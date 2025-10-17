Евро резко подорожал: что произошло и каким будет курс основных валют 18-19 октября

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла динамично и в два этапа для гривны. На первом, в начале недели из-за выходного в США понедельника и работы нашего межбанка на ТОМе, спрос на доллар во вторник скопился практически за 2 рабочих дня. И это спровоцировало рост котировок до уровней 41,79/41,82 гривен за доллар.

На втором этапе, уже со среды, межбанк вошел в свой обычный ритм, и за счет активных интервенций Нацбанка по продаже доллара котировки пошли вниз. А в конце недели сработал еще и фактор периода бюджетных платежей у клиентов, что увеличило активность части продавцов-экспортеров и подстраховало гривну.

В итоге, за период с 13 по 17 октября, если сравнивать только начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке вырос всего на 6,5 копеек — с уровня 41,68/41,71 до 41,745/ 41,775 гривен, хотя в первые рабочие дни недели «уходил» и выше 41,82 гривен за доллар.

А на наличном рынке вечером пятницы 17 октября доллар США в обменниках финкомпаний и в кассах большинства банков продавался по 41,75 — 41,90 гривен. При этом, было несколько крупных финучреждений, которые ставили у себя в кассах уровень продажи доллара в пределах 42,05−42,10 гривен.

Сложнее было с евровалютой, где одновременно работали два фактора — поведение пары евро/доллар на международных площадках и пересчет соотношения евро/доллар и курса доллара к гривне, что в итоге давало курс евро к гривне.

Периодически колебания евро/доллар на внешних рынках усиливались, одновременно по паре доллар/гривна был в начале недели рост котировок, а потом на украинском межбанке началось некоторое проседание курса американской валюты, — все это немедленно отражалось на котировках евровалюты к гривне.

В итоге, за период с 13 по 17 октября, если сравнивать только начальную и конечную даты периода, курс продажи безналичного евро вырос сразу на 31 копейку — с уровня 48,4196 / 48,4419 до 48,7289/ 48,7514 гривен. А на наличном рынке вечером пятницы 17 октября евровалюту продавали по 48,95−49,15 гривен.

В условиях продолжающегося противостояния республиканцев и демократов в США и сохранения шатдауна, все более интересным для инвесторов становятся дальнейшие действия Федрезерва США.

Уже 29-го октября американскому регулятору надо будет принять решение по процентным ставкам. А на следующий день, 30 октября, свое слово по этому же вопросу скажет и ЕЦБ. И если по Европейскому центральному банку все более понятно (он, скорее всего, сохранит свои ставки на том же уровне в пределах 2% — 2,4% годовых), то вокруг решения ФРС США начинается спекулятивная игра.

Напомню, сейчас процентные ставки ФРС США находятся на уровне 4% — 4,25% годовых и ранее никто не сомневался в их очередном снижении еще на 0,25% годовых, а то и сразу на 0,5% годовых.

Но после начала шатдауна, усиления экономической напряженности внутри самих США, да еще и на фоне обмена новыми «любезностями» в торговой войне США-Китай, действия Федрезерва и характер месседжей рынку со стороны его главы Джерома Пауэлла на пресс- конференции 29 октября предсказать никто не может.

А это сулит неминуемую новую раскачку пары евро/доллар перед и во время оглашения решений ФРС США, что будет немедленно отражаться и на курсе евро относительно гривны в Украине.

Мой прогноз: ФРС США все же решится снизить свои ставки во второй раз подряд на 0,25% годовых до уровней 3,75%-4% годовых.

В итоге, украинским владельцам обменников брать на себя дополнительные курсовые риски в период такой подвешенной ситуации по паре евро/доллар в мире и достаточно сложной экономической ситуации в в Украине — явно ни к чему. Поэтому в эти выходные они выставят спред по доллару в пределах 15−25 копеек, а по евро предпочтут его расширить чуть больше — до 20−30 копеек, а некоторые сети обменников и до 40−70 копеек на евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 18−19 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,65 гривен и продажа от 41,75 до 42 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,50 до 48,85 гривен и продажа от 48,90 до 49,10 гривен.

Евро в эти выходные снова будет главным валютным инструментом для спекулятивных операций, так как разброс котировок покупок и продаж евровалюты в различных сетях обменников позволит достаточно активно «играть» на этом наиболее продвинутым и расторопным гражданам.