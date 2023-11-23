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23 ноября 2023, 15:19 Читати українською

Доходность трежерис падает: стоит ли покупать их сейчас

Еще 2 недели назад 10-летние американские государственные облигации могли принести 5% годовых, и те, кто их купил, смогли зафиксировать такую доходность на следующие 10 лет. Однако, даже при нынешней доходности наблюдается значительный спрос на этот актив. Почему инвесторы снова вкладываются в американский долг, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

Еще 2 недели назад 10-летние американские государственные облигации могли принести 5% годовых, и те, кто их купил, смогли зафиксировать такую доходность на следующие 10 лет.

Почему уменьшается доходность облигаций США

По состоянию на сегодняшний день цена трежерис подросла, а доходность, соответственно, уменьшилась до 4,4%.

Доходности US Treasuries

Источник: Bloomberg

Основным триггером к снижению доходности трежерис стали данные по инфляции в США: по итогам октября, индекс инфляции (CPI) составил 3,2% в годовом исчислении, что оказалось ниже предыдущих оценок.

Это побудило многих инвесторов поверить, что Федеральная резервная система завершила процесс повышения ставок. На повестке дня возникает вопрос, когда может начаться снижение ставок, что приведет к падению доходности облигаций и росту их цен. Хотя официальные представители ФРС воздержались от комментариев по этой теме.

Волатильность облигаций держится на максимальных уровнях с 2008—09 года, а ликвидность, наоборот, снизилась. Не стоит удивляться сильным движениям доходности в обозримом будущем. Некоторые из них могут носить чисто технический характер.

Индексы ликвидности и волатильности, %

Источник: Bloomberg

Стоит ли еще покупать трежерис сегодня

На этот вопрос сегодня отвечает сам рынок. В понедельник (20.11.2023) на аукционе 20-леток был достаточно сильный спрос, что способствовало росту цен.

Чтобы оценить, стоит ли покупать 10-летние трежерис, мы провели оценку их справедливой доходности по состоянию на сегодняшний день. В результате, получили график, который приводим ниже. Темно-зеленая линия отражает ожидаемую справедливую доходность трежерис, а светло-зеленая — реальную рыночную доходность по состоянию на сегодня.

Таким образом, наш «трекер справедливой доходности» 10-летних трежерис указывает на разницу между оценочным и фактическим уровнем доходности. Оценка свидетельствует, что справедливой сегодня должна быть доходность на уровне 4%, но сегодня рынок предлагает нам 4,4% годовых. То есть это ситуация, когда реальная доходность превышает ожидаемую, и следует воспользоваться возможностью забрать дополнительные 0,4% доходности.

Это расхождение появилось преимущественно из-за того, что макроданные по США в последнее время получаются слабее ожиданий рынка, но доходность 10-летних облигаций пока достаточно мягко на это реагирует.

При текущей ставке ФРС и ожиданиях по ее траектории я считаю абсолютно справедливым диапазон доходности 4,1−4,7% по 10-леткам.

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Поэтому, если вы присматривались к американским трежерис и ждали идеального момента, чтобы купить, то все еще не поздно добавить их себе в портфель, хоть и не по лучшей доходности, но ведь все знают, что идеальных точек входа не существует.

Автор:
Тригубченко Евгений
Инвестиционный аналитик Тригубченко Евгений
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