Цифровизация обменников: как финтех изменяет покупку наличной валюты

Рынок валютных операций постепенно переходит в новую фазу — цифровую. То, что еще недавно ассоциировалось с наличными и обменом «через окошко», сегодня становится частью финтех-экосистемы. Какие основные тенденции в Украине и мире, рассказывает «Минфин».

Главная тенденция — переход от классических обменников к платформам, сочетающим технологические сервисы, партнерские сети и цифровые решения. В мире появляется все большее количество финансовых маркетплейсов и сервисов, предлагающих не сам обмен, а инфраструктуру для него: аналитику, автоматизацию, бронирование курса или интеграцию с банковскими системами.

Деньги становятся виртуальными

Валютные операции в мире быстро переходят в цифровой формат. То, что раньше происходило только в физических пунктах обмена, сегодня все чаще реализуется через технологические платформы, мобильные приложения и финансовые маркетплейсы.

Финтех-компании типа Wise (Великобритания) и Nium (Сингапур) развивают мультивалютные сервисы, позволяющие клиентам мгновенно обменивать средства и проводить международные платежи без участия банков. Параллельно растет роль блокчейн-инфраструктуры — в частности, сеть Stellar (США) создала открытую систему для обмена валют и токенизированных активов в режиме реального времени.

В Украине цифровой переход прошел благодаря законодательным изменениям в начале 2019 года, когда банки получили возможность покупать и продавать валюту онлайн. Физлица смогли покупать доллары или евро как для размещения на депозите, так и чтобы держать на валютном счете. Эти законодательные изменения дали толчок и для развития виртуальных валютных карт.

Уже через несколько месяцев после появления такой возможности ряд крупных банков обеспечили возможность дистанционной покупки валюты. Среди них Приват, monobank, Укрсиббанк, ОТП, àбанк и т. д. На сегодняшний день эта функция введена уже во всех банках, работающих в массовом сегменте.

После появления такой возможности украинцы покупали в месяц около $50 млн. В настоящее время объемы торговли валютой онлайн выросли в разы. По итогам сентября этого года наши соотечественники приобрели таким образом $323 млн., а продали валюты за то же время почти на $350 млн.

В то же время, несмотря на развитие сегмента, украинцы все еще предпочитают наличную валюту. В сентябре ее купили на $1,89 млрд, а продали — на $1,5 млрд. То есть объемы покупки бумажных денег оказались почти в 6 раз выше тех же операций онлайн.

Предпочтение наличным отдают из-за сочетания ряда факторов:

большая ликвидность бумажных денег, которые можно быстрее обменять и потратить по необходимости. В том числе в случае отсутствия электроэнергии, связи или сбоя онлайн-сервисов;

недоверие к банковской системе и нежелание держать все сбережения в финучрежденях;

страх финансового мониторинга.

Приобретение наличных денег, на первый взгляд, остается неизменным. Оно происходит в окошках банков или обменных пунктов. Однако на самом деле и здесь можно заметить технические изменения, делающие процесс более удобным и выгодным.

Как работают маркетплейсы

Основное технологическое изменение, которое происходит на рынке наличного обмена валют — появление маркетплейсов, где собираются предложения обменников. Благодаря этому клиент может со своего смартфона или компьютера узнать, где ему приобрести валюту по лучшему курсу, какой обменник находится рядом, и уже целенаправленно приехать к нему, вместо того чтобы проходить ряд киосков, проверяя условия.

В результате валютный рынок перестает быть только местом обмена денег — он становится частью более широкой финансовой инфраструктуры, в которой главную роль играют не кассы, а технологии, доверие и скорость взаимодействия между участниками.

Один из примеров построения такого маркетплейса — мультисервисная финтех-платформа КИТ Group. Она объединяет финансовые компании и предоставляет им цифровые инструменты для обмена валют, бронирования курса и аналитики.

КИТ Group не проводит валютные операции самостоятельно, роль сервиса — быть инфраструктурной платформой, предоставляющей партнерам технологические, маркетинговые и аналитические инструменты.

Одной из самых заметных инициатив компании стала возможность бронирования курса на 60 минут — инструмент, который, по словам представителей маркетплейса, стал важным антикризисным решением в периоды хаотичных колебаний валют. Такая опция позволяет клиентам зафиксировать курс и провести обмен позже, сохраняя выгодные условия. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что получат именно ту сумму, на которую рассчитывали, независимо от краткосрочных колебаний.

«Сейчас бронированием курса активно пользуются более 30% клиентов наших партнеров. Это показывает, насколько востребованными становятся сервисы, дающие предсказуемость в непредсказуемое время», — отмечают в КИТ Group.

Еще одно направление, в котором работает компания, — аналитика и автоматизация.

КИТ Group помогает партнерам оптимизировать операционные процессы, минимизировать человеческий фактор и сократить время обслуживания клиентов. Все это — часть более широкой стратегии цифровизации финансовых услуг.

«Диджитализация — это уже не запрос и не ожидание, а способ быть ближе к своему клиенту, гарантируя ему безопасность, прозрачность, оперативность, надежность. Для этого КИТ Group постоянно работает в направлениях аналитики и автоматизации», — говорят в компании.

В то же время в KИT Group отмечают, что цифровизация — это не только скорость и технологии, но и доступность. Платформа стремится учитывать потребности всех категорий пользователей, делая процесс простым, понятным и безопасным. Такой подход формирует принцип цифровой инклюзии, когда финансовые услуги одинаково удобны для всех клиентов, независимо от их опыта или места нахождения.

«Безопасность — один из важнейших аспектов финансовых операций. Усиление всех мер безопасности, в частности тщательная проверка купюр, улучшение систем видеонаблюдения, должны быть на рынке тем весомым стандартом, который гарантирует клиентам прозрачность и надежность», — отмечают в KИT Group.

В компании также признают, что следующий логический шаг — интеграция искусственного интеллекта в клиентские сервисы. Сейчас рассматриваются возможности автоматизированного анализа рынка, персонализированных рекомендаций и проверки рисковых операций в режиме реального времени.

Будущее валютного рынка — в технологиях

Цифровизация валютного рынка меняет не только инструменты, но и саму логику бизнеса. В мире формируется новая модель взаимодействия между клиентами, финансовыми компаниями и технологическими платформами. Обмен валюты постепенно перестает быть отдельной операцией — он становится частью комплексной финансовой экосистемы, где технологии обеспечивают не только скорость, но и прозрачность и доверие.

Технологические платформы меняют локальные обменники, создавая среду, в которой ключевыми ценностями становятся безопасность, аналитика и предсказуемость.

Украинский финансовый сектор развивается в духе этих глобальных изменений: от традиционных операций — к цифровым решениям.