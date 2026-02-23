Дефицит валюты снижается: как это повлияет на курс доллара и евро

Эта неделя — последняя в феврале 2026 года, что будет определять все действия участников украинского валютного рынка.

В понедельник, 23 февраля, компании, которые не успели еще полностью рассчитаться с государством по налогам, продолжат активно продавать валюту, чтобы закрыть вопросы перед бюджетом. Это добавит предложения валюты на рынке 23−24 февраля.

Кроме того, активизируется и еще одна категория продавцов валюты. Чем ближе начало весны, тем более активными на торгах становятся аграрии, которые в скором времени выйдут на пик подготовительных работ к весенней посевной. Это также увеличит объемы валютной выручки, которую они будут продавать в ближайшее время на торгах. В итоге аграрии и запаздывающие с уплатой налогов компании добавят предложения валюты на торгах и этим подстрахуют гривну на рынке.

Эта неделя уже не обещает значительных морозов, что немного сократит потребность в дефицитных импортных энергоносителях со стороны предприятий ЖКХ. А постепенное увеличение светового дня повысит электрогенерацию за счет солнечных панелей. Конечно, это не позволит полностью отказаться от импорта электроэнергии, но все же несколько снизит объемы спроса на валюту со стороны предприятий ЖКХ на подобные цели.

Плюс на 3-х подконтрольных Украине атомных электростанциях (Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС) все блоки сейчас работают в штатном режиме, что тоже помогает украинскому бизнесу функционировать, а значит, и экспортировать свою продукцию, что обеспечивает приток валюты в страну.

С другой стороны, со второй половины недели компании начнут готовится к закрытию очередного месяца и отчетной дате. И это увеличит активность всех игроков на валютном рынке. На последний рабочий день месяца (пятница, 27 февраля) никто из компаний свои основные валютные расчеты не оставляет. Поэтому уже в среду-четверг (25−26 февраля) большинство компаний начнут закрывать свои основные валютные и гривневые расчеты перед отчетной датой, что увеличит активность на торгах как покупателей, так и продавцов валюты. И это увеличит статистику торгов в это период. А вот 27 февраля значительных объемов валютных сделок уже не будет.

Учитывая такую специфику последней недели февраля, я прогнозирую объемы операций 23−24 февраля на межбанке в пределах $215 млн — 230 млн c дальнейшим ростом 25−26 февраля операций по системе Блумберг в пределах $240 млн — 290 млн, а затем их снижение до $185 млн — 210 млн в последний рабочий день месяца. С учетом роста активности клиентов, Нацбанку, по моим прогнозам, для поддержания курса гривны на торгах за эти дни придется потратить из резервов порядка $670 млн — 790 млн.

На поведение украинского валютного рынка будут опосредованно влиять также международные события. Поскольку от них будет зависеть динамика и тренд по паре евро/доллар на мировых площадках, а значит, и курс евро в Украине. Из ключевых событий выделю следующие:

Переговоры США-Иран. На фоне американских требований к Ирану по прекращению ядерной программы возможен как мирный исход решения конфликта, так и военное противостояние. В первом случае, инвесторы по всему миру вздохнут с облегчением. Если же начнется военная операция США против Ирана, мы увидим очередной резкий скачок цен на золото, подорожание нефти и укрепление доллара относительно мировых валюты.

На момент написания статьи, судя по поведению цен на золото (в пределах $5 000 за унцию с небольшими отклонениями), пары евро/доллар (коридор около 1,174 — 1,184 доллара за евро) и цен на нефть (месячный коридор от $67 до $73 за баррель нефти марки BRENT), инвесторы рассчитывают на мирное разрешение конфликта.

Если же ситуация будет развиваться по другому сценарию, то золото, по моему прогнозу, может отреагировать на происходящее ростом до $5 100 — 5 400 за унцию, евро/доллар — коридором от 1,161 до 1,177 доллара за евро, а цена на нефть марки BRENT установится в пределах от $75 до $84 за баррель в привязке к продолжительности этого нового военного конфликта.

Ряд экономических новостей, которые существенно влияют на поведение американских и европейских инвесторов и на волатильность пары евро/доллар:

24 февраля (вторник) — выйдет индекс доверия потребителей в США;

25 февраля (среда) — будет опубликован немецкий индекс доверия потребителей от GfK и уровень инфляции в Еврозоне, м/м, окончательные данные;

26 февраля (четверг) — станет известно число первичных заявок на получение пособий по безработице в США;

27 февраля (пятница) — будут опубликованы данные по безработице в Германии. Они важны, так как Германия и Франция — два главных экономических локомотива Евросоюза. Кроме того, будет опубликован американский индекс цен производителей, м/м.

