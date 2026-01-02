Евро продолжает укрепляться: какие котировки увидим на выходных

Несмотря на праздничные дни межбанк и обменники всю неделю продолжали работу. Пусть интерес населения к долларам и евро несколько поубавился. Какие факторы в этих условиях влияли на курс, и будет ли он меняться на выходных, рассказывает «Минфин».

Прошедшая неделя была переходной между 2025 и 2026 годом, что и отражалось на характере поведения валютного рынка Украины в этот период. Дело в том, что в условиях войны межбанк работал все дни этой недели без традиционного для довоенного периода выходного 31 декабря и работы банков без клиентов в первый рабочий день нового года.

Но клиенты все-таки были максимально активны на рынке только 29 и 30 декабря, когда закрывали все свои основные валютные и гривневые расчеты на отчетную дату. Они провели операций на торгах по системе Блумберг в пределах до $323 млн в понедельник и до $262 млн во вторник. А вот в среду 31 декабря и четверг 1 января активность была очень низкой и статистика заключенных по системе Блумберг сделок уже не превышала и $100 млн в день: 31 декабря около $53 млн, а в первый день нового года и вовсе $47,4 млн.

В пятницу 2-го числа рынок оживился, но все равно объемы операций были еще частично «праздничными» — $193,63 млн. Это ниже по сравнению с ежедневными объемами свыше $210−240 млн, к которым рынок уже «привык» в декабре 2025 года.

При такой статистике ежедневных торгов в период с 31 декабря по 1 января включительно любой крупный покупатель или продавец валюты с операциями на общую сумму от $3−5 млн и выше — автоматически существенно влиял на курсовой тренд межбанка. Особенно в начале сессий, когда котировки покупки и продажи валюты выставлялись с широким коридором в пределах 15−25 копеек и именно от проведенных затем реальных сделок уже зависел по факту конечный курсовой тренд на межбанке в этот день.

Учитывая, что пока особой ясности в части возможного окончания войны рф в Украине после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского так и не добавилось, а к самим переговорам бизнес и граждане уже привыкли — на котировки валюты в Украине они не повлияли.

Зато все новости с фронтов, а также первые экономические итоги 2025 года внимательно изучались аналитическими службами практически всех крупных клиентов и самими банками. Это не удивительно, ведь и банкирам, и бизнесменам нужно минимизировать свои курсовые риски. А их сейчас немало — от поведения внешнего рынка по паре евро/доллар до сугубо внутренних особенностей функционирования экономики.

Но в целом, можно с уверенностью сказать, что пока в этих условиях гривна ведет себя очень достойно: доллар так и застыл в пределах уровней около 42 гривен, а евро, хотя и вырос до 50 гривен — это в основном «заслуга» укрепления позиций евровалюты на мировых площадках.

Спрос на валюту, по-прежнему, превышал предложение. И дефицит безналичного доллара на торгах закрывал Нацбанк интервенциями, а на наличном рынке граждане продолжали покупать валюты больше, чем сдавать.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Объем интервенций Нацбанка за декабрь 2025 для поддержания курса гривны на межбанке ожидаемо вырос до «чистой» продажи в $4,46 млрд за счет закрытия регулятором потребностей в валюте энергетиков, оборонки, импортеров энергоносителей и частично ритейлеров.

Смягчения некоторых ограничений для резидентов Дефенс Сити, которые были опубликованы Нацбанком 31 декабря буквально «под ёлочку» будут касаться условий покупки иностранной валюты для импорта товаров предприятий ОПК и осуществления трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям. Потенциально в 2026 году это позволит оборонке более оперативно закрывать свои потребности в валюте и международных расчетах для выполнения заказов ЗСУ и некоторых иностранных партнеров, но все будет зависеть от реальных объемов этих контрактов и их доли в ежедневных объемах торгов.

Пока же за период 29 декабря — 2 января курс продажи доллара на межбанке вырос на 15 копеек со стартовых котировок понедельника 42,10/42,14 до 42,25/42,29 гривен к концу пятничной сессии. А на наличном рынке вечером 2 января доллар продавался по 42,45 — 42,70 гривен.

График доллар США (межбанк) за неделю

График евро (межбанк) за неделю:





Курс безналичного евро за неделю снизился на 3 копейки — со стартовых уровней понедельника 49,5938/49,624 гривен до 49,555/49,5934 гривен к вечеру 2-го января. А на наличном рынке вечером в пятницу евро продавался в обменниках по 49,95 — 50,20 гривен.

Такие показатели ценников наличного рынка что по доллару, что по евро не критичны для нашего рынка. Но все же банки и обменники окончательно преодолели порог в 50 гривен при продаже евровалюты, что в дальнейшем еще психологически сработает против гривны на валютном рынке нашей страны в январе.

При таком раскладе на валютном рынке, но при сохранении определенной подвешенности ситуации как в геополитике, так и в экономике и на фронтах — финансистам пока не имеет резона особо расширять спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и евро. Но и сужать их у владельцев обменников сейчас оснований нет. Поэтому эти субботу и воскресенье они проработают в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек. Оптовые обменники сохранят спред по доллару и по евро в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 3−4 января

Курс наличного доллара в большинстве обменников и работающих в субботу и воскресенье отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,00 до 42,25 гривен и продажа от 42,45 до 42,75 гривен.

А курс наличного евро в выходные будет в пределах коридора: прием от 49,50 до 49,80 гривен и продажа от 49,95 до 50,20 гривен. За счет большого разброса котировок покупки и продажи евровалюты в различных сетях обменных пунктах — евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке в этот период.