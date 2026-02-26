Евро или гривна: чем опасна спешка с входом в еврозону

Украина стремится присоединиться к Европейскому союзу. Многие страны-члены ЕС перешли на евро. С ростом роли европейской валюты на денежном рынке, в Украине также возникает дискуссия по поводу целесообразности перехода на евро. Однако опыт многих стран Центрально-Восточной Европы свидетельствует, что страна с достаточно отличительными от ЕС экономическими вызовами нуждается в собственной монетарной политике. Какие уроки следует учесть Украине — в колонке для РБК-Украина рассказал заместитель председателя Национального банка Владимир Лепушинский.

Вступление в ЕС и введение евро

Когда Украина вступит в ЕС, она будет обязана присоединиться к еврозоне, то есть ввести евро как собственную валюту. Однако есть одно важное «но». После получения членства мы получим статус страны-члена с дерогацией (временным отступлением от норм ЕС) относительно введения евро.

Это означает, что внедрение евро будет отложено на переходный период, по крайней мере, до выполнения необходимых критериев. Среди них ценовая стабильность, здоровые государственные финансы (соблюдение критериев долга и дефицита государственного бюджета), стабильность долгосрочных процентных ставок и обменного курса гривны к евро.

К примеру, из 11 стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), присоединившихся к ЕС после 2004 года, на евро перешли только семь (включая Болгарию, которая сделала это с начала 2026 года). Наибольшие экономики ЦВЕ до сих пор не планируют входить в зону евро. Если у Румынии проблемы с фискальной дисциплиной, то для Польши, Чехии и Венгрии это прежде всего сознательный выбор.

Как эти страны смогли сохранить свои валюты, несмотря на формальное выполнение ряда критериев присоединения к зоне евро в отдельные периоды, например в 2016 году? Есть один важный аспект: чтобы ввести евро, страна должна, по крайней мере, два года находиться в Механизме обменных курсов (ERM II) без значительных отклонений курса национальной валюты от евро. Поскольку вступление в ERM II добровольно, страна может сама выбирать время подачи заявки на участие в этом механизме.

Возможен также экстремальный сценарий введения евро по примеру Черногории, которая остается кандидатом на вступление в ЕС. Это односторонняя евроизация, то есть использование евро как законного платежного средства в стране, не являющейся членом ЕС и, соответственно, еврозоны. Однако в таком случае страна не имеет собственной монетарной политики и не имеет права голоса при принятии решений Европейским центральным банком (ЕЦБ), а также не получает свою долю доходов от эмиссии евро.

Это может быть оптимальным решением для Черногории, не имевшей собственной валюты и до этого (использовался югославский динар, а впоследствии — немецкая марка). Однако Европейская комиссия и ЕЦБ неоднократно выражали свое недовольство односторонним использованием евро в Черногории. И это явно не тот путь, по которому должна идти Украина.

Почему некоторые страны ЦВЕ не спешат переходить на евро

Простое объяснение, почему некоторые страны ЦВЕ не спешат переходить на евро — это позиция большинства населения, желающего пользоваться собственной валютой. Это подтверждают социологические опросы: среди поляков и чехов доминирует желание сохранить свою национальную валюту.

Но есть и чисто прагматические макроэкономические аспекты: желание сохранить независимую монетарную политику и плавающий обменный курс как механизм противодействия экономическим шокам, что особенно важно в условиях конвергенции (об этом подробнее далее). Так, с присоединением к зоне евро страна фактически передает на аутсорс ЕЦБ свою монетарную политику, занимая место за столом переговоров по дальнейшей судьбе евро.

Реакция на шок. Неожиданные и/или массивные действия, влияющие на экономику, в макроэкономике именуют шоками.

Теоретически в рамках ЕС экономические циклы должны быть синхронизированы, а шоки должны влиять на страны более или менее одинаково. Для этого, собственно, и есть критерии присоединения к зоне евро. Соответственно, реакция общей монетарной политики ЕЦБ также должна удовлетворять потребности всех стран-членов.