Каждый из этих показателей, если реальные показатели будут существенно отклоняться от ожиданий рынка, способен «двигать» пару евро/доллар в пределах 1−1,3 центов на евро, что для Украины означает колебания курса евро относительно гривны в пределах 42−55 копеек. А это уже существенная волатильность для украинского валютного рынка.

Еще к сугубо украинским факторам, которые сейчас существенно влияют на поведение валютного рынка, стоит отнести:

События на фронтах и любые новости о реальных подвижках в переговорах по завершению войны в Украине. После завершения переговоров в Женеве уже на этой неделе может стать известно о новых датах переговорного процесса, и главное — его тематике.

Поведение населения и интервенции Нацбанка. В последние дни позитивным фактором для гривны стало снижение разницы между покупкой валюты гражданами и объемами ее продажи. Сейчас эта цифра снизилась до ежедневных сумм до $20 млн, хотя в моменты ажиотажа она достигала $100 млн. Нынешняя ситуация говорит о том, что наличный рынок находится сейчас в относительной фазе стабильности, и это очень важно. Кроме того, НБУ активно выходит на рынок с интервенциями и сглаживает своими продажами доллара валютные колебания на торгах. Активно присутствовать на межбанке и поддерживать гривну Нацбанк будет и на этой неделе.

Учитывая, что НБУ остается главным маркетмейкером на валютном рынке Украины, именно его политика в части выхода на торги с интервенциями, частота этих выходов и их ценники будут формировать курсовой тренд на межбанке всю эту неделю.

В целом с 23 по 27 февраля ситуация на валютном рынке будет под полным контролем НБУ, который постарается максимально снизить колебания по курсу доллара к гривне, и опосредованно — уменьшить волатильность курса евро к гривне.

Прогноз курса доллара и евро на 23−27 февраля

Межбанк

Традиционно Нацбанку придется практически ежедневно проводить интервенции для поддержки гривны и закрывать дефицит предложения доллара на торгах. Наиболее активно ему придется это делать 25−26 февраля, когда основная часть клиентов начнут закрывать свои основные операции по внешним расчетам с иностранными контрагентами в валюте и по внутренним расчетам в гривне со своими партнерами в Украине.

При наличии ЗВР на уровне $57,7 млрд у Нацбанка есть все возможности активно противостоять девальвации гривны, что он сейчас и делает. Поэтому украинцам резкого обвала гривны сейчас опасаться не стоит.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,173 до 1,191 доллара за евро с наибольшими колебаниями этой пары 24−26 февраля. Именно в эти дни будут самые важные новости с мировых экономических площадок.

27 февраля, в пятницу, тоже будут важные новости с американского и европейского рынков. Но, учитывая, что к моменту их оглашения украинский межбанк уже будет практически закрыт, эти новости уже отыграют свое в курсе доллара и евро относительно гривны только в понедельник, или уже в марте.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 43,00 до 43,60 гривен, курс евро на межбанке в этот период может находиться в пределах расчетного коридора от минимум 50,44 гривен до максимум 51,93 гривен.

Но, учитывая, что Нацбанк продолжит максимально сглаживать курсовые колебания по курсу доллара на торгах, что опосредованно влияет и на размер колебаний евровалюты относительно гривны, по моему прогнозу, реальный коридор по безналичному евро на межбанке будет находиться в пределах от 50,60 до 51,55 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара на этой неделе в банках будет в пределах от 42,80 до 43,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,90 до 43,60 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,45 до 51,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,50 до 51,55 гривен.

В регионах с высоким уровнем конкуренции между обменниками и относительной безопасностью котировки покупки/продажи доллара и евро могут отличаться от моих расчетных ценников еще на плюс-минус 3−5 копеек, в зависимости от индивидуальных задач конкретного обменного пункта.

В прифронтовых регионах или населенных пунктах с низким уровнем безопасности, где конкуренция между обменниками значительно ниже, в силу того, что многие точки обмена валюты закрылись из-за войны или работают со значительными перебоями, отклонения от моих расчетных цифр покупки/продажи доллара и евро могут быть больше — плюс-минус 7−12 копеек.

