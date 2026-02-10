Впервые с 2023 года доля доллара США в расчетах превысила 50,5%, доля евро снизилась до 21,9%. Такие итоги декабря 2025 года от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT для рядовых потребителей выглядят довольно странно. Особенно, если учитывать сплошной поток информации о массовом отказе от доллара как на уровне отдельных компаний, так и на уровне стран и центробанков.

ЕЦБ активно выступал против конфискации российских активов для Украины. Мол, это повлияет на популярность евро. Как видим, конфискации не произошло, а популярность евро в расчетах SWIFT снижается. Отчасти это связано с тем, что у ЕС теперь есть своя платежная система SEPA (Single Euro Payments Area), и она может уменьшать статистику популярности расчетов в евро через SWIFT. Впрочем, не все так просто, поскольку доллар США действительно трудно заменить, а некоторые российские банкиры его вообще уже начали сравнивать с аналогом ядерного оружия при использовании в моделях санкционного давления.

На чем держится доллар

Доллару США удалось завоевать популярность, потеснив c мирового финансового Олимпа британский фунт, и даже золото. Секрет закрепления этого успеха объясняется несколькими факторами:

США по номинальному ВВП в последние годы занимали долю на уровне около 26−30% мирового ВВП, и являются лидером в ренкинге стран мира по этому показателю. Если же анализировать ВВП, рассчитанный по покупательной способности, то доля США уже снижается до 23%, а на первую позицию выходит КНР. Но в том то и дело, что оценка масштабов экономики с целью определения популярности валюты должна проводиться по номинальному ВВП, поскольку реальные расчеты не привязаны к виртуальным объемам экономики, откорректированным на уровень цен.

Финансовая система США остается очень большой из-за того, что у ее банковских холдинговых компаний есть филиалы, отделения и дочерние финансовые учреждения по всему миру. Формально совокупные активы банков США оцениваются в $25 трлн, учитывая международный бизнес, их доля превышает 20% и они влияют на популярность доллара из-за развития инфраструктуры для расчетов. Если же рассчитывать долю США в мире по капитализации рынка акций, то эта доля составляет около 40−50%. А это значит, что почти каждый второй доллар портфельных инвестиций привлекается именно в США.

Популярность доллара на основных товарных рынках тоже делает свое дело. Попытайтесь найти международную биржу или торговую площадку, где цена на золото, нефть, цветные металлы, зерно и т. д. формируется в евро или в юанях. Таких прецедентов будет мало. И если, к примеру, стоимость на нефть на 75% формируется в долларах США, то это толкает покупателей этого продукта использовать именно доллар США как для расчетов, так и при формировании резервов под эти расчеты.

Согласитесь, что очень неудобно копить юани, если цена формируется в долларах США, поскольку в результате изменения валютного курса может сложиться ситуация, когда сформированного резерва не хватит для покупки запланированного объема нефти. Естественно, валютные риски можно хеджировать, но часто это не очень удобно, и к тому же требует дополнительных затрат. Поэтому такие инструменты используются только тогда, когда нет другого выбора.

Из предыдущего пункта плавно следует следующее преимущество доллара: большое количество валют-сателлитов. Если, например, для Ближнего Востока основным экспортным продуктом является нефть, то, скорее всего, оптимальным выбором для центрального банка такой страны будет формальная или неформальная привязка национальной валюты к доллару США. Такие валюты-сателлиты есть и у евро, и у юаня, но из-за популярности ценообразования в долларах США на товарных рынках у доллара валют-сателлитов больше, что по факту расширяет его традиционную зону влияния.

По состоянию на начало третьего квартала 2025 года более 56,3% валютных резервов центральных банков мира были размещены именно в долларах США. С первого квартала 2025 года доля этой валюты снизилась на 2,61 п.п., но частично это происходило под давлением ослабления курса доллара по отношению к другим мировым валютам.

Доля же евро составляла всего 21,13%, а доля юаня, о котором так много говорят, — всего 2,12%. Как правило, центральные банки должны формировать такую валютную структуру своих резервов, которая соответствует валютной структуре внешнеторговых расчетов их страны. Центральные банки иногда могут отступать от этих правил, но в целом данные МВФ по валютной структуре являются репрезентативными, и примерно отражают структуру мировой торговли (рис.1).