Однако на практике это не всегда так. Хотя интеграция стран ЦВЕ в европейские цепи поставок способствовала синхронизации их экономических циклов с еврозоной, общие шоки обычно меньше влияют на ВВП и инфляцию стран ЦВЕ. Соответственно, для них целесообразно проводить собственную независимую монетарную политику:

более жесткую, чем в ЕЦБ, когда из-за шока инфляция становится чрезмерно высокой, что чревато закреплением инфляционных ожиданий на повышенных уровнях, что приводит к длительному сохранению процентных ставок на высоком уровне, что вредит кредитованию;

более мягкой, если шок уменьшает давление на цены и угнетает рост экономики, соответственно она нуждается в поддержке со стороны центробанка.

Для стран ЦВЕ вне еврозоны, которые уже в значительной степени интегрированы в ее цепи поставок и торговли, дополнительные преимущества от перехода на евро представляются ограниченными, а вот риски — существенными.

Для Украины этот баланс еще больше смещен в сторону рисков. Наша экономика постоянно испытывает очень специфические военные шоки, связанные, в частности, с обстрелами, энергодефицитами и существенными изменениями урожаев.

Конвергенция. Вступление стран в ЕС обычно сопровождается ростом производительности благодаря большим возможностям экспорта и привлечения капитала, а также реформам, улучшающим бизнес-климат. Это приводит к повышению ВВП на одного человека до уровня ведущих экономик ЕС.

Обычно это происходит за счет роста реального ВВП, так и цен, выраженных в евро. Последнее может быть результатом как укрепления курса национальных валют к евро, так и более высокой инфляции внутри страны.

Если преждевременно перейти на евро, то более высокая инфляция станет единственным способом конвергенции (рост цен до среднеевропейского уровня) вместо укрепления обменного курса. Поскольку потенциал конвергенции в ЦВЕ сохраняется, в частности благодаря более быстрому росту производительности, инфляция может на длительное время оставаться высокой. Кроме того, это может создавать чрезмерные колебания экономической активности: циклические подъемы и спады.

Для Украины на этапе восстановления ускоренный рост производительности может повлечь за собой еще более мощные процессы конвергенции, чем наблюдаемые в экономиках других стран ЦВЕ. Ведь наша экономика будет расти с низких уровней, которые являются следствием войны.

Получить значительный рост инфляции в этом сценарии, съедающий часть доходов, вряд ли будет оптимальным выбором. Сохранение национальной валюты и независимой монетарной политики позволит этого избежать.

Альтернативные механизмы противодействия шокам. Теоретически есть другие механизмы адаптации экономики к шокам, кроме гибкого курса, например бюджетная политика. Изменяя объемы бюджетных расходов в ответ на новые обстоятельства можно достичь «внутренней» девальвации или ревальвации и таким образом дать экономике приспособиться к изменению внешних условий.

Но на практике этого достигать трудно, поскольку у бюджетной политики нет надлежащих возможностей, чтобы реагировать оперативно. Изменения в бюджетной политике — это сложный процесс, нуждающийся в политическом консенсусе и длительном согласовании решения многими сторонами.

Для Украины возможность полагаться на бюджетную политику для сглаживания шоков еще более ограничена, ведь из-за войны мы имеем значительные уровни долга, широкие дефициты и ограниченное пространство для фискальной консолидации.

Роль евро в украинской экономике

Роль евро в украинской экономике и дальше будет расти. Так, по валюте оплаты импорта товаров евро и доллар уже достигли паритета, даже с учетом значительной доли оплачиваемых в долларах энергоносителей. Возрастает роль евро и в оплате импорта услуг. Среди валюты, которую население покупает для сбережений и вкладывает в депозиты, роль евро тоже усиливается.

Такой рост доли евро в торговых и финансовых операциях может частично снизить трансакционные расходы и расходы по хеджированию валютного риска. Это может способствовать росту торговли и инвестиций с последующим приближением Украины к ЕС.

В то же время дискуссия относительно рисков присоединения Украины к еврозоне пока преждевременна. Нам следует делать свою домашнюю работу: продолжать евроинтеграционные реформы и обеспечивать макрофинансовую стабильность. Это приближает перспективы вступления в зону евро, когда такая дискуссия действительно станет актуальной.