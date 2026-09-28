Валютная устойчивость Украины все больше зависит от того, хватит ли внешнего финансирования для покрытия разрыва между потребностями в импорте и возможностями экспорта. Национальный банк компенсирует нехватку валюты на рынке интервенциями, однако оценивать результативность его политики только по колебаниям гривны недостаточно, поэтому нужно выяснить, помогают ли курсовые и процентные решения восстанавливать способность экономики зарабатывать валюту, рассказывает в колонке для «Минфина» бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
$33 млрд за спокойствие: какова реальная цена доллара по 45
Валютная стабильность Украины всё в большей степени зависит от того, хватит ли внешнего финансирования для покрытия разрыва между потребностями в импорте и возможностями экспорта. Национальный банк компенсирует нехватку валюты на рынке интервенциями, однако оценивать результативность его политики только по колебаниям гривны недостаточно, поэтому нужно выяснить, помогают ли курсовые и процентные решения восстанавливать способность экономики зарабатывать валюту, рассказывает в колонке для «Минфина» бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
В конце сентября официальный курс доллара приблизился к 45 гривнам, и именно такие психологические отметки обычно привлекают наибольшее внимание. Однако гораздо больше о состоянии валютной системы говорит другое соотношение: за восемь месяцев 2026 года товарный экспорт обеспечивал лишь около 40% стоимости товарного импорта, а в августе — чуть более 31%. В то же время чистая продажа валюты Национальным банком за январь-август достигла почти $33 млрд.
Эти показатели характеризуют экономику, в которой военные нужды и восстановление создают большой спрос на импорт, а разрушение производства и транспортной инфраструктуры ограничивают валютные поступления, поэтому в таких условиях курсовую политику следует оценивать по её вкладу в преодоление этой зависимости. В настоящее время, поддерживая текущее равновесие рынка, государство должно одновременно создавать предпосылки для его постепенного восстановления собственными силами.
Сколько валютной поддержки требует относительное спокойствие
24 сентября 2026 года официальный курс составлял 44,86 грн за доллар и 51,19 грн за евро. По сравнению с 24 августа доллар подорожал в гривне примерно на 0,45%, тогда как евро подешевел на 2,03%, а по сравнению с концом 2025 года гривневый курс доллара вырос на 5,83%, евро — на 2,67%.
Разнонаправленное месячное движение доллара и евро также напоминает, что валютную ситуацию нельзя оценивать по одной паре. Для предприятия, которое продает продукцию за доллары, а оборудование закупает за евро, значение имеют оба курса и соотношение между ними. Месячное удешевление евро само по себе ничего не доказывает об укреплении украинского производства или улучшении торгового баланса. За этими сравнительно небольшими изменениями котировок стоит значительный объем поддержки. В июле чистая продажа валюты НБУ составила $4,79 млрд, в августе — $4,82 млрд. Всего за два месяца — $9,61 млрд. За январь-август чистые продажи достигли $32,96 млрд, или почти 91% от показателя за весь 2025 год — $36,23 млрд.
НБУ должен отвечать за экономический результат сочетания курса, процентных ставок и валютных правил в пределах своих полномочий, и если эти условия поддерживают спрос на гривну сегодня, но затрудняют финансирование производства, регулятор должен показать, какой ценой достигается текущее равновесие и как учтен риск потери будущих валютных поступлений. Именно такая оценка определяет качество курсовой политики.
Сам факт интервенций соответствует логике режима управляемой гибкости. Понятно, что, вводя его в октябре 2023 года, НБУ прямо определил своими задачами компенсацию структурного дефицита валюты и сглаживание чрезмерных курсовых колебаний. Поэтому требование оценивать результативность интервенций вполне совместимо с признанием их необходимости во время войны. В то же время чистая продажа $32,96 млрд не означает, что резервы сократились на такую же сумму. На их динамику влияют поступления внешнего финансирования, государственные валютные платежи и переоценка активов. Интервенции также нельзя называть бюджетными убытками: НБУ продает валюту в обмен на гривну, и этот показатель характеризует объем валютной поддержки рынка, а вывод о достаточности резервов требует отдельного анализа их запаса, а также будущих поступлений и выплат.
