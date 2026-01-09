Multi от Минфин
9 января 2026, 20:03

Гривна падает, население скупает валюту: какой курс увидим на выходных

Прошедшая неделя оказалась трудной для гривны, что стало хорошо заметно уже со вторника-среды. Курс доллара на межбанке достаточно быстро рос к цели в 43 грн и выше, а котировки евро уверенно закрепились выше психологического уровня в 50 гривен. Что же стало причиной стремительного роста и как будет меняться курс в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

Прошедшая неделя оказалась трудной для гривны, что стало хорошо заметно уже со вторника-среды.

Против национальной валюты на неделе сработало сразу множество факторов, которые и привели к такому результату. Во-первых, стали более активными после новогодней «спячки» покупатели валюты — особенно импортеры энергоносителей.

Во-вторых, обстрелы россией критической инфраструктуры спровоцировали дополнительную потребность в валюте у многих госкомпаний для восстановления разбомбленных объектов.

В-третьих, сократили свои продажи валютной выручки аграрии, так как отгрузка их продукции из поврежденных портов значительно снизилась.

В-четвертых, Нацбанк хотя и продавал доллар на рынке, но делал это с некоторой задержкой во времени своих выходов на торги и чуть «зажимал» объемы самих продаж. В итоге девальвация гривны ускорилась.

В пользу нацвалюты сработала новость о росте золотовалютных резервов Украины до рекордных $57,3 млрд, что говорит о том, что у Нацбанка есть ресурсы для поддержания курса гривны.

Но по совокупности факторов неделя прошла для гривны негативно. И в итоге за период с 5 января по 9 января курс продажи доллара на межбанке взлетели сразу на 89 копеек со стартовых котировок понедельника 42,25/42,29 до 43,15/43,18 гривен к концу пятничной сессии. А на наличном рынке вечером 9 января доллар продавался по 43,30 — 43,50 гривен.

График доллар США (межбанк) за неделю

График евро (межбанк) за неделю

Курс безналичного евро за эту неделю также не особо отстал от доллара и вырос сразу на 83 копейки — со стартовых уровней понедельника 49,39 / 49,42 грн до 50,2266/50,2485 грн к вечеру 9-го января. А на наличном рынке вечером в пятницу евро продавался в обменниках по 50,70−50,85 гривен.

Такие показатели ценников наличного рынка что по доллару, что по евро в сочетании с ростом котировок межбанка напугали население и оно стало более активно скупать валюту, что всегда плохо влияет на общие настроения наличного валютного рынка.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

При такой ситуации на межбанке и в целом на валютном рынке владельцам обменников нет никакого смысла работать только «с оборота» с небольшими спредами как по доллару, так и по евро. Во-первых, валюту активно покупают, а во-вторых — выросли курсовые риски. Поэтому на этих выходных финансисты не только расширят спреды между покупкой и продажей по доллару и евро, но и попытаются сыграть «на повышение».

Спред по доллару в субботу-воскресенье возрастет до 20−35 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек. При этом, даже оптовые обменники увеличат свой спред как по доллару, так и по евро в пределах 20−30 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 10−11 января

Курс наличного доллара в большинстве обменников и работающих в выходные отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,70 до 43,15 грн и продажа от 43,30 до 43,55 грн.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 49,70 до 50,40 гривен и продажа от 50,50 до 50,90 гривен. За счет большого разброса котировок покупки и продажи евровалюты в различных сетях обменных пунктов евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке. Общий настрой наличного рынка на определенную девальвацию гривны сохранится.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
9 января 2026, 20:08
#
Гривня падає, населення скуповує валюту… тобто нічого не змінилося за останні 30 років. НБУ задовольняє всі потреби. Нема об'єктивних причин для різких непрогнозованих рухів. Чи побачимо долар по 50 на кінець року? Навряд чи. Все, що менше, вже не погано за 4 роки війни.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
