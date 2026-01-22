Евро снова теснит доллар в мире: к чему готовиться владельцам валютных кубышек в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2026, 8:28 Читати українською

Евро снова теснит доллар в мире: к чему готовиться владельцам валютных кубышек в Украине

Геополитика снова спровоцировала ралли по паре евро/доллар. Евровалюта активно теснит валюту янки на международных рынках. Почему это происходит, как отразится на украинском валютном рынке и стратегии Нацбанка, расскажу более подробно.

Политика малоконтролируемого хаоса и смены приоритетов становится основной «фишкой» президентства Дональда Трампа.

Политика малоконтролируемого хаоса и смены приоритетов становится основной «фишкой» президентства Дональда Трампа. К уже ставшим привычными угрозам введения повышенных торговых пошлин добавились:

  • силовой захват и замена президента Николаса Мадуро в Венесуэле;
  • усиливающееся давление на ФРС, сопровождающееся агрессивной риторикой в стиле Трампа и перспектива замены действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла на полностью лояльного главе Белого дома кандидата. Ситуация настолько пугающая для инвесторов, что глобальные финансовые игроки пошли на беспрецедентный шаг и открыто стали на сторону Пауэлла, чего не делали никогда;
  • все более агрессивная риторика США в отношении покупки или захвата военным путем Гренландии и введение повышенных пошлин на товары из тех европейских стран, которые выступили против этого. Пока это 10% с февраля, но есть перспектива их дальнейшего роста до 25% с июня 2026 года;
  • призывы президента США к свержению действующего режима в Иране и обещание помощи протестующим в этом вопросе.

Форум в Давосе превратился в площадку для критики американским президентом Евросоюза и современного миропорядка. В свою очередь, Евросоюз и НАТО в ответ на угрозы Трампа пытаются экстренно сформировать зеркальные геополитические и экономические меры. В частности, на готовящееся с 1 февраля введение США 10-процентных пошлин против 8 европейских стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) в Евросоюзе рассматривают возможность введения пошлин на американские товары на сумму €93 млрд, а также ограничение доступа американских компаний к единому рынку (так называемая «торговая базука»).

Читайте также: Давос-2026: есть две проблемы, и Трамп — не главная

Кроме того, у Европы есть еще один сильный рычаг влияния: согласно данным Министерства финансов на ноябрь, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Франция, Ирландия, Норвегия и Германия владеют казначейскими облигациями США на сумму 2,84 трлн долларов, что составляет более 30% от общего объёма иностранных держателей. Это значительно больше, чем у Китая.

Если Европа решит, что хочет, чтобы аффилированные с правительством инвесторы, такие как государственные пенсионные фонды, пересмотрели и сократили вложения в казначейские облигации США, это может вызвать ожидания ослабления рынка и побудить других владельцев активов также сократить вложения. Это приведёт к росту долгосрочной доходности и цепной реакции на других финансовых рынках США.

Из-за всех этих новостей международные финансовые рынки буквально трясет. Как следствие, центральные банки многих стран и инвесторы еще активнее выходят из американской в другие валюты, и в золото, как защитный актив.

Стоимость золота (январь 2026 года и после выступления Дональда Трампа в Давосе)

Пара евро/доллар перед и во время форума в Давосе (на момент написания статьи):

Уже поздно вечером, 21 января, стало известно, что Трамп отменил свое решение о введении против европейских стран 10-процентной пошлины. Цена на золото стремительно полетела вниз. Капитализация фондового рынка Штатов увеличилась примерно на $700 млрд. Однако министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль считает, что радоваться пока рано — нужно дождаться письменного закрепления этого решения.

Действительно, с одной стороны, американское руководство снизило агрессивную риторику в отношении Европы. С другой — вопрос вокруг Гренландии остается открытым. Нет прорыва и вопросе прекращения войны рф в Украине. А это значит, что оба этих вопроса еще неоднократно будут всплывать в геополитических спорах США и Европы.

Почему инвесторы выбирают евро

Европа выглядит более прогнозировано для инвесторов, опасающихся дальнейших непредсказуемых действий американского президента. Кроме того, учитываются и сугубо экономические факторы. Федрезерв, очевидно, продолжит снижение процентных ставок с уровней 3,5−3,75% годовых, инфляция в США будет сохраняться в пределах 4%, рост американского ВВП в 2026 году, по расчетам МВФ, составит 2,4%.

