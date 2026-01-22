Евро снова теснит доллар в мире: к чему готовиться владельцам валютных кубышек в Украине

Геополитика снова спровоцировала ралли по паре евро/доллар. Евровалюта активно теснит валюту янки на международных рынках. Почему это происходит, как отразится на украинском валютном рынке и стратегии Нацбанка, расскажу более подробно.

Политика малоконтролируемого хаоса и смены приоритетов становится основной «фишкой» президентства Дональда Трампа. К уже ставшим привычными угрозам введения повышенных торговых пошлин добавились:

силовой захват и замена президента Николаса Мадуро в Венесуэле;

усиливающееся давление на ФРС, сопровождающееся агрессивной риторикой в стиле Трампа и перспектива замены действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла на полностью лояльного главе Белого дома кандидата. Ситуация настолько пугающая для инвесторов, что глобальные финансовые игроки пошли на беспрецедентный шаг и открыто стали на сторону Пауэлла, чего не делали никогда;

все более агрессивная риторика США в отношении покупки или захвата военным путем Гренландии и введение повышенных пошлин на товары из тех европейских стран, которые выступили против этого. Пока это 10% с февраля, но есть перспектива их дальнейшего роста до 25% с июня 2026 года;

призывы президента США к свержению действующего режима в Иране и обещание помощи протестующим в этом вопросе.

Форум в Давосе превратился в площадку для критики американским президентом Евросоюза и современного миропорядка. В свою очередь, Евросоюз и НАТО в ответ на угрозы Трампа пытаются экстренно сформировать зеркальные геополитические и экономические меры. В частности, на готовящееся с 1 февраля введение США 10-процентных пошлин против 8 европейских стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) в Евросоюзе рассматривают возможность введения пошлин на американские товары на сумму €93 млрд, а также ограничение доступа американских компаний к единому рынку (так называемая «торговая базука»).

Кроме того, у Европы есть еще один сильный рычаг влияния: согласно данным Министерства финансов на ноябрь, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Франция, Ирландия, Норвегия и Германия владеют казначейскими облигациями США на сумму 2,84 трлн долларов, что составляет более 30% от общего объёма иностранных держателей. Это значительно больше, чем у Китая.

Если Европа решит, что хочет, чтобы аффилированные с правительством инвесторы, такие как государственные пенсионные фонды, пересмотрели и сократили вложения в казначейские облигации США, это может вызвать ожидания ослабления рынка и побудить других владельцев активов также сократить вложения. Это приведёт к росту долгосрочной доходности и цепной реакции на других финансовых рынках США.

Из-за всех этих новостей международные финансовые рынки буквально трясет. Как следствие, центральные банки многих стран и инвесторы еще активнее выходят из американской в другие валюты, и в золото, как защитный актив.

Стоимость золота (январь 2026 года и после выступления Дональда Трампа в Давосе)

Пара евро/доллар перед и во время форума в Давосе (на момент написания статьи):

Уже поздно вечером, 21 января, стало известно, что Трамп отменил свое решение о введении против европейских стран 10-процентной пошлины. Цена на золото стремительно полетела вниз. Капитализация фондового рынка Штатов увеличилась примерно на $700 млрд. Однако министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль считает, что радоваться пока рано — нужно дождаться письменного закрепления этого решения.

Действительно, с одной стороны, американское руководство снизило агрессивную риторику в отношении Европы. С другой — вопрос вокруг Гренландии остается открытым. Нет прорыва и вопросе прекращения войны рф в Украине. А это значит, что оба этих вопроса еще неоднократно будут всплывать в геополитических спорах США и Европы.

Почему инвесторы выбирают евро

Европа выглядит более прогнозировано для инвесторов, опасающихся дальнейших непредсказуемых действий американского президента. Кроме того, учитываются и сугубо экономические факторы. Федрезерв, очевидно, продолжит снижение процентных ставок с уровней 3,5−3,75% годовых, инфляция в США будет сохраняться в пределах 4%, рост американского ВВП в 2026 году, по расчетам МВФ, составит 2,4%.

В Еврозоне в декабре 2025 года инфляция упала до 2%, а в 2026 году, по прогнозам экономистов, рост потребительских цен ожидается в пределах 2,1%. Процентные ставки ЕЦБ стабильно держатся в пределах 2,15−2,4% годовых. Правда, показатель прогнозного роста европейского ВВП в пределах 1,2% за 2026 год явно оставляет желать лучшего. Но инвесторы предпочитают стабильность и прогнозируемость импульсивности и постоянной политической тряске, которую создает Трамп.

