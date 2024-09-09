Доллар и евро 9-13 сентября: как на курс могут повлиять переговоры с МВФ

Учитывая, что вторая половина прошлой недели оказалась очень удачной для гривны, и она смогла отвоевать практически все ранее утраченные в конце августа-начале сентября позиции, в этот понедельник на валютном рынке Украины не ожидается особых сюрпризов ни по курсу доллара, ни по евро. Но уже со вторника по четверг ситуация начнет быстро меняться. Объясняем почему, и что повлияет на курс доллара и евро в течение этой недели, 9−13 сентября.

Что будет происходить с курсом в середине недели

Основной причиной курсовой лихорадки на нашем межбанке в этот период будет поведение пары евро/доллар на внешних площадках перед предстоящим заседанием ЕЦБ по процентной ставке (состоится 12 сентября).

Напомню, что в начале лета ЕЦБ уже снизил ее на 0,25% — до 4,25% годовых, а затем снова взял паузу в дальнейшем снижении. Хотя при этом и намекнул, что готов продолжать это делать и далее при благоприятных условиях в экономике Евросоюза.

По последним данным, в августе инфляция в еврозоне снизилась до 2,2%, по сравнению с июльским показателем в 2,6% год к году. Можно ли назвать этот показатель достаточно благоприятным, чтобы продолжить снижение процентных ставок, — это вопрос к главе ЕЦБ Кристин Лагард и его чиновникам.

И тут оценка происходящего у них может быть совершенно разной: от версии, что это «сезонное снижение цен на фоне традиционного для Европы периода августовских отпусков, и подождем со снижением еще» и до ответа в стиле «инфляция побеждена и почти достигла желаемого таргета, а значит, начинаем снова снижать свою ключевую ставку». И поэтому на рынке сохраняется интрига относительно будущего решения ЕЦБ.

Пока инвесторы и спекулянты закладывают сценарий сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% годовых до октябрьского заседания ЕЦБ (состоится 17 октября).

Их логика проста — ЕЦБ будет ориентироваться не только на показатели европейской инфляции, но и на действия своих коллег из ФРС США, которые уже 18 сентября должны будут озвучить собственные решения по процентным ставкам. С высокой степенью вероятности американцы начнут таки свой цикл снижения ставок уже сейчас, в сентябре. Именно такой сценарий пока закладывает рынок в свои расчеты.

При таком потенциальном развитии событий ЕЦБ захочет вначале понять для себя скорость и темп подобного уменьшения ставок в США. А потому не станет 12-го числа спешить опять начинать первым понижение своих ставок. Тем более, что в начале лета он уже сделал подобный шаг и теперь «мяч на стороне Федрезерва», который тогда так и не начал их снижать, ограничившись лишь вербальными намеками на такое дальнейшее решение.

Инвесторы нервничают, что может пойти не так

Но, в связи с тем, что интрига по решениям ЕЦБ 12 сентября все же сохраняется, то, если что-то пойдет не так, как рассчитали для себя инвесторы и спекулянты, валютные ралли по паре евро/доллар могут проходить в пределах взлета/падения котировок гораздо больше отметки в 1 американский цент на евро.

И определенные первые признаки нервозности опытные инвесторы отметили уже в прошлую пятницу, хотя пик ралли придется на 11−12 сентября.

Для украинского межбанка и наличного рынка скачки евро относительно доллара даже на 1−1,5 американских цента — это уже как минимум плюс-минус 40−60 копеек на евро. И это существенно как для наших граждан, так и для бизнеса. Посему, за событиями в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне сейчас внимательно наблюдают все игроки, в том числе и украинские.

Для наглядной иллюстрации скачков евро на мировых рынках и их последствий для курса евро на украинском межбанке достаточно посмотреть на графики евро/доллар с начала 2024 года и сравнить его с датами заседаний ЕЦБ и ФРС за этот период. По ЕЦБ это были даты 25 января, 7 марта, 11 апреля, 6 июня и 18 июля этого года, а по Федрезерву — 31 января, 20 марта, 1 мая, 12 июня и 31 июля.

График пары евро/доллар с начала 2024 года

Поведение курса евро относительно гривны на украинском межбанке с начала 2024 года:

Какие события в Украине повлияют на курс

Кроме этого, на этой неделе на наш валютный рынок будут влиять и местные события, но, опять же, связанные с международными структурами.