В Еврозоне в декабре 2025 года инфляция упала до 2%, а в 2026 году, по прогнозам экономистов, рост потребительских цен ожидается в пределах 2,1%. Процентные ставки ЕЦБ стабильно держатся в пределах 2,15−2,4% годовых. Правда, показатель прогнозного роста европейского ВВП в пределах 1,2% за 2026 год явно оставляет желать лучшего. Но инвесторы предпочитают стабильность и прогнозируемость импульсивности и постоянной политической тряске, которую создает Трамп.

И в итоге все это в сочетании с действиями центробанков, которые постепенно снижают долю доллара в своих резервах, работает против американской валюты в пользу евро.

В ближайшее время я ожидаю продолжения ралли по паре евро/ доллар как минимум до середины 2026 года в пределах ситуативного коридора от 1,15 до 1,20 доллара за евро. Новые серьезные валютные качели по этой паре начнутся уже в конце января — начале февраля, когда пройдут заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

ЕЦБ, по моим прогнозам, свои ставки сохранит, а вот интрига вокруг того, снизит ли Федрезерв свои ставки на очередные 0,25% годовых, добавит дополнительно 0,01−0,018 доллара на евро к типичным уровням волатильности котировок в период заседаний регуляторов (обычно колебания в такие периоды составляют до 1 цента на евро).

Как поведут себя доллар и евро в Украине

Украина останется заложником ситуации в части поведения курса гривны как относительно доллара США — мировой валюты № 1 для расчетов на всех ключевых рынках, так и евро — как валюты нашего самого крупного торгового партнера, и теперь — самого крупного донора.

Однако высокий уровень золотовалютных резервов ($57,3 млрд по состоянию на 1 января 2026 года) и активное вмешательство Нацбанка с интервенциями по продаже доллара на межбанке (только за предыдущую неделю им было продано на торгах более $900 млн) приведут к тому, у нашего регулятора сохранятся все возможности держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

Но сейчас перед НБУ возникнет дилемма. С одной стороны, постепенная девальвация гривны — единственный реальный сценарий, чтобы ускоренно «не палить» резервы и снизить негативное сальдо торговли. С другой стороны, из-за роста затрат на покупку энергоносителей в условиях тотального блэкаута существенно девальвировать гривну — это значит спровоцировать новый рост инфляционных процессов в стране.

Ведь закупка западных энергоносителей происходит за доллары и евро, а значит, чем выше курс — тем дороже в итоге бензин, дизтопливо и электричество. А это, в свою очередь, вздернет цены и на остальные товары.

На данном этапе Нацбанк вынужден будет учитывать этот фактор в своей денежно-кредитной и валютной политике. На практике это приведет к тому, что НБУ, как главный игрок на валютном рынке, за счет своих интервенций будет «корректировать» курс доллара (а опосредованно — и евро) в нужную ему сторону и формировать необходимый ему курсовой тренд на межбанке.

Для сглаживания скачков евро относительно гривны, которые сейчас существенно влияют на ценообразование значительной части товаров, регулятор будет периодически «подыгрывать» гривне и иногда действовать на укрепление нацвалюты относительно доллара. Это опосредованно не даст и евровалюте сильно «взлетать» относительно гривны в те моменты, когда на международном рынке возникнут новые периоды роста курса евровалюты относительно доллара.

По моему прогнозу, в течение первого квартала 2026 года нас ждет коридор по безналичному доллару в пределах от 42,80 гривен до 44,2 гривен. По безналичному евро ситуативный коридор может складываться в пределах 49,95−51,50 гривен. Наличный курс по доллару будет на 20−50 копеек превышать курс межбанка, а наличный курс евровалюты будет превышать котировки безналичного евро на 25−60 копеек.

Данный сценарий поведения гривны на межбанке полностью впишется в прогнозный уровень по доллару, заложенный в бюджет на 2026 год (среднегодовой курс американской валюты 45,7 грн/$). А вот по евро ситуация будет другой. В бюджет этого года заложен курс 49,4 грн/евро, а в январе он уже выше этого показателя в пределах 1 гривны и более.

Такой вариант поведения валютного рынка, с учетом того, что в структуре ЗВР доля евровалюты в 2026 году будет только расти, при переоценке золотовалютных резервов позволит Нацбанку получать дополнительную позитивную разницу от девальвации гривны как к доллару, так и к евро. А значит, формально увеличивать прибыль самого НБУ, часть которой потом перечисляется в бюджет.

Кроме того, таким образом Нацбанк может хоть как-то сдерживать рост цен на импортные товары за счет контролируемого роста валютного курса доллара и евро на нашем внутреннем рынке.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
22 января 2026, 10:40
#
Как много текста,но доллар меньше покупать не стали😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами