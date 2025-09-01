Когда и почему может закончиться стабильность по курсу доллара и евро

Начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже скоро серьезно повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине. Расскажу об этом более подробно.

Вот ряд раздражителей, которые грозят очередными скачками курса евро в мире и в Украине:

Усиление глобальных военных рисков за счет активизации россии в войне с Украиной и Израиля в секторе Газа. Руководство рф и Израиля ранее убеждали Президента США Дональда Трампа, что такой эскалации не будет. Так что такой поворот будет провоцировать США на ответные, уже реальные шаги.

В первую очередь Трампу придется усилит давление на россию в виде дополнительных санкций, чтобы заставить агрессора перейти хотя бы к формату временного перемирия. Европейские партнеры США по НАТО также уже не могут ограничиваться только угрозами дополнительных вторичных санкций против россии в ответ на продолжение ею атак по Украине.

Большинство мер Запада в отношении россии носят экономический характер. И лишь частично — военный, в виде поставок вооружения или финансирования закупки оружия для Украины.

В итоге очень чувствительная к любым масштабным торговым, налоговым или таможенным санкциям пара евро/доллар не сможет не реагировать на происходящее. Особенно, если Дональд Трамп значительно повысит американские пошлины для стран, которые продолжают закупать российскую нефть, как он уже сделал в отношении Индии.

Учитывая импульсивность Дональда Трампа, любые жесткие реальные меры начнут «шатать» пару евро/доллар уже в ближайшее время. Если к этому добавится еще и очередное усиление противостояния США-Китай, мировые фондовые и валютные рынки окажутся под дополнительным давлением.

Предстоящие заседания ЕЦБ (11 сентября) и ФРС США (17 сентября) по процентным ставкам. Такие события всегда провоцировали турбулентность по паре евро/доллар в мире, а с учетом еще и того, что сейчас геополитические мотивы практически управляют экономическими решениями (как минимум в США), подобные заседания регуляторов (особенно американского) способны взрывать рынки.

В первой декаде сентября будут опубликованы текущие данные по европейской и американской экономике, которые учитывают Европейский центральный банк и Федрезерв при принятии решений по ставкам.

Это будут данные по рынку труда, инфляции в странах Евросоюза и США. Следить за происходящим 1−10 сентября также будут и инвесторы, и это будет «двигать» евро относительно доллара в пределах, по моим прогнозам, как минимум 1 цента на евро, то есть в пределах примерно 40 копеек на евро в Украине.

Выходной в США 1 сентября — День Труда. Поэтому на украинском межбанке торговля долларом будет происходить на условиях ТОМ (расчеты в гривне текущей датой, поставка валюты — на следующий день). Эта форма непопулярная в Украине среди валютных клиентов банков, а в сочетании еще и с эффектом «первого рабочего дня месяца», когда клиенты еще подводят первые итоге завершенного отчетного периода и корректируют свои планы на новый месяц, это приведет к низкой активности на нашем межбанке практически всех игроков.

По моему прогнозу, 1 сентября объем торгов по системе Блумберг не превысит и $160 млн — 175 млн, и только уже со 2 сентября выйдет на объемы в $180 млн — 240 млн в день.

Интервенции Нацбанка на украинском валютном рынке. Сентябрь — традиционный период усиления активности аграриев на валютном рынке, что несколько подстрахует гривну. Осенние полевые работы вынуждают аграриев тратить больше средств на закупку топлива. Одновременно активизируется приток валюты на их счета от продаж нового урожая на мировых рынках.

В итоге в ближайшее время мы увидим практически все крупные агрохолдинги на валютном межбанке с продажей валютной выручки. Параллельно, правда, вырастет активность импортеров топлива по покупке валюты.

В итоге Нацбанку придется на этой неделе практически ежедневно присутствовать на торгах с продажей доллара, чтобы выравнивать спрос и предложение и поддерживать курс гривны на межбанке. По моим расчетам, на эти цели за 1−5 сентября НБУ потратит не менее $520 млн — 790 млн. Самые активные дни на межбанке будут вторник-четверг, когда на рынке будут присутствовать практически все крупные игроки валютного межбанка.

Кроме того, с 1-го числа откроются новые ежемесячные нацбанковские лимиты на покупку валюты гражданами на свои карты (до 50 000 грн в эквиваленте) и на валютные депозиты сроком от 93 дней (до 200 000 грн в эквиваленте). В последнее время спрос на валюту со стороны граждан не создает для Нацбанка и курса гривны особой угрозы.

Но с сентября, по моим прогнозам, объем покупаемой гражданами валюты, и главное — абсолютная сумма превышения покупки валюты над объемами ее сдачи физлицами снова начнет расти. Это не критично для нашего рынка, но, по моим прогнозам, в сентябре граждане купят валюты уже не менее чем на $800 млн — 1,3 млрд больше, чем ее сдадут.

Причем рост интереса населения к евро сохранится, что заставит банки продолжить практику активного ввоза в Украину наличной валюты. Если раньше доллара завозилось в страну в 2−3 раза больше, чем наличного евро, то в сентябре, думаю, это соотношение уже будет приближаться к уровням 50/50.

Наличный рынок продолжит работать на этой неделе с оглядкой на поведение межбанка, без всяких попыток самостоятельно раскачать курс. Владельцев обменок сейчас устраивает формат работы «с оборота» со средним уровнем спреда в пределах 20−30 копеек между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. Альтернатива для населения в виде покупки валюты на карты, в случае попыток существенно «качнуть» наличный курс, как было раньше в кризисные моменты, работает, как сдерживающий фактор для всех желающих владельцев обменников «разогреть» наличный рынок.

Обстановка на фронтах и усиление обстрелов гражданской инфраструктуры Украины россией традиционно влияют на настроения всех участников валютного рынка. При этом украинский бизнес и граждане уже научились жить и работать в таких экстремальных условиях, что снижает психологическое давление именно этой составляющей на поведение рынка.

Например, никто из опрошенных автором статьи владельцев крупных сетей валютообмена не отметил резкого увеличения покупки валюты клиентами после одного из самых масштабных обстрелов россией Киева 28 августа. Аналогичная реакция наблюдалась в эти дни и по регионам.

Гораздо более опасно для стабильности валютного рынка в этой ситуации выглядит возможное усиление волатильности евро относительно доллара на международных площадках, что неизбежно отразится на курсе евро и в Украине.

Традиционно, в случае роста котировок евровалюты (на курс которой наш Нацбанк влияет только опосредованно) украинцы могут снова начать активно скупать на наличном рынке евро. В итоге это психологически будет давить на курс гривны относительно евро уже на всех сегментах валютного рынка — от наличных курсов евро до курса евровалюты на межбанке, и курсов евро при операциях украинцев по валютным картам.

Прогноз курса доллара и евро на 1−5 сентября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в первую рабочую неделю сентября будет в пределах 1,161 — 1,176 доллара за евро.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,15 до 41,60 гривен, курс безналичного евро в этот период может находиться в пределах коридора от 47,77 гривен до максимум 48,92 гривен.

Но за счет активного применения Нацбанком политики «гибкого курсообразования» при постоянном присутствии регулятора на торгах (читай — максимального сглаживания скачков курса доллара) этот коридор сделок по безналичному евро будет в итоге в более узких параметрах — от 47,85 до 48,60 гривен.

Наличный рынок

Основная часть обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек как по доллару, так и по евро. Оптовые обменники проработают все дни этой недели с уже традиционным и стандартным для них спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,90 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,70 до 48,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,80 до 48,70 гривен.

В регионах с низким уровнем конкуренции между обменниками, а также при выполнении обменниками своих индивидуальных задач по покупке/продаже валюты, ценники таких пунктов обмена валюты могут отличаться от указанных мною выше расчетных котировок еще на плюс-минус 3−5 копеек.

Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном рынке, особенно, с учетом роста интереса к ней со стороны граждан Украины.