МВФ проводит сейчас очень непростые недельные переговоры с украинским правительством по выполнению «домашних заданий» Украиной для получения нового транша в $1,1 млрд. И ключевое для Фонда — ход реформ, за счет чего будут закрываться текущие бюджетные расходы страны и внутренние источники покрытия выросших на дополнительные 500 млрд гривен затрат на армию.

Не секрет, что Фонд говорит об увеличении налоговой нагрузки для покрытия этого дефицита бюджета, а также будет обсуждаться вопрос и о курсовой политике Нацбанка. Это будет психологически давить на украинский валютный рынок на этой неделе, особенно, если новости с переговоров не будут оптимистичными для гривны.

Дополнительно, как обычно, на настроения участников торгов будут также влиять события на фронтах, ситуация с энергогенерацией и частота обстрелов Украины рашистами. Сработает в эти дни и то, что клиентам банков необходимо сейчас обеспечивать и финансировать свои текущие хозяйственные операции.

Особенно будут активными аграрии, которым надо как покрывать свои гривневые затраты на уборку урожая, так и уже скоро начинать новый посевной период. Эта группа клиентов была все более заметна на рынке по продаже валюты уже с прошлой недели. И она же станет основной группой продавцов валюты и в эти дни, так как повышенная потребность в гривневых ресурсах все больше толкает именно агроэкспортеров к распродаже всей поступающей им валютной выручки.

Если ранее они все же старались тратить валюту со своих счетов только после того, как у них заканчивались средства на гривневых счетах, то теперь они работают по продаже валютной выручки практически «с колес».

Это несколько облегчит на этой неделе работу по поддержке гривны на межбанке Нацбанку, хотя и не особо снизит суммы ЗВР, которые сейчас тратит регулятор на поддержку гривны. Причина — рост валютных затрат крупнейших государственных и частных энергокомпаний на восстановление энергогенерации после последних обстрелов украинской критической инфраструктуры россией.

К позитиву, который повлияет на наш валютный рынок на этой неделе, можно отнести и прогнозируемый рост ЗВР Украины по состоянию на 01.09.2024 за счет поступления порядка $8,4 млрд международной помощи в августе. Официальной цифры от Нацбанка на момент написания данной статьи еще нет, но деловые СМИ и аналитики называют уровень резервов на 1 сентября в пределах около $42 млрд. Так что ждем от НБУ хороших новостей в этом вопросе.

Новость об успешном завершении Украиной реструктуризации своих внешних обязательств перед западными кредиторами на сумму более $20,5 млрд и сокращение при этом внешней задолженности страны на порядка $9 млрд — несомненно, также будет позитивной для нашего рынка. Но уже непосредственно на прогнозируемый уровень котировок не повлияет, так как данный сценарий уже заложен всеми игроками в свои расчеты по перспективам курса гривны на ближайшее время.

Поэтому, в целом на этой неделе валютный рынок Украины продолжит явно штормить по евро (в основном за счет международных факторов) и более спокойно мы переживем все колебания по доллару (тут внутренние факторы и интервенции Нацбанка смогут более существенно нивелировать все атаки на гривну).

Прогноз курса доллара и евро на 9−13 сентября

Межбанк

НБУ продолжит практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара на межбанке для покрытия потребностей покупателей валюты. Объем операций на торгах по системе Блумберг будет в пределах от $135 млн до $260 млн. Наиболее волатильными по курсу будут 10−12 сентября, когда к текущим украинским нюансам нашего валютного рынка добавятся еще и международные ралли по паре евро/доллар перед заседанием ЕЦБ по процентным ставкам и затем оглашением решений с последующими комментариями его главы Кристин Лагард.

Мой прогноз по паре евро/доллар на 9−13 сентября будет в пределах коридора от 1,098 до 1,115 доллара за евро. И в этом случае, если котировки доллара на межбанке 9−13 сентября, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 40,80 до 41,40 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,79 до 46,16 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Но при повышенной волатильности курса евро на украинских торгах 10−12 сентября из-за международных ралли по паре евро/доллар в эти дни стоит ожидать частой смены ценников и размер спреда в пределах до 30−50 копеек на евро в период со вторника по четверг.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,70 до 41,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,75 до 41,60 гривен.

А курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,70 до 46,30 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,75 до 46,20 грн. Очень широкий разброс ценников обменников и банков по евровалюте — будет главной «фишкой» наличного рынка на этой неделе.