Именно здесь возникает основной вопрос к регулятору: каковы условия сокращения потребности в такой поддержке? Если ответ сводится к ожиданию очередного внешнего поступления, устойчивость будет оставаться зависимой от решений партнеров, то НБУ должен объяснять, как его политика учитывает риск длительного отставания экспортных поступлений от импортных потребностей.
Торговый разрыв становится главным испытанием
Оперативные данные Гостаможслужбы показывают, что за январь-август товарный экспорт составил 26,701 млрд долларов, импорт — 66,257 млрд, отрицательное сальдо — 39,556 млрд. Экспорт вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт — на 26%. За один август экспорт сократился на 17,6% в годовом исчислении, тогда как импорт увеличился на 21,9%.
|
Показатель
|
Январь-август 2026 года
|
Август 2026 года
|
Экспорт товаров, млрд дол.
|
26,701
|
2,552
|
Импорт товаров, млрд. дол.
|
66,257
|
8,158
|
Сальдо торговли товарами, млрд. дол.
|
-39,556
|
-5,606
|
Покрытие импорта экспортом
|
40,3%
|
31,3%
Источник: оперативные данные Гостаможслужбы. Покрытие импорта экспортом рассчитано как отношение стоимости экспорта к стоимости импорта.
Иными словами, в августе стоимость ввезенных товаров превышала стоимость вывезенных примерно в 3,2 раза. Потребность страны в валюте для импорта товаров всё больше отрывается от валютного ресурса, обеспечиваемого экспортом товаров. При этом начисленная стоимость торговли и фактические валютные платежи не совпадают день в день: значение имеют авансы, отсрочки расчетов и помощь в натуральной форме. Следовательно, торговый дефицит нельзя механически приравнивать к спросу на межбанковском рынке или объему интервенций.
Статистика НБУ, охватывающая также услуги, позволяет глубже понять суть проблемы. За январь-июль экспорт товаров и услуг составил 32,2 млрд долларов, импорт — 74,1 млрд, отрицательное сальдо — $41,88 млрд, из них дефицит торговли товарами равнялся 37,0 млрд долларов. Таким образом, рассчитанное сальдо услуг также было отрицательным — $4,86 млрд. В совокупности услуги не компенсировали товарный дефицит. Семимесячные данные НБУ составлены по методологии платежного баланса, которая отличается от таможенной статистики. Баланс товаров и услуг является лишь частью текущего счета, в который входят также первичные доходы и текущие трансферты. Полная оценка внешней устойчивости требует анализа источников финансирования соответствующих разрывов.
Торговые показатели требуют пристального внимания к источникам валютного предложения, однако они не дают оснований для расчета какого-то одного «правильного» курса доллара. Цена валюты определяется также финансовыми потоками, ожиданиями, ограничениями и политикой регулятора.
Война сужает возможности экспорта
Приведенная детализация августовского экспорта позволяет увидеть природу шока — по сравнению с августом 2025 года стоимость экспорта зерновых сократилась на $339,7 млн. Из этой суммы $321,6 млн пришлось на изменение физических объемов и лишь $18,1 млн — на ценовой фактор, а значит, почти 95% потерь в этой товарной группе обзор связывает с уменьшением объемов поставок.
Аналогичный характер имеют изменения по другим позициям. Сокращение экспорта чугуна на $76,6 млн полностью объясняется физическим фактором. В случае рапса из общего сокращения на $105,4 млн 102,6 млн приходится на сокращение объемов. Экспортные потери связывают с повреждением портовой инфраструктуры, перебоями в работе морских путей и другими последствиями российских атак. Отсюда вытекает принципиальный предел возможностей девальвации — более слабая гривна может увеличить гривневую выручку за фактически проданную валютную выручку. Реакцию экспорта на изменение курса ограничивает сама возможность произвести и доставить товар.