И в итоге все это в сочетании с действиями центробанков, которые постепенно снижают долю доллара в своих резервах, работает против американской валюты в пользу евро.

В ближайшее время я ожидаю продолжения ралли по паре евро/ доллар как минимум до середины 2026 года в пределах ситуативного коридора от 1,15 до 1,20 доллара за евро. Новые серьезные валютные качели по этой паре начнутся уже в конце января — начале февраля, когда пройдут заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

ЕЦБ, по моим прогнозам, свои ставки сохранит, а вот интрига вокруг того, снизит ли Федрезерв свои ставки на очередные 0,25% годовых, добавит дополнительно 0,01−0,018 доллара на евро к типичным уровням волатильности котировок в период заседаний регуляторов (обычно колебания в такие периоды составляют до 1 цента на евро).

Как поведут себя доллар и евро в Украине

Украина останется заложником ситуации в части поведения курса гривны как относительно доллара США — мировой валюты № 1 для расчетов на всех ключевых рынках, так и евро — как валюты нашего самого крупного торгового партнера, и теперь — самого крупного донора.

Однако высокий уровень золотовалютных резервов ($57,3 млрд по состоянию на 1 января 2026 года) и активное вмешательство Нацбанка с интервенциями по продаже доллара на межбанке (только за предыдущую неделю им было продано на торгах более $900 млн) приведут к тому, у нашего регулятора сохранятся все возможности держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

Но сейчас перед НБУ возникнет дилемма. С одной стороны, постепенная девальвация гривны — единственный реальный сценарий, чтобы ускоренно «не палить» резервы и снизить негативное сальдо торговли. С другой стороны, из-за роста затрат на покупку энергоносителей в условиях тотального блэкаута существенно девальвировать гривну — это значит спровоцировать новый рост инфляционных процессов в стране.

Ведь закупка западных энергоносителей происходит за доллары и евро, а значит, чем выше курс — тем дороже в итоге бензин, дизтопливо и электричество. А это, в свою очередь, вздернет цены и на остальные товары.

На данном этапе Нацбанк вынужден будет учитывать этот фактор в своей денежно-кредитной и валютной политике. На практике это приведет к тому, что НБУ, как главный игрок на валютном рынке, за счет своих интервенций будет «корректировать» курс доллара (а опосредованно — и евро) в нужную ему сторону и формировать необходимый ему курсовой тренд на межбанке.

Для сглаживания скачков евро относительно гривны, которые сейчас существенно влияют на ценообразование значительной части товаров, регулятор будет периодически «подыгрывать» гривне и иногда действовать на укрепление нацвалюты относительно доллара. Это опосредованно не даст и евровалюте сильно «взлетать» относительно гривны в те моменты, когда на международном рынке возникнут новые периоды роста курса евровалюты относительно доллара.

По моему прогнозу, в течение первого квартала 2026 года нас ждет коридор по безналичному доллару в пределах от 42,80 гривен до 44,2 гривен. По безналичному евро ситуативный коридор может складываться в пределах 49,95−51,50 гривен. Наличный курс по доллару будет на 20−50 копеек превышать курс межбанка, а наличный курс евровалюты будет превышать котировки безналичного евро на 25−60 копеек.

Данный сценарий поведения гривны на межбанке полностью впишется в прогнозный уровень по доллару, заложенный в бюджет на 2026 год (среднегодовой курс американской валюты 45,7 грн/$). А вот по евро ситуация будет другой. В бюджет этого года заложен курс 49,4 грн/евро, а в январе он уже выше этого показателя в пределах 1 гривны и более.

Такой вариант поведения валютного рынка, с учетом того, что в структуре ЗВР доля евровалюты в 2026 году будет только расти, при переоценке золотовалютных резервов позволит Нацбанку получать дополнительную позитивную разницу от девальвации гривны как к доллару, так и к евро. А значит, формально увеличивать прибыль самого НБУ, часть которой потом перечисляется в бюджет.

Кроме того, таким образом Нацбанк может хоть как-то сдерживать рост цен на импортные товары за счет контролируемого роста валютного курса доллара и евро на нашем внутреннем рынке.