Гривна никуда не летит: что происходит на валютном рынке

Ослабление гривни в начале года вызвало огромный общественный интерес и разговоры о катастрофическом падении курса. Оправдано ли это и что происходит с национальной валютой, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

2026 год начался не только морозом, новыми ударами россиян, приводящими к отключениям отопления и воды, и истеричным Орешником. Но и новой паникой из-за падения гривны. Иногда создается впечатление, что это падение с небоскреба.

Но что по факту. Гривна, начав 2026 год на уровне 42,3, дошла до уровня 43,1−43,2. Если углубиться в цифры, то это будет движение на 2 процента. То есть, реально, ни о чем.

Но мы все равно слышим «исторический максимум» и «рекордное ослабление гривны». И действительно, гривна там почти никогда не стоила. Но было бы странно, если бы гривна росла во время войны. Для гривны это вообще не характерно. Как и для любой валюты развивающейся страны. И, опять же, это смешное движение в процентах. Пара евро-доллар на мировом валютном рынке такие движения делает регулярно.

Но почему мы увидели это движение? Точный ответ вам могли бы дать в Нацбанке. Но они принципиально молчат. Это политика НБУ — не комментировать движение курса. И это вполне естественно.

Но, опять же, почему? Первая и единственная логичная версия — мы должны вспомнить о сезонности. У курса гривны еще до полномасштабного вторжения были сезонные колебания. Гривна укреплялась весной, когда украинские аграрии в рамках посевной распаковывали свои сумки с долларами и тратили гривны. Ослабевала осенью, когда те же аграрии после сбора урожая наполняли те же сумки с долларами. Типичное поведение валюты аграрной сверхдержавы, где люди любят наличные и не любят платить налоги. И слабела в первые недели года (иногда уже в последнюю неделю года). И вот мы снова увидели это движение.

Что заставляет гривну это делать? Почему гривна слабеет на новогодние праздники? Все дело в бюджете. Бюджет тратит деньги как сумасшедший в последние несколько недель года. Это и закрытие всех государственных программ, и разного рода 13-е зарплаты бюджетникам. Все вместе. Что приводит к попаданию в систему, в оборот, гораздо большего количества гривны, чем обычно. Вот и в декабре 2025 года бюджет потратил не $10 млрд (как в среднем в прошлом году), а где-то $20 млрд. То есть потратило государство на $10 млрд больше. И эти деньги, в гривневом эквиваленте, в начале года начали давить на курс.

Да, курс сейчас не рыночный. Это понятно. Пока идет война, курс рыночным быть не может априори. И он полностью под контролем Нацбанка. Но НБУ пытается учитывать реальность в валютных колебаниях. Плюс, в конце прошлого года регулятор пообещал дать курсу валют больше свободы, увеличивая амплитуду колебаний. Тем более, инфляция продолжила снижаться. Последняя цифра — 8 процентов. И свою роль жесткая политика НБУ уже сыграла.

Итак. Это не Орешник. И не Трамп. И не ощущение близкого апокалипсиса. Это возвращение к нормальности. Когда есть сезонность. И когда курс может гулять на несколько процентов, и это не означает ничего плохого.

В прошлом году курс начал на уровне 42,3. И закончил на уровне 42,3. Это, кстати, позволило людям, которые покупали государственные гривневые облигации, заработать за год 16%. В долларах. Это супер высокая доходность. И мало что изменится в этом году. Более того, даже если мы в конце года увидим курс 43−44, это будет изменение курса всего на 5%. Снова позволяя вам не мало зарабатывать, если вы остаетесь в гривне и покупаете государственный долг.

Какой вывод? Ничего страшного не происходит. Обычное сезонное давление. Которое исчерпает себя за 1−2 недели. И не нужно упоминать здесь Арестовича. Иногда это неуместно.

А курс остается контролируемым. У Нацбанка в начале года рекордные резервы. А Украина, получив в 2025 году рекордную внешнюю поддержку, имеет гарантированное финансовое обеспечение на 2026 год. Поэтому нет никакого повода ждать техногенных финансовых катастроф. Даже в эти холодные дни.

Так что гривна никуда не улетает. Хотя, как и все мы, может, хотела бы сейчас улететь в теплые края.