Поэтому валютная стабильность зависит и от решений, выходящих далеко за пределы полномочий НБУ: защиты портов, восстановления энергетики, доступности альтернативной логистики, страхования военных рисков. Для экономической политики это означает необходимость оценивать соответствующие проекты также с точки зрения их вклада в сохранение экспортной выручки.
В то же время это не освобождает Нацбанк от его части ответственности. Предприятиям с действующими производственными и логистическими возможностями нужны оборотные средства, кредиты для восстановления и предсказуемые валютные правила. Монетарные условия влияют на стоимость финансирования этих потребностей, и НБУ должен показать, как в его решениях учитывается эта связь, особенно когда от сохранения производства зависят будущие валютные поступления.
Структура импорта определяет пределы курсового влияния
Рост импорта также требует подробного объяснения. В августе наибольший рост по отдельным товарным позициям пришелся на электрические аккумуляторы — 352,9 млн долларов, нефтепродукты — 345,9 млн долларов, оптические волокна и соответствующие изделия — 195,4 млн долларов, радиолокационные и радионавигационные приборы — 145 млн долларов. Динамика импорта связана, в частности, с потребностями в области энергетики, обороны и возобновляемых источников энергии. В то же время сама товарная категория не позволяет определить конечное назначение каждой поставки.
Особенно показателен пример нефтепродуктов — ценовой фактор увеличил августовскую стоимость их импорта на $368,5 млн, тогда как изменение физических объемов уменьшило её на $22,6 млн. В совокупности это и дало прирост на $345,9 млн. Таким образом, по этой позиции валютные расходы выросли даже при отрицательном вкладе физического объема. Такой импорт обладает ограниченной чувствительностью к удорожанию валюты в краткосрочном периоде. Топливо для транспорта, оборудование для электроснабжения и необходимые оборонные компоненты часто приходится закупать даже после изменения курса, и девальвация в этих условиях увеличивает гривневую стоимость закупок, но не гарантирует соответствующего сокращения потребности в долларах или евро.
Отдельно следует оценивать импорт, создающий производственные возможности. Оборудование сегодня требует валюты, однако в дальнейшем может обеспечить дополнительный экспорт или заменить часть внешних поставок, поэтому отказ от такого импорта ради быстрого улучшения статистического сальдо способен ухудшить будущий торговый баланс. Решающим является результат инвестиций, который следует оценивать на основе реалистичных производственных и финансовых расчетов.
В то же время длительное удержание чрезмерно крепкого реального курса, если такое несоответствие подтверждается, может ухудшать ценовые условия для украинских производителей. Именно поэтому от НБУ требуется понятное объяснение того, как анализ относительных цен, затрат и производительности влияет на курсовые решения. Вывод о переоцененности гривны невозможно сделать на основании одного факта крупного импорта.
Какие вопросы должен объяснить Национальный банк
Первый вопрос касается критериев результативности. Незначительное изменение курса при значительных интервенциях может свидетельствовать об успешном сдерживании краткосрочного шока. Оно пока не показывает, уменьшается ли уязвимость страны в более долгосрочной перспективе. В отчетности регулятора следует четко увязывать курсовые решения с инфляцией, резервами, валютным спросом и изменениями в способности экономики обеспечивать валютное предложение.
Второй вопрос — какие риски создает сочетание курсовых и процентных условий. Доходность гривневых инструментов может поддерживать спрос на национальную валюту. В то же время более дорогое финансирование способно ограничивать вложения в производство. Необходима оценка обоих каналов: насколько политика снижает валютный спрос сегодня и как влияет на инвестиции, от которых зависят валютные поступления завтра. Эти два канала нужно сопоставлять при определении процентной политики.
