Будут ли обменники снижать курсы доллара и евро на выходных

Несмотря на целый ряд неоднозначных глобальных факторов, эта неделя для отечественного валютного рынка прошла довольно спокойно. Стоит ли ожидать сюрпризов на выходных, рассказывает «Минфин».

В эти дни состоялось заседание ЕЦБ, напряжение США-Иран грозило перерасти в реальные американские атаки, прошли новые переговоры Украины, США и рф, а также в очередной раз в Америке была разыграна карта «шатдауна». Но в итоге все эти новости не сыграли в полную силу. Инвесторы устали от потока новостей, каждая из которых была бы способна взорвать рынок в былые времена. Это сгладило колебания пары евро/доллар на мировых площадках, а в Украине Нацбанк периодически активно вмешиваясь в ход торгов, не давал игрокам сильно раскачать курс доллара (и опосредованно евро).

Хотя в силу геополитического хаоса и войны рф в Украине — назвать происходящее стабильностью тоже нельзя. Нервозность на всех сегментах финансового и валютного рынков сохранилась. И в этой ситуации часть консервативных игроков продолжает искать более «тихие и надежные гавани» в золоте, частично в швейцарском франке, а также периодически в евро. Относительно быстрое восстановление золотом части своих позиций в пределах около $4850-$5000 после недавней серьезной просадки — яркое тому подтверждение.

График золота

Относительно условный «боковик» по евро/доллар в пределах 1,177−1,184 доллара за евро тоже отражал реакцию рынков на ожидаемое сохранение ЕЦБ своих ставок. Они находятся на следующих уровнях: по операциям основного рефинансирования 2,15% годовых; депозитная ставка 2%; по маржинальным кредитам 2,4% годовых.

Также на пару доллар/евро повлияло некоторое укрепление позиций доллара в мире после частичного снижения напряженности в отношениях США-Иран, а очередной «шатдаун» в США был преодолен, хотя и с оговорками.

График евро/доллар

Чуть «подуспокоился» и швейцарский франк к доллару, находясь в пределах коридора 0,775−0,778 франка за доллар. Хотя это явно ненадолго.

График швейцарского франка к доллару США

Для Украины же наиболее актуальными событиями на этой неделе были: активные боевые действия на фронтах; постоянные обстрелы рф нашей гражданской, энергетической и критической инфраструктуры в условиях сильных морозов; трехсторонние переговоры Украины, США и РФ. Также свое влияние имела первая рабочая неделя месяца, когда компании рассчитываются с персоналом за прошедший отчетный период и активизируют работу на внутреннем и внешнем рынках.

Как и на прошлой неделе, периодически «светились» в эти дни с продажами валюты крупные аграрии, начавшие подготовку к новому сельхозсезону. Ну и конечно же Нацбанк, который периодически закрывал своими интервенциями не менее 40%-60% продаж всего межбанка за день. А среди покупателей выделялись госкомпании, которые продолжали обеспечивать в срочном порядке закупку электроэнергии и топлива за границей, а также оборонные покупки.

График доллара США (межбанк)

За период с 2 по 6 февраля 2026 года курс продажи доллара США на межбанке практически не изменился, если брать только стартовые котировки понедельника и котировки закрытия пятницы. Со стартовых котировок понедельника 42,82/42,85 он вырос до 42,82/42,86 гривен. На наличном рынке вечером 6 февраля доллар продавался в обменниках финкомпаний по 43,20−43,45 грн.

График евро (межбанк)

А курс безналичного евро за эту неделю на торгах просел на почти 14 копеек — со стартовых уровней понедельника 50,7673/ 50,7943 гривен до 50,6175/ 50,6519 гривен к вечеру пятницы. При этом, на украинском наличном рынке вечером в пятницу евровалюту в обменниках продавали по 51,20−51,35 гривен.

При продолжении тенденции превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в ежедневных пределах $20-$58 млн — на выходных владельцы обменников не станут особо сужать спреды как по доллару, так и евро. Не имеет им смысла сейчас и особо снижать свои ценники продажи валюты.

В эти субботу и воскресенье большинство обменок проработает со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек, а по евро — 20−40 копеек. При этом, оптовые обменники продолжат работать со спредом как по доллару, так и по евро — в пределах 15−20 копеек.

Прогноз наличного курса на 7−8 февраля

Курс наличного доллара в большинстве обменников и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,60 до 43,00 гривен и продажа от 43,20 до 43,50 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,60 до 50,90 гривен и продажа от 51,15 до 51,50 гривен.