Евровалюта продолжает бить рекорды: прогноз курса доллара и евро на 16-20 февраля

На этой неделе курсовую погоду на валютном рынке Украины сделают несколько международных и сугубо местных факторов.

Из важных для рынка международных новостей стоит выделить следующие:

16 февраля (понедельник) в США отмечают День президентов. Американские банки не работают, соответственно, все расчеты в долларе в Украине будут проходить ТОМом — расчеты в гривне в понедельник, поставка американской валюты на следующий рабочий день, то есть во вторник. Традиционно, большинство покупателей валюты стараются избежать такого формата, поэтому они либо закрыли свои операции еще в прошлую пятницу, либо перенесли свои сделки на вторник, 17 февраля.

Статистика межбанковских сделок, зарегистрированных по системе Блумберг за 13 февраля, была выше традиционных пятничных объемов и составила порядка $272,72 млн. Это говорит о том, что в этот раз большинство клиентов предпочли закрыть свои сделки еще на прошлой неделе, а значит, в этот понедельник, 16 февраля, ТОМом по доллару будет работать еще меньше участников рынка. В итоге, по моим прогнозам, объем торгов 16 февраля будет не более $165 млн — 200 млн, со вторника по пятницу ежедневная статистика торгов по Блумберг вернется в уже привычные пределы $210 млн — 280 млн.

Результаты Мюнхенской конференции по безопасности. 62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила в течение 3 дней — с 13 по 15 февраля, и собрала более сотни мировых лидеров. Ключевыми вопросами были война рф в Украине, геополитические перспективы изменения миропорядка, работа институтов международной безопасности. Также участники конференции обсуждали претензии США в отношении Гренландии и возможные пути разрешения конфликта, противостояние между США и Китаем из-за Тайваня, снижение градуса на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной в секторе Газа, а также ситуацию в Сирии. По факту, все более очевидными стали расхождения американского и европейского видения мировой безопасности.

Значительное число политических и экономических месседжей, как, например, предметный разговор представителей Евросоюза о создании европейской альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard, говорят именно об этом.

Дело в том, что, по данным ЕЦБ, только за первое полугодие 2025 года в еврозоне было осуществлено 72,1 млрд безналичных операций на сумму 113,5 трлн евро. При этом 56% всех транзакций приходится на карточные платежи, которые в основном контролируют две американские компании — Visa и Mastercard (обеспечивают более 60% карточных транзакций в еврозоне). А общий объем платежей, проходящих через данные системы в Европе, превышает 7 трлн евро в год.

В условиях геополитической турбулентности Евросоюз уже не готов к тому, чтобы такая значительная часть критической платежной инфраструктуры Европы зависела от американских решений. И таких болевых экономических точек становится все больше.

Кроме того, ЕЦБ всерьез обеспокоен ослаблением позиций доллара на мировых рынках и на этом фоне — быстрым усилением позиций евровалюты в мире. Примерно за год доллар США просел относительно евро с уровней 1,02 доллара за евро до почти 1,18−1,19 доллара за евро.

Пара евро/доллар

Это бьет по конкурентности европейских товаров и провоцирует целую череду серьезных потрясений на европейском и американском фондовых рынках. Для Украины, которая сейчас напрямую зависит от масштабов мировой финансовой помощи, значительная волатильность пары евро/доллар на мировых площадках также может вылиться в большие проблемы по курсу евро к гривне.

Опосредованно это также может существенно ускорить инфляцию по группам товаров, которые привязаны к официальному курсу евро к гривне. Частично это топливо, фармацевтика, частично — электроэнергия и газ, которые после постоянных обстрелов россией критической инфраструктуры Украины мы вынуждены импортировать из стран ЕС.

Поэтому Украина крайне заинтересована в прогнозируемом поступлении международной помощи от всех наших союзников — от США до Европы и других стран, а также в относительной стабильности мирового валютного и фондового рынков, в снижении уровня влияния этих рисков на разрушенную войной украинскую экономику.

Из сугубо украинских событий на этой неделе существенное влияние на ситуацию на межбанке окажет период бюджетных платежей у клиентов. До 20-го февраля компании должны рассчитаться с государством по налогам и сборам. Поэтому на этой неделе бизнес будет активно продавать валюту, чтобы за счет имеющейся гривны закрыть свои налоговые платежи. Это несколько подстрахует гривну на межбанке.

Кроме того, потепление уменьшит потребность в закупках энергоносителей — газа, бензина и дизтоплива, которые также активно закупались на внешних рынках в последние очень морозные недели января и февраля. При этом потребность в импорте электроэнергии останется высокой, так как электрогенерация постоянно подвергается обстрелам рф.

В итоге несколько снизится спрос на валюту на межбанке на фоне небольшого роста ее предложения со стороны компаний, которым нужна гривна для расчетов с бюджетом. И это позитив для нацвалюты.

В то же время на этой неделе существенно влиять на настроения всех участников валютного рынка будут все геополитические новости. Напомню, что Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в Женеве нового раунда переговоров по окончанию войны. Реальные итоги подобных встреч важны как для граждан Украины, так и для бизнеса.

Пока же население продолжит активно покупать валюту себе на карты и на наличном рынке как на опасениях девальвации гривны, так и на угрозах дальнейшего роста цен и общей неопределенности. Это будет давить на наличный валютный рынок, но пока некритично, так как ежедневные объемы превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков, а также продажи со своих валютных карт сейчас не превышают $20 млн — 40 млн. Это абсолютно подъемные суммы для украинского валютного рынка, и они при своевременных интервенциях Нацбанка на торгах не создают критического давления на курс нацвалюты.

При таком раскладе на валютном рынке основную роль в формировании курсового тренда на межбанке на этой неделе продолжит играть тактика, оперативность и объемы интервенций Нацбанка на торгах с целью поддержки гривны.

По моим расчетам, на это НБУ придется потратить с 16 по 20 февраля не менее $730 млн — 890 млн резервов. У Нацбанка на это ресурсы есть, учитывая, что на 1 февраля ЗВР были в пределах $57,7 млрд.

Динамика международных резервов

Прогноз курса доллара и евро на 16−20 февраля

Межбанк

Нацбанку придется практически ежедневно присутствовать на торгах для поддержки гривны и закрывать интервенциями нехватку доллара на межбанке. Но объемы этих интервенций несколько снизятся за счет уменьшения объемов валюты, которая тратится на приобретение импортных энергоносителей для прохождения отопительного сезона. Одновременно, больше валюты станут продавать для последующих расчетов с бюджетом, что позволит Нацбанку немного сэкономить резервы.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке на этой неделе будет в пределах от 1,175 до 1,194 доллара за евро с наибольшими колебаниями этой пары:

18 февраля, во время публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США и показателей по промышленному производству США.

19 февраля, когда будут обнародованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

20 февраля, во время публикации Индекса цен производителей по Германии, а также целый список индексов, характеризующих американский потребительский рынок.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 42,80 до 43,45 гривен, курс евро на межбанке в этот период может находиться в пределах расчетного коридора от минимум 50,29 гривен до максимум 51,88 гривен.

Но, учитывая, что НБУ продолжает через политику «гибкого курсообразования» максимально сглаживать курсовые колебания по курсу доллара на межбанке, что опосредованно влияет и на сокращение амплитуды колебаний евро относительно гривны на наших торгах, реальный коридор по евро на межбанке, по моему прогнозу, в этот период будет находиться в пределах от 50,80 до 51,45 гривен.

Наличный рынок

Обменники на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−40 копеек.

Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах традиционных для оптового рынка 15−20 копеек как по доллару, так и по евро. Но будут оперативно менять свои ценники по этим валютам в течение дня, в зависимости от курсовых трендов на украинском межбанке по безналичной валюте и от поведения пары евро/доллар на внешнем рынке.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 42,60 до 43,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 42,70 до 43,55 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,60 до 51,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,60 до 51,60 гривен.