Третий вопрос — как НБУ оценивает запас устойчивости на случай задержки внешней помощи. Обществу и бизнесу нужны сценарии, учитывающие доступность международного финансирования, будущие валютные платежи государства, экспортные потери и критические импортные потребности. Такие сценарии должны показывать условия изменения политики, не раскрывая оперативных параметров ежедневных интервенций.
Четвертый вопрос — на каких условиях будет происходить дальнейшее смягчение валютных ограничений. Каждый существенный шаг должен сопровождаться оценкой дополнительного спроса на валюту, его влияния на резервы и ожидаемого вклада в приток капитала и развитие бизнеса. Целесообразность конкретного ослабления следует доказывать по его результатам, а темп изменений связывать с состоянием внешнего финансирования.
При этом чрезмерно сосредотачивать внимание на поведении населения было бы ошибкой. В августе чистая покупка наличной валюты физическими лицами снизилась с $0,5 млрд до 0,45 млрд. В то же время чистые интервенции НБУ оставались на уровне около 4,8 млрд. Эти показатели охватывают разные сегменты рынка, поэтому их нельзя механически разбивать на доли причин дефицита. Однако приведенная динамика не дает оснований объяснять сохранение крупных интервенций ростом именно наличных спроса населения.
Каким должен быть курс экономической политики
Я считаю, что нынешняя ситуация требует согласованных действий Национального банка и правительства с четким распределением ответственности. Правительство отвечает за производственные, бюджетные и инфраструктурные решения; НБУ — за монетарные и валютные условия в пределах своих полномочий. Общей должна быть оценка того, как эти решения влияют на внешнюю устойчивость страны.
Приоритетом государственных программ должно стать сохранение и увеличение валютных поступлений. Защиту экспортной логистики, энергетическое обеспечение предприятий, гарантии и страхование рисков следует оценивать с точки зрения дополнительной выручки, которую они позволяют получить или сохранить. Соответствующие программы требуют бюджетной прозрачности, проверки эффективности и конкуренции за ресурсы, поэтому важное значение имеет конкретный производственный результат.
Доступ к финансированию следует увязать с жизнеспособными инвестициями. Для предприятий, которые могут выполнить экспортный контракт или экономически обоснованно заменить импорт, нужны инструменты распределения военного риска, кредитные гарантии и доступное долгосрочное финансирование. Фискальную стоимость поддержки должно открыто определять правительство. НБУ, со своей стороны, должен оценивать, не создают ли его регуляторные и монетарные решения лишних препятствий для финансирования таких проектов, сохраняя при этом требования к качеству кредитов.
Импортную зависимость нужно снижать за счет эффективных инвестиций в производство. Особое внимание следует уделить товарам, постоянный ввоз которых создает значительные валютные расходы и для которых в Украине существуют реалистичные возможности производства. Отбор таких проектов должен учитывать себестоимость, качество, сроки освоения, потребность в импортных компонентах и совместимость с международными обязательствами. Одного лозунга локализации недостаточно для положительного валютного эффекта.
От чего будет зависеть устойчивость гривны
Приведенные данные показывают траекторию, на которой умеренные изменения котировок сопровождаются крупными интервенциями и значительным торговым разрывом. При наличии достаточного внешнего финансирования такая конструкция способна обеспечивать управляемость валютного рынка, однако она остается уязвимой к задержке помощи, новым потерям экспорта и подорожанию критически важного импорта.
Если поддержание курса не будет сопровождаться восстановлением производства и экспортных возможностей, страна рискует надолго закрепить зависимость от помощи партнеров для оплаты значительной части необходимого импорта. Заемная часть такого финансирования дополнительно создает будущие долговые платежи. НБУ должен объяснить, как его курсовые и процентные решения помогают сохранить экономическую жизнеспособность страны, а правительство — обеспечить производство и инфраструктуру, которые будут приносить валюту. Качество экономического курса будет определяться тем, превращается ли нынешняя внешняя поддержка в возможности для будущих валютных поступлений.
Комментарии