаний на межбанке в ближайшие дни. Ситуация останется под полным контролем НБУ, но для этого ему придется практически ежедневно проводить интервенции по продаже доллара.

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в период в пределах от 1,141 до 1,169 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах в пределах от 43,40 до 44,20 гривен, курс евро теоретически мог бы находиться в пределах широкого коридора от 49,51 до 51,67 гривен. Но за счет активных интервенций Нацбанка, направленных на максимальное сглаживание валютных колебаний как по доллару, так и опосредованно по евро, по моему прогнозу, реальный рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 50,20 до 51,15 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают с расширенным спредом по доллару в пределах до 20−40 копеек, и евро — в пределах до 20−60 копеек. Самые «жадные» обменники будут выставлять и по доллару, и по евро спред в пределах до 1 гривны.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,30 до 44,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,40 до 44,35 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,10 до 51,45 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,20 до 51,40 гривен.