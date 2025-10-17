Евро резко подорожал: что произошло и каким будет курс основных валют 18-19 октября

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 октября 2025, 23:38 Читати українською

Евро резко подорожал: что произошло и каким будет курс основных валют 18-19 октября

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла динамично и в два этапа для гривны. На первом, в начале недели из-за выходного в США понедельника и работы нашего межбанка на ТОМе, спрос на доллар во вторник скопился практически за 2 рабочих дня. И это спровоцировало рост котировок до уровней 41,79/41,82 гривен за доллар.

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла динамично и в два этапа для гривны.

На втором этапе, уже со среды, межбанк вошел в свой обычный ритм, и за счет активных интервенций Нацбанка по продаже доллара котировки пошли вниз. А в конце недели сработал еще и фактор периода бюджетных платежей у клиентов, что увеличило активность части продавцов-экспортеров и подстраховало гривну.

В итоге, за период с 13 по 17 октября, если сравнивать только начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке вырос всего на 6,5 копеек — с уровня 41,68/41,71 до 41,745/ 41,775 гривен, хотя в первые рабочие дни недели «уходил» и выше 41,82 гривен за доллар.

Читайте также: Шатдаун и торговая война между Штатами и Китаем: что покупать в заначку — доллар или евро

А на наличном рынке вечером пятницы 17 октября доллар США в обменниках финкомпаний и в кассах большинства банков продавался по 41,75 — 41,90 гривен. При этом, было несколько крупных финучреждений, которые ставили у себя в кассах уровень продажи доллара в пределах 42,05−42,10 гривен.

График курса доллара (межбанк)

График курса наличного доллара

Сложнее было с евровалютой, где одновременно работали два фактора — поведение пары евро/доллар на международных площадках и пересчет соотношения евро/доллар и курса доллара к гривне, что в итоге давало курс евро к гривне.

Периодически колебания евро/доллар на внешних рынках усиливались, одновременно по паре доллар/гривна был в начале недели рост котировок, а потом на украинском межбанке началось некоторое проседание курса американской валюты, — все это немедленно отражалось на котировках евровалюты к гривне.

В итоге, за период с 13 по 17 октября, если сравнивать только начальную и конечную даты периода, курс продажи безналичного евро вырос сразу на 31 копейку — с уровня 48,4196 / 48,4419 до 48,7289/ 48,7514 гривен. А на наличном рынке вечером пятницы 17 октября евровалюту продавали по 48,95−49,15 гривен.

График доллар/евро

Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

В условиях продолжающегося противостояния республиканцев и демократов в США и сохранения шатдауна, все более интересным для инвесторов становятся дальнейшие действия Федрезерва США.

Уже 29-го октября американскому регулятору надо будет принять решение по процентным ставкам. А на следующий день, 30 октября, свое слово по этому же вопросу скажет и ЕЦБ. И если по Европейскому центральному банку все более понятно (он, скорее всего, сохранит свои ставки на том же уровне в пределах 2% — 2,4% годовых), то вокруг решения ФРС США начинается спекулятивная игра.

Напомню, сейчас процентные ставки ФРС США находятся на уровне 4% — 4,25% годовых и ранее никто не сомневался в их очередном снижении еще на 0,25% годовых, а то и сразу на 0,5% годовых.

Но после начала шатдауна, усиления экономической напряженности внутри самих США, да еще и на фоне обмена новыми «любезностями» в торговой войне США-Китай, действия Федрезерва и характер месседжей рынку со стороны его главы Джерома Пауэлла на пресс- конференции 29 октября предсказать никто не может.

А это сулит неминуемую новую раскачку пары евро/доллар перед и во время оглашения решений ФРС США, что будет немедленно отражаться и на курсе евро относительно гривны в Украине.

Мой прогноз: ФРС США все же решится снизить свои ставки во второй раз подряд на 0,25% годовых до уровней 3,75%-4% годовых.

В итоге, украинским владельцам обменников брать на себя дополнительные курсовые риски в период такой подвешенной ситуации по паре евро/доллар в мире и достаточно сложной экономической ситуации в в Украине — явно ни к чему. Поэтому в эти выходные они выставят спред по доллару в пределах 15−25 копеек, а по евро предпочтут его расширить чуть больше — до 20−30 копеек, а некоторые сети обменников и до 40−70 копеек на евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 18−19 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,65 гривен и продажа от 41,75 до 42 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,50 до 48,85 гривен и продажа от 48,90 до 49,10 гривен.

Евро в эти выходные снова будет главным валютным инструментом для спекулятивных операций, так как разброс котировок покупок и продаж евровалюты в различных сетях обменников позволит достаточно активно «играть» на этом наиболее продвинутым и расторопным гражданам.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами