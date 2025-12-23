XYZVerse: Мощнейшая мем-монета, доминирующая в мире криптовалют и киберспорта

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 декабря 2025, 16:00 Читати українською

XYZVerse: Мощнейшая мем-монета, доминирующая в мире криптовалют и киберспорта

В безумном мире мемкоинов, где хайп часто угасает быстрее, чем рост на медвежьем рынке, XYZVerse выделяется как лучший из лучших — первый токен, посвященный всем видам спорта и созданный надолго. Рожденный в условиях медвежьего рынка, XYZVerse сочетает в себе неудержимую энергию мемов с реальной полезностью, механизмами, генерирующими доход, и новаторской интеграцией в киберспорт. Благодаря уже привлеченным более чем 15 миллионам долларов на предпродаже и огромной поддержке сообщества, $XYZ позиционирует себя как золотой билет для любителей спорта, мемов и стремительного роста.

В хаотичном мире мемкойнов, где ажиотаж обычно исчезает быстрее, чем рост на медвежьем рынке,XYZVerse предстает как G.

Флагман: Первая в мире ончейн-лига CS2

XYZVerse — это не просто слова, это реальные действия, подтверждением чему служит их флагманская лига по CS2, первый киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, работающий на основе криптовалюты. Это не обычное игровое мероприятие; это полноценное столкновение криптокультуры и соревновательного мастерства.

  • 10 команд в напряжённых матчах 5v5 MR12

  • Команды состоят из топовых инфлюенсеров, основателей проектов и игроков из сообщества (выбранных через лотерею среди держателей Access Pass)

  • Огромный призовой фонд: 500 000 USDT + 5 000 000 XYZ

  • Фаны голосуют за карты, предсказывают победителей для наград и собирают цифровые моменты

  • Опция маскированной игры для приватности, поощряются ко-стримы и полная ончейн-прозрачность на каждом шаге

Access Pass (всего за 100 USDT) открывает голосование, предсказания, участие в лотерее для игры, эксклюзивные VOD и многое другое. Эта лига соединяет киберспорт и блокчейн как никогда ранее.

Ожидается более 1 млн просмотров на стримах — это эволюция киберспорта. Занимайте своё место сейчас, пока пассы не распроданы! 🎮

$XYZ Token: Утилита на первом месте с дефляционной мощью

В сердце XYZVerse — токен $XYZ, ваш пропуск во всю экосистему. Построенный на Binance Smart Chain для скорости и низких комиссий, $XYZ создаёт реальный спрос через геймплей, стейкинг и бонусы для фанатов.

Ключевые особенности:

  • Revenue Router: Вся активность платформы направляет доход на автоматические выкупы, бёрны и призовые фонды — замкнутый цикл, где использование повышает спрос и уменьшает предложение.

  • Дефляционные механизмы: Массовые бёрны (17,13% предложения выделено) плюс постоянные выкупы от партнёров, таких как bookmaker.XYZ (уже более $100 млн объёма).

  • Подтвержденная прибыльность: партнеры по экосистеме генерируют реальный денежный поток, при этом 10% прибыли направляется на выкуп акций на открытом рынке.

  • Проверено и безопасно: KYC от SolidProof, контракты проверены Pessimistic — никаких рагпулов.

Предпродажа идет невероятно успешно, цены растут поэтапно, приближаясь к отметке в $0.1 за монету. Первые инвесторы имеют все шансы получить серьезную прибыль в этой революции, движимой сообществом.

Готовы присоединиться к главной спортивной вселенной мемов? Приобретайте $XYZ прямо сейчас, пока цена снова не выросла! 🚀

Будущее: Доминирование в мульти-титуловом киберспорте

XYZVerse только начинает. Роадмап включает:

  • Challenge Hubs и рынки предсказаний

  • Маркетплейс для косметики и моментов

  • Кросс-титуловые лидерборды и бренд-интеграции

  • Мобильные приложения, стейкинг и сезонное управление

Благодаря партнерству с такими компаниями, как Polygon и Gnosis, XYZVerse создает устойчивую спортивную метавселенную, где болельщики, создатели контента и бренды выигрывают вместе.

Присоединяйтесь к Verse сегодня

Готовы к победам? Приобретите свои токены $XYZ на официальной предпродаже на xyzverse.io или получите пропуск доступа к лиге CS2 на cs.xyzverse.io.

Подписывайтесь на @xyz_verse в X и присоединяйтесь к сообществу в Telegram — ажиотаж реален, функциональность впечатляет, и взлет к вершинам уже не за горами.

XYZVerse: Где мемы приводят к победе. 🏆

Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами