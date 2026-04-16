Евро в Украине и мире: когда лучше купить евровалюту, а когда — доллар

Военные и экономические конфликты продолжают взрывать мировые рынки. Это напрямую влияет на курс доллара относительно других мировых валют — в первую очередь евро. Политика постоянного хаоса остается главной «визитной карточкой» Дональда Трампа. Угрозы введения повышенных торговых пошлин со стороны США в отношении их торговых партнеров никуда не делись. При этом только за последние несколько месяцев к этому добавились:

сохраняющийся быстрый рост госдолга США. По состоянию на апрель 2026 года общий госдолг Америки превысил $39 трлн. Причем только за последний год он вырос более чем на $2 трлн. Такая динамика увеличивает стоимость обслуживания госдолга (сумма уже превышает военный бюджет США) и усиливает социальную напряженность в Штатах, поскольку у правительства остается все меньше денег на социальные программы.

Структура госдолга США на апрель 2026 года

Захват американским спецназом в январе 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро и смена местной власти. Последовавшее за этим заявление Дональда Трампа о планах изменения политического строя на Кубе. Также периодически продолжает всплывать тема перехода Гренландии под юрисдикцию США.

Начало войны США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке, которая уже спровоцировала рост цен на нефть до уровня около $100 за баррель и выше, блокировку Ираном Ормузского пролива и практически горячую фазу войны во всем ближневосточном регионе. А это уже реальная угроза значительного роста инфляции с одновременным замедлением развития мировой экономики.

График стоимости нефти BRENT

Рост стоимости энергоносителей уже практически заморозил начавшийся недавно цикл снижения процентных ставок Федрезервом США. Кроме того, уже в ближайшее время ЕЦБ может начать повышение своих ставок, чтобы укротить новое раскручивание инфляции в Еврозоне.

Годовой уровень инфляции в США (CPI) вырос сразу до 3,3% в марте, что является резким скачком, по сравнению с 2,4% в феврале. А показатель годовой инфляции в еврозоне в марте 2026 года вырос до 2,5%, превысив февральский показатель в 1,9% и целевой уровень ЕЦБ в 2%. Основная причина та же — скачок цен на энергоносители сразу на 4,9% из-за войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, уже в начале ноября этого года в США выборы в Сенат и Конгресс. И не факт, что республиканцы и непосредственно Дональд Трамп, как президент США, смогут сохранить там свое большинство. Приближение выборов все больше меняет американскую политическую карту и вынуждает республиканцев чаще прислушиваться к настроениям избирателей. А они уже недовольны как ростом цен в США, так ухудшением положения США в мире. Все это вынудит Дональда Трампа идти «ва-банк» как в области геополитики, так и экономики.

Все перечисленные факторы чреваты серьезными ралли по паре евро/доллар как минимум в конце апреля, когда пройдут заседания ФРС США (29 апреля) и ЕЦБ (30 апреля). Причем, по моему прогнозу, это будет в пределах до 1−1,5 цента на евро, что для Украины означает скачки курса евровалюты относительно гривны в пределах 43−65 копеек на евро.

Еще сложнее будет Федрезерву США и ЕЦБ летом этого года, когда уже до потребителей докатятся все последствия энергетического шока. Негативные последствия будут, даже если пессимистические прогнозы аналитиков о росте цен на нефть до $130−150 не сбудутся и в идеале ценники вернутся к уровням в $70−80 за баррель.

Стоит добавить к этому продолжение войны рф против Украины, сохранение очень «прохладных» отношений между США и Китаем с недавним переносом визита Трампа в КНР как минимум до середины мая, шантаж главы Белого дома стран НАТО выходом американцев из этого блока и публичный конфликт президента США с нынешним главой Федрезерва Джеромом Пауэллом. Его каденция заканчивается 15 мая 2026 года. Однако законодательные нюансы передачи полномочий руководителя американского регулятора кандидату от Белого дома Кевину Уоршу могут сдвинуть эту дату. И не факт, что он сразу же сможет вступить в должность.

