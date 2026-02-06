Multi от Минфин
українська
6 февраля 2026, 21:43

Будут ли обменники снижать курсы доллара и евро на выходных

Несмотря на целый ряд неоднозначных глобальных факторов, эта неделя для отечественного валютного рынка прошла довольно спокойно. Стоит ли ожидать сюрпризов на выходных, рассказывает «Минфин».

Несмотря на целый ряд неоднозначных глобальных факторов, эта неделя для отечественного валютного рынка прошла довольно спокойно.

В эти дни состоялось заседание ЕЦБ, напряжение США-Иран грозило перерасти в реальные американские атаки, прошли новые переговоры Украины, США и рф, а также в очередной раз в Америке была разыграна карта «шатдауна». Но в итоге все эти новости не сыграли в полную силу. Инвесторы устали от потока новостей, каждая из которых была бы способна взорвать рынок в былые времена. Это сгладило колебания пары евро/доллар на мировых площадках, а в Украине Нацбанк периодически активно вмешиваясь в ход торгов, не давал игрокам сильно раскачать курс доллара (и опосредованно евро).

Хотя в силу геополитического хаоса и войны рф в Украине — назвать происходящее стабильностью тоже нельзя. Нервозность на всех сегментах финансового и валютного рынков сохранилась. И в этой ситуации часть консервативных игроков продолжает искать более «тихие и надежные гавани» в золоте, частично в швейцарском франке, а также периодически в евро. Относительно быстрое восстановление золотом части своих позиций в пределах около $4850-$5000 после недавней серьезной просадки — яркое тому подтверждение.

График золота

Относительно условный «боковик» по евро/доллар в пределах 1,177−1,184 доллара за евро тоже отражал реакцию рынков на ожидаемое сохранение ЕЦБ своих ставок. Они находятся на следующих уровнях: по операциям основного рефинансирования 2,15% годовых; депозитная ставка 2%; по маржинальным кредитам 2,4% годовых.

Также на пару доллар/евро повлияло некоторое укрепление позиций доллара в мире после частичного снижения напряженности в отношениях США-Иран, а очередной «шатдаун» в США был преодолен, хотя и с оговорками.

График евро/доллар

Чуть «подуспокоился» и швейцарский франк к доллару, находясь в пределах коридора 0,775−0,778 франка за доллар. Хотя это явно ненадолго.

График швейцарского франка к доллару США

Для Украины же наиболее актуальными событиями на этой неделе были: активные боевые действия на фронтах; постоянные обстрелы рф нашей гражданской, энергетической и критической инфраструктуры в условиях сильных морозов; трехсторонние переговоры Украины, США и РФ. Также свое влияние имела первая рабочая неделя месяца, когда компании рассчитываются с персоналом за прошедший отчетный период и активизируют работу на внутреннем и внешнем рынках.

Как и на прошлой неделе, периодически «светились» в эти дни с продажами валюты крупные аграрии, начавшие подготовку к новому сельхозсезону. Ну и конечно же Нацбанк, который периодически закрывал своими интервенциями не менее 40%-60% продаж всего межбанка за день. А среди покупателей выделялись госкомпании, которые продолжали обеспечивать в срочном порядке закупку электроэнергии и топлива за границей, а также оборонные покупки.

График доллара США (межбанк)

За период с 2 по 6 февраля 2026 года курс продажи доллара США на межбанке практически не изменился, если брать только стартовые котировки понедельника и котировки закрытия пятницы. Со стартовых котировок понедельника 42,82/42,85 он вырос до 42,82/42,86 гривен. На наличном рынке вечером 6 февраля доллар продавался в обменниках финкомпаний по 43,20−43,45 грн.

График евро (межбанк)

А курс безналичного евро за эту неделю на торгах просел на почти 14 копеек — со стартовых уровней понедельника 50,7673/ 50,7943 гривен до 50,6175/ 50,6519 гривен к вечеру пятницы. При этом, на украинском наличном рынке вечером в пятницу евровалюту в обменниках продавали по 51,20−51,35 гривен.

При продолжении тенденции превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в ежедневных пределах $20-$58 млн — на выходных владельцы обменников не станут особо сужать спреды как по доллару, так и евро. Не имеет им смысла сейчас и особо снижать свои ценники продажи валюты.

В эти субботу и воскресенье большинство обменок проработает со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек, а по евро — 20−40 копеек. При этом, оптовые обменники продолжат работать со спредом как по доллару, так и по евро — в пределах 15−20 копеек.

Прогноз наличного курса на 7−8 февраля

Курс наличного доллара в большинстве обменников и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,60 до 43,00 гривен и продажа от 43,20 до 43,50 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,60 до 50,90 гривен и продажа от 51,15 до 51,50 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
