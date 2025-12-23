XYZVerse: Мощнейшая мем-монета, доминирующая в мире криптовалют и киберспорта

В безумном мире мемкоинов, где хайп часто угасает быстрее, чем рост на медвежьем рынке, XYZVerse выделяется как лучший из лучших — первый токен, посвященный всем видам спорта и созданный надолго. Рожденный в условиях медвежьего рынка, XYZVerse сочетает в себе неудержимую энергию мемов с реальной полезностью, механизмами, генерирующими доход, и новаторской интеграцией в киберспорт. Благодаря уже привлеченным более чем 15 миллионам долларов на предпродаже и огромной поддержке сообщества, $XYZ позиционирует себя как золотой билет для любителей спорта, мемов и стремительного роста.

Флагман: Первая в мире ончейн-лига CS2

XYZVerse — это не просто слова, это реальные действия, подтверждением чему служит их флагманская лига по CS2, первый киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, работающий на основе криптовалюты. Это не обычное игровое мероприятие; это полноценное столкновение криптокультуры и соревновательного мастерства.

10 команд в напряжённых матчах 5v5 MR12

Команды состоят из топовых инфлюенсеров, основателей проектов и игроков из сообщества (выбранных через лотерею среди держателей Access Pass)

Огромный призовой фонд : 500 000 USDT + 5 000 000 XYZ

Фаны голосуют за карты, предсказывают победителей для наград и собирают цифровые моменты

Опция маскированной игры для приватности, поощряются ко-стримы и полная ончейн-прозрачность на каждом шаге

Access Pass (всего за 100 USDT) открывает голосование, предсказания, участие в лотерее для игры, эксклюзивные VOD и многое другое. Эта лига соединяет киберспорт и блокчейн как никогда ранее.

Ожидается более 1 млн просмотров на стримах — это эволюция киберспорта. Занимайте своё место сейчас, пока пассы не распроданы! 🎮

$XYZ Token: Утилита на первом месте с дефляционной мощью

В сердце XYZVerse — токен $XYZ, ваш пропуск во всю экосистему. Построенный на Binance Smart Chain для скорости и низких комиссий, $XYZ создаёт реальный спрос через геймплей, стейкинг и бонусы для фанатов.

Ключевые особенности:

Revenue Router: Вся активность платформы направляет доход на автоматические выкупы, бёрны и призовые фонды — замкнутый цикл, где использование повышает спрос и уменьшает предложение.

Дефляционные механизмы: Массовые бёрны (17,13% предложения выделено) плюс постоянные выкупы от партнёров, таких как bookmaker.XYZ (уже более $100 млн объёма).

Подтвержденная прибыльность: партнеры по экосистеме генерируют реальный денежный поток, при этом 10% прибыли направляется на выкуп акций на открытом рынке.

Проверено и безопасно: KYC от SolidProof, контракты проверены Pessimistic — никаких рагпулов.

Предпродажа идет невероятно успешно, цены растут поэтапно, приближаясь к отметке в $0.1 за монету. Первые инвесторы имеют все шансы получить серьезную прибыль в этой революции, движимой сообществом.

Готовы присоединиться к главной спортивной вселенной мемов? Приобретайте $XYZ прямо сейчас, пока цена снова не выросла! 🚀

Будущее: Доминирование в мульти-титуловом киберспорте

XYZVerse только начинает. Роадмап включает:

Challenge Hubs и рынки предсказаний

Маркетплейс для косметики и моментов

Кросс-титуловые лидерборды и бренд-интеграции

Мобильные приложения, стейкинг и сезонное управление

Благодаря партнерству с такими компаниями, как Polygon и Gnosis, XYZVerse создает устойчивую спортивную метавселенную, где болельщики, создатели контента и бренды выигрывают вместе.

Присоединяйтесь к Verse сегодня

Готовы к победам? Приобретите свои токены $XYZ на официальной предпродаже на xyzverse.io или получите пропуск доступа к лиге CS2 на cs.xyzverse.io.

Подписывайтесь на @xyz_verse в X и присоединяйтесь к сообществу в Telegram — ажиотаж реален, функциональность впечатляет, и взлет к вершинам уже не за горами.

XYZVerse: Где мемы приводят к победе. 🏆