На этом фоне сгенерированных Америкой вызовов и рисков ЕС, и, следовательно, евро, выглядят более прогнозируемыми и последовательными, в сравнении с США и американским долларом. Даже с учетом прямой зависимости Евросоюза от стоимости энергоносителей и бушующей у границ ЕС войны россии против Украины.

Читайте также: Доллар умирает вместе с другими фиатными деньгами? Три факта против этой теории

Показательным в части реакции инвесторов является и поведение пары евро/доллар с начала войны на Ближнем Востоке. В начале доллар на фоне ожиданий быстрого завершения конфликта резко укрепил свои позиции к уровням с 1,174 до 1,167 доллара за евро. Но как только инвесторы и спекулянты увидели, что война затягивается и надежда на быстрый мир и разблокировку Ормузского пролива тает, снова пошло укрепление позиций евровалюты к уровням около 1,18 доллара, а золото быстро вернулось к уровням около $4 800 за унцию.

График пары евро/ доллар

График золота

Мой прогноз по паре евро/доллар на апрель-август 2026 года — это коридор от 1,143 до 1,192 доллара за евро с повышенной волатильностью в пределах до 1,1−1,5 цента на евро во время дат очередных, уже летних заседаний ФРС США и ЕЦБ. Напомню, по ЕЦБ — это 11 июня и 23 июля, а по Федрезерву США — это 17 июня и 29 июля.

В периоды публикаций текущих данных по ключевым показателям американской и европейской экономики — уровню инфляции, рынку труда, экономическим ожиданиям и ВВП, волатильность по паре евро/доллар может увеличиться до 0,4−1,2 центов на евро в течение дня.

Для тех, кто играет на рынке Форекс, я бы при уровнях пары евро/доллар ниже 1,13−1,14 доллара за евро покупал евро и продавал доллар. А вот при ситуативных скачках пары свыше уровней 1,189 доллара за евро и более — уже продавал евро и покупал доллар.

Перспективы евро в Украине

Европа остается крупнейшим торговым партнером и главным финансовым донором Украины. Это постепенно увеличивает как долю евровалюты в международных расчетах нашей страны, так и долю евро в ЗВР Украины. Происходит это за счет того, что основную часть финансовой помощи от наших европейских партнеров мы сейчас получаем именно в евровалюте. И если на 01.01.2025 удельный вес евро в структуре ЗВР Украины составлял всего 6,8%, то уже на 01.04.2026 вырос до 20,3%. Причем в некоторые месяцы этот показатель был и значительно выше 20%.

После прихода к власти в Венгрии оппозиции, которая пообещала быструю разблокировку кредита для Украины на общую сумму 90 млрд евро, у нашей страны есть все шансы начать получать транши этого займа уже в ближайшие месяцы.

Суммы финансовой помощи также будут заходить в евро. Это продолжит поддерживать высокую долю евровалюты в украинских резервах Нацбанка на протяжении как минимум 2026−2027 годов.

Наличие такой финансовой подушки и жестких валютных ограничений обеспечит НБУ возможность держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

В такой ситуации главной проблемой для Нацбанка будет сглаживание резких колебаний курса доллара и опосредованно евро на украинском межбанке, чтобы максимально сдерживать рост цен на товары и услуги в стране. Ведь за ценовую стабильность в Украине отвечает по закону НБУ. То есть регулятор будет минимизировать влияние внешних валютных вызовов по паре евро/доллар на наш внутренний рынок.

По факту, Нацбанк уже давно, кроме официальной привязки гривны к доллару, старается максимально корректировать и курс евро к гривне. Например, в случае резкого скачка евро на международных рынках относительно доллара, Нацбанк старается ситуативно сыграть на внутреннем рынке «на понижение» курса доллара относительно гривны.

В итоге через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евровалюты в Украине уже не демонстрирует таких значительных скачков. И наоборот, если евро относительно доллара ситуативно сильно «проваливается», Нацбанк на внутреннем рынке играет «на повышение» курса доллара и этим частично сдерживает падение курса евро относительно гривны на внутреннем рынке.

Регулятору важно максимально сгладить колебания обеих валют относительно гривны, чтобы эти курсовые издержки минимально влияли на цены на импортные товары в Украине. Особенно это будет актуально в ближайшие месяцы, когда мировые цены на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке демонстрируют значительный рост. А это очень существенно бьет по внутренним ценам на тот же бензин и дизтопливо, и немедленно отражается на общей инфляционной динамике в нашей стране.

Ведь если при росте мировых цен на топливо будет еще и значительная девальвация гривны относительно доллара и евро, это приведет только к синергии в росте внутренних украинских цен на большинство товаров и услуг.

Поэтому тактику максимального сглаживания колебаний курса доллара и опосредованно евро на межбанке Нацбанк будет применять все ближайшее время. До конца лета, при условии получения траншей по кредиту от ЕС на общую сумму 90 млрд евро, продолжения сотрудничества с МВФ и сохранения других источников международного финансирования (в том числе и по военным заказам), я прогнозирую сохранение общего тренда на девальвацию гривны, но без значительных обвалов как относительно доллара, так и евро.

Точнее, постепенная девальвация гривны будет продолжаться, но в рамках ориентиров, заложенных правительством в бюджете на 2026 год (среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн/$). И хотя Нацбанк формально не зависит от этих ориентиров, в условиях войны он все же будет работать в согласованной позиции по курсу с Минфином.

С учетом сохранения высокого уровня золотовалютных резервов (в пределах $52 млрд по состоянию на 1 апреля 2026 года) и постоянного участия Нацбанка с интервенциями по продаже доллара на межбанке для поддержания курса гривны, цель в сдерживании проседания курса нацвалюты в заложенных в бюджет параметрах — сейчас реальна к выполнению.

Но и без постепенной девальвации гривны Нацбанк тоже не обойдется. Ведь, в силу экономических проблем, постепенная девальвация гривны — это единственный реальный сценарий, чтобы и резервы постоянно не проседали, и НБУ имел шанс снизить негативное сальдо торговли, которое при «дешевой» валюте стимулирует активный завоз импорта и экономически «душит» при этом украинский экспорт. Поэтому, хочет того Нацбанк или нет, но он будет сейчас вынужден все эти факторы учитывать в своей денежно-кредитной и валютной политике.

По моему прогнозу, до конца лета 2026 года по безналичному евро нас ждет ситуативный коридор в пределах от 49,30 до 52,50 гривен. При этом наличный курс по евровалюте будет на 20−50 копеек превышать курс межбанка.

Такой сценарий поведения гривны на межбанке относительно евровалюты, по логике чиновников, полностью продолжит перевыполнять «план» по росту курса евровалюты (в бюджет этого года заложен среднегодовой курс 49,4 грн/евро, а практически с января по апрель он все время выше этого показателя в пределах 1−2 гривен).

Подобный вариант поведения валютного рынка, с учетом того, что значительная часть акцизов и таможенных сборов в Украине привязана именно к официальному курсу евро, а также того, что в структуре ЗВР доля евровалюты в 2026 году будет только расти, при переоценке золотовалютных резервов позволит Нацбанку получать дополнительную позитивную разницу от девальвации гривны как к доллару, так и к евро.

А значит, и формально увеличивать прибыль самого НБУ, часть которой потом перечисляется в бюджет. Кроме того, из-за привязки таможенных сборов и акцизов к официальному курсу евро такое перевыполнение плана по росту курса евровалюты позволит и таможне с налоговой перевыполнять планы поступлений в бюджет по данным статьям.

С учетом сложившейся ситуации на украинском и международном валютном рынке, я бы рекомендовал при ситуативном уровне котировок евро в пределах 49,3−50,3 гривен за евро покупать евровалюту. А при ситуативных взлетах евро к уровням 51,80−52,50 гривен — продавать евро и заходить в доллар.

Но при этом делать подобные операции с покупкой/продажей валюты, не забывая об общих правилах диверсификации своих валютных сбережений. И на период апрель — май я бы держал пропорцию 40% в долларе, до 60% — в евро. В конце мая, в зависимости от геополитической ситуации в мире и в Украине, я бы снова пересмотрел эту пропорцию, учитывая текущие реалии.