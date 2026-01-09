Гривна падает, население скупает валюту: какой курс увидим на выходных

Прошедшая неделя оказалась трудной для гривны, что стало хорошо заметно уже со вторника-среды. Курс доллара на межбанке достаточно быстро рос к цели в 43 грн и выше, а котировки евро уверенно закрепились выше психологического уровня в 50 гривен. Что же стало причиной стремительного роста и как будет меняться курс в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Против национальной валюты на неделе сработало сразу множество факторов, которые и привели к такому результату. Во-первых, стали более активными после новогодней «спячки» покупатели валюты — особенно импортеры энергоносителей.

Во-вторых, обстрелы россией критической инфраструктуры спровоцировали дополнительную потребность в валюте у многих госкомпаний для восстановления разбомбленных объектов.

В-третьих, сократили свои продажи валютной выручки аграрии, так как отгрузка их продукции из поврежденных портов значительно снизилась.

В-четвертых, Нацбанк хотя и продавал доллар на рынке, но делал это с некоторой задержкой во времени своих выходов на торги и чуть «зажимал» объемы самих продаж. В итоге девальвация гривны ускорилась.

В пользу нацвалюты сработала новость о росте золотовалютных резервов Украины до рекордных $57,3 млрд, что говорит о том, что у Нацбанка есть ресурсы для поддержания курса гривны.

Но по совокупности факторов неделя прошла для гривны негативно. И в итоге за период с 5 января по 9 января курс продажи доллара на межбанке взлетели сразу на 89 копеек со стартовых котировок понедельника 42,25/42,29 до 43,15/43,18 гривен к концу пятничной сессии. А на наличном рынке вечером 9 января доллар продавался по 43,30 — 43,50 гривен.

График доллар США (межбанк) за неделю

График евро (межбанк) за неделю

Курс безналичного евро за эту неделю также не особо отстал от доллара и вырос сразу на 83 копейки — со стартовых уровней понедельника 49,39 / 49,42 грн до 50,2266/50,2485 грн к вечеру 9-го января. А на наличном рынке вечером в пятницу евро продавался в обменниках по 50,70−50,85 гривен.

Такие показатели ценников наличного рынка что по доллару, что по евро в сочетании с ростом котировок межбанка напугали население и оно стало более активно скупать валюту, что всегда плохо влияет на общие настроения наличного валютного рынка.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

При такой ситуации на межбанке и в целом на валютном рынке владельцам обменников нет никакого смысла работать только «с оборота» с небольшими спредами как по доллару, так и по евро. Во-первых, валюту активно покупают, а во-вторых — выросли курсовые риски. Поэтому на этих выходных финансисты не только расширят спреды между покупкой и продажей по доллару и евро, но и попытаются сыграть «на повышение».

Спред по доллару в субботу-воскресенье возрастет до 20−35 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек. При этом, даже оптовые обменники увеличат свой спред как по доллару, так и по евро в пределах 20−30 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 10−11 января

Курс наличного доллара в большинстве обменников и работающих в выходные отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,70 до 43,15 грн и продажа от 43,30 до 43,55 грн.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 49,70 до 50,40 гривен и продажа от 50,50 до 50,90 гривен. За счет большого разброса котировок покупки и продажи евровалюты в различных сетях обменных пунктов евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке. Общий настрой наличного рынка на определенную девальвацию гривны сохранится.