Как рф помогает доллару не потерять мировое лидерство

Для того, чтобы доллар перестал быть мировой валютой номер один, нужен большой глобальный кризис, который отбросит экономику США по ее масштабам далеко назад. В начале ХХ ст. росту популярности доллара США в расчетах способствовала Вторая Мировая война. Тогда экономика США, по сравнению с европейской, стала более крепкой и масштабной. В ХХІ ст. ситуация повторяется и война в Европе вновь подпитывает американскую экономику. Вспомните программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), где отчасти за счет бюджета стран НАТО Европа покупает оружие у США. Потому, как бы парадоксально это ни выглядело, но, продолжая войну, россияне помогают доллару не потерять мировое лидерство.

Евро и юань являются очень перспективными валютами, с точки зрения наращивания их роли в мировой торговле. Европейцы и китайцы вкладывают много средств в развитие платежной инфраструктуры. Европейской SEPA (Single Euro Payments Area) и китайской CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) есть чем гордиться, но они все еще остаются номер один только в своих регионах влияния, хотя и претендуют на глобальное лидерство.

К претензиям КНР на мировое лидерство на валютном рынке я бы советовал отнестись серьезно. Конечно, к 2030 году КНР вряд ли достигнет заметных показателей, если не будет серьезных катаклизмов в США. Но глава КНР Си Цзиньпин уже написал о необходимости сделать юань мировой резервной валютой в статье для журнала Коммунистической партии Китая «Цюши».

В частности, глава КНР поставил задачу Народному банку Китая, что КНР нужна «мощная валюта», которая сможет найти «широкое применение в международной торговле, инвестициях, на валютных рынках и получить статус резервной валюты». Лидер КНР носит с идеей глобального юаня еще с 2024 года. Многие мои коллеги считают, что это лишь пафосные заявления, предназначенные для населения, чтобы сгладить негативный эффект от недавней попытки мятежа военных в КНР. В то же время другие в таких заявлениях Си Цзиньпина видят попытку заменить руководство Народного банка Китая.

Впрочем, я советовал бы серьезно отнестись к таким заявлениям товарища Си, поскольку КНР существенно вкладывается в платежную инфраструктуру юаня, а доля КНР в номинальном ВВП стран мира, хотя и медленно, но растет. Я ни в коем случае не призываю вкладываться в юань или номинированные в этой валюте инструменты — именно из-за ограниченности его конвертации. Но нужно иметь в виду, что лет через 5 такие амбиции могут обрести конкретные черты и этот подход нужно будет пересмотреть, или хотя бы «сделать ревизию» успехов НБК и Государственного управления валютного контроля КНР на этом фронте.

Рассказы же о единой валюте BRICS ничего, кроме смеха, не вызывают. Громче всех с российских идей смеются в Пекине, который вкладывает сумасшедшие средства в развитие платежной инфраструктуры юаня и уже официально объявил об амбициях на глобальное лидерство. Зачем китайцам общая валюта BRICS, если у них перспективный юань? Также стоит учитывать, что именно эта общая валюта не нужна и Индии, которой ежегодно очень удобно удерживать по $40−50 млрд в эквиваленте от выручки российских нефтяных компаний в рупиях, под предлогом того, что рупия не является конвертируемой валютой.

Что делать со своими долларами под матрасом

Как видим, доллар не потерял глобального лидерства, хотя и несколько ослаб относительно евро и других валют. Торговые войны, а также активная политика американского президента Дональда Трампа и Минфина США приводят к быстрым изменениям на мировом валютном рынке. Поэтому хранить сбережения только в долларах или только в евро — это стратегия, которая не отвечает современным вызовам.

Портфель сбережений должен быть хорошо диверсифицирован по видам валют и активов, и может включать доллары США, евро и швейцарские франки, а для кого-то будет актуальным и злотый. Конечно, в Украине тоже не стоит забывать и о гривне, которая является валютой для расчетов. Итоги 2025 года показали, что сбережения в гривнах могут приносить очень неплохую валютную доходность, а мода на сохранение наличных долларов и евро под матрацами является стратегией упущенных возможностей.

Бывают периоды, когда мировой рынок спокоен и динамика курсов относительно стабильная. В такие периоды можно несколько ослаблять требования к диверсификации собственных сбережений. Но периодически случаются периоды мятежных сдвигов, которые, хотя и возможно пересидеть в одной валюте, но это очень рискованно. 2025−2026 гг. как раз относятся к таким периодам, поэтому не советую пренебрегать диверсификацией и нужно не забывать о сбережениях в гривне.